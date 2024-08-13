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Ev Sinema Sistemi Soundbar 420W Bluetooth SJ4R

Teknik Özellikler

İncelemeler

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Ev Sinema Sistemi Soundbar 420W Bluetooth SJ4R

SJ4R

Ev Sinema Sistemi Soundbar 420W Bluetooth SJ4R

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Tüm Özellikler

FIZIKSEL

  • Boyut (G x Y x D) mm - Ana ünite (ayaksız) mm

    890x55x85 (SH4 Değiştir)

  • Boyut (G x Y x D) mm - Ana ünite (ayak ile birlikte) mm Uygun TV boyutu ('17 Yeni Tasarımlı LG TV)

    40 inç↑

  • Boyut (G x Y x D mm) - Ana ünite (ayaksız) mm (Dahili Ayak (Y) mm)

    2

  • Boyut (G x Y x D) mm - Kablosuz Kutusu

    60x220x175

  • Boyut (G x Y x D) mm - Arka Hoparlör

    88x122x81

  • Boyut (G x Y x D) mm - Subwoofer

    171x320x252

  • Malzeme - Ana Set (Ön)

    Kalıp

  • Malzeme - Ana Set (Üst / Alt)

    Kalıp

  • Malzeme - Kablosuz Kutusu - Ön

    Kalıp

  • Malzeme - Kablosuz Kutusu - Üst / Alt

    Kalıp

  • Malzeme - Arka Hoparlör - Ön

    Metal

  • Malzeme - Arka Hoparlör - Üst / Alt

    Kalıp

  • Malzeme - Subwoofer (Ön)

    Kumaş

  • Malzeme - Subwoofer (Gövde)

    Ahşap

  • Net Ağırlık (Kg) - Ana Set

    2,4Kg

  • Net Ağırlık (Kg) - Kablosuz Kutusu

    0,97Kg

  • Net Ağırlık (Kg) - Arka Hoparlör

    0,87Kg

  • Net Ağırlık (Kg) - Subwoofer

    4,2Kg

  • Kutu Boyutu (G x Y x D) mm

    946x373x223

  • Kutu Tipi

    Ofset

  • Brüt Ağırlık (Kg)

    11.4Kg

  • Konteyner Adeti - 20ft

    359

  • Konteyner Adeti - 40ft

    753

  • Konteyner Adeti - 40ft (HC)

    867

KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ

  • Kanal

    4.1ch

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Toplam

    420W

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Ön

    60Wx2 (Tweeterx2)

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Surround

    60Wx2

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Subwoofer

    180W (Kablosuz)

HOPARLÖR

  • Ana Ünite - SPL

    82dB

  • Ana Ünite - Sistem

    2Yönlü/Çift Yükseltme

  • Ana Ünite - Tweeter Ünitesi - Sadece Ön

    20mm PPS Dome

  • Ana Ünite - Woofer Ünitesi

    40x100mm/4ohm

  • Ana Ünite - Empedans

    4 ohm

  • Arka - SPL

    82dB

  • Arka - Sistem

    Kapalı Tip

  • Arka - Woofer Ünitesi

    2,5 inç kağıt (BK)

  • Arka - Empedans

    3 ohm

  • Subwoofer - SPL

    85dB

  • Subwoofer - Sistem

    Bas Refleks

  • Subwoofer - Woofer Ünitesi

    6 inç

  • Subwoofer - Empedans

    3 ohm

BAĞLANABILIRLIK

  • Genel - Audio Girişi (Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3,5))

    Evet

  • Genel - Optik

    Evet(1)

  • Genel - HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (Giriş / Çıkış)

    Evet(1) / Evet(1)

  • Genel - USB

    Evet

  • Kablosuz - Bluetooth (sür. 4.0)

    Evet

BILGI EKRANI

  • Ekran Tipi

    Dot LED

  • LED Gösterge Rengi

    Kırmızı (Beklemede) + Beyaz (5)

SES MODU

  • 4K Ses -24bit/96kHz

    Evet

  • Ses Efekti - ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü: Varsayılan)

    Evet

  • Ses Efekti - Standart

    Evet

  • Ses Efekti - Bass Blast

    Evet

  • Ses Efekti - Sinema (Sound Field eXtension varsayılan)

    Evet

  • Otomatik Ses İşlemcisi - Varsayılan

    Evet

KULLANIŞLI

  • Akıllı Telefon Uygulaması - Bluetooth (Android / iOS)

    Evet / Hayır

  • Akıllı Telefon Uygulaması - Güncelleme yöneticisi

    Evet

  • Bluetooth Bekleme

    Evet

  • Akış Aralığı (BLE)

    Evet

  • TV kumandasıyla kontrol - Ses +, -, Sessiz

    Evet

  • Ses Senkronizasyonu - Bluetooth (LG TV)

    Evet

  • Ses Senk. - Optik

    Evet

  • Otomatik Açılış/Kapanış - Bluetooth (LG TV)

    Evet/Evet

  • Otomatik Açılış/Kapanış - Optik

    Evet/Evet

  • SIMPLINK

    Evet

  • Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Evet

  • Arka Hoparlör Seviyesi - - 6 ~ +6 (Adım)

    Evet

  • Woofer Seviyesi - -15 ~ +6 (Adım)

    Evet

  • Sessiz

    Evet

  • USB Host

    Evet

  • Kablosuz Arka Hoparlör - 1:1 Rx modülü Tip (Arka için Kablosuz Kit)

    Evet

SES BIÇIMI

  • LPCM

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • DTS Dijital Surround

    Evet

  • FLAC - 192kHz’e kadar

    Evet

  • OGG - 48kHz’e kadar

    Evet

  • WAV

    Evet

  • MP3

    Evet

  • WMA

    Evet

GÜÇ TÜKETIMI

  • Ana Ünite - Tip

    Adaptör (25V, 1.52A)

  • Ana Ünite - Kapalı Durumda Güç Tüketimi

    0,5W Altı

  • Ana Ünite - Güç Tüketimi

    22W

  • Kablosuz Kutusu - Tip (SMPS)

    100~240V, 50/60Hz

  • Kablosuz Kutusu - Kapalı Durumda Güç Tüketimi

    0,5W Altı

  • Kablosuz Kutusu - Güç Tüketimi

    50W

  • Subwoofer - Tip (SMPS)

    100~240V, 50/60Hz

  • Subwoofer - Kapalı Durumda Güç Tüketimi

    0,5W Altı

  • Subwoofer - Güç Tüketimi

    33W

AKSESUAR KITI

  • Kullanım Kılavuzu - Web

    Evet (Tam)

  • Kullanım Kılavuzu - Kitapçık

    Evet (Basit)

  • Kullanım Kılavuzu - Duvar Askı Aparatı Kılavuzu

    Evet

  • Kullanım Kılavuzu - Kablosuz Hoparlör Sıfırlama Kılavuzu

    Evet

  • Kullanım Kılavuzu - 4K Ses

    Evet

  • Kullanım Kılavuzu - Açık Kaynak: X / Evet (Tam / Basit)

    Evet (Tam)

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi - Tip

    MA5(Siyah)

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi - Pil (Boyut)

    AAA x 2

  • Piller

    Evet

  • Garanti Kartı

    Evet

  • Arka Hoparlör Kablosu

    Evet

  • Optik Kablo

    Evet

  • Duvar Askı Aparatı Braketi

    Evet

  • Kutu Tipi

    Ofset

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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