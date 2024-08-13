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Ev Sinema Sistemi Soundbar 420W Bluetooth SJ4R
Ev Sinema Sistemi Soundbar 420W Bluetooth SJ4R
Tüm Özellikler
FIZIKSEL
-
Boyut (G x Y x D) mm - Ana ünite (ayaksız) mm
890x55x85 (SH4 Değiştir)
-
Boyut (G x Y x D) mm - Ana ünite (ayak ile birlikte) mm Uygun TV boyutu ('17 Yeni Tasarımlı LG TV)
40 inç↑
-
Boyut (G x Y x D mm) - Ana ünite (ayaksız) mm (Dahili Ayak (Y) mm)
2
-
Boyut (G x Y x D) mm - Kablosuz Kutusu
60x220x175
-
Boyut (G x Y x D) mm - Arka Hoparlör
88x122x81
-
Boyut (G x Y x D) mm - Subwoofer
171x320x252
-
Malzeme - Ana Set (Ön)
Kalıp
-
Malzeme - Ana Set (Üst / Alt)
Kalıp
-
Malzeme - Kablosuz Kutusu - Ön
Kalıp
-
Malzeme - Kablosuz Kutusu - Üst / Alt
Kalıp
-
Malzeme - Arka Hoparlör - Ön
Metal
-
Malzeme - Arka Hoparlör - Üst / Alt
Kalıp
-
Malzeme - Subwoofer (Ön)
Kumaş
-
Malzeme - Subwoofer (Gövde)
Ahşap
-
Net Ağırlık (Kg) - Ana Set
2,4Kg
-
Net Ağırlık (Kg) - Kablosuz Kutusu
0,97Kg
-
Net Ağırlık (Kg) - Arka Hoparlör
0,87Kg
-
Net Ağırlık (Kg) - Subwoofer
4,2Kg
-
Kutu Boyutu (G x Y x D) mm
946x373x223
-
Kutu Tipi
Ofset
-
Brüt Ağırlık (Kg)
11.4Kg
-
Konteyner Adeti - 20ft
359
-
Konteyner Adeti - 40ft
753
-
Konteyner Adeti - 40ft (HC)
867
KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Kanal
4.1ch
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Toplam
420W
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Ön
60Wx2 (Tweeterx2)
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Surround
60Wx2
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Subwoofer
180W (Kablosuz)
HOPARLÖR
-
Ana Ünite - SPL
82dB
-
Ana Ünite - Sistem
2Yönlü/Çift Yükseltme
-
Ana Ünite - Tweeter Ünitesi - Sadece Ön
20mm PPS Dome
-
Ana Ünite - Woofer Ünitesi
40x100mm/4ohm
-
Ana Ünite - Empedans
4 ohm
-
Arka - SPL
82dB
-
Arka - Sistem
Kapalı Tip
-
Arka - Woofer Ünitesi
2,5 inç kağıt (BK)
-
Arka - Empedans
3 ohm
-
Subwoofer - SPL
85dB
-
Subwoofer - Sistem
Bas Refleks
-
Subwoofer - Woofer Ünitesi
6 inç
-
Subwoofer - Empedans
3 ohm
BAĞLANABILIRLIK
-
Genel - Audio Girişi (Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3,5))
Evet
-
Genel - Optik
Evet(1)
-
Genel - HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (Giriş / Çıkış)
Evet(1) / Evet(1)
-
Genel - USB
Evet
-
Kablosuz - Bluetooth (sür. 4.0)
Evet
BILGI EKRANI
-
Ekran Tipi
Dot LED
-
LED Gösterge Rengi
Kırmızı (Beklemede) + Beyaz (5)
SES MODU
-
4K Ses -24bit/96kHz
Evet
-
Ses Efekti - ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü: Varsayılan)
Evet
-
Ses Efekti - Standart
Evet
-
Ses Efekti - Bass Blast
Evet
-
Ses Efekti - Sinema (Sound Field eXtension varsayılan)
Evet
-
Otomatik Ses İşlemcisi - Varsayılan
Evet
KULLANIŞLI
-
Akıllı Telefon Uygulaması - Bluetooth (Android / iOS)
Evet / Hayır
-
Akıllı Telefon Uygulaması - Güncelleme yöneticisi
Evet
-
Bluetooth Bekleme
Evet
-
Akış Aralığı (BLE)
Evet
-
TV kumandasıyla kontrol - Ses +, -, Sessiz
Evet
-
Ses Senkronizasyonu - Bluetooth (LG TV)
Evet
-
Ses Senk. - Optik
Evet
-
Otomatik Açılış/Kapanış - Bluetooth (LG TV)
Evet/Evet
-
Otomatik Açılış/Kapanış - Optik
Evet/Evet
-
SIMPLINK
Evet
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
Evet
-
Arka Hoparlör Seviyesi - - 6 ~ +6 (Adım)
Evet
-
Woofer Seviyesi - -15 ~ +6 (Adım)
Evet
-
Sessiz
Evet
-
USB Host
Evet
-
Kablosuz Arka Hoparlör - 1:1 Rx modülü Tip (Arka için Kablosuz Kit)
Evet
SES BIÇIMI
-
LPCM
Evet
-
Dolby Digital
Evet
-
DTS Dijital Surround
Evet
-
FLAC - 192kHz’e kadar
Evet
-
OGG - 48kHz’e kadar
Evet
-
WAV
Evet
-
MP3
Evet
-
WMA
Evet
GÜÇ TÜKETIMI
-
Ana Ünite - Tip
Adaptör (25V, 1.52A)
-
Ana Ünite - Kapalı Durumda Güç Tüketimi
0,5W Altı
-
Ana Ünite - Güç Tüketimi
22W
-
Kablosuz Kutusu - Tip (SMPS)
100~240V, 50/60Hz
-
Kablosuz Kutusu - Kapalı Durumda Güç Tüketimi
0,5W Altı
-
Kablosuz Kutusu - Güç Tüketimi
50W
-
Subwoofer - Tip (SMPS)
100~240V, 50/60Hz
-
Subwoofer - Kapalı Durumda Güç Tüketimi
0,5W Altı
-
Subwoofer - Güç Tüketimi
33W
AKSESUAR KITI
-
Kullanım Kılavuzu - Web
Evet (Tam)
-
Kullanım Kılavuzu - Kitapçık
Evet (Basit)
-
Kullanım Kılavuzu - Duvar Askı Aparatı Kılavuzu
Evet
-
Kullanım Kılavuzu - Kablosuz Hoparlör Sıfırlama Kılavuzu
Evet
-
Kullanım Kılavuzu - 4K Ses
Evet
-
Kullanım Kılavuzu - Açık Kaynak: X / Evet (Tam / Basit)
Evet (Tam)
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi - Tip
MA5(Siyah)
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi - Pil (Boyut)
AAA x 2
-
Piller
Evet
-
Garanti Kartı
Evet
-
Arka Hoparlör Kablosu
Evet
-
Optik Kablo
Evet
-
Duvar Askı Aparatı Braketi
Evet
-
Kutu Tipi
Ofset
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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