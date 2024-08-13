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Ev Sinema Sistemi Soundbar 320W Bluetooth SJ5

Teknik Özellikler

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Ev Sinema Sistemi Soundbar 320W Bluetooth SJ5

SJ5

Ev Sinema Sistemi Soundbar 320W Bluetooth SJ5

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Tüm Özellikler

ÖNERİLEN TV BOYUTU -

  • TV Boyutu

    43" ↑

AMPLİFİKATÖR/HOPARLÖR -

  • Toplam Güç Çıkışı

    320W RMS

  • Ses Sistemi

    2.1ch

  • Çıkış Gücü - Ön

    60W x 2

  • Çıkış Gücü - Subwoofer

    200W (Aktif)

  • Amplifikatör Tipi

    D Sınıfı

DESTEKLENEN KOD ÇÖZME BİÇİMLERİ -

  • Surround Ses Kod Çözme

    Dolby Digital, DTS Digital Surround, LPCM

  • Yüksek Çözünürlüklü Müzik Kod Çözme

    FLAC (192kHz’e kadar)

  • Müzik Kod Çözme

    OGG, WAV, MP3, WMA, AAC

SES ÖZELLİKLERİ -

  • Müzik Çözünürlük Yükseltme

    Evet (96kHz/24-bit’e kadar)

  • Kullanıcı Ekolayzerı

    Evet (Bas, Tiz, Subwoofer)

SES MODLARI -

  • Ses Türleri

    4 (Uyarlamalı Ses Kontrolü, Standart, Bass Blast, Sinema)

KULLANIŞLI ÖZELLİKLER -

  • Bluetooth® Müzik Yayını

    Evet

  • Akıllı Telefon Uzaktan Kumanda Uygulaması

    Uyumlu

  • Kablosuz Ses Senkronizasyonu (LG TV Bluetooth)

    Evet

  • Farklı Markaların TV Kumandasıyla Uyumlu

    Evet (Ses Seviyesi, Sessiz)

  • SIMPLINK (HDMI-CEC)

    Evet

  • A/V Sync (0-300ms)

    Evet

  • LED Ekran

    Evet

  • Karartmalı Ekran

    Evet

  • Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Evet

  • Otomatik Ses Seviyesi Ayarlayıcı

    Evet

  • Gece Modu

    Evet

  • USB Harici HDD Oynatımı

    Evet (Müzik)

BAĞLANTI -

  • HDMI 1.4 Giriş / Çıkış

    Evet (1) / Evet (1)

  • Taşınabilir Cihaz (3,5 mm) Girişi

    Evet (1)

  • Djital Ses (Optik) Girişi

    Evet (1)

  • USB 2.0 Girişi

    Evet

  • Sound Senk. (LG TV Optik)

    Evet (Ses Seviyesi, Sessiz)

  • Kablosuz Ses Senkronizasyonu (LG TV Bluetooth)

    Evet (Ses Seviyesi, Sessiz)

VERİLEN AKSESUARLAR -

  • Kılavuz

    Evet

  • Kumanda

    Evet

  • Piller

    Evet

  • Optik Kablo

    Evet

  • Duvar Askı Aparatı Braketleri ve Duvar Askı Aparatı Kılavuzu

    Evet

BOYUTLAR -

  • Ana Ünite (GxYxD)

    950mm x 55mm x 85mm

  • Subwoofer (GxYxD)

    171mm x 320mm x 252mm

  • Kutu (GxYxD)

    1045mm x 416mm x 217mm

  • Net Ağırlık (Ana Ünite)

    2,7kg

  • Net Ağırlık (Subwoofer)

    4,2kg

  • Brüt Ağırlık (Kutu)

    9,1kg

GARANTİ -

  • Garanti Süresi

    1 Yıl Garanti - Parça ve İşçilik

ÖNCEKİ MODEL -

  • Model

    SH5

EAN -

  • EAN

    8.80103E+12

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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