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Ev Sinema Sistemi Soundbar 320W Bluetooth SJ5B
Ev Sinema Sistemi Soundbar 320W Bluetooth SJ5B
Tüm Özellikler
ÖNERİLEN TV BOYUTU -
-
TV Boyutu
43" ↑
AMPLİFİKATÖR/HOPARLÖR -
-
Toplam Güç Çıkışı
320W RMS
-
Ses Sistemi
2.1ch
-
Çıkış Gücü - Ön
60W x 2
-
Çıkış Gücü - Subwoofer
200W (Aktif)
-
Amplifikatör Tipi
D Sınıfı
DESTEKLENEN KOD ÇÖZME BİÇİMLERİ -
-
Surround Ses Kod Çözme
Dolby Digital, DTS Digital Surround, LPCM
-
Yüksek Çözünürlüklü Müzik Kod Çözme
FLAC (192kHz’e kadar)
-
Müzik Kod Çözme
OGG, WAV, MP3, WMA, AAC
SES ÖZELLİKLERİ -
-
Müzik Çözünürlük Yükseltme
Evet (96kHz/24-bit’e kadar)
-
Kullanıcı Ekolayzerı
Evet (Bas, Tiz, Subwoofer)
SES MODLARI -
-
Ses Türleri
4 (Uyarlamalı Ses Kontrolü, Standart, Bass Blast, Sinema)
KULLANIŞLI ÖZELLİKLER -
-
Bluetooth® Müzik Yayını
Evet
-
Akıllı Telefon Uzaktan Kumanda Uygulaması
Uyumlu
-
Kablosuz Ses Senkronizasyonu (LG TV Bluetooth)
Evet
-
Farklı Markaların TV Kumandasıyla Uyumlu
Evet (Ses Seviyesi, Sessiz)
-
SIMPLINK (HDMI-CEC)
Evet
-
A/V Sync (0-300ms)
Evet
-
LED Ekran
Evet
-
Karartmalı Ekran
Evet
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
Evet
-
Otomatik Ses Seviyesi Ayarlayıcı
Evet
-
Gece Modu
Evet
-
USB Harici HDD Oynatımı
Evet (Müzik)
BAĞLANTI -
-
HDMI 1.4 Giriş / Çıkış
Evet (1) / Evet (1)
-
Taşınabilir Cihaz (3,5 mm) Girişi
Evet (1)
-
Djital Ses (Optik) Girişi
Evet (1)
-
USB 2.0 Girişi
Evet
-
Sound Senk. (LG TV Optik)
Evet (Ses Seviyesi, Sessiz)
-
Kablosuz Ses Senkronizasyonu (LG TV Bluetooth)
Evet (Ses Seviyesi, Sessiz)
VERİLEN AKSESUARLAR -
-
Kılavuz
Evet
-
Kumanda
Evet
-
Piller
Evet
-
Optik Kablo
Evet
-
Duvar Askı Aparatı Braketleri ve Duvar Askı Aparatı Kılavuzu
Evet
BOYUTLAR -
-
Ana Ünite (GxYxD)
950mm x 55mm x 85mm
-
Subwoofer (GxYxD)
171mm x 320mm x 252mm
-
Kutu (GxYxD)
1045mm x 416mm x 217mm
-
Net Ağırlık (Ana Ünite)
2,7kg
-
Net Ağırlık (Subwoofer)
4,2kg
-
Brüt Ağırlık (Kutu)
9,1kg
GARANTİ -
-
Garanti Süresi
1 Yıl Garanti - Parça ve İşçilik
ÖNCEKİ MODEL -
-
Model
SH5
EAN -
-
EAN
8.80103E+12
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