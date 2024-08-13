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Ev Sinema Sistemi Soundbar 320W Bluetooth SJ6
Ev Sinema Sistemi Soundbar 320W Bluetooth SJ6
Tüm Özellikler
FIZIKI TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Ana Ünite, ayak ile birlikte (G x Y x D) mm
950 x 55 x 85
-
Uygun TV Boyutu ('17 Yeni Tasarım LG TV)
43 inç↑
-
Dahili Ayak (Y) mm
2
-
Subwoofer (G x Y x D) mm
171 x 320 x 252
-
Ön
Izgara (SECC)
-
Üst / Alt
Kalıp / Kalıp
-
Subwoofer - Ön
Kumaş
-
Subwoofer - Gövde
Ahşap
-
Net Ağırlık (Kg) - Ana Ünite
2,8kg
-
Net Ağırlık (Kg) - Subwoofer
4,2Kg
-
Kutu Boyutu (G x Y x D) mm
1005 x 373 x 223
-
Kutu Tipi
Ofset
-
Brüt Ağırlık (kg)
9,7Kg
-
Konteyner Adeti - 20ft
335
-
Konteyner Adeti - 40ft
705
-
Konteyner Adeti - 40ft (HC)
823
KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Kanal
2.1ch
-
Toplam
320W
-
Ön
60Wx2 (Tweeterx2)
-
Subwoofer
200W (Kablosuz)
HOPARLÖR - ANA ÜNITE
-
SPL
82dB
-
Sistem
Kapalı
-
Tweeter Ünitesi - Sadece Ön
20mm PPS Dome
-
Woofer Ünitesi
40x100 mm
-
Empedans
4ohm
-
Manyetik Kalkan
Kalkansız
HOPARLÖR - SUBWOOFER
-
SPL
85dB
-
Sistem
Bas Refleks
-
Woofer Ünitesi
6 inç
-
Empedans
3 ohm
-
Manyetik Kalkan
Kalkansız
AĞ
-
WiFi Bant Genişliği - 2.4G / 5G
Evet
-
Örgüsel ağ
Evet
BAĞLANTI
-
Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3.5)
Evet
-
Optik
Evet(1)
-
HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - Giriş / Çıkış
Evet(1) / Evet(1)
-
USB
Evet (Sadece Servis)
-
Kablosuz Bluetooth (ver. 4.0)
Evet
-
Ethernet portu
Evet
-
WiFi
Evet
BILGI EKRANI
-
Ekran Tipi
LCD (5 karakter)
-
LED Gösterge Rengi
7 Renk 1x 3 renkli LED’li
SES MODU
-
4K Ses -24bit/96kHz
Evet
-
LG Music Flow - Ev Sinema Modu
Evet
-
Kanal
4.1ch
-
Grup Oynatma Modu (tek kaynak --> çoklu hoparlör)
Evet
-
Çoklu Oda Modu (çoklu kaynak --> Çoklu hoparlör)
Evet
-
Ses İçerikleri Veri Akışı
Evet
-
ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü) - Ses Efekti
Evet
-
Standart
Evet
-
Bass Blast
Evet
-
Sinema
Evet
-
Kullanıcı Ekolayzeri
Evet
-
Gece Modu - Açık/Kapalı
Evet
-
Otomatik Ses İşlemcisi - Varsayılan
Evet
-
SFX - Varsayılan
Evet
-
Dinamik Aralık Kontrolü - Açık/Kapalı
Evet
-
Otomatik Ses Seviyesi Ayarlayıcı - Açık/Kapalı
Evet
KULLANIŞLILIK
-
PC OS Desteği (Windows / Mac)
Evet/Hayır
-
Telefon İşletim Sistemi Desteği (iOS / Android)
Evet/Hayır
-
Akılı Telefon Medya Sunucusu
Evet
-
Akıllı Telefon / Tablet Kumanda Uygulaması
Evet
-
Evrensel Arama
Evet
-
Otomatik Müzik Oynatma
Evet
-
Oto. Senk.
Evet
-
ROF
Evet
-
EZ kurulumu (BLE)
Evet
-
Telefon Dolaşımda
Evet
-
BT-Fi
Evet
-
Tek tuşla ev sinema kurulumu
Evet
-
NSU(Ağ Yazılım Güncelleme)
Evet
-
TV kumandanızla kontrol (Ses +, -, Sessiz)
Evet
-
Ses Senkronizasyonu - Bluetooth (LG TV)
Evet
-
Optik
Evet
-
Otomatik Açılış/Kapanış - Bluetooth (LG TV)
Evet
-
A/V Senk(0~300ms)
Evet
-
SIMPLINK
Evet
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
Evet
-
Woofer Seviyesi (-15 ~ +6 (Adım))
Evet
-
Sessiz
Evet
-
Otomatik Karartıcı
Evet
-
Zamanlayıcı / Uyku
Evet
-
Alarm
Evet
-
Demo Müzik (2)
Evet
SES BIÇIMI
-
LPCM
Evet
-
Dolby Digital
Evet
-
DTS Digital Surround
Evet
-
FLAC - 192kHz’e kadar
Evet
-
OGG - 48kHz’e kadar
Evet
-
WAV
Evet
-
ALAC
Evet
-
MP3
Evet
-
WMA
Evet
-
AAC(MPEG4)
Evet
-
AAC+
Evet
-
AIFF
Evet
SES VERI AKIŞI HIZMETI
-
Chrome Cast
Evet
-
Spotify Connect
Evet
-
Yerleşik Hizmet
Evet
GÜÇ TÜKETIMI
-
Ana Ünite - Tip
Adaptör (25V, 1.52A)
-
Ana Ünite - Kapalı Durumda Güç Tüketimi
0,5W ↓
-
Ana Ünite - Güç Tüketimi
22W
-
Tip - Subwoofer
100~240V, 50/60Hz
-
Kapalı Tüketim
0,5W Altında
-
Güç Tüketimi
33W
-
Kablosuz Frekansı
5GHz
AKSESUAR KITI
-
Web (Basit Kılavuzla birlikte)
Evet
-
Duvar Askı Aparatı Kılavuzu
Evet
-
Kablosuz Hoparlör Sıfırlama Kılavuzu
Evet
-
4K Ses
Evet
-
Açık Kaynak: Hayır / Evet (Tam / Basit)
Evet (Tam)
-
PC Yazılımı - Web
Evet
UZAKTAN KUMANDA ÜNITESI
-
Model
MA5
-
Pil(Boyut)
AAA
-
Piller
2x
-
Garanti Kartı
Evet
-
Optik Kablo
Evet
-
Duvar Askı Aparatı Braketi
Evet
-
Kablo Yönetimi
Bağ (2x)
-
Kutu tipi
Ofset
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