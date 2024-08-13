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Ev Sinema Sistemi Soundbar 320W Bluetooth SJ6

Teknik Özellikler

İncelemeler

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Ev Sinema Sistemi Soundbar 320W Bluetooth SJ6

SJ6

Ev Sinema Sistemi Soundbar 320W Bluetooth SJ6

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Tüm Özellikler

FIZIKI TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Ana Ünite, ayak ile birlikte (G x Y x D) mm

    950 x 55 x 85

  • Uygun TV Boyutu ('17 Yeni Tasarım LG TV)

    43 inç↑

  • Dahili Ayak (Y) mm

    2

  • Subwoofer (G x Y x D) mm

    171 x 320 x 252

  • Ön

    Izgara (SECC)

  • Üst / Alt

    Kalıp / Kalıp

  • Subwoofer - Ön

    Kumaş

  • Subwoofer - Gövde

    Ahşap

  • Net Ağırlık (Kg) - Ana Ünite

    2,8kg

  • Net Ağırlık (Kg) - Subwoofer

    4,2Kg

  • Kutu Boyutu (G x Y x D) mm

    1005 x 373 x 223

  • Kutu Tipi

    Ofset

  • Brüt Ağırlık (kg)

    9,7Kg

  • Konteyner Adeti - 20ft

    335

  • Konteyner Adeti - 40ft

    705

  • Konteyner Adeti - 40ft (HC)

    823

KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ

  • Kanal

    2.1ch

  • Toplam

    320W

  • Ön

    60Wx2 (Tweeterx2)

  • Subwoofer

    200W (Kablosuz)

HOPARLÖR - ANA ÜNITE

  • SPL

    82dB

  • Sistem

    Kapalı

  • Tweeter Ünitesi - Sadece Ön

    20mm PPS Dome

  • Woofer Ünitesi

    40x100 mm

  • Empedans

    4ohm

  • Manyetik Kalkan

    Kalkansız

HOPARLÖR - SUBWOOFER

  • SPL

    85dB

  • Sistem

    Bas Refleks

  • Woofer Ünitesi

    6 inç

  • Empedans

    3 ohm

  • Manyetik Kalkan

    Kalkansız

  • WiFi Bant Genişliği - 2.4G / 5G

    Evet

  • Örgüsel ağ

    Evet

BAĞLANTI

  • Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3.5)

    Evet

  • Optik

    Evet(1)

  • HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - Giriş / Çıkış

    Evet(1) / Evet(1)

  • USB

    Evet (Sadece Servis)

  • Kablosuz Bluetooth (ver. 4.0)

    Evet

  • Ethernet portu

    Evet

  • WiFi

    Evet

BILGI EKRANI

  • Ekran Tipi

    LCD (5 karakter)

  • LED Gösterge Rengi

    7 Renk 1x 3 renkli LED’li

SES MODU

  • 4K Ses -24bit/96kHz

    Evet

  • LG Music Flow - Ev Sinema Modu

    Evet

  • Kanal

    4.1ch

  • Grup Oynatma Modu (tek kaynak --> çoklu hoparlör)

    Evet

  • Çoklu Oda Modu (çoklu kaynak --> Çoklu hoparlör)

    Evet

  • Ses İçerikleri Veri Akışı

    Evet

  • ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü) - Ses Efekti

    Evet

  • Standart

    Evet

  • Bass Blast

    Evet

  • Sinema

    Evet

  • Kullanıcı Ekolayzeri

    Evet

  • Gece Modu - Açık/Kapalı

    Evet

  • Otomatik Ses İşlemcisi - Varsayılan

    Evet

  • SFX - Varsayılan

    Evet

  • Dinamik Aralık Kontrolü - Açık/Kapalı

    Evet

  • Otomatik Ses Seviyesi Ayarlayıcı - Açık/Kapalı

    Evet

KULLANIŞLILIK

  • PC OS Desteği (Windows / Mac)

    Evet/Hayır

  • Telefon İşletim Sistemi Desteği (iOS / Android)

    Evet/Hayır

  • Akılı Telefon Medya Sunucusu

    Evet

  • Akıllı Telefon / Tablet Kumanda Uygulaması

    Evet

  • Evrensel Arama

    Evet

  • Otomatik Müzik Oynatma

    Evet

  • Oto. Senk.

    Evet

  • ROF

    Evet

  • EZ kurulumu (BLE)

    Evet

  • Telefon Dolaşımda

    Evet

  • BT-Fi

    Evet

  • Tek tuşla ev sinema kurulumu

    Evet

  • NSU(Ağ Yazılım Güncelleme)

    Evet

  • TV kumandanızla kontrol (Ses +, -, Sessiz)

    Evet

  • Ses Senkronizasyonu - Bluetooth (LG TV)

    Evet

  • Optik

    Evet

  • Otomatik Açılış/Kapanış - Bluetooth (LG TV)

    Evet

  • A/V Senk(0~300ms)

    Evet

  • SIMPLINK

    Evet

  • Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Evet

  • Woofer Seviyesi (-15 ~ +6 (Adım))

    Evet

  • Sessiz

    Evet

  • Otomatik Karartıcı

    Evet

  • Zamanlayıcı / Uyku

    Evet

  • Alarm

    Evet

  • Demo Müzik (2)

    Evet

SES BIÇIMI

  • LPCM

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • DTS Digital Surround

    Evet

  • FLAC - 192kHz’e kadar

    Evet

  • OGG - 48kHz’e kadar

    Evet

  • WAV

    Evet

  • ALAC

    Evet

  • MP3

    Evet

  • WMA

    Evet

  • AAC(MPEG4)

    Evet

  • AAC+

    Evet

  • AIFF

    Evet

SES VERI AKIŞI HIZMETI

  • Chrome Cast

    Evet

  • Spotify Connect

    Evet

  • Yerleşik Hizmet

    Evet

GÜÇ TÜKETIMI

  • Ana Ünite - Tip

    Adaptör (25V, 1.52A)

  • Ana Ünite - Kapalı Durumda Güç Tüketimi

    0,5W ↓

  • Ana Ünite - Güç Tüketimi

    22W

  • Tip - Subwoofer

    100~240V, 50/60Hz

  • Kapalı Tüketim

    0,5W Altında

  • Güç Tüketimi

    33W

  • Kablosuz Frekansı

    5GHz

AKSESUAR KITI

  • Web (Basit Kılavuzla birlikte)

    Evet

  • Duvar Askı Aparatı Kılavuzu

    Evet

  • Kablosuz Hoparlör Sıfırlama Kılavuzu

    Evet

  • 4K Ses

    Evet

  • Açık Kaynak: Hayır / Evet (Tam / Basit)

    Evet (Tam)

  • PC Yazılımı - Web

    Evet

UZAKTAN KUMANDA ÜNITESI

  • Model

    MA5

  • Pil(Boyut)

    AAA

  • Piller

    2x

  • Garanti Kartı

    Evet

  • Optik Kablo

    Evet

  • Duvar Askı Aparatı Braketi

    Evet

  • Kablo Yönetimi

    Bağ (2x)

  • Kutu tipi

    Ofset

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