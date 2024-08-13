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Kablosuz Subwoofer ile Sound Bar Flex
Kablosuz Subwoofer ile Sound Bar Flex
Tüm Özellikler
ÜRÜNÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
-
Arka Surround
Evet
-
Dahili Pil
Evet
-
Bluetooth Aktarımı
Evet
-
Uyarlamalı Ses Kontrolü (ASC)
Evet
-
Kablosuz Ses Senkronizasyonu
Evet
-
HDMI Girişi/Çıkışı
Evet
-
Kablosuz Aktif Subwoofer
Evet
HOPARLÖR - KANAL / ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Soundbar Modu - Kanallar
2.1ch
-
Soundbar Modu - Toplam Çıkış Gücü
320W (AC Gücü Kullanan İkinci Hoparlör) 140W (Li-ion Pil Kullanan İkinci Hoparlör)
-
Arka Surround Modu - Kanallar
4.1ch
-
Arka Surround Modu - Toplam Çıkış Gücü
320W (AC Gücü Kullanan İkinci Hoparlör) 140W (Li-ion Pil Kullanan İkinci Hoparlör)
-
Taşınabilir Cihaz Modu - Kanallar
2.1ch (Birinci Hoparlör) 2.0 (İkinci Hoparlör)
-
Taşınabilir Cihaz Modu - Toplam Çıkış Gücü
160W 30W
ÖZELLIKLER
-
Bluetooth Kumanda Uygulaması (Android)
Evet
-
Bluetooth Bekleme
Evet
-
Otomatik Müzik Oynatma (BLE)
Evet
-
TV Kumandası Uyumluluğu
Evet
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
Evet
-
LCD Ekran Otomatik Karartma
Evet
-
Subwoofer Seviye Kontrolü
Evet
-
Duvara Asılabilir
Evet
SES MODLARI
-
Uyarlamalı Ses Kontrolü (ASC): Varsayılan
Evet
-
Standart
Evet
-
Bass Blast
Evet
-
Sinema
Evet
SES BIÇIMI
-
LPCM
Evet
-
Dolby Digital
Evet
-
DTS Digital Surround
Evet
BAĞLANABILIRLIK
-
Kablosuz Aktif Subwoofer
Evet
-
Bluetooth (sür. 4.0)
Evet
-
LG TV Ses Senk. (Bluetooth)
Evet
-
LG TV Ses Senk. (Optik)
Evet
-
HDMI 1.4 Çıkışı
Evet (1)
-
HDMI 1.4 Girişi
Evet (1)
-
Optik Giriş
Evet (1.0)
-
USB Host
Hayır (Sadece Servis)
-
SIMPLINK (HDMI CEC)
Evet
HOPARLÖR
-
Ön
60W x 2
-
SubWoofer
200W (Kablosuz)
DAHİLİ PİL (İKİNCİ HOPARLÖR)
-
Pil Tipi
Li-ion Pil
-
Pil Kapasitesi
5200mAh
-
Pil Şarj Süresi
3 saat 40 dk
-
Pil Ömrü
4 saate kadar oynatma
GÜÇ
-
Soundbar Beklemede Güç Tüketimi
0,5W’dan az
-
Subwoofer Beklemede Güç Tüketimi
0,5W’dan az
BOYUTLAR/AĞIRLIK
-
TV Uyumluluğu
43" ve üstü
-
Hoparlörler (GxYxD)
13,4" x 2,9" x 4,3"
-
Subwoofer (G x Y x D)
6,7" x 12,6" x 9,9"
-
Subwoofer Net Ağırlık
9,26 lbs
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Kumanda
Evet
-
Piller
Evet (AAA)
-
Optik Kablo
Evet
-
Dikey Masa Standı
Evet
GARANTİ/UPC
-
Sınırlı Garanti
1 Yıl - Parça ve İşçilik
-
UPC (Evrensel Ürün Kodu)
719192611351
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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