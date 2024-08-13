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Kablosuz Subwoofer ile Sound Bar Flex

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Kablosuz Subwoofer ile Sound Bar Flex

SJ7

Kablosuz Subwoofer ile Sound Bar Flex

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Tüm Özellikler

ÜRÜNÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

  • Arka Surround

    Evet

  • Dahili Pil

    Evet

  • Bluetooth Aktarımı

    Evet

  • Uyarlamalı Ses Kontrolü (ASC)

    Evet

  • Kablosuz Ses Senkronizasyonu

    Evet

  • HDMI Girişi/Çıkışı

    Evet

  • Kablosuz Aktif Subwoofer

    Evet

HOPARLÖR - KANAL / ÇIKIŞ GÜCÜ

  • Soundbar Modu - Kanallar

    2.1ch

  • Soundbar Modu - Toplam Çıkış Gücü

    320W (AC Gücü Kullanan İkinci Hoparlör) 140W (Li-ion Pil Kullanan İkinci Hoparlör)

  • Arka Surround Modu - Kanallar

    4.1ch

  • Arka Surround Modu - Toplam Çıkış Gücü

    320W (AC Gücü Kullanan İkinci Hoparlör) 140W (Li-ion Pil Kullanan İkinci Hoparlör)

  • Taşınabilir Cihaz Modu - Kanallar

    2.1ch (Birinci Hoparlör) 2.0 (İkinci Hoparlör)

  • Taşınabilir Cihaz Modu - Toplam Çıkış Gücü

    160W 30W

ÖZELLIKLER

  • Bluetooth Kumanda Uygulaması (Android)

    Evet

  • Bluetooth Bekleme

    Evet

  • Otomatik Müzik Oynatma (BLE)

    Evet

  • TV Kumandası Uyumluluğu

    Evet

  • Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Evet

  • LCD Ekran Otomatik Karartma

    Evet

  • Subwoofer Seviye Kontrolü

    Evet

  • Duvara Asılabilir

    Evet

SES MODLARI

  • Uyarlamalı Ses Kontrolü (ASC): Varsayılan

    Evet

  • Standart

    Evet

  • Bass Blast

    Evet

  • Sinema

    Evet

SES BIÇIMI

  • LPCM

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • DTS Digital Surround

    Evet

BAĞLANABILIRLIK

  • Kablosuz Aktif Subwoofer

    Evet

  • Bluetooth (sür. 4.0)

    Evet

  • LG TV Ses Senk. (Bluetooth)

    Evet

  • LG TV Ses Senk. (Optik)

    Evet

  • HDMI 1.4 Çıkışı

    Evet (1)

  • HDMI 1.4 Girişi

    Evet (1)

  • Optik Giriş

    Evet (1.0)

  • USB Host

    Hayır (Sadece Servis)

  • SIMPLINK (HDMI CEC)

    Evet

HOPARLÖR

  • Ön

    60W x 2

  • SubWoofer

    200W (Kablosuz)

DAHİLİ PİL (İKİNCİ HOPARLÖR)

  • Pil Tipi

    Li-ion Pil

  • Pil Kapasitesi

    5200mAh

  • Pil Şarj Süresi

    3 saat 40 dk

  • Pil Ömrü

    4 saate kadar oynatma

GÜÇ

  • Soundbar Beklemede Güç Tüketimi

    0,5W’dan az

  • Subwoofer Beklemede Güç Tüketimi

    0,5W’dan az

BOYUTLAR/AĞIRLIK

  • TV Uyumluluğu

    43" ve üstü

  • Hoparlörler (GxYxD)

    13,4" x 2,9" x 4,3"

  • Subwoofer (G x Y x D)

    6,7" x 12,6" x 9,9"

  • Subwoofer Net Ağırlık

    9,26 lbs

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

  • Kumanda

    Evet

  • Piller

    Evet (AAA)

  • Optik Kablo

    Evet

  • Dikey Masa Standı

    Evet

GARANTİ/UPC

  • Sınırlı Garanti

    1 Yıl - Parça ve İşçilik

  • UPC (Evrensel Ürün Kodu)

    719192611351

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları