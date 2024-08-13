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Ev Sinema Sistemi Soundbar 170W Bluetooth SJ8
Ev Sinema Sistemi Soundbar 170W Bluetooth SJ8
Tüm Özellikler
ÜRÜNÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
-
Yüksek Çözünürlüklü Ses
24bit/192kHz’e kadar
-
Hi-Fi DAC
Evet
-
4K Düz Geçiş (HDCP 2.2)
Evet
-
Ev Sinema Modu
Evet
-
Grup Oynatma Modu
Evet
-
Çoklu Oda Modu
Evet
-
Otomatik Müzik Oynatma
Evet
-
Chromecast Dahili
Evet
-
Spotify Connect
Evet
-
Uyarlamalı Ses Kontrolü (ASC)
Evet
GENEL
-
Kanallar
4.1ch
-
Toplam Güç
300W
KULLANIŞLILIK
-
TV Kumandası Uyumluluğu
Evet
-
Akıllı Telefon Uzaktan Kumanda uygulaması (iOS/Android)
Evet
-
Evrensel Ağ Arama
Evet
-
BLE EZ Kurulumu
Evet
-
LG Ses Senk.
Evet
-
Otomatik Ses Seviyesi Ayarlayıcı
Evet
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
Evet
-
Dinamik Aralık Kontrolü
Evet
-
SIMPLINK
Evet
-
Ağ Yazılım Güncelleme
Evet
-
Gece Modu
Evet
-
Ekran Tipi
LCD (8 karakter)
YERLEŞİK MÜZİK HİZMETLERİ
-
iHeartRadio®
Evet
-
Tunein®
Evet
-
Spotify®
Evet
-
Rhapsody®
Evet
-
Pandora®
Evet
-
Google Music Play
Evet
-
npr
Evet
SES MODLARI
-
Uyarlamalı Ses Kontrolü (ASC): Varsayılan
Evet
-
Standart
Evet
-
Bass Blast
Evet
-
Sinema
Evet
SES BIÇIMI
-
LPCM
Evet
-
Dolby Digital
Evet
-
DTS Digital Surround
Evet
-
FLAC (192kHz’e kadar)
Evet
-
OGG (48kHz’e kadar)
Evet
-
WAV
Evet
-
ALAC
Evet
-
MP3
Evet
-
WMA
Evet
-
AAC(MPEG4)
Evet
-
AAC+
Evet
-
AIFF
Evet
HOPARLÖRLER
-
Ön
40W x 2 25W x 2 (Tweeter)
-
Subwoofer
170W (Kablosuz)
BAĞLANABILIRLIK
-
Ethernet
Evet
-
Wi-Fi Bandı
2.4G / 5G
-
Kablosuz Aktif Subwoofer
Evet
-
Bluetooth (sür. 4.0)
Evet
-
LG TV Ses Senk. (Bluetooth)
Evet
-
LG TV Ses Senk. (Optik)
Evet
-
HDMI Çıkışı
Evet (2.0)
-
HDMI Girişi
Evet (2.0)
-
Optik Giriş
Evet
-
USB (Sadece Servis)
Evet
GÜÇ
-
Soundbar Güç Tüketimi
22W
-
Soundbar Beklemede Güç Tüketimi
0,5W’dan az
-
Subwoofer Güç Tüketimi
33W
-
Subwoofer Beklemede Güç Tüketimi
0,5W’dan az
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
TV Uyumluluğu
55" ve üstü
-
Soundbar (GxYxD)
47,64" x 1,5" x 4,13"
-
Subwoofer (GxYxD)
6,73" x 12,6" x 9,92"
-
Subwoofer Net Ağırlık
9,5 lbs
-
Kargo Boyutu (GxYxD)
50,2" x 14,7" x 8,8"
-
Kargo Ağırlığı
26,5 lbs
-
Soundbar Net Ağırlık
5,9 lbs
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Kumanda
Evet
-
Piller
Evet
-
Optik Kablo
Evet
-
Duvar Askı Aparatı Braketi
Evet
-
Kablo Yönetimi
Evet
-
Garanti Kartı
Evet
GARANTİ/UPC
-
Sınırlı Garanti
1 Yıl Parça ve İşçilik
-
UPC (Evrensel Ürün Kodu)
719192613928
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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