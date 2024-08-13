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Ev Sinema Sistemi Soundbar 170W Bluetooth SJ8

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Ev Sinema Sistemi Soundbar 170W Bluetooth SJ8

SJ8

Ev Sinema Sistemi Soundbar 170W Bluetooth SJ8

SJ9 5.1.2 ch High Resolution Audio Sound Bar with Dolby Atmos
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Tüm Özellikler

ÜRÜNÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

  • Yüksek Çözünürlüklü Ses

    24bit/192kHz’e kadar

  • Hi-Fi DAC

    Evet

  • 4K Düz Geçiş (HDCP 2.2)

    Evet

  • Ev Sinema Modu

    Evet

  • Grup Oynatma Modu

    Evet

  • Çoklu Oda Modu

    Evet

  • Otomatik Müzik Oynatma

    Evet

  • Chromecast Dahili

    Evet

  • Spotify Connect

    Evet

  • Uyarlamalı Ses Kontrolü (ASC)

    Evet

GENEL

  • Kanallar

    4.1ch

  • Toplam Güç

    300W

KULLANIŞLILIK

  • TV Kumandası Uyumluluğu

    Evet

  • Akıllı Telefon Uzaktan Kumanda uygulaması (iOS/Android)

    Evet

  • Evrensel Ağ Arama

    Evet

  • BLE EZ Kurulumu

    Evet

  • LG Ses Senk.

    Evet

  • Otomatik Ses Seviyesi Ayarlayıcı

    Evet

  • Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Evet

  • Dinamik Aralık Kontrolü

    Evet

  • SIMPLINK

    Evet

  • Ağ Yazılım Güncelleme

    Evet

  • Gece Modu

    Evet

  • Ekran Tipi

    LCD (8 karakter)

YERLEŞİK MÜZİK HİZMETLERİ

  • iHeartRadio®

    Evet

  • Tunein®

    Evet

  • Spotify®

    Evet

  • Rhapsody®

    Evet

  • Pandora®

    Evet

  • Google Music Play

    Evet

  • npr

    Evet

SES MODLARI

  • Uyarlamalı Ses Kontrolü (ASC): Varsayılan

    Evet

  • Standart

    Evet

  • Bass Blast

    Evet

  • Sinema

    Evet

SES BIÇIMI

  • LPCM

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • DTS Digital Surround

    Evet

  • FLAC (192kHz’e kadar)

    Evet

  • OGG (48kHz’e kadar)

    Evet

  • WAV

    Evet

  • ALAC

    Evet

  • MP3

    Evet

  • WMA

    Evet

  • AAC(MPEG4)

    Evet

  • AAC+

    Evet

  • AIFF

    Evet

HOPARLÖRLER

  • Ön

    40W x 2 25W x 2 (Tweeter)

  • Subwoofer

    170W (Kablosuz)

BAĞLANABILIRLIK

  • Ethernet

    Evet

  • Wi-Fi Bandı

    2.4G / 5G

  • Kablosuz Aktif Subwoofer

    Evet

  • Bluetooth (sür. 4.0)

    Evet

  • LG TV Ses Senk. (Bluetooth)

    Evet

  • LG TV Ses Senk. (Optik)

    Evet

  • HDMI Çıkışı

    Evet (2.0)

  • HDMI Girişi

    Evet (2.0)

  • Optik Giriş

    Evet

  • USB (Sadece Servis)

    Evet

GÜÇ

  • Soundbar Güç Tüketimi

    22W

  • Soundbar Beklemede Güç Tüketimi

    0,5W’dan az

  • Subwoofer Güç Tüketimi

    33W

  • Subwoofer Beklemede Güç Tüketimi

    0,5W’dan az

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • TV Uyumluluğu

    55" ve üstü

  • Soundbar (GxYxD)

    47,64" x 1,5" x 4,13"

  • Subwoofer (GxYxD)

    6,73" x 12,6" x 9,92"

  • Subwoofer Net Ağırlık

    9,5 lbs

  • Kargo Boyutu (GxYxD)

    50,2" x 14,7" x 8,8"

  • Kargo Ağırlığı

    26,5 lbs

  • Soundbar Net Ağırlık

    5,9 lbs

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

  • Kumanda

    Evet

  • Piller

    Evet

  • Optik Kablo

    Evet

  • Duvar Askı Aparatı Braketi

    Evet

  • Kablo Yönetimi

    Evet

  • Garanti Kartı

    Evet

GARANTİ/UPC

  • Sınırlı Garanti

    1 Yıl Parça ve İşçilik

  • UPC (Evrensel Ürün Kodu)

    719192613928

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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