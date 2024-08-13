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Ev Sinema Sistemi Soundbar 40W Bluetooth SK1
Ev Sinema Sistemi Soundbar 40W Bluetooth SK1
Tüm Özellikler
BOYUTLAR
-
Ana Ünite (G x Y x D / mm)
650,0 x 79,0 x 94,0
-
Kutu Boyutu (G x Y x D / mm)
724 x 138 x 202
-
Kutu Tipi
Ofset
-
Ana Ünite (Net Ağırlık / Kg)
1.99
-
Subwoofer (Net Ağırlık / Kg)
5.3
-
Brüt Ağırlık (kg)
2.78
-
Dahili Ayak (Y) mm
1
-
Malzeme - Ana set- Ön
Metal Izgara
-
Malzeme - Ana Set - Üst/Alt
Kalıp / Kalıp
-
Konteyner Adeti - 20ft
1315
-
Konteyner Adeti - 40ft
2650
-
Konteyner Adeti - 40ft (HC)
3180
KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Kanal
2.1ch
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Toplam
40W
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Ön
20W x 2
HOPARLÖR
-
Ana Ünite - SPL
82dB
-
Ana Ünite - Sistem
Kapalı
-
Ana Ünite - Woofer Ünitesi
2,25 inç
-
Ana Ünite - Empedans
4ohm
-
Ana - Manyetik Kalkan
Kalkansız
BAĞLANTI
-
Genel - Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3,5)
Evet
-
Genel - Optik
Evet(1)
-
Genel - USB
Evet (Sadece Servis)
-
Kablosuz - Bluetooth 4.0
Evet
BILGI EKRANI
-
LED Gösterge Rengi
3 renkli LED, 2 adet
SES MODU
-
Ses Efekti - Standart
Evet
-
Ses Efekti - Bass Blast
Evet
-
Dinamik Aralık Kontrolü - Açık/Kapalı
Evet
KULLANIŞLILIK
-
TV kumandasıyla kontrol - Ses +, -, Sessiz
Evet
-
Ses Senk. - Optik
Evet
-
Otomatik Açılış/Kapanış - Bluetooth (LG TV)
Evet
-
Otomatik Açılış/Kapanış - Optik
Evet
-
Sessiz
Evet
-
Bluetooth Bekleme
Evet
SES BIÇIMI
-
LPCM
Evet
-
Dolby Digital
Evet
-
AAC / AAC+
Bluetooth
GÜÇ TÜKETIMI
-
Ana Ünite - Tip
SMPS
-
Ana Ünite - Kapalı Durumda Güç Tüketimi
0,5W Altında
-
Ana Ünite - Güç Tüketimi
13W
AKSESUARLAR
-
Kullanım Kılavuzu - Web
Evet
-
Kullanım Kılavuzu - Kitapçık
Evet (Basit)
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi - Model
S17
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi - Pil (Boyut)
AAA x 2
-
Piller
Evet
-
Garanti Kartı
Evet
-
Kutu Tipi
Ofset
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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