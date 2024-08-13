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Ev Sinema Sistemi Soundbar 40W Bluetooth SK1

Teknik Özellikler

İncelemeler

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Ev Sinema Sistemi Soundbar 40W Bluetooth SK1

SK1

Ev Sinema Sistemi Soundbar 40W Bluetooth SK1

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Tüm Özellikler

BOYUTLAR

  • Ana Ünite (G x Y x D / mm)

    650,0 x 79,0 x 94,0

  • Kutu Boyutu (G x Y x D / mm)

    724 x 138 x 202

  • Kutu Tipi

    Ofset

  • Ana Ünite (Net Ağırlık / Kg)

    1.99

  • Subwoofer (Net Ağırlık / Kg)

    5.3

  • Brüt Ağırlık (kg)

    2.78

  • Dahili Ayak (Y) mm

    1

  • Malzeme - Ana set- Ön

    Metal Izgara

  • Malzeme - Ana Set - Üst/Alt

    Kalıp / Kalıp

  • Konteyner Adeti - 20ft

    1315

  • Konteyner Adeti - 40ft

    2650

  • Konteyner Adeti - 40ft (HC)

    3180

KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ

  • Kanal

    2.1ch

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Toplam

    40W

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Ön

    20W x 2

HOPARLÖR

  • Ana Ünite - SPL

    82dB

  • Ana Ünite - Sistem

    Kapalı

  • Ana Ünite - Woofer Ünitesi

    2,25 inç

  • Ana Ünite - Empedans

    4ohm

  • Ana - Manyetik Kalkan

    Kalkansız

BAĞLANTI

  • Genel - Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3,5)

    Evet

  • Genel - Optik

    Evet(1)

  • Genel - USB

    Evet (Sadece Servis)

  • Kablosuz - Bluetooth 4.0

    Evet

BILGI EKRANI

  • LED Gösterge Rengi

    3 renkli LED, 2 adet

SES MODU

  • Ses Efekti - Standart

    Evet

  • Ses Efekti - Bass Blast

    Evet

  • Dinamik Aralık Kontrolü - Açık/Kapalı

    Evet

KULLANIŞLILIK

  • TV kumandasıyla kontrol - Ses +, -, Sessiz

    Evet

  • Ses Senk. - Optik

    Evet

  • Otomatik Açılış/Kapanış - Bluetooth (LG TV)

    Evet

  • Otomatik Açılış/Kapanış - Optik

    Evet

  • Sessiz

    Evet

  • Bluetooth Bekleme

    Evet

SES BIÇIMI

  • LPCM

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • AAC / AAC+

    Bluetooth

GÜÇ TÜKETIMI

  • Ana Ünite - Tip

    SMPS

  • Ana Ünite - Kapalı Durumda Güç Tüketimi

    0,5W Altında

  • Ana Ünite - Güç Tüketimi

    13W

AKSESUARLAR

  • Kullanım Kılavuzu - Web

    Evet

  • Kullanım Kılavuzu - Kitapçık

    Evet (Basit)

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi - Model

    S17

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi - Pil (Boyut)

    AAA x 2

  • Piller

    Evet

  • Garanti Kartı

    Evet

  • Kutu Tipi

    Ofset

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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