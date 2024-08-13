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Ev Sinema Sistemi Soundbar 550W Dolby Atmos MERIDIAN Teknolojisi SK10Y

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Ev Sinema Sistemi Soundbar 550W Dolby Atmos MERIDIAN Teknolojisi SK10Y

SK10Y

Ev Sinema Sistemi Soundbar 550W Dolby Atmos MERIDIAN Teknolojisi SK10Y

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Tüm Özellikler

FIZIKI

  • Boyut (G x Y x D) mm - Ana ünite (ayak ile) mm

    1200 X 58 X 145

  • Boyut (G x Y x D) mm - Ana ünite (ayak ile) mm - Uygun TV boyutu ('18 Yeni Tasarımlı LG TV)

    55 inç↑

  • Boyut (G x Y x D) mm - Dahili Ayak (Y) mm

    2

  • Boyut (G x Y x D) mm - Subwoofer

    220,6 X 390 X 312,3

  • Malzeme - Ana set - Ön

    Metal Izgara

  • Malzeme - Ana set - Üst / Alt

    Kalıp/Kalıp

  • Malzeme - Subwoofer - Ön

    Kumaş

  • Malzeme - Subwoofer - Gövde

    Ahşap

  • Net Ağırlık (kg) - Ana Ünite

    5,64kg

  • Net Ağırlık (kg) - Subwoofer

    7,6kg

  • Kutu Boyutu (G x Y x D) mm

    1266 x 467 x 284

  • Kutu tipi

    Ofset

  • Brüt ağırlık (Kg)

    16,8kg

  • Konteyner Adedi - 20 ft

    136

  • Konteyner Adedi - 40 ft

    292

  • Konteyner Adedi - 40 ft (HC)

    365

KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ

  • Kanal

    5.1.2ch

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Toplam

    550W

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Ön

    50W x 2

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Orta

    50W

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Surround

    50W x 2

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Üst

    50W x 2

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Subwoofer

    200W (Kablosuz)

  • Audio DAC - 24bit/192kHz

    Var

HOPARLÖR

  • Ana Ünite - SPL

    82dB

  • Ana Ünite - Sistem

    Kapalı

  • Ana Ünite - Tweeter Ünitesi - Sadece Ön

    20mm PPS Dome

  • Ana Ünite - Woofer Ünitesi

    40 x 100 mm

  • Ana Ünite - Empedans

    4ohm

  • Ana Ünite - Manyetik Kalkan

    Kalkansız

  • Üst - SPL

    80dB

  • Üst - Sistem

    Kapalı

  • Üst - Woofer Ünitesi

    2,5"

  • Üst - Empedans

    4ohm

  • Üst - Manyetik Kalkan

    Kalkansız

  • Subwoofer - SPL

    85dB

  • Subwoofer - Sistem

    Bas Refleks

  • Subwoofer - Woofer Ünitesi

    7 inç

  • Subwoofer - Empedans

    3ohm

  • Subwoofer - Manyetik Kalkan

    Kalkansız

  • WiFi Bant Genişliği - 2.4G / 5G

    Var

BAĞLANTI

  • Genel - Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3,5)

    Var

  • Genel - Optik

    Var (1)

  • Genel - HDMI 2.0 (HDCP 2.2): 4K düz geçiş - Giriş / Çıkış

    Var (1)/Var (1)

  • Genel - USB

    Var (Sadece Servis)

  • Kablosuz - Bluetooth (sür. 4.0)

    Var

  • Kablosuz - Ethernet portu

    Var

  • Kablosuz - WiFi

    Var

BILGI EKRANI

  • Ekran Tipi

    LCD (8 karakter)

  • LED Gösterge Rengi

    2 renkli LED (Kırmızı/Beyaz)

SES MODU

  • Yüksek Çözünürlüklü Ses - Örnekleme - 24bit/192kHz

    Var

  • Yüksek Çözünürlüklü Ses - 24bit/96kHz

    Var

  • Yüksek Çözünürlüklü Ses - Upbit/yukarı örnekleme - 24bit/192kHz

    Var

  • Google Multi Zone

    Var

  • Ses Efekti - ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü)

    Var

  • Ses Efekti - Standart

    Var

  • Ses Efekti - Müzik

    Var

  • Ses Efekti - Bass Blast

    Var

  • Ses Efekti - Film / DTS Virtual X

    Var

  • Kullanıcı Ekolayzeri

    Var

  • Gece Modu - Açık/Kapalı

    Var

  • Dinamik Aralık Kontrolü - Açık/Kapalı

    Var

  • Otomatik Ses Seviyesi Ayarlayıcı - Açık/Kapalı

    Var

KULLANIŞLI ÖZELLIKLER

  • Akıllı Telefon / Tablet Kumanda Uygulaması (ios/android)

    Var

  • Akıllı Telefon Dosya Oynatımı

    Var

  • EZ kurulumu (BLE)

    Var

  • Google Sesli Asistan (TBD)

    Var

  • NSU (Ağ Yazılım Güncelleme)

    Var

  • TV kumandanızla kontrol - Ses + , - , Sessiz

    Var

  • Ses Senk. - Bluetooth (LG TV)

    Var

  • Ses Senk. - Optik

    Var

  • Otomatik Açılış/Kapanış - Bluetooth (LG TV)

    Var

  • Otomatik Açılış/Kapanış - Optik

    Var

  • A/V Senk. - 0~300 ms

    Var

  • SIMPLINK

    Var

  • Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Var

  • Woofer Düzeyi - -15~+6 (Kademeli)

    Var

  • Sessiz

    Var

  • Otomatik Karartıcı

    Var

  • Zamanlayıcı / Uyku

    Var

  • Bluetooth Bekleme

    Var

  • Kablosuz Arka Hoparlör Ready - 1:1 Rx modülü Tip (Arka için Kablosuz Kit)

    Var

SES BIÇIMI

  • LPCM

    Var

  • Dolby Atmos

    Var

  • FLAC-192 kHz’e kadar

    Var

  • Dolby TrueHD

    Var

  • Dolby Digital Plus

    Var

  • Dolby Digital

    Var

  • DTS Digital Surround

    Var

  • FLAC - 192kHz’e kadar

    Var

  • OGG - 48kHz’e kadar

    Var

  • WAV

    Var

  • ALAC

    Var

  • MP3

    Var

  • WMA

    Var

  • AAC / AAC+ - Aktarım (Wi-Fi)

    Var

  • AAC / AAC+ - Bluetooth

    Var

  • AIFF

    Var

SES AKTARIM HIZMETI

  • ChromeCast

    Var

GÜÇ TÜKETIMI

  • Ana Ünite - Tip - SMPS

    100~240 V, 50/60 Hz

  • Ana Ünite - Kapanışta Güç Tüketimi

    0,5W↓

  • Ana Ünite - Güç Tüketimi

    46W

  • Subwoofer - Tip - SMPS

    100~240 V, 50/60 Hz

  • Subwoofer - Kapanışta Güç Tüketimi

    0,5W↓

  • Subwoofer - Güç Tüketimi

    35W

  • Subwoofer - Kablosuz Frekansı

    5,8GHz

ÖZELIK LISTESI AKSESUAR KITI

  • Kullanım Kılavuzu - Web (Basit Kılavuzla birlikte)

    Var (Tam)

  • Kullanım Kılavuzu - Kitap

    Basit/Var

  • Kullanım Kılavuzu - Duvar Askı Aparatı Kılavuzu

    Var

  • Kullanım Kılavuzu - Açık Kaynak: X / Var (Tam / Basit)

    Var (Tam)

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi - Model Adı

    MA7

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi - Pil(Boyut)

    AAA x 2

  • Piller

    Var

  • Garanti Kartı

    Var

  • Optik Kablo

    Var

  • Duvar Askı Aparatı Braketi

    Var

  • Kablo Yönetimi (Bağ)

    Var

  • Kutu tipi

    Ofset

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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