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Ev Sinema Sistemi Soundbar 550W Dolby Atmos MERIDIAN Teknolojisi SK10Y
Ev Sinema Sistemi Soundbar 550W Dolby Atmos MERIDIAN Teknolojisi SK10Y
Tüm Özellikler
FIZIKI
-
Boyut (G x Y x D) mm - Ana ünite (ayak ile) mm
1200 X 58 X 145
-
Boyut (G x Y x D) mm - Ana ünite (ayak ile) mm - Uygun TV boyutu ('18 Yeni Tasarımlı LG TV)
55 inç↑
-
Boyut (G x Y x D) mm - Dahili Ayak (Y) mm
2
-
Boyut (G x Y x D) mm - Subwoofer
220,6 X 390 X 312,3
-
Malzeme - Ana set - Ön
Metal Izgara
-
Malzeme - Ana set - Üst / Alt
Kalıp/Kalıp
-
Malzeme - Subwoofer - Ön
Kumaş
-
Malzeme - Subwoofer - Gövde
Ahşap
-
Net Ağırlık (kg) - Ana Ünite
5,64kg
-
Net Ağırlık (kg) - Subwoofer
7,6kg
-
Kutu Boyutu (G x Y x D) mm
1266 x 467 x 284
-
Kutu tipi
Ofset
-
Brüt ağırlık (Kg)
16,8kg
-
Konteyner Adedi - 20 ft
136
-
Konteyner Adedi - 40 ft
292
-
Konteyner Adedi - 40 ft (HC)
365
KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Kanal
5.1.2ch
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Toplam
550W
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Ön
50W x 2
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Orta
50W
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Surround
50W x 2
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Üst
50W x 2
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Subwoofer
200W (Kablosuz)
-
Audio DAC - 24bit/192kHz
Var
HOPARLÖR
-
Ana Ünite - SPL
82dB
-
Ana Ünite - Sistem
Kapalı
-
Ana Ünite - Tweeter Ünitesi - Sadece Ön
20mm PPS Dome
-
Ana Ünite - Woofer Ünitesi
40 x 100 mm
-
Ana Ünite - Empedans
4ohm
-
Ana Ünite - Manyetik Kalkan
Kalkansız
-
Üst - SPL
80dB
-
Üst - Sistem
Kapalı
-
Üst - Woofer Ünitesi
2,5"
-
Üst - Empedans
4ohm
-
Üst - Manyetik Kalkan
Kalkansız
-
Subwoofer - SPL
85dB
-
Subwoofer - Sistem
Bas Refleks
-
Subwoofer - Woofer Ünitesi
7 inç
-
Subwoofer - Empedans
3ohm
-
Subwoofer - Manyetik Kalkan
Kalkansız
AĞ
-
WiFi Bant Genişliği - 2.4G / 5G
Var
BAĞLANTI
-
Genel - Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3,5)
Var
-
Genel - Optik
Var (1)
-
Genel - HDMI 2.0 (HDCP 2.2): 4K düz geçiş - Giriş / Çıkış
Var (1)/Var (1)
-
Genel - USB
Var (Sadece Servis)
-
Kablosuz - Bluetooth (sür. 4.0)
Var
-
Kablosuz - Ethernet portu
Var
-
Kablosuz - WiFi
Var
BILGI EKRANI
-
Ekran Tipi
LCD (8 karakter)
-
LED Gösterge Rengi
2 renkli LED (Kırmızı/Beyaz)
SES MODU
-
Yüksek Çözünürlüklü Ses - Örnekleme - 24bit/192kHz
Var
-
Yüksek Çözünürlüklü Ses - 24bit/96kHz
Var
-
Yüksek Çözünürlüklü Ses - Upbit/yukarı örnekleme - 24bit/192kHz
Var
-
Google Multi Zone
Var
-
Ses Efekti - ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü)
Var
-
Ses Efekti - Standart
Var
-
Ses Efekti - Müzik
Var
-
Ses Efekti - Bass Blast
Var
-
Ses Efekti - Film / DTS Virtual X
Var
-
Kullanıcı Ekolayzeri
Var
-
Gece Modu - Açık/Kapalı
Var
-
Dinamik Aralık Kontrolü - Açık/Kapalı
Var
-
Otomatik Ses Seviyesi Ayarlayıcı - Açık/Kapalı
Var
KULLANIŞLI ÖZELLIKLER
-
Akıllı Telefon / Tablet Kumanda Uygulaması (ios/android)
Var
-
Akıllı Telefon Dosya Oynatımı
Var
-
EZ kurulumu (BLE)
Var
-
Google Sesli Asistan (TBD)
Var
-
NSU (Ağ Yazılım Güncelleme)
Var
-
TV kumandanızla kontrol - Ses + , - , Sessiz
Var
-
Ses Senk. - Bluetooth (LG TV)
Var
-
Ses Senk. - Optik
Var
-
Otomatik Açılış/Kapanış - Bluetooth (LG TV)
Var
-
Otomatik Açılış/Kapanış - Optik
Var
-
A/V Senk. - 0~300 ms
Var
-
SIMPLINK
Var
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
Var
-
Woofer Düzeyi - -15~+6 (Kademeli)
Var
-
Sessiz
Var
-
Otomatik Karartıcı
Var
-
Zamanlayıcı / Uyku
Var
-
Bluetooth Bekleme
Var
-
Kablosuz Arka Hoparlör Ready - 1:1 Rx modülü Tip (Arka için Kablosuz Kit)
Var
SES BIÇIMI
-
LPCM
Var
-
Dolby Atmos
Var
-
FLAC-192 kHz’e kadar
Var
-
Dolby TrueHD
Var
-
Dolby Digital Plus
Var
-
Dolby Digital
Var
-
DTS Digital Surround
Var
-
FLAC - 192kHz’e kadar
Var
-
OGG - 48kHz’e kadar
Var
-
WAV
Var
-
ALAC
Var
-
MP3
Var
-
WMA
Var
-
AAC / AAC+ - Aktarım (Wi-Fi)
Var
-
AAC / AAC+ - Bluetooth
Var
-
AIFF
Var
SES AKTARIM HIZMETI
-
ChromeCast
Var
GÜÇ TÜKETIMI
-
Ana Ünite - Tip - SMPS
100~240 V, 50/60 Hz
-
Ana Ünite - Kapanışta Güç Tüketimi
0,5W↓
-
Ana Ünite - Güç Tüketimi
46W
-
Subwoofer - Tip - SMPS
100~240 V, 50/60 Hz
-
Subwoofer - Kapanışta Güç Tüketimi
0,5W↓
-
Subwoofer - Güç Tüketimi
35W
-
Subwoofer - Kablosuz Frekansı
5,8GHz
ÖZELIK LISTESI AKSESUAR KITI
-
Kullanım Kılavuzu - Web (Basit Kılavuzla birlikte)
Var (Tam)
-
Kullanım Kılavuzu - Kitap
Basit/Var
-
Kullanım Kılavuzu - Duvar Askı Aparatı Kılavuzu
Var
-
Kullanım Kılavuzu - Açık Kaynak: X / Var (Tam / Basit)
Var (Tam)
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi - Model Adı
MA7
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi - Pil(Boyut)
AAA x 2
-
Piller
Var
-
Garanti Kartı
Var
-
Optik Kablo
Var
-
Duvar Askı Aparatı Braketi
Var
-
Kablo Yönetimi (Bağ)
Var
-
Kutu tipi
Ofset
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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