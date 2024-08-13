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Ev Sinema Sistemi Soundbar 400W Bluetooth SK5
Ev Sinema Sistemi Soundbar 400W Bluetooth SK5
Tüm Özellikler
BOYUTLAR
-
Ana Ünite (G x Y x D / mm)
891,0 x 57,5 x 87,8
-
Subwoofer (G x Y x D / mm)
171,0 x 393,0 x 248,5
-
Kutu Boyutu (G x Y x D / mm)
984 x 416 x 217
-
Kutu Tipi
Ofset
-
Ana Ünite (Net Ağırlık / Kg)
2.35
-
Subwoofer (Net Ağırlık / Kg)
5.3
-
Brüt Ağırlık (kg)
9.76
-
Dahili Ayak (Y) mm
2
-
Malzeme - Ana set- Ön
Kalıp
-
Malzeme - Ana Set - Üst/Alt
Kalıp / Kalıp
-
Malzeme - Subwoofer - Ön
Kumaş
-
Malzeme - Subwoofer - Gövde
Kalıp
-
Konteyner Adeti - 20ft
400
-
Konteyner Adeti - 40ft
960
-
Konteyner Adeti - 40ft (HC)
960
-
Uygun TV Boyutu ('18 Yeni Tasarım LG TV)
40 inç üstü
KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Kanal
2.1ch
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Toplam
360W
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Ön
80W x 2
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Subwoofer
200W (Kablosuz)
-
Audio DAC - 96kHz/24bit
Evet
HOPARLÖR
-
Ana Ünite - SPL
82dB
-
Ana Ünite - Sistem
Kapalı
-
Ana Ünite - Tweeter Ünitesi - Sadece Ön
20mm AL Dome
-
Ana Ünite - Woofer Ünitesi
40x100mm/4ohm
-
Ana Ünite - Empedans
4ohm
-
Subwoofer - SPL
85dB
-
Subwoofer - Sistem
Bas Refleks
-
Subwoofer - Woofer Ünitesi
6 inç
-
Subwoofer - Empedans
3ohm
BAĞLANTI
-
Genel - Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3,5)
Evet
-
Genel - Optik
Evet(1)
-
Genel - HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - Giriş / Çıkış
Evet(1) / Evet(1)
-
Genel - USB
Evet
-
Kablosuz - Bluetooth 4.0
Evet
BILGI EKRANI
-
Ekran Tipi
Dot LED
-
LED Gösterge Rengi
Kırmızı (Beklemede) + Beyaz (5)
SES MODU
-
Yüksek Çözünürlüklü Ses - Örnekleme - 24bit/96kHz
Evet
-
Ses Efekti - ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü: Varsayılan)
Evet
-
Ses Efekti - Standart
Evet
-
Ses Efekti - Bass Blast
Evet
-
Ses Efekti - Film / DTS Virtual X
Hayır / Evet
-
Kullanıcı Ekolayzeri
Evet
-
Gece Modu - Açık/Kapalı
Evet
-
Otomatik Ses İşlemcisi - Varsayılan
Evet
-
SFX - Varsayılan
Evet
-
Dinamik Aralık Kontrolü - Açık/Kapalı
Evet
KULLANIŞLILIK
-
Akıllı Telefon ve Tablet Kumanda Uygulaması - iOS / Android İşletim Sistemi
Hayır / Evet
-
Akıllı Telefon Uygulaması - Güncelleme yöneticisi (FOTA)
Evet
-
Akıllı Telefon Dosya Oynatımı
Evet
-
TV kumandasıyla kontrol - Ses +, -, Sessiz
Evet
-
Ses Senk. - Bluetooth (LG TV)
Evet
-
Ses Senk. - Optik
Evet
-
Otomatik Açılış/Kapanış - Bluetooth (LG TV)
Evet/Evet
-
Otomatik Açılış/Kapanış - Optik
Evet/Evet
-
SIMPLINK
Evet
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
Evet
-
Woofer Düzeyi - -15 ~ +6dB
Evet
-
Sessiz
Evet
-
Otomatik Karartıcı
Evet
-
USB Host
Evet
-
Demo müzik x 1
Evet
-
Bluetooth Bekleme
Evet
SES BIÇIMI
-
LPCM
Evet
-
Dolby Digital
Evet
-
DTS Digital Surround
Evet
-
DTS Virtual X
Evet
-
FLAC - 192kHz’e kadar
Evet
-
OGG - 48kHz’e kadar
Evet
-
WAV
Evet
-
MP3
Evet
-
WMA
Evet
-
AAC / AAC+
Bluetooth
GÜÇ TÜKETIMI
-
Ana Ünite - Tip
Adaptör (25V, 1,52A)
-
Ana Ünite - Kapalı Durumda Güç Tüketimi
0,5W Altında
-
Ana Ünite - Güç Tüketimi
26W
-
Subwoofer - Tip - SMPS
100~240V, 50/60Hz
-
Subwoofer - Kapalı Durumda Güç Tüketimi
0,5W Altında
-
Subwoofer - Güç Tüketimi
33W
-
Subwoofer - Kablosuz Frekansı
5,8GHz
AKSESUARLAR
-
Kullanım Kılavuzu - Web
Evet (Tam)
-
Kullanım Kılavuzu - Kitapçık
Evet (Basit)
-
Kullanım Kılavuzu - Duvar Askı Aparatı Kılavuzu
Evet
-
Kullanım Kılavuzu - Açık Kaynak
Evet (Tam)
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi - Model
MA7
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi - Pil (Boyut)
AAA x 2
-
Piller
Evet
-
Garanti Kartı
Evet
-
Duvar Askı Aparatı Braketi
Evet
-
Kutu Tipi
Ofset
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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