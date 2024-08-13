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Ev Sinema Sistemi Soundbar 400W Bluetooth SK5

Teknik Özellikler

İncelemeler

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Ev Sinema Sistemi Soundbar 400W Bluetooth SK5

SK5

Ev Sinema Sistemi Soundbar 400W Bluetooth SK5

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Tüm Özellikler

BOYUTLAR

  • Ana Ünite (G x Y x D / mm)

    891,0 x 57,5 x 87,8

  • Subwoofer (G x Y x D / mm)

    171,0 x 393,0 x 248,5

  • Kutu Boyutu (G x Y x D / mm)

    984 x 416 x 217

  • Kutu Tipi

    Ofset

  • Ana Ünite (Net Ağırlık / Kg)

    2.35

  • Subwoofer (Net Ağırlık / Kg)

    5.3

  • Brüt Ağırlık (kg)

    9.76

  • Dahili Ayak (Y) mm

    2

  • Malzeme - Ana set- Ön

    Kalıp

  • Malzeme - Ana Set - Üst/Alt

    Kalıp / Kalıp

  • Malzeme - Subwoofer - Ön

    Kumaş

  • Malzeme - Subwoofer - Gövde

    Kalıp

  • Konteyner Adeti - 20ft

    400

  • Konteyner Adeti - 40ft

    960

  • Konteyner Adeti - 40ft (HC)

    960

  • Uygun TV Boyutu ('18 Yeni Tasarım LG TV)

    40 inç üstü

KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ

  • Kanal

    2.1ch

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Toplam

    360W

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Ön

    80W x 2

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Subwoofer

    200W (Kablosuz)

  • Audio DAC - 96kHz/24bit

    Evet

HOPARLÖR

  • Ana Ünite - SPL

    82dB

  • Ana Ünite - Sistem

    Kapalı

  • Ana Ünite - Tweeter Ünitesi - Sadece Ön

    20mm AL Dome

  • Ana Ünite - Woofer Ünitesi

    40x100mm/4ohm

  • Ana Ünite - Empedans

    4ohm

  • Subwoofer - SPL

    85dB

  • Subwoofer - Sistem

    Bas Refleks

  • Subwoofer - Woofer Ünitesi

    6 inç

  • Subwoofer - Empedans

    3ohm

BAĞLANTI

  • Genel - Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3,5)

    Evet

  • Genel - Optik

    Evet(1)

  • Genel - HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - Giriş / Çıkış

    Evet(1) / Evet(1)

  • Genel - USB

    Evet

  • Kablosuz - Bluetooth 4.0

    Evet

BILGI EKRANI

  • Ekran Tipi

    Dot LED

  • LED Gösterge Rengi

    Kırmızı (Beklemede) + Beyaz (5)

SES MODU

  • Yüksek Çözünürlüklü Ses - Örnekleme - 24bit/96kHz

    Evet

  • Ses Efekti - ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü: Varsayılan)

    Evet

  • Ses Efekti - Standart

    Evet

  • Ses Efekti - Bass Blast

    Evet

  • Ses Efekti - Film / DTS Virtual X

    Hayır / Evet

  • Kullanıcı Ekolayzeri

    Evet

  • Gece Modu - Açık/Kapalı

    Evet

  • Otomatik Ses İşlemcisi - Varsayılan

    Evet

  • SFX - Varsayılan

    Evet

  • Dinamik Aralık Kontrolü - Açık/Kapalı

    Evet

KULLANIŞLILIK

  • Akıllı Telefon ve Tablet Kumanda Uygulaması - iOS / Android İşletim Sistemi

    Hayır / Evet

  • Akıllı Telefon Uygulaması - Güncelleme yöneticisi (FOTA)

    Evet

  • Akıllı Telefon Dosya Oynatımı

    Evet

  • TV kumandasıyla kontrol - Ses +, -, Sessiz

    Evet

  • Ses Senk. - Bluetooth (LG TV)

    Evet

  • Ses Senk. - Optik

    Evet

  • Otomatik Açılış/Kapanış - Bluetooth (LG TV)

    Evet/Evet

  • Otomatik Açılış/Kapanış - Optik

    Evet/Evet

  • SIMPLINK

    Evet

  • Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Evet

  • Woofer Düzeyi - -15 ~ +6dB

    Evet

  • Sessiz

    Evet

  • Otomatik Karartıcı

    Evet

  • USB Host

    Evet

  • Demo müzik x 1

    Evet

  • Bluetooth Bekleme

    Evet

SES BIÇIMI

  • LPCM

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • DTS Digital Surround

    Evet

  • DTS Virtual X

    Evet

  • FLAC - 192kHz’e kadar

    Evet

  • OGG - 48kHz’e kadar

    Evet

  • WAV

    Evet

  • MP3

    Evet

  • WMA

    Evet

  • AAC / AAC+

    Bluetooth

GÜÇ TÜKETIMI

  • Ana Ünite - Tip

    Adaptör (25V, 1,52A)

  • Ana Ünite - Kapalı Durumda Güç Tüketimi

    0,5W Altında

  • Ana Ünite - Güç Tüketimi

    26W

  • Subwoofer - Tip - SMPS

    100~240V, 50/60Hz

  • Subwoofer - Kapalı Durumda Güç Tüketimi

    0,5W Altında

  • Subwoofer - Güç Tüketimi

    33W

  • Subwoofer - Kablosuz Frekansı

    5,8GHz

AKSESUARLAR

  • Kullanım Kılavuzu - Web

    Evet (Tam)

  • Kullanım Kılavuzu - Kitapçık

    Evet (Basit)

  • Kullanım Kılavuzu - Duvar Askı Aparatı Kılavuzu

    Evet

  • Kullanım Kılavuzu - Açık Kaynak

    Evet (Tam)

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi - Model

    MA7

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi - Pil (Boyut)

    AAA x 2

  • Piller

    Evet

  • Garanti Kartı

    Evet

  • Duvar Askı Aparatı Braketi

    Evet

  • Kutu Tipi

    Ofset

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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