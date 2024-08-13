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LG Sound Bar SK5R

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG Sound Bar SK5R

SK5R

LG Sound Bar SK5R

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Tüm Özellikler

MODEL BILGISI

  • Sistem (Ana Çip)

    MT8503

  • Arka hoparlör kiti model adı-Kablosuz Kutusu + 2 Arka Hoparlör

    SPJ4-S

  • ana ürün/hoparlör rengi

    siyah

  • Subwoofer Model Adı

    SPK5B-W

FIZIKI

  • Boyut (G x Y x D) mm-Ana ünite (ayak ile) mm

    891 x 57 x 87

  • Boyut (G x Y x D) mm-Uygun TV boyutu ('18 Yeni Tasarımlı LG TV)

    41 inç ↑

  • Boyut (G x Y x D) mm-Dahili Ayak (Y) mm

    3

  • Boyut (G x Y x D) mm-Kablosuz Kutusu

    61 x 220 x 175

  • Boyut (G x Y x D) mm-Arka hoparlör

    89 x 122 x 81

  • Boyut (G x Y x D) mm-Subwoofer

    172 x 392 x 247,5

  • Malzeme-Ana set-Ön

    Kalıp

  • Malzeme-Ana set-Üst/Alt

    Kalıp

  • Malzeme-Kablosuz Kutusu-Ön

    Kalıp

  • Malzeme-Kablosuz Kutusu-Üst/Alt

    Kalıp

  • Malzeme-Arka hoparlör-Ön

    Metal

  • Malzeme-Arka hoparlör-Üst/Alt

    Kalıp

  • Malzeme-Subwoofer-Ön

    Kalıp

  • Malzeme-Subwoofer-Gövde

    Kalıp

  • Net Ağırlık (kg)-Ana Ünite

    2,35 kg

  • Net Ağırlık (kg)-Kablosuz Kutusu

    0,97 kg

  • Net Ağırlık (kg)-Arka hoparlör (1)

    0,87 kg

  • Net Ağırlık (kg)-Subwoofer

    5,3 kg

  • Kutu Boyutu (G x Y x D) mm

    947 x 373 x 223

  • Kutu tipi

    Ofset

  • Brüt ağırlık (Kg)

    9,8 kg

  • Konteyner Adedi-20 ft

    359

  • Konteyner Adedi-40 ft

    743

  • Konteyner Adedi-40 ft (HC)

    867

KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ

  • Kanal

    4.1ch

  • Çıkış Gücü (THD 10%)-Toplam

    480W

  • Çıkış Gücü (THD 10%)-Subwoofer

    200W (Kablosuz)

  • Audio DAC-24bit/96kHz

    Evet

HOPARLÖR

  • Ana Ünite-SPL

    82dB

  • Ana Ünite-Sistem

    Kapalı

  • Ana Ünite-Tweeter Ünitesi-Sadece Ön

    20mm AL Dome

  • Ana Ünite-Woofer Ünitesi

    40 x 100mm/4ohm

  • Ana Ünite-Empedans

    4ohm

  • Arka hoparlör-SPL

    82dB

  • Arka hoparlör-Sistem

    Kapalı

  • Arka hoparlör-Woofer Ünitesi

    2,5inç kağıt (BK)

  • Arka hoparlör-Empedans

    3ohm

  • Subwoofer-SPL

    85dB

  • Subwoofer-Woofer Ünitesi

    7inç

  • Subwoofer-Empedans

    3ohm

BAĞLANTI

  • Genel-Audio Girişi-Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3,5)

    Evet

  • Genel-Optik

    Evet (1)

  • Genel-HDMI 1.4 (HDCP 1.4)-Giriş/Çıkış

    Evet (1)/Evet (1)

  • Genel-USB

    Evet

  • Kablosuz-Bluetooth 4.0

    Evet

BILGI EKRANI

  • Ekran Tipi

    Dot LED

  • LED Gösterge Rengi

    Kırmızı (Beklemede) + Beyaz (5)

SES MODU

  • Yüksek Çözünürlüklü Ses-Upbit/yukarı örnekleme-24bit/96kHz

    Evet

  • Ses Efekti-ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü)

    Evet

  • Ses Efekti-Standart

    Evet

  • Ses Efekti-Bass Blast

    Evet

  • Ses Efekti-DTS Virtual X

    Evet

  • Gece Modu-Açık/Kapalı

    Evet

  • Otomatik ses işlemcisi-Varsayılan

    Evet

  • SFX-Varsayılan

    Evet

KULLANIŞLI ÖZELLIKLER

  • Akıllı Telefon/Tablet Kumanda Uygulaması (android)

    Evet

  • Akıllı Telefon/Tablet Kumanda Uygulaması (android)-Güncelleme yöneticisi (FOTA)

    Evet

  • Akıllı Telefon Dosya Oynatımı

    Evet

  • TV kumandanızla kontrol-Ses + , - , Sessiz

    Evet

  • Ses Senk-Bluetooth (LG TV)

    Evet

  • Ses Senk-Optik

    Evet

  • Otomatik Açılış/Kapanış-Bluetooth (LG TV)

    Evet/Evet

  • Otomatik Açılış/Kapanış-Optik

    Evet/Evet

  • SIMPLINK

    Evet

  • Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Evet

  • Woofer Düzeyi -15 ~ +6dB

    Evet

  • Sessiz

    Evet

  • Otomatik Karartıcı

    Evet

  • USB Host

    Evet

  • Bluetooth Bekleme

    Evet

  • Kablosuz Arka Hoparlör Ready-1:1 Rx modülü Tip (Arka için Kablosuz Kit)

    Evet

SES BIÇIMI

  • LPCM

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • DTS Digital Surround

    Evet

  • DTS Virtual X

    Evet

  • FLAC-192kHz’e kadar

    Evet

  • OGG-48kHz’e kadar

    Evet

  • WAV

    Evet

  • MP3

    Evet

  • WMA

    Evet

  • Bluetooth

    Evet

GÜÇ TÜKETIMI

  • Ana Ünite-Tip-Adaptör

    25V, 1,52A

  • Ana Ünite-Kapanışta Güç Tüketimi

    0,5W ↓

  • Ana Ünite-Güç Tüketimi

    22W

  • Kablosuz Kutusu-Tip-SMPS

    100~240V, 50/60Hz

  • Kablosuz Kutusu-Kapanışta Güç Tüketimi

    0,5W Altında

  • Kablosuz Kutusu-Güç Tüketimi

    50W

  • Subwoofer-Tip-SMPS

    100~240V, 50/60Hz

  • Subwoofer-Kapanışta Güç Tüketimi

    0,5W ↓

  • Subwoofer-Güç Tüketimi

    33W

  • Subwoofer-Kablosuz Frekansı

    5,8GHz

ÖZELLIK LISTESI AKSESUAR KITI

  • Kullanım Kılavuzu-Web

    Evet (Tam)

  • Kullanım Kılavuzu-Kitap

    Basit/Evet

  • Kullanım Kılavuzu-Duvar Askı Aparatı Kılavuzu

    Evet

  • Kullanım Kılavuzu-Kablosuz Hoparlör Sıfırlama Kılavuzu (Arka Kit)

    Evet

  • OM-Açık Kaynak: X/● (Tam/Basit)

    Evet (Tam)

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi-Model Adı

    MA8

  • Piller

    Evet

  • Garanti Kartı

    Evet

  • Arka Hoparlör Kablosu

    Evet

  • Optik Kablo

    Evet

  • Duvar Askı Aparatı Braketi

    Evet

  • Kutu tipi

    Ofset

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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