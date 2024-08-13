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LG Sound Bar SK5R
Tüm Özellikler
MODEL BILGISI
-
Sistem (Ana Çip)
MT8503
-
Arka hoparlör kiti model adı-Kablosuz Kutusu + 2 Arka Hoparlör
SPJ4-S
-
ana ürün/hoparlör rengi
siyah
-
Subwoofer Model Adı
SPK5B-W
FIZIKI
-
Boyut (G x Y x D) mm-Ana ünite (ayak ile) mm
891 x 57 x 87
-
Boyut (G x Y x D) mm-Uygun TV boyutu ('18 Yeni Tasarımlı LG TV)
41 inç ↑
-
Boyut (G x Y x D) mm-Dahili Ayak (Y) mm
3
-
Boyut (G x Y x D) mm-Kablosuz Kutusu
61 x 220 x 175
-
Boyut (G x Y x D) mm-Arka hoparlör
89 x 122 x 81
-
Boyut (G x Y x D) mm-Subwoofer
172 x 392 x 247,5
-
Malzeme-Ana set-Ön
Kalıp
-
Malzeme-Ana set-Üst/Alt
Kalıp
-
Malzeme-Kablosuz Kutusu-Ön
Kalıp
-
Malzeme-Kablosuz Kutusu-Üst/Alt
Kalıp
-
Malzeme-Arka hoparlör-Ön
Metal
-
Malzeme-Arka hoparlör-Üst/Alt
Kalıp
-
Malzeme-Subwoofer-Ön
Kalıp
-
Malzeme-Subwoofer-Gövde
Kalıp
-
Net Ağırlık (kg)-Ana Ünite
2,35 kg
-
Net Ağırlık (kg)-Kablosuz Kutusu
0,97 kg
-
Net Ağırlık (kg)-Arka hoparlör (1)
0,87 kg
-
Net Ağırlık (kg)-Subwoofer
5,3 kg
-
Kutu Boyutu (G x Y x D) mm
947 x 373 x 223
-
Kutu tipi
Ofset
-
Brüt ağırlık (Kg)
9,8 kg
-
Konteyner Adedi-20 ft
359
-
Konteyner Adedi-40 ft
743
-
Konteyner Adedi-40 ft (HC)
867
KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Kanal
4.1ch
-
Çıkış Gücü (THD 10%)-Toplam
480W
-
Çıkış Gücü (THD 10%)-Subwoofer
200W (Kablosuz)
-
Audio DAC-24bit/96kHz
Evet
HOPARLÖR
-
Ana Ünite-SPL
82dB
-
Ana Ünite-Sistem
Kapalı
-
Ana Ünite-Tweeter Ünitesi-Sadece Ön
20mm AL Dome
-
Ana Ünite-Woofer Ünitesi
40 x 100mm/4ohm
-
Ana Ünite-Empedans
4ohm
-
Arka hoparlör-SPL
82dB
-
Arka hoparlör-Sistem
Kapalı
-
Arka hoparlör-Woofer Ünitesi
2,5inç kağıt (BK)
-
Arka hoparlör-Empedans
3ohm
-
Subwoofer-SPL
85dB
-
Subwoofer-Woofer Ünitesi
7inç
-
Subwoofer-Empedans
3ohm
BAĞLANTI
-
Genel-Audio Girişi-Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3,5)
Evet
-
Genel-Optik
Evet (1)
-
Genel-HDMI 1.4 (HDCP 1.4)-Giriş/Çıkış
Evet (1)/Evet (1)
-
Genel-USB
Evet
-
Kablosuz-Bluetooth 4.0
Evet
BILGI EKRANI
-
Ekran Tipi
Dot LED
-
LED Gösterge Rengi
Kırmızı (Beklemede) + Beyaz (5)
SES MODU
-
Yüksek Çözünürlüklü Ses-Upbit/yukarı örnekleme-24bit/96kHz
Evet
-
Ses Efekti-ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü)
Evet
-
Ses Efekti-Standart
Evet
-
Ses Efekti-Bass Blast
Evet
-
Ses Efekti-DTS Virtual X
Evet
-
Gece Modu-Açık/Kapalı
Evet
-
Otomatik ses işlemcisi-Varsayılan
Evet
-
SFX-Varsayılan
Evet
KULLANIŞLI ÖZELLIKLER
-
Akıllı Telefon/Tablet Kumanda Uygulaması (android)
Evet
-
Akıllı Telefon/Tablet Kumanda Uygulaması (android)-Güncelleme yöneticisi (FOTA)
Evet
-
Akıllı Telefon Dosya Oynatımı
Evet
-
TV kumandanızla kontrol-Ses + , - , Sessiz
Evet
-
Ses Senk-Bluetooth (LG TV)
Evet
-
Ses Senk-Optik
Evet
-
Otomatik Açılış/Kapanış-Bluetooth (LG TV)
Evet/Evet
-
Otomatik Açılış/Kapanış-Optik
Evet/Evet
-
SIMPLINK
Evet
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
Evet
-
Woofer Düzeyi -15 ~ +6dB
Evet
-
Sessiz
Evet
-
Otomatik Karartıcı
Evet
-
USB Host
Evet
-
Bluetooth Bekleme
Evet
-
Kablosuz Arka Hoparlör Ready-1:1 Rx modülü Tip (Arka için Kablosuz Kit)
Evet
SES BIÇIMI
-
LPCM
Evet
-
Dolby Digital
Evet
-
DTS Digital Surround
Evet
-
DTS Virtual X
Evet
-
FLAC-192kHz’e kadar
Evet
-
OGG-48kHz’e kadar
Evet
-
WAV
Evet
-
MP3
Evet
-
WMA
Evet
-
Bluetooth
Evet
GÜÇ TÜKETIMI
-
Ana Ünite-Tip-Adaptör
25V, 1,52A
-
Ana Ünite-Kapanışta Güç Tüketimi
0,5W ↓
-
Ana Ünite-Güç Tüketimi
22W
-
Kablosuz Kutusu-Tip-SMPS
100~240V, 50/60Hz
-
Kablosuz Kutusu-Kapanışta Güç Tüketimi
0,5W Altında
-
Kablosuz Kutusu-Güç Tüketimi
50W
-
Subwoofer-Tip-SMPS
100~240V, 50/60Hz
-
Subwoofer-Kapanışta Güç Tüketimi
0,5W ↓
-
Subwoofer-Güç Tüketimi
33W
-
Subwoofer-Kablosuz Frekansı
5,8GHz
ÖZELLIK LISTESI AKSESUAR KITI
-
Kullanım Kılavuzu-Web
Evet (Tam)
-
Kullanım Kılavuzu-Kitap
Basit/Evet
-
Kullanım Kılavuzu-Duvar Askı Aparatı Kılavuzu
Evet
-
Kullanım Kılavuzu-Kablosuz Hoparlör Sıfırlama Kılavuzu (Arka Kit)
Evet
-
OM-Açık Kaynak: X/● (Tam/Basit)
Evet (Tam)
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi-Model Adı
MA8
-
Piller
Evet
-
Garanti Kartı
Evet
-
Arka Hoparlör Kablosu
Evet
-
Optik Kablo
Evet
-
Duvar Askı Aparatı Braketi
Evet
-
Kutu tipi
Ofset
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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