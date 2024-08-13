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Ev Sinema Sistemi Soundbar 500W Bluetooth SK9Y

Teknik Özellikler

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Ev Sinema Sistemi Soundbar 500W Bluetooth SK9Y

SK9Y

Ev Sinema Sistemi Soundbar 500W Bluetooth SK9Y

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Tüm Özellikler

FIZIKI

  • Boyut (G x Y x D) mm-Ana ünite (ayak ile) mm

    1200 x 58 x 145

  • Boyut (G x Y x D) mm-Uygun TV boyutu ('18 Yeni Tasarımlı LG TV)

    55 inç ↑

  • Boyut (G x Y x D) mm-Dahili Ayak (Y) mm

    2

  • Boyut (G x Y x D) mm-Subwoofer

    220,6 x 390 x 312,3

  • Malzeme-Ana set-Ön

    Metal Izgara

  • Malzeme-Ana set-Üst/Alt

    Kalıp/Kalıp

  • Malzeme-Subwoofer-Ön

    Kumaş

  • Malzeme-Subwoofer-Gövde

    Ahşap

  • Ana Ünite

    5,64kg

  • Subwoofer

    7,6kg

  • Kutu ölçüleri (W x H x D) mm

    1266 x 467 x 284

  • Kutu tipi

    Ofset

  • Brüt ağırlık (Kg)

    16,8kg

KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ

  • Kanal

    5.1.2ch

  • Çıkış Gücü (THD 10%)-Toplam

    500W

  • Çıkış Gücü (THD 10%)-Ön

    43W x 2

  • Çıkış Gücü (THD 10%)-Merkez

    43W

  • Çıkış Gücü (THD 10%)-Surround

    43W x 2

  • Çıkış Gücü (THD 10%)-Üst

    43W x 2

  • Çıkış Gücü (THD 10%)-Subwoofer

    200W (Kablosuz)

HOPARLÖR

  • Audio DAC-24bit/192kHz

  • Ana Ünite-SPL

    82dB

  • Ana Ünite-Sistem

    Kapalı

  • Ana Ünite-Tweeter Ünitesi-Sadece Ön

    20mm PPS Dome

  • Ana Ünite-Woofer Ünitesi

    40 x 100 mm

  • Ana Ünite-direnç

    4ohm

  • Ana Ünite-manyetik ekranlama

    Kalkansız

  • Üst-SPL

    80dB

  • Üst-Sistem

    Kapalı

  • Üst-Woofer Ünitesi

    2,5"

  • Üst-direnç

    4ohm

  • Üst-manyetik ekranlama

    Kalkansız

  • Subwoofer-SPL

    85dB

  • Subwoofer-Sistem

    Bas Refleks

  • Subwoofer-Woofer Ünitesi

    7inç

  • Subwoofer-direnç

    3ohm

  • Subwoofer-manyetik ekranlama

    Kalkansız

  • WiFi Band genişliği-2.4G/5G

BAĞLANTI

  • Genel-Audio Girişi-Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3,5)

  • Genel-Optik

    ● (1)

  • Genel-HDMI 2.0 (HDCP 2.2) : 4K düz geçiş-Giriş/Çıkış

    ● (1)/● (1)

  • Genel-USB

    ● (Sadece Servis)

  • Kablosuz-Bluetooth (sür. 4.0)-Bluetooth (sür. 4.0)

  • Kablosuz-Ethernet portu-Ethernet portu

  • Kablosuz-WiFi-WiFi

SES MODU

  • Yüksek Çözünürlüklü Ses-Örnekleme-24bit/192kHz

  • Yüksek Çözünürlüklü Ses-24bit/96kHz

  • Yüksek Çözünürlüklü Ses-Upbit/yukarı örnekleme-24bit/192kHz

  • Google Multi Zone-Grup Oynatma Modu (tek kaynak-->çoklu hoparlör)

  • Ses Efekti-ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü)

  • Ses Efekti-Standart

  • Ses Efekti-Müzik

  • Ses Efekti-Bass Blast

  • Ses Efekti-Film

  • Kullanıcı Ekolayzeri

  • Gece Modu-Açık/Kapalı

  • Dinamik Aralık Kontrolü-Açık/Kapalı

  • Otomatik Ses Seviyesi Ayarlayıcı-Açık/Kapalı

SES BIÇIMI

  • LPCM

  • Dolby Atmos

  • Dolby TrueHD

  • Dolby Digital Plus

  • Dolby Digital

  • DTS Digital Surround

  • FLAC-192 kHz’e kadar

  • OGG-48 kHz’e kadar

  • WAV

  • ALAC

  • MP3

  • WMA

  • AAC/AAC+-Aktarım (Wi-Fi)

  • AAC/AAC+-Bluetooth

  • AIFF

ÖZELLIK LISTESI AKSESUAR KITI

  • Kullanım Kılavuzu-Web (Basit Kılavuzla birlikte)

    ● (Tam)

  • Kullanım Kılavuzu-Kitap

    Basit/●

  • Kullanım Kılavuzu-Duvar Askı Aparatı Kılavuzu

  • Kullanım Kılavuzu-Açık Kaynak : X/● (Tam/Basit)

    ● (Tam)

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi-Model Adı

    MA7

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi-Pil (Boyut)

    AAA yok 2

  • Piller

  • Garanti Kartı

  • Optik Kablo

  • Duvar Askı Aparatı Braketi

  • Kablo Yönetimi (Bağ)

  • Kutu tipi

    Ofset

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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