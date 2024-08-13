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Ev Sinema Sistemi Soundbar 500W Bluetooth SK9Y
Ev Sinema Sistemi Soundbar 500W Bluetooth SK9Y
Tüm Özellikler
FIZIKI
-
Boyut (G x Y x D) mm-Ana ünite (ayak ile) mm
1200 x 58 x 145
-
Boyut (G x Y x D) mm-Uygun TV boyutu ('18 Yeni Tasarımlı LG TV)
55 inç ↑
-
Boyut (G x Y x D) mm-Dahili Ayak (Y) mm
2
-
Boyut (G x Y x D) mm-Subwoofer
220,6 x 390 x 312,3
-
Malzeme-Ana set-Ön
Metal Izgara
-
Malzeme-Ana set-Üst/Alt
Kalıp/Kalıp
-
Malzeme-Subwoofer-Ön
Kumaş
-
Malzeme-Subwoofer-Gövde
Ahşap
-
Ana Ünite
5,64kg
-
Subwoofer
7,6kg
-
Kutu ölçüleri (W x H x D) mm
1266 x 467 x 284
-
Kutu tipi
Ofset
-
Brüt ağırlık (Kg)
16,8kg
KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Kanal
5.1.2ch
-
Çıkış Gücü (THD 10%)-Toplam
500W
-
Çıkış Gücü (THD 10%)-Ön
43W x 2
-
Çıkış Gücü (THD 10%)-Merkez
43W
-
Çıkış Gücü (THD 10%)-Surround
43W x 2
-
Çıkış Gücü (THD 10%)-Üst
43W x 2
-
Çıkış Gücü (THD 10%)-Subwoofer
200W (Kablosuz)
HOPARLÖR
-
Audio DAC-24bit/192kHz
●
-
Ana Ünite-SPL
82dB
-
Ana Ünite-Sistem
Kapalı
-
Ana Ünite-Tweeter Ünitesi-Sadece Ön
20mm PPS Dome
-
Ana Ünite-Woofer Ünitesi
40 x 100 mm
-
Ana Ünite-direnç
4ohm
-
Ana Ünite-manyetik ekranlama
Kalkansız
-
Üst-SPL
80dB
-
Üst-Sistem
Kapalı
-
Üst-Woofer Ünitesi
2,5"
-
Üst-direnç
4ohm
-
Üst-manyetik ekranlama
Kalkansız
-
Subwoofer-SPL
85dB
-
Subwoofer-Sistem
Bas Refleks
-
Subwoofer-Woofer Ünitesi
7inç
-
Subwoofer-direnç
3ohm
-
Subwoofer-manyetik ekranlama
Kalkansız
AĞ
-
WiFi Band genişliği-2.4G/5G
●
BAĞLANTI
-
Genel-Audio Girişi-Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3,5)
●
-
Genel-Optik
● (1)
-
Genel-HDMI 2.0 (HDCP 2.2) : 4K düz geçiş-Giriş/Çıkış
● (1)/● (1)
-
Genel-USB
● (Sadece Servis)
-
Kablosuz-Bluetooth (sür. 4.0)-Bluetooth (sür. 4.0)
●
-
Kablosuz-Ethernet portu-Ethernet portu
●
-
Kablosuz-WiFi-WiFi
●
SES MODU
-
Yüksek Çözünürlüklü Ses-Örnekleme-24bit/192kHz
●
-
Yüksek Çözünürlüklü Ses-24bit/96kHz
●
-
Yüksek Çözünürlüklü Ses-Upbit/yukarı örnekleme-24bit/192kHz
●
-
Google Multi Zone-Grup Oynatma Modu (tek kaynak-->çoklu hoparlör)
●
-
Ses Efekti-ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü)
●
-
Ses Efekti-Standart
●
-
Ses Efekti-Müzik
●
-
Ses Efekti-Bass Blast
●
-
Ses Efekti-Film
●
-
Kullanıcı Ekolayzeri
●
-
Gece Modu-Açık/Kapalı
●
-
Dinamik Aralık Kontrolü-Açık/Kapalı
●
-
Otomatik Ses Seviyesi Ayarlayıcı-Açık/Kapalı
●
SES BIÇIMI
-
LPCM
●
-
Dolby Atmos
●
-
Dolby TrueHD
●
-
Dolby Digital Plus
●
-
Dolby Digital
●
-
DTS Digital Surround
●
-
FLAC-192 kHz’e kadar
●
-
OGG-48 kHz’e kadar
●
-
WAV
●
-
ALAC
●
-
MP3
●
-
WMA
●
-
AAC/AAC+-Aktarım (Wi-Fi)
●
-
AAC/AAC+-Bluetooth
●
-
AIFF
●
ÖZELLIK LISTESI AKSESUAR KITI
-
Kullanım Kılavuzu-Web (Basit Kılavuzla birlikte)
● (Tam)
-
Kullanım Kılavuzu-Kitap
Basit/●
-
Kullanım Kılavuzu-Duvar Askı Aparatı Kılavuzu
●
-
Kullanım Kılavuzu-Açık Kaynak : X/● (Tam/Basit)
● (Tam)
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi-Model Adı
MA7
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi-Pil (Boyut)
AAA yok 2
-
Piller
●
-
Garanti Kartı
●
-
Optik Kablo
●
-
Duvar Askı Aparatı Braketi
●
-
Kablo Yönetimi (Bağ)
●
-
Kutu tipi
Ofset
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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