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LG Sound Bar

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG Sound Bar

SL10Y

LG Sound Bar

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Tüm Özellikler

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

  • Dolby Atmos

    Evet

  • DTS:X

    Evet

  • 24-bit Upsampling

    Evet

  • High Resolution Audio

    Evet

  • Hi-Fi DAC

    Evet

  • Multi-Room Modu

    Evet

  • 4K Passthrough (HDCP 2.2)

    Evet

  • Bluetooth Streaming

    Evet

  • Meridian Audio Technology

    Evet

  • USB Playback

    Evet

GENEL

  • Kanal

    5.1.2ch

  • Güç

    570W

UYUMLULUK

  • TV Kumandası

    Evet

  • BLE ile kolay kurulum

    Evet

  • SIMPLINK

    Evet

  • Gece Modu

    Evet

AUDIO FORMATI

  • LPCM

    Evet

  • Dolby TrueHD

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • Dolby Atmos®

    Evet

  • DTS:X

    Evet

BAĞLANABILIRLIK

  • Wi-Fi

    Evet

  • Bluetooth

    Evet (4.2)

  • LG TV Sound Sync (Optical)

    Evet

  • USB

    Evet

  • HDMI 2.0 (HDCP 2.2)Giriş

    2

  • Wireless Active Subwoofer

    Evet

  • LG TV Sound Sync (Bluetooth)

    Hayır

  • HDMI 2.0 (HDCP 2.2) Çıkış

    1

GÜÇ

  • Soundbar Güç Tüketimi

    65W

  • Subwoofer Güç Tüketimi

    36W

  • Soundbar Standby Güç Tüketimi

    <0.5W

  • Subwoofer Standby Güç Tüketimi

    <0.5W

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

  • TV ile Eşleşme

    55'' ve üzeri

  • Subwoofer (WxHxD)

    8.7" x 15.4" x 12.3"

  • Subwoofer Net Ağırlığı

    16.8 lbs

  • Subwoofer Kutu Ağırlığı

    42.6 lbs

  • Sound Bar (WxHxD)

    56.8" x 2.5" x 5.8"

  • Soundbar Net Ağırlığı

    16.5 lbs

  • Soundbar Kutu Boyutu (WxHxD)

    59.7" x 18.6" x 11.2"

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları