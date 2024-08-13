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Ev Sinema Sistemi Soundbar 400W DTS Virtual:X Teknolojisi SL5Y
Ev Sinema Sistemi Soundbar 400W DTS Virtual:X Teknolojisi SL5Y
Tüm Özellikler
ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER
-
High Resolution Audio
24bit/96kHz
-
Bluetooth Streaming
Evet
-
USB Playback
Evet
GENEL
-
Kanal
2.1ch
-
Güç
400W
UYUMLULUK
-
TV Kumandası
Evet
-
SIMPLINK
Evet
-
Gece Modu
Evet
AUDIO FORMATI
-
LPCM
Evet
-
Dolby TrueHD
Hayır
-
Dolby Digital
Hayır
-
Dolby Atmos®
Hayır
-
DTS:X
Evet
BAĞLANABILIRLIK
-
Kablosuz Aktif Subwoofer
Evet
-
HDMI 1.4 Çıkış
Evet
-
USB
Evet
-
Bluetooth
Evet (4.0)
-
HDMI 1.4 Input
1
GÜÇ
-
Soundbar Güç Tüketimi
28W
-
Subwoofer Güç Tüketimi
33W
-
Soundbar Standby Güç Tüketimi
<0.5W
-
Subwoofer Standby Güç Tüketimi
<0.5W
FIZIKSEL ÖZELLIKLER
-
TV ile Eşleşme
40'' ve üzeri
-
Subwoofer (WxHxD)
6.7" x 15.5" x 9.8"
-
Subwoofer Net Ağırlığı
11.7 lbs
-
Subwoofer Kutu Ağırlığı
21.5 lbs
-
Sound Bar (WxHxD)
35.03" x 2.2" x 3.4"
-
Soundbar Net Ağırlığı
5.2 lbs
-
Soundbar Kutu Boyutu (WxHxD)
38.7" x 8.5" x 21.5"
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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