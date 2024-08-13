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LG Soundbar SN4
Tüm Özellikler
MODEL BİLGİLERİ
-
Marka Bilgileri
Soundbar
-
Model Adı
SN4
-
Subwoofer Model Adı
SPN4B-W
-
Sistem (Ana Çip)
MT8502
-
Ana Set/Subwoofer Rengi
Siyah
BOYUT(G X Y X D, MM)
-
Ana Ünite
890 x 57 x 85
-
Eşleşen TV boyutu (`20 Yeni)
40 ↑
-
Subwoofer
171 x 390 x 261
MALZEME
-
Ana Ünite - Ön/Üst/Alt
Kalıp Izgara/Kalıp/Kalıp
-
Subwoofer - Ön/Gövde
Jersey/Ahşap
AĞIRLIK(KG)
-
Ana Ünite
2,1 kg
-
Subwoofer
5,3 kg
-
Brüt Ağırlık
9,38 kg
KARTON KUTU
-
Boyut (G X Y X D) mm
984 x 217 x 416
-
Tip
TipOn (L şekli)
-
Renk
Beyaz (1 kenar) + Sarı
KONTEYNER Q
-
20 ft
400
-
40 ft
960
-
40 ft (HC)
1056
KANAL SAYISI
-
Kanal sayısı
2,1 kanal
ÇIKIŞ GÜCÜ(THD%10)
-
Toplam
300W
-
Subwoofer
200W (Kablosuz)
-
Ön
50W x 2
HOPARLÖR ÜNİTESİ_ÖN(SOL/SAĞ)
-
SPL
82 dB
-
Sistem
Kapalı
-
Woofer Ünitesi
40 x 100 mm
-
Empedans
4 ohm
HOPARLÖR ÜNİTESİ_SUBWOOFER
-
SPL
85 dB
-
Sistem
Bass Reflex
-
Woofer Ünitesi
6 inç
-
Empedans
3 ohm
HOPARLÖR ÜNİTESİ SAYISI
-
Hoparlör sayısı
3 ADET
BAĞLANTI_GENEL
-
Optik
Var (1)
-
HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - Giriş/Çıkış
Var (1)/Var (1)
-
USB
Var
BAĞLANTI_KABLOSUZ
-
Bluetooth Sürümü
4
-
Bluetooth Kodek - SBC/AAC
Var/Var
EKRAN BİLGİLERİ
-
Ekran Tipi
LCD (5 kar.)
SES EFEKTİ
-
Standart
Var
-
AI Sound Pro
Var
-
Bass Blast/Bass Blast +
Var
-
DTS Virtual:X
Var
SES KONTROLÜ
-
Kullanıcı EQ - RCU/Uygulama
Var/Var
-
Gece Açık/Kapalı - Uygulama
Var
-
Dinamik Aralık Açık/Kapalı- Uygulama
Var
-
Otomatik Ses Düzenleyici Açık/Kapalı - Uygulama
Var
-
Auto Sound Engine (Varsayılan)
Var
RAHATLIK
-
Uzaktan Uygulama - Adroid İşletim Sistemi
Var
-
Akıllı Telefon Dosya Oynatma
Var
-
FOTA
Var
-
TV Kumandası ile Kontrol (Ses+/-, Sessiz)
Var
-
Ses Senkronizasyonu - Bluetooth (LGTV)/Optik
Var
-
Otomatik Güç Açık/Kapalı - Bluetooth (LGTV)/Optik
Var
-
A/V Sunc (0~300ms) - UYGULAMA
Var
-
HDMI SIMPLINK
Var
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı (ARC)
Var
-
Woofer Seviyesi (-15 ~ 6dB, 1dB/Adım)
Var
-
Sessiz
Var
-
Otomatik Karartıcı
Var
-
USB Host
Var
-
Yerleşik müzik
Var (1 şarkı)
-
Bluetooth Stand-By
Var
SES FORMATI(BITSTREAM)
-
LPCM
Var
-
Dolby Digital
Var
-
DTS Digital Surround
Var
DOSYA FORMATI
-
FLAC - USB
Var
-
OGG - USB
Var
-
WAV - USB
Var
-
MP3 - USB
Var
-
WMA - USB
Var
GÜÇ_ANA ÜNİTE
-
Adaptör
25V, 1.52A
-
Kapalı Halde Tüketim
0,5W ↓
-
Güç Tüketimi
23W
GÜÇ_SUBWOOFER
-
Tip (SMPS)
100~240 V, 50/60 Hz
-
Kapalı Halde Tüketim
0,5W ↓
-
Güç Tüketimi
33W
-
Kablosuz Frekans
5 GHz
AKSESUAR_KILAVUZ
-
Web Kılavuzu (Dosya)
Var (Full)
-
Yerleşik Kılavuz (Kitap) (Özet veya Ayrıntılı)
Var (Basit)
-
Açık Kaynak - Var (Ayrıntılı veya Özet)
Var (Full)
-
Garanti Kartı
Var
AKSESUAR - UZAKTAN KUMANDA
-
Model Adı
MA7 (Y19 ile aynı)
-
Pil (Boyut)
AAAx2
-
Yerleşik Pil
Var
AKSESUAR - DİĞER
-
Optik Kablo
Var
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