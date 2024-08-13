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LG Soundbar SN4

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG Soundbar SN4

SN4

LG Soundbar SN4

subwoofer ile önden görünüm
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Tüm Özellikler

MODEL BİLGİLERİ

  • Marka Bilgileri

    Soundbar

  • Model Adı

    SN4

  • Subwoofer Model Adı

    SPN4B-W

  • Sistem (Ana Çip)

    MT8502

  • Ana Set/Subwoofer Rengi

    Siyah

BOYUT(G X Y X D, MM)

  • Ana Ünite

    890 x 57 x 85

  • Eşleşen TV boyutu (`20 Yeni)

    40 ↑

  • Subwoofer

    171 x 390 x 261

MALZEME

  • Ana Ünite - Ön/Üst/Alt

    Kalıp Izgara/Kalıp/Kalıp

  • Subwoofer - Ön/Gövde

    Jersey/Ahşap

AĞIRLIK(KG)

  • Ana Ünite

    2,1 kg

  • Subwoofer

    5,3 kg

  • Brüt Ağırlık

    9,38 kg

KARTON KUTU

  • Boyut (G X Y X D) mm

    984 x 217 x 416

  • Tip

    TipOn (L şekli)

  • Renk

    Beyaz (1 kenar) + Sarı

KONTEYNER Q

  • 20 ft

    400

  • 40 ft

    960

  • 40 ft (HC)

    1056

KANAL SAYISI

  • Kanal sayısı

    2,1 kanal

ÇIKIŞ GÜCÜ(THD%10)

  • Toplam

    300W

  • Subwoofer

    200W (Kablosuz)

  • Ön

    50W x 2

HOPARLÖR ÜNİTESİ_ÖN(SOL/SAĞ)

  • SPL

    82 dB

  • Sistem

    Kapalı

  • Woofer Ünitesi

    40 x 100 mm

  • Empedans

    4 ohm

HOPARLÖR ÜNİTESİ_SUBWOOFER

  • SPL

    85 dB

  • Sistem

    Bass Reflex

  • Woofer Ünitesi

    6 inç

  • Empedans

    3 ohm

HOPARLÖR ÜNİTESİ SAYISI

  • Hoparlör sayısı

    3 ADET

BAĞLANTI_GENEL

  • Optik

    Var (1)

  • HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - Giriş/Çıkış

    Var (1)/Var (1)

  • USB

    Var

BAĞLANTI_KABLOSUZ

  • Bluetooth Sürümü

    4

  • Bluetooth Kodek - SBC/AAC

    Var/Var

EKRAN BİLGİLERİ

  • Ekran Tipi

    LCD (5 kar.)

SES EFEKTİ

  • Standart

    Var

  • AI Sound Pro

    Var

  • Bass Blast/Bass Blast +

    Var

  • DTS Virtual:X

    Var

SES KONTROLÜ

  • Kullanıcı EQ - RCU/Uygulama

    Var/Var

  • Gece Açık/Kapalı - Uygulama

    Var

  • Dinamik Aralık Açık/Kapalı- Uygulama

    Var

  • Otomatik Ses Düzenleyici Açık/Kapalı - Uygulama

    Var

  • Auto Sound Engine (Varsayılan)

    Var

RAHATLIK

  • Uzaktan Uygulama - Adroid İşletim Sistemi

    Var

  • Akıllı Telefon Dosya Oynatma

    Var

  • FOTA

    Var

  • TV Kumandası ile Kontrol (Ses+/-, Sessiz)

    Var

  • Ses Senkronizasyonu - Bluetooth (LGTV)/Optik

    Var

  • Otomatik Güç Açık/Kapalı - Bluetooth (LGTV)/Optik

    Var

  • A/V Sunc (0~300ms) - UYGULAMA

    Var

  • HDMI SIMPLINK

    Var

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Var

  • Woofer Seviyesi (-15 ~ 6dB, 1dB/Adım)

    Var

  • Sessiz

    Var

  • Otomatik Karartıcı

    Var

  • USB Host

    Var

  • Yerleşik müzik

    Var (1 şarkı)

  • Bluetooth Stand-By

    Var

SES FORMATI(BITSTREAM)

  • LPCM

    Var

  • Dolby Digital

    Var

  • DTS Digital Surround

    Var

DOSYA FORMATI

  • FLAC - USB

    Var

  • OGG - USB

    Var

  • WAV - USB

    Var

  • MP3 - USB

    Var

  • WMA - USB

    Var

GÜÇ_ANA ÜNİTE

  • Adaptör

    25V, 1.52A

  • Kapalı Halde Tüketim

    0,5W ↓

  • Güç Tüketimi

    23W

GÜÇ_SUBWOOFER

  • Tip (SMPS)

    100~240 V, 50/60 Hz

  • Kapalı Halde Tüketim

    0,5W ↓

  • Güç Tüketimi

    33W

  • Kablosuz Frekans

    5 GHz

AKSESUAR_KILAVUZ

  • Web Kılavuzu (Dosya)

    Var (Full)

  • Yerleşik Kılavuz (Kitap) (Özet veya Ayrıntılı)

    Var (Basit)

  • Açık Kaynak - Var (Ayrıntılı veya Özet)

    Var (Full)

  • Garanti Kartı

    Var

AKSESUAR - UZAKTAN KUMANDA

  • Model Adı

    MA7 (Y19 ile aynı)

  • Pil (Boyut)

    AAAx2

  • Yerleşik Pil

    Var

AKSESUAR - DİĞER

  • Optik Kablo

    Var

Müşteri Yorumları