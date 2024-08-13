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LG Soundbar SN5Y

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG Soundbar SN5Y

SN5Y

LG Soundbar SN5Y

subwoofer ile önden görünüm
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Tüm Özellikler

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

  • High Resolution Audio

    Evet

  • Bluetooth Streaming

    Evet

  • USB Playback

    Evet

  • Wireless Surround Sound Ready

    Evet

  • DTS Virtual:X

    Evet

GENEL ÖZELLİKLER

  • Kanal

    2.1 ch

  • Güç

    400W

  • UYUMLULUK

    Evet

  • TV Kumandası

    Evet

  • SIMPLINK

    Evet

  • Firmware Over-the-air (FOTA)

    Evet

  • Gece Modu

    Evet

  • Audio Return Channel (ARC)

    Evet

SES FORMATI

  • LPCM

    Evet

  • DTS Digital Surround

    Evet

  • OGG (Up to 48kHz) C4A / USB

    Evet

  • MP3 C4A / USB

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • FLAC (Up to 192kHz) C4A / USB

    Evet

  • WAV C4A / USB

    Evet

  • AAC / AAC+

    Evet

HOPARLÖR

  • Soundbar

    90W (45W+45W) x 2

  • SubWoofer

    220W (Wireless)

  • Tv ile Uyumluluk

    40 inç↑

  • LG TV Sound Sync (Bluetooth)

    Evet

  • HDMI (HDCP1.4) Çıkış

    1

  • Optik Girişi

    Evet

  • Bluetooth

    Evet

  • LG TV Sound Sync (Optik)

    Evet

  • HDMI (HDCP1.4) girişi

    1

  • USB

    Evet

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

  • Subwoofer (G x Y x D) mm

    180 x 394 x 290

  • Subwoofer Net Ağırlık

    5.8 kg

  • Kutu Toplam Ağırlığı

    10.5 kg

  • Soundbar (G x Y x D) mm

    890 x 57 x 85

  • Soundbar Net Ağırlığı

    2.35 kg

  • Kutu Boyutu (G x Y x D) mm

    984 x 227 x 461

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları