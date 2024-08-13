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LG Soundbar SN8Y
Tüm Özellikler
ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER
-
High Resolution Audio
"24bit/192kHz" / "24bit/96kHz"
-
Bluetooth Versiyonu
5
-
Bass Blast / Bass Blast +
Evet
-
Movie (Dolby Surround)
Evet
-
DTS Virtual:X
Evet
GENEL ÖZELLİKLER
-
Kanal
3.1.2ch
-
Güç
440W
-
UYUMLULUK
Evet
-
Optical
Evet
-
HDMI 2.1 (HDCP 2.3) - In / Out
Evet
-
USB
Evet
AUDIO FORMATI
-
LPCM
Evet
-
Dolby Atmos
Evet
-
Dolby TrueHD
Evet
-
Dolby Digital Plus
Evet
-
Dolby Digital
Evet
-
DTS:X
Evet
-
DTS-HD Master Audio
Evet
-
DTS-HD High Resolution
Evet
-
DTS Digital Surround
Evet
-
AAC / AAC+
Evet
HOPARLÖR
-
TOPLAM
440W
-
ÖN
40W x 2
-
ORTA
40W
-
Top
50W x 2
-
SubWoofer
220W (Wireless)
FIZIKSEL ÖZELLIKLER
-
soundbar (w/ Foot )
1060 x 57 x 119
-
Tv ile eşleşme (`20 New)
49 inç üstü
-
Subwoofer
221.0 x 390.0 x 312.8
-
Soundbar Ağırlık
4.4 kg
-
Subwoofer
7.8kg
-
Brut agırlıgı
14.6kg
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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