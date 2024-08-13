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LG Soundbar SN8Y

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG Soundbar SN8Y

SN8Y

LG Soundbar SN8Y

subwoofer ile önden görünüm
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Tüm Özellikler

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

  • High Resolution Audio

    "24bit/192kHz" / "24bit/96kHz"

  • Bluetooth Versiyonu

    5

  • Bass Blast / Bass Blast +

    Evet

  • Movie (Dolby Surround)

    Evet

  • DTS Virtual:X

    Evet

GENEL ÖZELLİKLER

  • Kanal

    3.1.2ch

  • Güç

    440W

  • UYUMLULUK

    Evet

  • Optical

    Evet

  • HDMI 2.1 (HDCP 2.3) - In / Out

    Evet

  • USB

    Evet

AUDIO FORMATI

  • LPCM

    Evet

  • Dolby Atmos

    Evet

  • Dolby TrueHD

    Evet

  • Dolby Digital Plus

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • DTS:X

    Evet

  • DTS-HD Master Audio

    Evet

  • DTS-HD High Resolution

    Evet

  • DTS Digital Surround

    Evet

  • AAC / AAC+

    Evet

HOPARLÖR

  • TOPLAM

    440W

  • ÖN

    40W x 2

  • ORTA

    40W

  • Top

    50W x 2

  • SubWoofer

    220W (Wireless)

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

  • soundbar (w/ Foot )

    1060 x 57 x 119

  • Tv ile eşleşme (`20 New)

    49 inç üstü

  • Subwoofer

    221.0 x 390.0 x 312.8

  • Soundbar Ağırlık

    4.4 kg

  • Subwoofer

    7.8kg

  • Brut agırlıgı

    14.6kg

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları