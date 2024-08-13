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LG Soundbar SQC2

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG Soundbar SQC2

SQC2

LG Soundbar SQC2

front view
LG Soundbar SQC2 özelliklerinin piktogramı.

Kablosuz Subwoofer

LG Soundbar SQC2 özelliklerinin piktogramı.

ASC (Adaptif Ses Kontrolü)

LG Soundbar SQC2 özelliklerinin piktogramı.

Otomatik Ses İşlemcisi

LG Soundbar SQC2 özelliklerinin piktogramı.

TV ile Eşleşen Tasarım

LG Soundbar SQC2 özelliklerinin piktogramı.

Bluetooth Stand-by

LG Soundbar SQC2 özelliklerinin piktogramı.

TV Kumandası ile Kontrol

LG Soundbar SQC2 ve LG TV, oturma odasına birlikte yerleştirilmiştir. Subwoofer, soundbar'ın yanına yerleştirilmiştir. Açık TV'de motosiklet görüntüsü gösterilir.


Kablosuz Subwoofer: Kablosuz üstün bas kalitesi

Subwoofer'ı kabloları dert etmeden en iyi göründüğü ve duyulduğu yere yerleştirin.
LG TV duvara asılmıştır ve LG Soundbar SQC2 gri bir masaya yerleştirilmiştir. Görüntü ikiye ayrılmıştır. Solda, LG TV'de bir HABER sahnesi ve sesli piktogram gösterilir. Sağda, LG TV'de bir klasik müzik konseri ve sağda bas piktogramı gösterilir.

ASC (Adaptif Ses Kontrolü) ile her içerik için doğru ses

Adaptif ses kontrolü içeriği gerçek zamanlı olarak analiz eder. ASC, bir diyalogu dinlediğinizi algıladığında otomatik olarak sesi ayarlayarak diyalogu net bir şekilde duymanızı sağlar. Hareketi algıladığında, daha fazla etki yaratmak için alt sesleri yükseltir.
LG TV ve SQC2 Soundbar'ın çapraz görünümü. Duvara asılı LG TV, bir rock konseri sahnesi gösterir. LG Soundbar SQC2 alta yerleştirilmiştir. Görüntünün sağ tarafında iki grafik gösterilir. Solda, ASE olmadan frekans düzeyini gösteren grafik görülür. Sağda, ASE ile frekans düzeyini gösteren grafik görülür.

Otomatik Ses İşlemcisi ile her ses seviyesinde ses dengesi

LG Otomatik Ses İşlemcisi, sesinizi herhangi bir ses seviyesinde optimize eder ve her zaman hassas frekansları korur. Bu işlem, ses seviyesinden bağımsız olarak uygun ses dengesini sağlar.
LG TV gri bir duvara asılmıştır. LG Soundbar SQC2, oturma odasındaki rafta durur. Subwoofer, rafın yanına yerleştirilmiştir. Görüntü, Soundbar'ın LG TV ile eşleştiğini ve iç mekanı tamamladığını gösterir.

TV ile Eşleşen Tasarım, tamamlayıcı mükemmellik

Soundbar, sunduğu sade zarafetle alanınıza mükemmel bir şekilde uyum sağlar. TV'nizle uyum sağlayacak ve özelliklerini zenginleştirecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
Soundbar'ın sağ tarafının önden çapraz görünümü. Soundbar'ın sağ tarafında, müzik çaldığını gösteren bir akıllı telefon bulunur.

Bluetooth Stand-by ile soundbar'ı dilediğiniz zaman bekleme modundan çıkarın

Sesi Soundbar'a aktardığınız anda ses gelmeye başlar. Soundbar uyku modunda kalır ancak Bluetooth aracılığıyla ses gönderildiğinde açılır ve çalmaya başlar.
Gri duvara asılı LG TV, bir film sahnesi gösterir. Soundbar alta yerleştirilmiştir. Görüntünün sağ tarafında uzaktan kumanda gösterilir. Soundbar'a bağlı hat, kullanıcıların soundbar'ı uzaktan kumandalarıyla kontrol edebildiğini gösterir.

TV Kumandası ile Kontrol

LG Soundbar bir uzaktan kumandayla birlikte gelir, ancak kendi *TV uzaktan kumandanızı da kullanmayı seçebilirsiniz. (*LG, Sony, Philips, Sharp, Panasonic, Vizio, Toshiba ve Samsung marka uzaktan kumandalar).
Bağlantı terminalinin çapraz görünümü. Portatif giriş, optik giriş ve USB yukarıdan gösterilir.

Eğlence içeriklerinizle bağlantıda

USB, Optik, Taşınabilir Giriş ve Bluetooth bağlantısı ile dilediğiniz cihaza bağlanmaktan çekinmeyin.
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Tüm Özellikler

MODEL BİLGİSİ

  • Model Adı

    SQC2

  • Sistem

    ES8680

  • Ana Set / Subwoofer Rengi

    Siyah

FİZİKSEL

  • Boyut (G x Y x D) mm - Ana Ünite (mm)

    950 x 71 x 47

  • Boyut (G x Y x D) mm - Ana Ünite (mm) - Eşleşen TV boyutu (`17 LG TV)

    43 inç ↑

  • Boyut (G x Y x D) mm - Subwoofer

    171 x 320 x 252

  • Malzeme - Ana Set (Ön)

    Kalıp

  • Malzeme - Ana Set (Üst / Alt)

    Kalıp

  • Malzeme - Subwoofer (Ön)

    Jersey

  • Malzeme - Subwoofer (Vücut)

    Ahşap

  • Net Ağırlık (kg) - Ana Ünite

    2,47 kg

  • Net Ağırlık (Kg) - Subwoofer

    4,2 kg

  • Karton Boyutu (G x Y x D) mm

    1.045 x 416 x 217

  • Brüt Ağırlık (Kg)

    9,1 kg

KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ

  • Kanal

    2,1 kanal

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Toplam

    300 W

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Ön

    50 W x 2 (Tweeter ünitesi x 2)

  • Çıkış Gücü (THD %10) - Subwoofer

    200 W (Kablosuz)

HOPARLÖR

  • Ana Ünite - SPL

    82 dB

  • Ana Ünite - Sistem

    Kapalı

  • Ana Ünite - Tweeter Ünitesi - Sadece Ön

    20 mm Kubbe

  • Ana Ünite - Woofer Ünitesi

    2,2 inç

  • Ana Ünite - Empedans

    4 ohm

  • Subwoofer - SPL

    85 dB

  • Subwoofer - Sistem

    Bass Reflex

  • Subwoofer - Woofer Ünitesi

    6 inç

  • Subwoofer - Empedans

    3 ohm

BAĞLANTI

  • Genel - Ses Girişi - Taşınabilir In (3,5Ø)

    Var

  • Genel - Optik

    Var (1)

  • Genel - USB

    Var (Playback)

  • Kablosuz - Bluetooth 4.0 (Bluetooth 4.0)

    Var

BILGI EKRANI

  • Ekran Tipi

    Dot LED

  • LED Göstergesi Rengi

    Kırmızı (Bekleme)
    + Beyaz (3)

KOLAYLIK

  • Akıllı Telefon Uygulaması - Bluetooth (Android)

    Var

  • Bluetooth Stand-By

    Var

  • TV Kumandası ile Kontrol - Ses + , - , Sessiz

    Var

  • Ses Senkronizasyonu - Bluetooth (LG TV)

    Var

  • Ses Senkronizasyonu - Optik

    Var

  • Otomatik Güç Açma / Kapama - Bluetooth (LG TV)

    Var/Var

  • Otomatik Güç Açma / Kapama - Optik

    Var/Var

  • Woofer Seviyesi ( -15 ~ +6dB)

    Var

  • Sessiz

    Var

  • USB Host

    Var

SES BIÇIMI

  • LPCM

    Var

  • Dolby Digital

    Var

  • DTS Digital Surround

    Var

  • MP3

    Var

  • WMA

    Var

GÜÇ TÜKETIMI

  • Ana Ünite - Tip (SMPS)

    100~240 V, 50 / 60 Hz

  • Ana Ünite - Kapalı Halde Tüketim

    0,5 W Altı

  • Ana Ünite - Güç Tüketimi

    27 W

  • Subwoofer - Tip (SMPS)

    SMPS

  • Subwoofer - Kapalı Halde Tüketim

    0,5 W Altı

  • Subwoofer - Güç Tüketimi

    33 W

AKSESUARLAR

  • Kullanıcı Kılavuzu - Web

    Var (Full)

  • Kullanıcı Kılavuzu - Book

    Var (Basit)

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi - Tip

    MA5 (Siyah)

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi - Pil (Boyut)

    AAA x 2

  • Pil

    Var

  • Garanti Kartı

    Var

  • Optik Kablo

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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