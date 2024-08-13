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LG Flex, 42 inç OLED TV, Lifestyle Ekran, Kişiselleştirilebilir Esnek Ekran, 20 Kavis Seviyesi, 0.1 ms Tepki, 120Hz, 2023
42LX3Q6LA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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LG Flex, 42 inç OLED TV, Lifestyle Ekran, Kişiselleştirilebilir Esnek Ekran, 20 Kavis Seviyesi, 0.1 ms Tepki, 120Hz, 2023

42LX3Q6LA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
42LX3Q6LA

LG Flex, 42 inç OLED TV, Lifestyle Ekran, Kişiselleştirilebilir Esnek Ekran, 20 Kavis Seviyesi, 0.1 ms Tepki, 120Hz, 2023

(1)
Tamamen kavisli ekranıyla 45 derece açıyla sola bakan Flex'in önden görünümü.
2023 CES İnovasyon Ödülü Logosu.

CES 2023 İnovasyon Ödülü

LG OLED Flex

En İyi İnovasyon*

2023 CES İnovasyon Ödülü Logosu.

CES 2023 İnovasyon Ödülü

LG OLED Flex

Video Ekranı kategorisinde Onur Ödülü Sahibi

Red Dot Design logosu.

Red Dot Design

LG OLED Flex

Red Dot Design logosu.

Red Dot Design

LG OLED Flex

IF Design logosu.

IF Design

LG OLED Flex

Siyah bir arka planda bir ışık parlaması belirir ve LG OLED Flex'i düz halde yukarıdan görüldüğü gibi gösteren düz bir çizgi haline gelir. Çizgi daha sonra kıvrılır ve kamera LG OLED Flex'i ortaya çıkarmak için aşağı doğru kayar.

Kişiselleştirilebilir Ekran Esnekliği

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Esnek Ekran

20 Kavis Seviyesi

LG OLED Flex ile düz bir ekrandan 900R kavis* düzeyine geçerek kendiniz için ideal eğimini keşfedin. Sadece uzaktan kumandanızdaki kavis düğmesine basın ve 20 farklı kavis seviyesini deneyimleyin.
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*Bu ürün sabit bir kavise değil, bükülebilir, değiştirilebilir bir kavise sahiptir. Kurum içinde yürütülen testlere göre, maksimum kavis, sabit kavisi 900R olan ürünlere benzerken minimum kavis ise düz ekran görüntüsüne benzer.
*Tüm görseller yalnızca temsilidir.
0,1 ms'lik Tepki Süresi

Daha az gecikmeyle oynayın

Son derece hızlı 0,1 ms tepki süresi* sayesinde savaşa hızlı hareketlerle hazırlanın. Gerçek zamanlı eylemlerle oyunun içindeymiş gibi hissedin.

Normal bir ekran ve hızlı tepki süresi veren ekran, bir futbol maçındaki aynı görüntüyü gösterir. 0,1 ms tepki süresine sahip ekran, gözle görülür şekilde daha akıcı ve daha gerçekçidir.

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*Tepki süresi Intertek tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.
Yerleşik Oyun Mikrofonu

Sesinizi duyurun

Komut verin. Yankı önleyici yerleşik mikrofon, kulaklık takmadığınızda bile sesinizin her zaman yüksek ve net gelmesini sağlar.

LG OLED Flex'te oyun oynayan bir adamın görüntüsü. Ağzının çevresinde konuştuğunu gösteren ses balonları görülür.

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Güçlü Ses

Oyuna konsantre olmanızı sağlayan ses kalitesi

Başınızın üstünden geçen bir savaş uçağı. Hemen arkanızda gerçekleşen bir patlama. Sizi tümüyle çevreleyen oyun dünyanızın seslerine kulak verin. Televizyonun önüne yerleştirilen 40W'lık hoparlörlerin sesi odanızda titreşim yaratır. Dolby Atmos, sesi sanal alana uygulayarak seslerin çevrenizden geldiği hissini yaratır.

LG OLED Flex'te konser izleyen birinin görüntüsü. Televizyonun ön tarafından sesi betimleyen ses balonları yayılır.

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Kalkan Tasarımı

Benzersiz stil

LG OLED Flex, her oyunda sizi koruyan bir zırh gibidir. Rakiplerinizi savuşturmanız için bir kalkan gibi tasarlanan ultra ince ekran, savaşa girerken elinizde tutacağınız gerçek bir kalkan gibi sağlam ve güçlü bir zemine oturur.

LG OLED Flex'in üç görüntüsü. İlk görüntüde, birbirine bakan iki televizyon yukarıdan görülür. İkinci görüntüde, Kalkan Tasarımı yukarıdan bir açıyla yakından görülür. Üçüncü görüntüde, Kalkan Tasarımı önden ve yakından görülür.

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Üstün Aydınlatma

Modunuzu aydınlatın

Arka ışık renklerini özelleştirin ve oyundaki ruh halinize uygun 5 aydınlatma modunu keşfedin. Ses Senkronizasyonu ile efektler sesle birlikte hareket ederek dev patlamaları daha da dramatik hale getirir. Video Senkronizasyonu, grafiklerle senkronize olarak sizi oyun dünyanızın içine çeker.

Yeşil aydınlatmalı LG OLED Flex'in arkadan görünümü. Aşağıda, arka arkaya kırmızı, mor, mavi ve gri Kalkan Tasarımlarının yakın çekimleri.

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Süper Yansıma Önleyici

Yansıma Önleyici Kaplama

LG OLED Flex, SAR teknolojisi sayesinde çevredeki ışıktan, nesnelerden ve insanlardan gelen yansımaları azaltarak önceki nesillere göre % daha az yansıma sağlar*. Böylece, aydınlık bir alanda olsanız bile, oyun oynarken ekranınızda görünen dikkat dağıtıcı gölgeler büyük oranda azalır.

LG OLED Flex'te oyun oynayan birinin görüntüsü. Ekranın sağ tarafında SAR teknolojisi vardır ve sadece oyun grafikleri gösterilir. Ekranın sol tarafında SAR teknolojisi yoktur ve oyuncunun yüzünün yansıması gösterilir.

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*Kurum içi testler sırasında, yansımalar LG OLED G2 ve C2'ye kıyasla % oranında azalmıştır.
*Karşılaştırma görüntüsü yalnızca temsilidir.
Kendinden Aydınlatmalı OLED evo

Oyun Severler İçin Üretildi

LG OLED evo'nun kendinden aydınlatmalı pikselleri, karanlık noktaları daha koyu, parlak noktaları ise daha aydınlık şekilde vurgulayarak rakipsiz bir kontrast sunar. Tanımlanan resim, ?0 renk doğruluğu* ile gösterilirken oyun grafiklerinin hiper gerçekçi görünmesini sağlar. Göz konforu bilgileri** ise kazanmanız için size doğru görüş alanı sağlar.

Yan yana duran üç LG OLED Flex televizyonun ekranlarında sırasıyla siyah soyut görüntü, renkli soyut görüntü ve mavi dalga görüntüsü gösterilir.

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*LG OLED Panel, 125 renk deseni ile CIE DE2000'e göre ölçülen ?0 Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.
*Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.
**LG OLED TV setleri, TUV-Eyesafe® tarafından düşük mavi ışıklı ekranlar olarak onaylanmıştır.
Kişiselleştirilmiş Uyum

Savaş alanınız
size uyum sağlasın

Size en çok keyif verecek izleme pozisyonunu bulun. Yüksekliği 140 mm'ye kadar ayarlayın ve ekranı 10 derece öne veya 5 derece arkaya eğin. Düşmanlara meydan okumak mı istiyorsunuz? Kazanmak için en uygun noktayı bulun. Bir filmin keyfini çıkaracağınız zaman, ekranı en iyi görebileceğiniz yer sadece küçük bir adım ötede.
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Ekran dik konumdayken oyuna odaklanarak öne eğilen bir adam ve ekran kendisine doğru eğikken bir müzik videosu izleyerek sırtüstü yatan bir adam.

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*Tüm görseller yalnızca temsilidir.
Oyun Severler İçin Kişiselleştirilebilir Kullanıcı Deneyimi

Kontrolü elinize alın

Oyun Kontrol Paneli, oyunu duraklatmaya gerek kalmadan ekranınızın üzerinde belirir ve oyun için ideal ekran boyutunu bulmanızı sağlar. 27, 32 veya 42 inç seçenekler arasından en sevdiğiniz oyun türüne en uygun olanı seçin. Çoklu görünüm ile bir tarafta oyun oynarken diğer tarafta oyun videolarını izlemek için ekranı ikiye bölün.

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*Tüm görseller yalnızca temsilidir.
Oyun Optimizasyonu

Oyun tarzınıza göre
görüntü ve ses kalitesi

Oyun Optimizasyonu ile daha detaylı kontrollere erişin ve en titiz oyuncuları bile tatmin edecek gelişmiş oyun, görüntü ve ses ayarlarını uygulayın.

Oyun, görüntü ve ses ayarları oyun üzerinden üç farklı görüntüde gösterilir.

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Kolay Bağlantı

Televizyondan bilgisayara kolayca geçiş yapın

Farenizi, klavyenizi, kulaklığınızı ve mikrofonunuzu doğrudan LG OLED Flex'e bağlayın ve Geçiş Merkezi ile aksesuarlarınızı hem TV hem de PC modunda kullanın.

Geçiş merkezi üç farklı resimde gösterilir. İlk resimde LG OLED Flex'in ekranında Geçiş Merkezi menüsü gösterilir. İkinci resimde LG OLED Flex üzerindeki bağlantı noktası gösterilir. Üçüncü resimde LG OLED Flex'in bağlantı noktasının yandan görünümü gösterilir.

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*Geçiş Merkezi işlevini kullanırken fare, klavye, USB kulaklık ve kulak seti gibi tüm cihazları bağlayın.
*USB PC ↔ TV bağlantı terminali ayrıca sağlanır.
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Ana Özellikler

  • Ekran Türü

    4K OLED

  • Yenileme Hızı

    120Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    OLED Color

  • Görüntü İşlemcisi

    5. Nesil α9 AI 4K işlemci

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

  • G-Sync Uyumluluğu

    Evet

  • FreeSync Uyumluluğu

    Evet

  • Dolby Atmos

    Evet

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Ekran Türü

    4K OLED

  • Ekran Çözünürlüğü

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Yenileme Hızı

    120Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    OLED Color

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Görüntü İşlemcisi

    5. Nesil α9 AI 4K işlemci

  • AI Görüntü

    Gelişmiş AI Görüntü

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    AI 4K Çözünürlük Yükseltme

  • Dinamik Ton Eşleme

    Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)

  • AI Tür Seçimi

    Evet (SDR/HDR/Dolby HDR)

  • AI Parlaklık Kontrolü

    Evet

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Evet

  • HFR (Yüksek Kare Hızı)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • Yerel Karartma Teknolojisi

    Piksel Karartma

  • Motion

    OLED Motion

  • Görüntü Modu

    9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF)Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))

OYUN

  • G-Sync Uyumluluğu

    Evet

  • FreeSync Uyumluluğu

    Evet

  • HGIG Mode

    Evet

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet (Oyun Sayfası)

  • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

    Evet

  • VRR (Değişken Yenileme Hızı)

    Evet

SMART TV

  • Apple Homekit Uyumluluğu

    Evet

  • Apple Airplay2 Uyumluluğu

    Evet

  • Sanat Galerisi

    Evet

  • İşletim Sistemi

    webOS 22

  • Spor Bildirimleri

    Evet

  • Aile Ayarları

    Evet

  • ThinQ

    Evet

  • Anasayfa

    Evet

  • USB Kamera Uyumlu

    Evet

SES

  • Dolby Atmos

    Evet

  • AI Ses

    Gelişmiş AI Ses (Sanal 7.1.2 Up-mix)

  • Gelişmiş Net Ses

    Evet

  • WiSA Hazır

    Evet (2.1 Kanala Kadar)

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Evet

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • Eşzamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Bluetooth Surround Uyumlu

    Evet (2 Yönlü Oynatma)

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Yüksek Kontrast

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    937 x 614 x 297

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    1125 x 770 x 455

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    363 x 297

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    22,6

  • 　Kutu Ağırlığı

    30,6

BAĞLANTI

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Desteği

    Evet (v 5.0)

  • Ethernet Girişi

    1 adet

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    1 adet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları

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