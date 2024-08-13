LG Flex, 42 inç OLED TV, Lifestyle Ekran, Kişiselleştirilebilir Esnek Ekran, 20 Kavis Seviyesi, 0.1 ms Tepki, 120Hz, 2023

Size en çok keyif verecek izleme pozisyonunu bulun. Yüksekliği 140 mm'ye kadar ayarlayın ve ekranı 10 derece öne veya 5 derece arkaya eğin. Düşmanlara meydan okumak mı istiyorsunuz? Kazanmak için en uygun noktayı bulun. Bir filmin keyfini çıkaracağınız zaman, ekranı en iyi görebileceğiniz yer sadece küçük bir adım ötede.

