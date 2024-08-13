LG Soundbar SQC2

ASC (Adaptif Ses Kontrolü) ile her içerik için doğru ses

Adaptif ses kontrolü içeriği gerçek zamanlı olarak analiz eder. ASC, bir diyalogu dinlediğinizi algıladığında otomatik olarak sesi ayarlayarak diyalogu net bir şekilde duymanızı sağlar. Hareketi algıladığında, daha fazla etki yaratmak için alt sesleri yükseltir.