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105" (266cm) 5K ULTRA HD | IPS 5K PANEL | UCI 1560 | webOS SMART TV

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

105" (266cm) 5K ULTRA HD | IPS 5K PANEL | UCI 1560 | webOS SMART TV

105UC9V

105" (266cm) 5K ULTRA HD | IPS 5K PANEL | UCI 1560 | webOS SMART TV

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Tüm Özellikler

ANA ÖZELLİKLER

  • Panel Türü (OLED / LED / LCD / PDP)

    LED

  • Ekran Boyutu ( İnç )

    105

  • Çözünürlük

    5120 x 2160

  • Ekran Tipi

    EDGE (Kavisli)

  • Ekran Formatı

    21:9 (CineVu)

  • Dinamik UCI

    1560

  • Micro Pixel Control (Local Dimming)

    Var

GÖRÜNTÜ

  • Tru ULTRA HD Engine

    Tru ULTRA HD Engine Pro

  • Triple XD Engine

    Var

  • Active Noise Reduction

    Var

  • Resolution Upscaler

    Var (Resolution Upscaler PLUS)

  • Tru Black Control

    Var

  • Dinamik Tarama

    Var

  • Dynamic Color Enhancer

    Var

  • Tru Color Generator

    Var

  • Dynamic Clear White

    Var

  • Smart Living Sensörü

    Var

  • Resim Modu

    9 Mod (Canlı, Resim, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, Uzman1, Uzman2)

  • Resim Sihirbazı lll

    Var

  • Ekran Oran Düzeltme

    8 mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)

  • Real Cinema 24p

    Var

  • HEVC Codec

    4K HEVC 60P

  • H.264 Codec

    Var

SES

  • Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)

    Var

  • Dolby Digital Decoder

    Var

  • DTS Decoder

    Var

  • Hoparlör Sistemi

    7.2 Kanallı Ses Sitemi

  • Subwoofer

    Var

  • Ses Çıkışı

    150W

  • Surround Ses Özelliği

    ULTRA Surround

  • Net Ses II

    Var

  • Ses Modu

    6 mod (Standart, Haberler, Müzik, Sinema, Spor, Oyun)

  • Smart Sound Modu

    Var

  • Ses Ayarlayıcı

    3 mod (Normal, Duvara Asılı, Ayaklık Üzerinde)

  • Optik Ses Senkronizayonu

    Var

  • Kablosuz Ses Senkranizasyonu

    Var

3D ÖZELLİKLERİ

  • 3D Türü (SG/FPR)

    FPR

  • Desteklenen Formatlar

    S/S,T/B, C/B, F/S

  • Otomatik Format Algılayıcı

    Var

  • 3D'den 2D'ye Dönüştürme

    Var

  • 2D'den 3D'ye Dönüştürme

    Var

  • Derinlik Kontrolü

    0~+20 (default : 10)

  • Görüş Açısı Kontrolü

    -10~+10 (default : 0)

  • 2D'den 3D'ye Çevirme Modu

    5 mod (Standart, Manuel, Sinema, Spor, Extreme)

  • 3D Derinlik Kontrolü

    Var

  • 3D Görüş Açısı Kontrolü

    Var

  • 3D Resim Düzeltme

    Var

  • 3D Resim Modu

    Var

  • Dual Play

    Var (Dual Play gözlükler ayrı olarak satılmaktadır.)

BAĞLANTI

  • WebOS

    Var

  • Başlatma Menüsü

    Var

  • LG TV Uygulama Mağazası

    Var

  • Premium İçerik

    Var

  • Web Tarayıcısı

    Var

  • Uygulamalar ve Oyunlar

    Var

  • Canlı Menü

    Var

  • Parmakla Kontrol

    Var

  • Sihirli Kumanda (Dahili / Uyumlu)

    Var (Dahili)

  • Smart Mobile Link (MHL)

    Var

  • Miracast

    Var

  • WiDi

    Var

  • Wi-Fi (Dahili/Uyumlu)

    Var (Dahili)

  • WiFi Direct

    Var

  • Remote App

    Var

  • Smart Share App

    Var

  • Simplink (HDMI CEC)

    Var

EK ÖZELLİKLER

  • DivX (SD/HD/Plus HD)

    DivX HD

  • Resim

    JPEG, JPS, MPO

  • Harici Araçtan Uygulama Yükleme

    Var

  • Ses Codec

    AC3(Dolby Digital), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS

  • Altyazı Dil Desteği

    Var (15 Dil)

  • Motion Eye Care

    Var

  • e-Manual

    Var

  • Akıllı Sensör

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

  • EPG(SI - 8 days)

    Var

  • Giriş Etiketleme

    Var

STANDART ÖZELLİKLER

  • Otomatik Arama / Programlama

    Var

  • Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)

    Var

  • Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)

    Var

  • Favori Kanal Ayarlanması

    Var

  • Otomatik/Manuel Saat

    Var

  • Açma/Kapama Zamanlayıcısı

    Var

  • Uyku Modu

    Var

  • Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma

    Var

ARAYÜZ

  • HDMI 2.0 Girişi

    Var (4 adet)

  • USB 2,0

    Var (2 adet)

  • USB 3,0

    Var (1 adet)

  • RF Girişi

    Var (1 adet)

  • Composite Girişi (CVBS + Ses)

    Var (1 adet)

  • Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses

    Var (1 Adet)

  • Dijital Ses Çıkışı (Optical)

    Var

  • LAN

    Var

  • Kulaklık Çıkışı

    Var

  • RS-232C (Kontrol / SVC)

    Var

AKSESUARLAR

  • 3D Gözlük

    4 Adet

  • Kamera

    Var (8MP Dahili Kamera)

GÜÇ

  • Voltaj, Hz

    100~240Vac 50-60Hz

  • Enerji Sınıfı (ErP Class)

    A

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W)

    0,3

  • Ortalama Güç Tüketimi

    319W

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm)

    2494 x 1512 x 486

  • Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)

    2670 x 1921 x 650

  • Kutu Ağırlığı

    215 kg

  • TV Ağırlığı (Ayaklı)

    155 kg

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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