We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
105" (266cm) 5K ULTRA HD | IPS 5K PANEL | UCI 1560 | webOS SMART TV
105" (266cm) 5K ULTRA HD | IPS 5K PANEL | UCI 1560 | webOS SMART TV
Tüm Özellikler
ANA ÖZELLİKLER
-
Panel Türü (OLED / LED / LCD / PDP)
LED
-
Ekran Boyutu ( İnç )
105
-
Çözünürlük
5120 x 2160
-
Ekran Tipi
EDGE (Kavisli)
-
Ekran Formatı
21:9 (CineVu)
-
Dinamik UCI
1560
-
Micro Pixel Control (Local Dimming)
Var
GÖRÜNTÜ
-
Tru ULTRA HD Engine
Tru ULTRA HD Engine Pro
-
Triple XD Engine
Var
-
Active Noise Reduction
Var
-
Resolution Upscaler
Var (Resolution Upscaler PLUS)
-
Tru Black Control
Var
-
Dinamik Tarama
Var
-
Dynamic Color Enhancer
Var
-
Tru Color Generator
Var
-
Dynamic Clear White
Var
-
Smart Living Sensörü
Var
-
Resim Modu
9 Mod (Canlı, Resim, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, Uzman1, Uzman2)
-
Resim Sihirbazı lll
Var
-
Ekran Oran Düzeltme
8 mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)
-
Real Cinema 24p
Var
-
HEVC Codec
4K HEVC 60P
-
H.264 Codec
Var
SES
-
Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)
Var
-
Dolby Digital Decoder
Var
-
DTS Decoder
Var
-
Hoparlör Sistemi
7.2 Kanallı Ses Sitemi
-
Subwoofer
Var
-
Ses Çıkışı
150W
-
Surround Ses Özelliği
ULTRA Surround
-
Net Ses II
Var
-
Ses Modu
6 mod (Standart, Haberler, Müzik, Sinema, Spor, Oyun)
-
Smart Sound Modu
Var
-
Ses Ayarlayıcı
3 mod (Normal, Duvara Asılı, Ayaklık Üzerinde)
-
Optik Ses Senkronizayonu
Var
-
Kablosuz Ses Senkranizasyonu
Var
3D ÖZELLİKLERİ
-
3D Türü (SG/FPR)
FPR
-
Desteklenen Formatlar
S/S,T/B, C/B, F/S
-
Otomatik Format Algılayıcı
Var
-
3D'den 2D'ye Dönüştürme
Var
-
2D'den 3D'ye Dönüştürme
Var
-
Derinlik Kontrolü
0~+20 (default : 10)
-
Görüş Açısı Kontrolü
-10~+10 (default : 0)
-
2D'den 3D'ye Çevirme Modu
5 mod (Standart, Manuel, Sinema, Spor, Extreme)
-
3D Derinlik Kontrolü
Var
-
3D Görüş Açısı Kontrolü
Var
-
3D Resim Düzeltme
Var
-
3D Resim Modu
Var
-
Dual Play
Var (Dual Play gözlükler ayrı olarak satılmaktadır.)
BAĞLANTI
-
WebOS
Var
-
Başlatma Menüsü
Var
-
LG TV Uygulama Mağazası
Var
-
Premium İçerik
Var
-
Web Tarayıcısı
Var
-
Uygulamalar ve Oyunlar
Var
-
Canlı Menü
Var
-
Parmakla Kontrol
Var
-
Sihirli Kumanda (Dahili / Uyumlu)
Var (Dahili)
-
Smart Mobile Link (MHL)
Var
-
Miracast
Var
-
WiDi
Var
-
Wi-Fi (Dahili/Uyumlu)
Var (Dahili)
-
WiFi Direct
Var
-
Remote App
Var
-
Smart Share App
Var
-
Simplink (HDMI CEC)
Var
EK ÖZELLİKLER
-
DivX (SD/HD/Plus HD)
DivX HD
-
Resim
JPEG, JPS, MPO
-
Harici Araçtan Uygulama Yükleme
Var
-
Ses Codec
AC3(Dolby Digital), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS
-
Altyazı Dil Desteği
Var (15 Dil)
-
Motion Eye Care
Var
-
e-Manual
Var
-
Akıllı Sensör
Var
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
Var
-
EPG(SI - 8 days)
Var
-
Giriş Etiketleme
Var
STANDART ÖZELLİKLER
-
Otomatik Arama / Programlama
Var
-
Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)
Var
-
Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)
Var
-
Favori Kanal Ayarlanması
Var
-
Otomatik/Manuel Saat
Var
-
Açma/Kapama Zamanlayıcısı
Var
-
Uyku Modu
Var
-
Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma
Var
ARAYÜZ
-
HDMI 2.0 Girişi
Var (4 adet)
-
USB 2,0
Var (2 adet)
-
USB 3,0
Var (1 adet)
-
RF Girişi
Var (1 adet)
-
Composite Girişi (CVBS + Ses)
Var (1 adet)
-
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses
Var (1 Adet)
-
Dijital Ses Çıkışı (Optical)
Var
-
LAN
Var
-
Kulaklık Çıkışı
Var
-
RS-232C (Kontrol / SVC)
Var
AKSESUARLAR
-
3D Gözlük
4 Adet
-
Kamera
Var (8MP Dahili Kamera)
GÜÇ
-
Voltaj, Hz
100~240Vac 50-60Hz
-
Enerji Sınıfı (ErP Class)
A
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W)
0,3
-
Ortalama Güç Tüketimi
319W
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm)
2494 x 1512 x 486
-
Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)
2670 x 1921 x 650
-
Kutu Ağırlığı
215 kg
-
TV Ağırlığı (Ayaklı)
155 kg
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.