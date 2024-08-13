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UHD TV - UH6000
Tüm Özellikler
ANA ÖZELLİKLER
-
Ekran boyutu (inç)
65"
-
Ekran Tipi
Edge LED
-
Çözünürlük
3840x2160
-
Picture Mastering Index (PMI)
1000
-
LG Smart TV
Var
-
Dahili HD Uydu Alıcısı
Var
GÖRÜNTÜ
-
Panel Tipi
True Black
-
Renk Doğrulama
3D Color Mapping
-
Picture Engine
UHD Mastering Engine
-
4K Yükseltici
Var
-
Dinamik Renk Geliştirici
Var
-
Resim Modu
9 mod (Canlı, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, Resim, isf Uzman1, isf Uzman2)
-
Ekran Oran Düzeltme
6 mod ( 16:9, Sadece Tara, Orijinal, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)
-
HEVC Codec
Var (4K/60p, 4K/30p, 2K/60p)
SES
-
Hoparlör Sistemi
2.0 Hoparlör Sistemi
-
Ses Çıkışı
10W + 10W
-
Surround Ses Özelliği
Ultra Surround
-
Smart Sound Modu
Var
-
Net Ses
Var (Net Ses II)
-
Ses Modu
6 mod (Standart, Net Ses III, Müzik, Sinema, Spor, Oyun)
-
DTS Decoder
Var (DTS-HD)
-
Optik Ses Senkronizasyonu
Var
YAYIN
-
Dijital
DVB-T2/C/S2
SMART TV
-
İşletim Sistemi
webOS 2.0
-
Başlatma Menüsü
Var
-
Kanallarım
Var
-
LG Smart World
Var
-
Web Tarayıcısı
Var
SMART SHARE
-
WiDi
Var
-
Miracast
Var
-
DLNA (Network File Browser)
Var
EK ÖZELLİKLER
-
İşlemci
Quad
-
DTV Recording (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.)
Var
-
Analog Recording (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.)
Var
-
Time Shift (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.)
Var
-
Mobil Uygulama (LG TV Plus)
Var
-
Simplink (HDMI CEC)
Var
-
E-Kılavuz
Var
-
Enerji Tasarrufu Modu
Var
-
Eco Flower
Var
BAĞLANTI/ARAYÜZ
-
WiFi (WiFi Direct)
Var (Dahili)
-
Bluetooth
Var
-
RF Girişi
Var (2 adet)
-
Komponent Girişi (Composite Share)
Var
-
Dijital Ses Çıkışı (Optical)
Var
-
HDMI Girişi
Var (2 adet)
-
LAN
Var
-
RS-232C (Kontrol / SVC)
Var
-
CI Yuvası
Var
-
USB 2.0
Var (1 adet) (2.0 1 adet)
STANDART ÖZELLİKLER
-
Otomatik Arama / Programlama
Var
-
Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)
Var
-
Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)
Var
-
Favori Kanal Ayarlanması
Var
-
Otomatik/Manuel Saat
Var
-
Açma/Kapama Zamanlayıcısı
Var
-
Uyku Modu
Var
-
Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma
Var
AKSESUARLAR
-
Standart Kumanda
Var
-
Pil (Standart Kumanda için)
Var
-
VESA Duvar Askı Desteği
Var (Duvar Askı Aparatı değildir. Duvar Askı Aparatı ayrı olarak satılmaktadır.)
-
Güç Kablosu
Var
-
Kullanıcı Klavuzu
Var
GÜÇ
-
Voltaj, Hz
100~240Vac 50-60Hz
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W)
0.3W↓
-
Enerji Sınıfı
A+
-
Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca) (W)
86
-
Yıllık Güç Tüketimi (kWh)
126
-
Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)
0
-
Kurşun İçeriği (Presence of Lead)
Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1460 x 846 x 58.5
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
1460 x 902 x 263
-
Kutu Boyutları (GxYxD) (mm):
1548 x 923 x 146
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
27
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
27.4
-
Kutu Ağırlığı (kg):
32.7
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
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