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LG Full HD TV

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LG Full HD TV

19LU5010

LG Full HD TV

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Çözünürlük

    1366x768

  • İzleme Açısı Derecesi

    170/160

  • Yeniden Renk Oluşturma (R,G,B)

    8bit

  • Tepkime Süresi (MPRT)

    5ms

  • HD Ready

    Var

  • Parlaklık (cd/m2)

    300

  • WCC (Geniş Renk Kontrolü)

    Var

VİDEO

  • 24p Gerçek Sinema (24p 5:5/2:2 Aşağı Çekme Modu)

    Var

  • AV Modu (Sinema/Oyun/Spor)

    Var

  • Uzman Modu

    Var

  • Dual XD Engine

    Var

  • Görüntü Oranı Düzeltme

    7 Modes (16:9/JustScan/Original /4:3/14:9/Zoom/CinemaZoom)

  • Dengeli Tarama (çerçeve kenarların %0 boşluk)

    Var

  • Film Modu (3:2 Aşağı çekme)

    Var

  • Parlak Beyaz

    Var

SES

  • Dolby Dijital Dekoder

    Yok

  • Hoparlör Sistemi

    1 Yollu 2 Hoparlör

  • Ses Çıkışı

    3W+3W

  • Surround Sistemi

    SRS Trussuround XT

  • Net Ses II

    Var

  • Akıllı Ses Seviyesi Ayarlama Sistemi

    Var

ARAYÜZ

  • RF Girişi

    Var (1 Adet)

  • AV Girişi

    Var

  • Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses

    Var (1 Adet)

  • Dijital Ses Çıkışı

    Yok

  • RGB Girişi (D-sub 15pin)

    Var (1 Adet)

  • PC Ses Girişi

    Var

  • Kulaklık Çıkışı

    Yok

  • AV Girişi

    Yok

  • PC Ses Girişi

    Var (1 Adet)

  • HDMI/HDCP Girişi

    Var (2 Adet)

  • USB 2,0

    Yok

  • S-Video Girişi

    Yok

  • RGB Girişi (D-sub 15pin)

    Yok

  • AV Çıkışı

    Var

  • USB 2,0

    Var

  • SCART

    Yok

  • LAN

    Yok

  • RS-232C (Kontrol / SVC)

    Var

YAYIN

  • PAL-M / N

    Var

  • NTSC RF 3,58

    Yok

  • NTSC AV 3,58, 4,43

    Yok

  • PAL -B/G, D/K, I

    Var

  • SECAM-L/L'

    Yok

TEMEL NİTELİKLER

  • Ekran Tipi

    LCD TV

  • Ekran Boyutu ( İnç )

    19

ÖZELLİKLER

  • Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi

    Var

  • Bluetooth

    Yok

  • TruMotion

    Yok

  • 1080P Kaynak Girişi

    HDMI 60p/30p,50p/24p Component 60p/30p,50p/24p RGB 1920x1080(60p)

  • AV Giriş Navigasyonu

    Var

  • SIMPLINK (HDMI CEC)

    Var

GÜÇ

  • Voltaj, Hz

    230V (100 ~240V)

  • Beklemede (Bekleme modu)

    1W ↓

BOYUTLAR

  • GxYxD (mm) (Ayaklı)

    462 X 182 X 373

  • GxYxD (mm) (Ayaksız)

    462 x 65 x 305

Müşteri Yorumları