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Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Çözünürlük
1366x768
-
İzleme Açısı Derecesi
178/178
-
Yeniden Renk Oluşturma (R,G,B)
8bit
-
Tepkime Süresi (MPRT)
5ms
-
Kullanım Ömrü (sa)
60,000h
-
Parlaklık (cd/m2)
500
-
BLU Tipi (Arka ışık)
EEFL
-
Dijital DVB-T (MPEG-4)
CI Type
VİDEO
-
24p Gerçek Sinema (24p 5:5/2:2 Aşağı Çekme Modu)
Var
-
AV Modu (Sinema/Oyun/Spor)
Var
-
Görüntü Oranı Düzeltme
8 Modes (16:9/Justscan/Original/4:3/14:9/Zoom /CinemaZoom/fullwide)
-
Resim Durumu Modu
9 Modes (IntelligentSensor/Vivid/Standard/Natural/Cinema/Sport/Game/Expert1/Expert2)
-
Dengeli Tarama (çerçeve kenarların %0 boşluk)
Var
-
Film Modu (3:2 Aşağı çekme)
Yok
-
Parlak Beyaz
Var
SES
-
Dolby Dijital Dekoder
Var
-
Hoparlör Sistemi
1 Yollu 2 Hoparlör
-
Ses Çıkışı
10W+10W
-
Surround Sistemi
SRS Trussuround XT
-
Net Ses II
Var
-
Ses Modu
5 Modes (Standard/Music/Cinema/Sport/Game)
ARAYÜZ
-
RF Girişi
Var (1 Adet)
-
AV Girişi
Yok
-
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses
Var (1 Adet)
-
Dijital Ses Çıkışı
Var
-
RGB Girişi (D-sub 15pin)
Var (1 Adet)
-
PC Ses Girişi
Var
-
Kulaklık Çıkışı
Var
-
AV Girişi
Var (1 Adet)
-
PC Ses Girişi
Yok
-
HDMI/HDCP Girişi
Var (4 Adet)
-
USB 2,0
Yok
-
S-Video Girişi
Yok
-
RGB Girişi (D-sub 15pin)
Yok
-
CI Yuvası
Var
-
AV Çıkışı
Yok
-
USB 2,0
Var
-
SCART
Var
-
LAN
Yok
-
RS-232C (Kontrol / SVC)
Var
YAYIN
-
PAL-M / N
Yok
-
NTSC RF 3,58
Yok
-
NTSC AV 3,58, 4,43
Yok
-
PAL -B/G, D/K, I
Var
-
SECAM-L/L'
Yok
TEMEL NİTELİKLER
-
Ekran Tipi
LCD TV
-
Ekran Boyutu ( İnç )
32
ÖZELLİKLER
-
Bluetooth
Yok
-
Gizli Hoparlör
Var
-
TruMotion
Yok
-
1080P Kaynak Girişi
HDMI 60p/50p/24p, Component 60p/50p
-
AV Giriş Navigasyonu
Var
-
Giriş Etiketleme
Var
-
SIMPLINK (HDMI CEC)
Var
-
Resim Sihirbazı
Var
GÜÇ
-
Voltaj, Hz
100 ~ 240V 50/60Hz
-
Tüketim (IEC62087 dinamik yayın-içerik video sinyali)
150
-
Beklemede (Bekleme modu)
1W ↓
BOYUTLAR
-
SET (w/o ayak)
11.9
-
Pakete dahil ayak
13.4
-
Ambalaj
16.3
-
SET (w/o ayak)
801.8x544x79
-
Pakete dahil ayak
801.8x604.2x227.3
-
Ambalaj
975x665x193
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