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47" Full HD LCD TV
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Çözünürlük
1920x1080
-
İzleme Açısı Derecesi
178/178
-
Yeniden Renk Oluşturma (R,G,B)
10bit
-
Tepkime Süresi (MPRT)
5ms
-
Full HD
Var
-
Parlaklık (cd/m2)
500
-
Dijital DVB-T (MPEG-4)
8day EPG
VİDEO
-
24p Gerçek Sinema (24p 5:5/2:2 Aşağı Çekme Modu)
Var
-
AV Modu (Sinema/Oyun/Spor)
Var
-
Resim Sihirbazı
Var
-
Uzman Modu
Var
-
Dual XD Engine
Var
-
Dengeli Tarama (çerçeve kenarların %0 boşluk)
Var
SES
-
Dolby Dijital Dekoder
Var
-
Hoparlör Sistemi
1 Yollu 2 Hoparlör
-
Ses Çıkışı
10W+10W
-
Surround Sistemi
SRS Trussuround XT
-
Net Ses II
Var
-
Ses Modu
3 Modes (Stereo/Mono/Dual(MTS/SAP))
-
Akıllı Ses Seviyesi Ayarlama Sistemi
Var
ARAYÜZ
-
RF Girişi
Var (1 Adet)
-
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses
Var (1 Adet)
-
Dijital Ses Çıkışı
Var
-
RGB Girişi (D-sub 15pin)
Var (1 Adet)
-
PC Ses Girişi
Var
-
AV Girişi
Var (1 Adet)
-
PC Ses Girişi
Var (1 Adet)
-
HDMI/HDCP Girişi
Var (3 Adet)
-
USB 2,0
Yok
-
RGB Girişi (D-sub 15pin)
Var
-
CI Yuvası
Var
-
USB 2,0
Var
-
SCART
Var
TEMEL NİTELİKLER
-
Ekran Tipi
LCD TV
-
Ekran Boyutu ( İnç )
47
ÖZELLİKLER
-
Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi
Var
-
Bluetooth
Yok
-
TruMotion
Yok
-
HD Ready
Yok
-
AV Giriş Navigasyonu
Yok
-
Akıllı Sensör
Yok
GÜÇ
-
Voltaj, Hz
230V (100 ~240V)
BOYUTLAR
-
GxYxD (mm) (Ayaklı)
1140,6 x 784,8 x 337,4
-
GxYxD (mm) (Ayaksız)
1140,6 x 729,9 x 99
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