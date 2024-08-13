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65" (164cm) 4K ULTRA HD TV | webOS 3.0 | PMI 1700| COLOR PRIME PRO
65" (164cm) 4K ULTRA HD TV | webOS 3.0 | PMI 1700| COLOR PRIME PRO
Tüm Özellikler
ANA ÖZELLİKLER
-
Ekran Boyutu ( İnç )
65
-
Çözünürlük
3840x2160
-
Ekran Tipi
Edge LED
-
Picture Mastering Index (PMI)
1700
-
LG Smart TV
Var
-
Dahili HD Uydu Alıcısı
Var
GÖRÜNTÜ
-
UHD Mastering Engine
Var
-
HDR Pro
Var
-
4K Yükseltici
Var
-
Tru Black
Var
-
Color Prime Pro
Var
-
3D Color Mapping
Var
-
Dinamik Renk Geliştirici
Var
-
Resim Modu
9 mod (Canlı, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, Resim, isf Uzman1, isf Uzman2)
-
Ekran Oran Düzeltme
6 mod ( 16:9, Sadece Tara, Orijinal, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)
-
HEVC Codec
Var (4K 60p / 4K 30p / 2K 60p)
SES
-
Hoparlör Sistemi
2.0 Hoparlör Sistemi
-
Ses Çıkışı
10W+10W
-
Surround Ses Özelliği
ULTRA Surround
-
Net Ses II
Var
-
Ses Modu
6 mod (Standart, Haberler, Müzik, Sinema, Spor, Oyun)
-
Smart Sound Modu
Var
-
Optik Ses Senkronizayonu
Var
-
Kablosuz Ses Senkranizasyonu
Var
BAĞLANTI
-
LG Smart TV
Var
-
webOS 3.0
Var
-
Başlatma Menüsü
Var
-
LG Smart World
Var
-
Web Tarayıcısı
Var
-
Multi-View
Var
-
Magic Zoom
Var
-
LG TV Plus Mobile App
Var
-
Magic Mobile Connection
Var
-
Network File Browser (DLNA)
Var
-
Miracast
Var
-
WiDi
Var
-
Wi-Fi (Dahili/Uyumlu)
Var (Dahili)
-
WiFi Direct
Var
-
Simplink
Var
YAYIN
-
Dijital
DVB-T/T2/C/S/S2
EK ÖZELLİKLER
-
DVR Türü (Dijital/Analog)
Dijital
-
DVR (Dahili/Uyumlu)
Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır)
-
Time Shift (Dahili/Uyumlu)
Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır)
-
USB Versiyonu (Hız)
v2.0
-
Video Codec
VC-1, Xvid, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC, VP8, VP9, RV30, RV40
-
Ses Codec
WMA, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM, LPCM, DVD-LPCM, ADPCM, DTS, AAC, HE-AAC AAC LC, AMR-NB, AMR-WB
-
İşlemci
Quadcore
-
E-Kılavuz
Var
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
Var
-
Giriş Etiketleme
Var
STANDART ÖZELLİKLER
-
Otomatik Arama / Programlama
Var
-
Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)
Var
-
Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)
Var
-
Favori Kanal Ayarlanması
Var
-
Otomatik/Manuel Saat
Var
-
Açma/Kapama Zamanlayıcısı
Var
-
Uyku Modu
Var
-
Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma
Var
ARAYÜZ
-
CI Yuvası
Var (1 adet)
-
HDMI™ Girişi
Var (3 adet)
-
USB 2,0
Var (2 adet)
-
RF Girişi
Var
-
Composite Girişi (CVBS + Ses)
Var
-
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses
Var
-
Full Skart
Var
-
Dijital Ses Çıkışı (Optical)
Var
-
LAN
Var
-
Kulaklık Çıkışı
Var
-
RS-232C (Kontrol / SVC)
Var
AKSESUARLAR
-
Standart Kumanda
Var
-
Sihirli Kumanda
Uyumlu (Ayrı olarak satılır)
GÜÇ
-
Voltaj, Hz
100~240Vac 50-60Hz
-
Enerji Sınıfı (ErP Class)
A+
-
Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca) (W)
76
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W)
0,3
-
Yıllık Güç Tüketimi (kWh)
111
-
Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)
0.0
-
Kurşun İçeriği (Presence of Lead)
Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm)
1461 x 845 x 62.0
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm)
1461 x 900 x 265
-
Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)
1600 x 970 x 175
-
TV Ağırlığı (Ayaksız)(kg):
24,3
-
TV Ağırlığı (Ayaklı)(kg):
25,4
-
Kutu Ağırlığı (kg):
30,7
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
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-
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