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32" HD LED TV; 2x HDMI, 1x USB, MCI 100Hz gibi özelliklere sahip.

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

32" HD LED TV; 2x HDMI, 1x USB, MCI 100Hz gibi özelliklere sahip.

32LS3590

32" HD LED TV; 2x HDMI, 1x USB, MCI 100Hz gibi özelliklere sahip.

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran boyutu (inç)

    32

  • Ekran tipi

    LED

  • Çözünürlük

    1366x768

  • Dinamik MCI (Motion Clarity Index)

    MCI 100Hz

VİDEO

  • Triple XD Engine

    Var

  • Resim Modu

    8 mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Zoom, Cinema Zoom 1)

  • Resim Sihirbazı II

    Var

  • Ekran Oran Düzeltme

    8 Mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Zoom, Cinema Zoom 1)

EK ÖZELLİKLER

  • USB Versiyonu (Hız)

    v2.0

  • Moving Picture Playback (SD/HD/Plus HD)

    DivX HD

  • Resim

    JPEG

  • Ses Codec

    AC3 - Dolby Digital,EAC3,HAAC, AAC, Mpeg, MP3, LPCM

  • Hızlı Görüntüleme (Flashback)

    Var

  • e-Manual

    Var

  • e-Streamer

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi

    Var (Plus)

  • Akıllı Sensör

    Var

  • Giriş Etkitleme

    Var

AKSESUARLAR

  • Standart Kumanda

    Var (Beyaz)

SES

  • Dolby Dijital Dekoder

    Var

  • Hoparlör Sistemi

    1 Yollu 2 Hoparlör

  • Ses Çıkışı

    5W+5W

  • Surround Sistemi

    Infinite Sound

  • Net Ses II

    Var

  • Ses Modu

    5 mod (Standart, Müzik, Sinema, Spor, Oyun)

  • Mute

    Var

  • Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)

    Var

BAĞLANTI

  • Simplink (HDMI CEC)

    Var

STANDART ÖZELLİKLER

  • Otomatik Arama / Programlama

    Var

  • Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)

    Var

  • Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)

    Var

  • Favori Kanal Ekleme/Çıkarma

    Var

  • Otomatik/Manuel Saat

    Var

  • Açma/Kapama Zamanlayıcısı

    Var

  • Uyku Modu

    Var

  • Otomatik Kapanma

    Var

ARAYÜZ

  • HDMI™ Girişi

    Var (2 adet)

  • AV Girişi

    Var

  • Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses

    Var

  • Full Skart Girişi

    Var

  • CI Yuvası

    Var

  • RF Girişi

    Var (2 adet)

  • USB 2.0

    Var (1 adet)

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • Kutu Boyutları (GxYxD):

    1035 x 610 x 140

  • TV Ağırlığı (Ayaksız):

    8.4

  • TV Ağırlığı (Ayaklı):

    9.1

  • Kutu Ağırlığı:

    11.8

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD):

    755 x 479 x 45.8

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD):

    755 x 530 x 239

ENERJİ

  • Voltaj, Hz.

    100V ~ 240V, 50/60Hz

  • Enerji Sınıfı (ErP Class)

    A

  • Ortalama Güç Tüketimi (IEC62087 ed.2)

    40.0W

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi

    0.30W

  • Parlaklık Oranı (Luminance) (%)

    65

  • Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)

    0.0

  • Kurşun İçeriği (Presence of Lead)

    Var - Bu TV, RHoS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.

Müşteri Yorumları