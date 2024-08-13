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42" Full HD LED TV; 3x HDMI, 1x USB, MCI 100Hz gibi özelliklere sahip.
42" Full HD LED TV; 3x HDMI, 1x USB, MCI 100Hz gibi özelliklere sahip.
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran boyutu (inç)
42
-
Ekran tipi
LED
-
Çözünürlük
1920x1080
-
Dinamik MCI (Motion Clarity Index)
MCI 100Hz
VİDEO
-
Triple XD Engine
Var
-
Resim Modu
8 mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Zoom, Cinema Zoom 1)
-
Resim Sihirbazı II
Var
-
Ekran Oran Düzeltme
8 Mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Zoom, Cinema Zoom 1)
EK ÖZELLİKLER
-
USB Versiyonu (Hız)
v2.0
-
Moving Picture Playback (SD/HD/Plus HD)
DivX HD
-
Resim
JPEG
-
Ses Codec
AC3 - Dolby Digital,EAC3,HAAC, AAC, Mpeg, MP3, LPCM
-
Hızlı Görüntüleme (Flashback)
Var
-
e-Manual
Var
-
e-Streamer
Var
-
Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi
Var (Plus)
-
Akıllı Sensör
Var
-
Giriş Etkitleme
Var
AKSESUARLAR
-
Standart Kumanda
Var
SES
-
Dolby Dijital Dekoder
Var
-
Hoparlör Sistemi
1 Yollu 2 Hoparlör
-
Ses Çıkışı
10W+10W
-
Surround Sistemi
Infinite Sound
-
Net Ses II
Var
-
Ses Modu
5 mod (Standart, Müzik, Sinema, Spor, Oyun)
-
Mute
Var
-
Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)
Var
BAĞLANTI
-
Simplink (HDMI CEC)
Var
STANDART ÖZELLİKLER
-
Otomatik Arama / Programlama
Var
-
Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)
Var
-
Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)
Var
-
Favori Kanal Ekleme/Çıkarma
Var
-
Otomatik/Manuel Saat
Var
-
Açma/Kapama Zamanlayıcısı
Var
-
Uyku Modu
Var
-
Otomatik Kapanma
Var
ARAYÜZ
-
HDMI™ Girişi
Var (3 adet)
-
AV Girişi
Var
-
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses
Var
-
Full Skart Girişi
Var
-
Dijital Ses Çıkışı
Var
-
PC Ses Girişi
Var
-
LAN (Internet Erişimi & DLNA)
Var
-
RGB Girişi (D-sub 15pin)
Var
-
CI Yuvası
Var
-
RF Girişi
Var (2 adet)
-
USB 2.0
Var (1 adet)
-
Kulaklık Çıkışı
Var
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
Kutu Boyutları (GxYxD):
1197 x 770 x 125
-
TV Ağırlığı (Ayaksız):
12.6
-
TV Ağırlığı (Ayaklı):
15.1
-
Kutu Ağırlığı:
18.1
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD):
979 x 594 x 35.5
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD):
979 x 660 x 269
ENERJİ
-
Voltaj, Hz.
100V ~ 240V, 50/60Hz
-
Enerji Sınıfı (ErP Class)
A
-
Ortalama Güç Tüketimi (IEC62087 ed.2)
60.0W
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi
0.30W
-
Parlaklık Oranı (Luminance) (%)
65
-
Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)
0.0
-
Kurşun İçeriği (Presence of Lead)
Var - Bu TV, RHoS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.
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