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LG FULL HD TV 43'' LH570V
Tüm Özellikler
ANA ÖZELLİKLER
-
Ekran Boyutu ( İnç )
43
-
Çözünürlük
1920x1080
-
Ekran Tipi
Direct LED
-
Picture Mastering Index (PMI)
450
-
LG Smart TV
Var
-
Dahili HD Uydu Alıcısı
Var
-
3D
Yok
GÖRÜNTÜ
-
Picture Engine
Triple XD Engine
-
Dinamik Renk Geliştirici
Var
-
Resim Modu
8 mod (Canlı, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, Uzman1, Uzman2)
-
Ekran Oran Düzeltme
6 mod ( 16:9, Sadece Tara, Orijinal, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)
-
HEVC Codec
Var (2K/60p)
SES
-
DTS Decoder
Var (DTS-HD)
-
Hoparlör Sistemi
2.0 Hoparlör Sistemi
-
Ses Çıkışı
5W + 5W
-
Woofer
Yok
-
Surround Ses Özelliği
Virtual Surround Plus
-
Ses Modu
6 mod (Standart, Net Ses III, Müzik, Sinema, Spor, Oyun)
-
Net Ses III
Var
-
Optik Ses Senkronizayonu
Var
YAYIN
-
Dijital
DVB-T2/C/S2
SMART TV
-
İşletim Sistemi
LG Smart
-
LG Smart World
Var
SMART SHARE
-
Miracast
Var
-
WiDi
Var
-
DLNA (Network File Browser)
Var
BAĞLANTI/ARAYÜZ
-
RF Girişi
Var (2 adet)
-
HDMI Girişi
Var (2 adet)
-
CI Yuvası
Var
-
Scart (Full)
Yok
-
USB 2.0
Var (1 adet) (2.0 1 adet)
-
WiFi (WiFi Direct)
Var (Dahili)
-
Komponent Girişi (Composite Share)
Var
-
RGB Girişi
Yok
-
RS-232C (Kontrol / SVC)
Var
-
LAN
Var
-
Dijital Ses Çıkışı (Optical)
Var
EK ÖZELLİKLER
-
Quick Start
Var
-
Simplink (HDMI CEC)
Var
-
İşlemci
Dual
-
E-Kılavuz
Var
-
Enerji Tasarrufu Modu
Var
STANDART ÖZELLİKLER
-
Otomatik Arama / Programlama
Var
-
Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)
Var
-
Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)
Var
-
Favori Kanal Ayarlanması
Var
-
Otomatik/Manuel Saat
Var
-
Açma/Kapama Zamanlayıcısı
Var
-
Uyku Modu
Var
-
Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma
Var
AKSESUARLAR
-
Standart Kumanda
Var
-
Pil (Standart Kumanda için)
Var
-
3D Gözlük
Yok
-
VESA Duvar Askı Desteği
Var (Duvar Askı Aparatı değildir. Duvar Askı Aparatı ayrı olarak satılmaktadır.)
-
Güç Kablosu
Var
-
Kullanıcı Klavuzu
Var
GÜÇ
-
Voltaj, Hz
100~240Vac 50-60Hz
-
Enerji Sınıfı (ErP Class)
A++
-
Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca) (W)
31
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W)
0.5W↓
-
Yıllık Güç Tüketimi (kWh)
45
-
Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)
0.0
-
Kurşun İçeriği (Presence of Lead)
Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm)
976 x 583 x 81.5
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm)
976 x 633 x 218
-
Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)
1056 x 660 x 152
-
TV Ağırlığı (Ayaksız)(kg):
8,1
-
TV Ağırlığı (Ayaklı)(kg):
8,4
-
Kutu Ağırlığı (kg):
10,3
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
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