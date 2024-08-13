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LG 43'' UK6950 Serisi IPS 4K HDR UHD Smart LED TV / AI ThinQ
Tüm Özellikler
ANA ÖZELLİKLER
-
Ekran boyutu (İnç/cm)
43"/108cm
-
Ekran Tipi
Direct LED
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
LG Smart TV
Var
-
Dahili HD Uydu Alıcısı
Var
GÖRÜNTÜ
-
4K Aktif HDR
Var
-
Desteklenen HDR Formatları
HDR 10, HLG
-
Renk Düzenleme Motoru
Var
-
Gerçek Renk Doğruluğu
Var
-
Çözünürlük Yükseltici
Var (4K)
-
Gürültü Azaltıcı
Var
-
HDR Efekti
Var
-
HEVC
Var (4K/60p, 10 bit)
-
VP9
Var (4K/60p, 10 bit)
SES
-
Hoparlör Sistemi
2.0 Hoparlör Sistemi
-
Ses Çıkışı
10W + 10W
-
Surround Ses Özelliği
Ultra Surround
-
Hi-Fi Ses
Var
-
Net Ses III
Var
-
LG Sound Sync
Var
-
DTS Decoder
Var (DTS-HD)
-
Audio Codec
AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X
YAYIN
-
Dijital
DVB-T2/C/S2
AI TV(YAPAY ZEKA)
-
LG ThinQ AI
Var
-
Akıllı Ses Tanıma
Var
*İngilizce (ABD/Avustralya/Kanada/Birleşik Krallık), Almanca, İspanyolca (Meksika/İspanya), Fransızca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce (Brezilya), Türkçe, Rusça, Korece dilleri desteklenmektedir.
SMART TV
-
İşletim Sistemi
webOS
-
Focus Zoom
Var
-
Live Zoom
Var
-
Evrensel Kontrol
Var
-
360 VR
Var
-
Mobil Bağlantı
Var
-
Kanallarım
Var
-
Galeri
Var
-
LG Uygulama Mağazası
Var
-
Web Tarayıcısı
Var
-
Müzik Çalar
Var
SMART SHARE
-
Bluetooth
Var
-
Miracast
Var
-
DLNA (Ağ Dosya Tarayıcısı)
Var
EK ÖZELLİKLER
-
İşlemci
Dört Çekirdekli
-
DTV Recording (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.)
Var
-
Time Shift (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.)
Var
-
Mobil Uygulama (LG TV Plus)
Var
-
Simplink (HDMI CEC)
Var
-
E-Kılavuz
Var
-
Enerji Tasarrufu Modu
Var
BAĞLANTI/ARAYÜZ
-
WiFi (WiFi Direct)
Var (Dahili)
-
RF Girişi
Var (2 adet)
-
Komponent Girişi (Composite Share)
Var
-
Dijital Ses Çıkışı (Optical)
Var
-
HDMI Girişi
Var (4 adet - HDMI 2.0b)
-
LAN
Var
-
CI Yuvası
Var
-
USB Girişi
Var (2 adet USB 2.0)
AKSESUARLAR
-
Sihirli Kumanda
Var
-
Pil (Kumanda için)
Var
-
VESA Duvar Askı Desteği
Var (Duvar Askı Aparatı değildir. Duvar Askı Aparatı ayrı olarak satılmaktadır.)
-
Güç Kablosu
Var
-
Kullanıcı Klavuzu
Var
GÜÇ
-
Voltaj, Hz
100~240Vac 50-60Hz
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W)
0.5W↓
-
Enerji Sınıfı
A
-
Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca) (W)
71
-
Yıllık Güç Tüketimi (kWh)
98
-
Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)
0
-
Kurşun İçeriği (Presence of Lead)
Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm)
975 x 571 x 86
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm)
975 x 631 x 225
-
Kutu Boyutları (GxYxD) (mm)
1075 x 660 x 190
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg)
9,1
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg)
10,3
-
Kutu Ağırlığı (kg)
12,6
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
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