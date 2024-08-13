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47'' LED TV

Teknik Özellikler

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47'' LED TV

47LE5500

47'' LED TV

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • İzleme Açısı Derecesi

    178/178

  • Yeniden Renk Oluşturma (R,G,B)

    10bit

  • Tepkime Süresi (MPRT)

    2.4ms

  • Full HD

    Var

  • TruMotion

    100Hz

  • WCC (Geniş Renk Kontrolü)

    Var

  • Dijital DVB-T (MPEG-4)

    Var

VİDEO

  • 24p Gerçek Sinema (24p 5:5/2:2 Aşağı Çekme Modu)

    Var

  • AV Modu (Sinema/Oyun/Spor)

    Var

  • Resim Sihirbazı

    Var

  • Uzman Modu

    Var

  • Dual XD Engine

    Var

  • Görüntü Oranı Düzeltme

    8 Modes (16:9/Justscan/Original/4:3/14:9/Zoom /CinemaZoom/fullwide)

  • Resim Durumu Modu

    7 Modes (Vivid, Standard, Cinema, Sport, Game, isf Expert1, isf Expert2)

  • Parlak Beyaz

    Var

SES

  • Hoparlör Sistemi

    1 Yollu 2 Hoparlör

  • Ses Çıkışı

    10W+10W

  • Net Ses II

    Var

  • Ses Modu

    5 Modes (Standard/Music/Cinema/Sports/Game)

ARAYÜZ

  • RF Girişi

    Var (1 Adet)

  • Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses

    Var

  • RGB Girişi (D-sub 15pin)

    Var (1 Adet)

  • Kulaklık Çıkışı

    Var

  • AV Girişi

    Var

  • PC Ses Girişi

    Var (1 Adet)

  • HDMI/HDCP Girişi

    Var (4 Adet)

  • USB 2,0

    Var (2 Adet)

  • Full Skart

    Var

  • CI Yuvası

    Var

YAYIN

  • PAL-M / N

    Var

  • NTSC AV 3,58, 4,43

    Var

  • PAL -B/G, D/K, I

    Var

  • SECAM-L/L'

    Var

  • Dual XD Engine

    Var

  • Resim Modu

    Var

TEMEL NİTELİKLER

  • Ekran Tipi

    LED Plus

  • Ekran Boyutu ( İnç )

    47

  • Full HD

    Var

ÖZELLİKLER

  • Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi

    Var (Plus)

  • Bluetooth

    Yok

  • MP3/JPG Uyumu

    Var

  • TruMotion

    Var

  • DivX (HD/SD) altyazısı

    Var (HD)

  • Wireless AV Link

    Var

  • NetCast™

    Var

  • DLNA/CIFS

    Var

  • 1080P Kaynak Girişi

    HDMI 60p/50p/30p/24p Component 60p/50p

  • AV Giriş Navigasyonu

    Var

  • Giriş Etiketleme

    Var

  • SIMPLINK (HDMI CEC)

    Var

  • Akıllı Sensör

    Var

GÜÇ

  • Voltaj, Hz

    100 ~ 240V 50/60Hz

  • Tüketim (IEC62087 dinamik yayın-içerik video sinyali)

    170

  • Beklemede (Bekleme modu)

    0.1 W ↓

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