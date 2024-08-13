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LG OLED evo TV , 55 inç OLEDC3 Serisi , webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10 , HLG , 2023
OLED55C34LA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG OLED evo TV , 55 inç OLEDC3 Serisi , webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10 , HLG , 2023

OLED55C34LA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
OLED55C34LA

LG OLED evo TV , 55 inç OLEDC3 Serisi , webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10 , HLG , 2023

(5)
Ekranda LG OLED evo ve "10 Yıldır Dünyanın 1 Numaralı OLED'i" Ambleminin yanı sıra aşağıdaki Soundbar ile önden görünüm.
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Ana Özellikler

  • Ekran Türü

    4K OLED

  • Yenileme Hızı

    120Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    OLED Color

  • Görüntü İşlemcisi

    6. Nesil α9 AI 4K İşlemci

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • G-Sync Uyumluluğu

    Evet

  • FreeSync Uyumluluğu

    Evet

  • Ses Çıkışı

    40W

  • Hoparlör Sistemi

    2.2 kanal

  • Dolby Atmos

    Evet

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1222 x 703 x 45,1

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    14,1

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Ekran Türü

    4K OLED

  • Ekran Çözünürlüğü

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Yenileme Hızı

    120Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    OLED Color

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Görüntü İşlemcisi

    6. Nesil α9 AI 4K İşlemci

  • AI Görüntü

    Gelişmiş AI Görüntü

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    AI Super Çözünürlük Yükseltme 4K

  • Dinamik Ton Eşleme

    Evet (OLED Dinamik Ton Eşleme Pro)

  • AI Tür Seçimi

    Evet (SDR/HDR)

  • AI Parlaklık Kontrolü

    Evet

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Evet

  • HFR (Yüksek Kare Hızı)

    4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

  • Yerel Karartma Teknolojisi

    Piksel Karartma

  • Motion

    OLED Motion

  • Görüntü Modu

    10 mod (Kişiselleştirilmiş Görüntü Sihirbazı, Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF)Uzman (Aydınlık Oda), (ISF)Uzman(Karanlık Oda))

OYUN

  • G-Sync Uyumluluğu

    Evet

  • FreeSync Uyumluluğu

    Evet

  • HGIG Mode

    Evet

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet (Oyun Sayfası)

  • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

    Evet

  • VRR (Değişken Yenileme Hızı)

    Evet

SMART TV

  • Sanat Galerisi

    Evet

  • İşletim Sistemi

    webOS 23

  • Spor Bildirimleri

    Evet

  • Aile Ayarları

    Evet

  • ThinQ

    Evet

  • USB Kamera Uyumlu

    Evet

  • Always Ready

    Evet

  • Web Tarayıcısı

    Evet

  • Eller Serbest Ses Kontrolü

    Evet

  • Akıllı Ses Tanıma

    Evet

  • Sihirli Kumanda

    Yerleşik

  • Çoklu Görünüm

    Evet

  • Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

    Evet (LG ThinQ)

SES

  • Dolby Atmos

    Evet

  • AI Ses

    Gelişmiş AI Ses (Sanal 9.1.2 Up-mix)

  • Gelişmiş Net Ses

    Evet

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Evet

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • Eşzamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Bluetooth Surround Uyumlu

    Evet (2 Yönlü Oynatma)

  • Ses Çıkışı

    40W

  • AI Akustik Ayarlama

    Evet

  • Ses Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

  • Hoparlör Yönü

    Aşağı Yönde Ses Verme

  • Hoparlör Sistemi

    2.2 kanal

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Yüksek Kontrast

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1222 x 703 x 45,1

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1222 x 757 x 230

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    1360 x 810 x 187

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    470 x 230

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    14,1

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    16,0

  • 　Kutu Ağırlığı

    21,3

  • VESA Uyumluluğu

    300 x 200

BAĞLANTI

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Desteği

    Evet (v 5.0)

  • Ethernet Girişi

    1 adet

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    1 adet

  • CI Slot

    1 adet

  • HDMI Giriş

    4 adet (HDMI 2.1'de belirtildiği gibi 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS'yi destekler) (4 port)

  • RF Girişi (Anten/Kablo)

    2 adet

  • USB Girişi

    3 adet (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Evet (Wi-Fi 5)

GÜÇ

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,5 W'ın altında

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

  • Kumanda

    Sihirli Kumanda

  • IR Blaster Kablosu

    Evet

  • Güç Kablosu

    Evet (Ekli)

  • Uzaktan Kumanda Pilleri

    Evet (AA x 2 adet)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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