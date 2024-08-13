We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Temel Özellikler
- Zero Connect Box ile 4K 144Hz kablosuz görüntü iletebilen TV
- 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi ve AI ile yükseltilmiş görüntü kalitesi
- Üstün Parlaklık Artırıcı ile geleneksel LG OLED TV’lere kıyasla 3 kat daha parlak görseller
- Mükemmel siyah seviyeleri, göz alıcı kontrast ve gerçekçi renkler sunan Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk
- LG webOS ile tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş AI TV deneyimi
CES Innovation Awards - 2025 Honoree (OLED M5, 83")
Video Ekranları
CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Yenileme Programı)
Siber Güvenlik
*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.
LG Kablosuz Görüntü İletebilen TV’de Kablosuz Özgürlük, Kablolu TV’lerden Farksız Performans
4K kablosuz aktarım özelliği. Kablosuz Görüntü İletebilen TV teknolojimiz, nefes kesici görüntü ve ses kalitesinden ödün vermeden sizi kablolu bağlantıların sınırlamalarından özgürleştirir.
4K netliğini Kablosuz Görüntü İletebilen OLED TV farkıyla deneyimleyin
4K 144Hz video ve ses aktarımlı Kablosuz Görüntü İletebilen TV teknolojimiz, kablolu TV’lerle aynı görüntüleme deneyimini garanti eder. İçeriklerin keyfini kaliteden ödün vermeden ve gecikmesiz çıkarın.
*ISO/IEC 29170-2 dahili test sonuçlarına göre görsel kayıp yaşanmamıştır, gerçek performans ayarlara, ortam koşullarına ve kullanıma bağlıdır.
Oldukça düşük gecikme süreli kablosuz teknolojisiyle mükemmel oyunların keyfini çıkarın
Kablosuz aktarımda bile sorunsuz ve kusursuz oyun performansı için sertifikalıdır. Nvidia G-Sync uyumluluğu, AMD FreeSync Premium, ClearMR 9000 sertifikasyonları ve daha fazlasıyla 144Hz oyun deneyiminin tadını çıkarın.
*Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium onayı, düşük giriş gecikmesi, daha düşük takılma ve titreşimsiz görüntü performansına dayanmaktadır.
*144Hz özelliği, OLED M5 83/77/65 inç için geçerlidir.
*144 Hz modu yalnızca 144 Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.
*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.
*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*clearMR, ekranın hareket bulanıklığı performansını değerlendiren bir VESA sertifikasyon programıdır.
Kablolu TV’lerin sınırlarından kurtulun
Temiz ve ferah bir alan sunan zahmetsiz kurulum özgürlüğünün tadını çıkarın. Cihazlarınızı Zero Connect Box’a bağlayın ve kablolardan özgürleşin.
Zero Connect Box ile duvarla aynı hizada montajı basitleştirin
TV’inizi duvara daha zahmetsizce monte edin. Zero Connect Box’ınız TV’inizin diğer cihazlarına kablosuz bağlanır; ekstra maliyete neden olabilecek ilave duvar değişikliklerine gerek kalmaz.
En iyi görüntüleme deneyimi sunan muhteşem 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci
2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci, görselleri 4K kalitesine yükseltir, göz alıcı renkler ve parlaklık sağlar. AI işlemci, nesneleri piksel düzeyinde algılar, görüntü kalitesini iyileştirir.
*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre aynı yılın giriş seviyesi Smart TV 8.Nesil Alfa 7 AI İşlemci ile karşılaştırıldığında.
Üstün Parlaklık Artırıcı ile 3 kat daha parlak görseller
2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci’nin yeni ışık yayma yapısı ve aydınlatma kontrol mimarisi üç kata kadar daha parlak görseller sunar.
*Parlaklık, modele, ekran boyutuna ve pazar bölgesine göre değişiklik gösterebilir.
*Pik parlaklık, kurum içi ölçümlere göre LG OLED B5’e kıyasla %10 aralığında 3 kat daha parlaktır.
Mükemmel Siyah OLED deneyimini yalnızca LG OLED ile deneyimleyin
Mükemmel Renk
%100 Renk Hacmi ve %100 Renk Doğruluğu sertifikalı. Güneş ışıklı veya karanlık bir ortamda bile yansımasız ekranda doğru ve parlak renklerin tadını çıkarın.
*’Yansımasız’ özelliği OLED M5 83/77/65 inç ve OLED G5 83/77/65/55 inç modelleri için geçerlidir.
*“%100 Renk Doğruluğu” ve “DCI-P3 için %100 Renk Hacmi” 2025 model OLED TV’ler için geçerlidir.
*LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işığı Yansıma standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk için UL onaylıdır.
*%100 Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 standart renk hacmi boyutuna eşit veya daha büyük ekran performansını ifade eder.
*LG OLED Ekran, 125 renk modeli ile CIE DE2000 standardına göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.
*Ekranın yansıtıcılığı, Intertek tarafından bağımsız olarak test edilen 550 nm’deki Speküler Bileşen Dahil (SCI) değeri olarak tanımlanır.
*LG OLED Ekran, Intertek tarafından yansımasız bir ekran olarak %1’in altında ölçülmüştür.
AI Resim Pro her kareyi canlandırır
AI Süper Yükseltme, AI Algılamalı Nesne Geliştirici ve OLED Dinamik Ton Eşleştirme özelliği her karedeki unsurları analiz ederek çözünürlüğü, parlaklığı, derinliği ve netliği iyileştirir.
*AI Resim Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.
*Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.
Yeni nesil LG AI TV
AI Sihirli Kumanda, AI Deneyim’ı tamamlar
AI Sihirli Kumanda ile başka bir cihaza gerek duymadan televizyonunuzu kolayca yönetin! Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği sayesinde temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın ya da kolayca sesli komut verin.
*AI Magic Remote özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.
*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.
*AI Voice Recognition, yalnızca NLP teknolojisini ana dilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.
*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.
*Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.
*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.
*AI Arama özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.
*ABD ve Kore’de LLM Modeli kullanılmaktadır.
*İnternet bağlantısı gereklidir.
*İnternet bağlantısı gereklidir.
*AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.
*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.
*Desteklenen menü ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.
*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.
*webOS Yenileme Programı, 2025 model OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’ler için geçerlidir.
*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.
*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.
*Mevcut güncellemeler, 2022 OLED’ler ve 2023 UHD ve üzeri modelleri içerir.
*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.
*Uzaktan kumandasız eller serbest ses işlevi yalnızca alfa 9 AI İşlemci ve alfa 11 AI İşlemci ile kullanılabilir. Ürün ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
AI Ses Pro ile etkili sonuçlar için ince ses ayarı yapın
*Soundbar Modu menüsünden etkinleştirilmelidir.
*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
Ses deneyiminizi LG TV ve LG Soundbar ile mükemmelleştirin
*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.
*Soundbar Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.
*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.
*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.
*WOW Orkestra/WOW Arayüzü, 2025 model LG OLED TV’ler için geçerlidir.
TV’niz için en iyi LG Soundbar’ları bulun
Tek Duvar Tasarımı
TV’nizi duvara monte ettiğinizde dar çerçeveleri ve kusursuz tasarımı sayesinde arada hiç boşluk kalmaz.
*Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir.
*Her iki ekrandaki görüntü ve ses ayarları aynıdır.
*Apple, Apple logosu ve Apple TV, AirPlay ve HomeKit; Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
*AirPlay 2, HomeKit, Google Cast desteği bölgeye ve dile göre değişiklik gösterebilir.
Oyun Portalı, TV’nizi harika bir oyun merkezine dönüştürüyor
GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid ve şimdi de Xbox uygulamasına erişim sayesinde binlerce oyunu doğrudan LG TV’nizde oynayın! Oyun kumandasıyla oynanan AAA başlıklı oyunlardan uzaktan kumandayla oynanan normal oyunlara kadar çok çeşitli oyun deneyiminin keyfini çıkarın.
*Oyun Portalı desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Bulut oyun hizmetleri ve Oyun Portalındaki oyunlara yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.
Film için En İyi LG OLED TV
Çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özellikli FILMMAKER MODE ile evinizde en yüksek yönetmen standartlarına uygun görüntü kalitesiyle sinematik bir deneyim yaşayın.
Dolby Vision ve Ambiyans FILMMAKER MODE
Dolby Vision ve FILMMAKER MODE ile çevreye uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özelliği sayesinde, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.
*Ambiyans FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.
*Dolby Vision teknolojili Ambiyans FILMMAKER MODE desteklenir.
*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.
*Bu ürün detay sayfasındaki yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.
*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.
*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.
*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.
*AI Sihirli Kumanda’yı TV’nizin ebadına, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın almanız gerekebilir.
Tüm Özellikler
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Müşteri Yorumları
Mağazada Bul
LG Size Özel Seçimler
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.