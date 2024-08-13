Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
77 inç LG OLED evo AI M5 4K 120Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

77 inç LG OLED evo AI M5 4K 120Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025

Ürün Bilgi Formu

77 inç LG OLED evo AI M5 4K 120Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025

OLED77M59LA
  • LG OLED M5 TV’nin önden görünümü. Ekranda 12 yıldır dünyanın 1 numaralı OLED’i amblemi ve LG OLED evo AI 2025 logosu yer alıyor. Köşede Zero Connect Box ve başlıkta “4K 144Hz kablosuz video ve ses aktarımlı Zero Connect Box” ifadesi yer alıyor.
  • Zero Connect Box ile milimetre cinsinden karşılık gelen boyut ölçüleri.
  • LG OLED M5 TV’nin önden ve yandan görünümü uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik boyutlarını gösteriyor.
  • LG OLED M5 TV ekranında bir mağaranın içinden gökyüzüne açılan manzara görüntüleniyor. Metin, görsel kayıpsız 4K kalitesiyle detayların ne kadar etkileyici olduğunu belirtiyor.
  • LG OLED M5 TV ekranında oynanan oyun sorunsuz ve kusursuz oyun deneyimini sergiliyor. Görünür şekilde yer alan Zero Connect Box yaşam alanıyla güzel bir şekilde uyum sağlıyor. Oyun sertifikasyonları görünüyor. Metin, düşük gecikme süreli 120Hz ultra hızlı kablosuz oyun performansından söz ediyor.
  • LG Tamamen Kablosuz TV’nin sağladığı 3 avantajı temsil eden üç simge. Mekandan bağımsız, karmaşasız, zahmetsiz. Metin, kablolu TV’nin sınırlamalarından özgürleşmekten ve zahmetsiz bir kurulum ile temiz ve ferah bir alanın tadını çıkarmaktan söz ediyor.
  • alpha 11 AI İşlemci Gen2 koyu bir arka planda gösteriliyor. İçinden yayılan mor ve mavi ışık, çevresindeki mikroçip devrelerini aydınlatıyor. Başlık, LG OLED evo’ya özel işlemcinin 4K kalite, göz alıcı renkler ve piksel düzeyinde hassas parlaklık sunduğunu ifade ediyor. Performans istatistikleri ekranda görüntüleniyor. 6,7 kat daha güçlü yapay sinirsel işleme, NPU. 2,2 kat daha hızlı çalışma, CPU. 3,6 kat gelişmiş grafikler, GPU.
  • Yerden fırlatılan bir uzay mekiği. Ortadan ikiye bölünen sahnenin bir yarısı daha karanlık ve donuk. Diğer yarısı roket fırlatma anını son derece parlak bir şekilde göstererek Maksimum Parlaklık Artırıcı’nın ışık yayma yapısı ve aydınlatma kontrol mimarisi ile LG OLED TV ekranında görsellerin ne kadar parlak olabileceğini sergiliyor.
  • Siyah arka planda ultra yüksek çözünürlüklü rengarenk bir papağan. Her tarafında havada asılı su damlaları var. Görüntüde, papağanın vücudundaki farklı renk tonlarının canlı ve parlak olmasıyla Mükemmel Renk gösteriliyor. UL ve Intertek’in çeşitli logo onayları görülüyor. Bunlar, %100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi anlamına geliyor. Görünen metinde ise Mükemmel Renk onay işaretini kontrol edin yazıyor.
  • AI düğmesi vurgulanmış bir LG AI Magic Remote. Etrafında, kullanıcıların bu düğmeden erişebileceği farklı işlevler yer alıyor. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Metin, LG AI Magic Remote’un özel AI düğmesi ile AI deneyiminizi tamamladığını ve temassız fare gibi kullanılabileceğini açıklıyor. Yöneltin ve tıklayın, hepsi bu.
  • Ön planda AI Magic Remote bulunan bir LG TV ekranı. AI düğmesi vurgulanıyor ve bir konuşma baloncuğundaki metinde, seveceğini düşündüğü bir film öneriliyor. Ekranda gördüğümüz E kullanıcı simgesi, AI Voice ID’nin hangi kullanıcı olduğunu nasıl tespit edip sese göre kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabildiğini gösteriyor.
  • AI Search’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG OLED TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Search, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.
  • LG TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor. Metin, AI Chatbot’un kullanıcıların amacını anlayarak sorun gidermeye yönelik çözümler sunduğunu ifade ediyor.
  • Şehir manzarası görüntülü geniş oturma odası. Duvara monteli LG OLED TV ve LG Soundbar. TV’nin Tek Duvar Tasarımı duvarla aynı hizada kuruluma izin verir ve yaşam alanıyla güzel. bir şekilde uyum sağlar. Zero Connect Box görünür ancak gizlidir.
LG OLED M5 TV’nin önden görünümü. Ekranda 12 yıldır dünyanın 1 numaralı OLED’i amblemi ve LG OLED evo AI 2025 logosu yer alıyor. Köşede Zero Connect Box ve başlıkta “4K 144Hz kablosuz video ve ses aktarımlı Zero Connect Box” ifadesi yer alıyor.
Zero Connect Box ile milimetre cinsinden karşılık gelen boyut ölçüleri.
LG OLED M5 TV’nin önden ve yandan görünümü uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik boyutlarını gösteriyor.
LG OLED M5 TV ekranında bir mağaranın içinden gökyüzüne açılan manzara görüntüleniyor. Metin, görsel kayıpsız 4K kalitesiyle detayların ne kadar etkileyici olduğunu belirtiyor.
LG OLED M5 TV ekranında oynanan oyun sorunsuz ve kusursuz oyun deneyimini sergiliyor. Görünür şekilde yer alan Zero Connect Box yaşam alanıyla güzel bir şekilde uyum sağlıyor. Oyun sertifikasyonları görünüyor. Metin, düşük gecikme süreli 120Hz ultra hızlı kablosuz oyun performansından söz ediyor.
LG Tamamen Kablosuz TV’nin sağladığı 3 avantajı temsil eden üç simge. Mekandan bağımsız, karmaşasız, zahmetsiz. Metin, kablolu TV’nin sınırlamalarından özgürleşmekten ve zahmetsiz bir kurulum ile temiz ve ferah bir alanın tadını çıkarmaktan söz ediyor.
alpha 11 AI İşlemci Gen2 koyu bir arka planda gösteriliyor. İçinden yayılan mor ve mavi ışık, çevresindeki mikroçip devrelerini aydınlatıyor. Başlık, LG OLED evo’ya özel işlemcinin 4K kalite, göz alıcı renkler ve piksel düzeyinde hassas parlaklık sunduğunu ifade ediyor. Performans istatistikleri ekranda görüntüleniyor. 6,7 kat daha güçlü yapay sinirsel işleme, NPU. 2,2 kat daha hızlı çalışma, CPU. 3,6 kat gelişmiş grafikler, GPU.
Yerden fırlatılan bir uzay mekiği. Ortadan ikiye bölünen sahnenin bir yarısı daha karanlık ve donuk. Diğer yarısı roket fırlatma anını son derece parlak bir şekilde göstererek Maksimum Parlaklık Artırıcı’nın ışık yayma yapısı ve aydınlatma kontrol mimarisi ile LG OLED TV ekranında görsellerin ne kadar parlak olabileceğini sergiliyor.
Siyah arka planda ultra yüksek çözünürlüklü rengarenk bir papağan. Her tarafında havada asılı su damlaları var. Görüntüde, papağanın vücudundaki farklı renk tonlarının canlı ve parlak olmasıyla Mükemmel Renk gösteriliyor. UL ve Intertek’in çeşitli logo onayları görülüyor. Bunlar, %100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi anlamına geliyor. Görünen metinde ise Mükemmel Renk onay işaretini kontrol edin yazıyor.
AI düğmesi vurgulanmış bir LG AI Magic Remote. Etrafında, kullanıcıların bu düğmeden erişebileceği farklı işlevler yer alıyor. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Metin, LG AI Magic Remote’un özel AI düğmesi ile AI deneyiminizi tamamladığını ve temassız fare gibi kullanılabileceğini açıklıyor. Yöneltin ve tıklayın, hepsi bu.
Ön planda AI Magic Remote bulunan bir LG TV ekranı. AI düğmesi vurgulanıyor ve bir konuşma baloncuğundaki metinde, seveceğini düşündüğü bir film öneriliyor. Ekranda gördüğümüz E kullanıcı simgesi, AI Voice ID’nin hangi kullanıcı olduğunu nasıl tespit edip sese göre kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabildiğini gösteriyor.
AI Search’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG OLED TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Search, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.
LG TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor. Metin, AI Chatbot’un kullanıcıların amacını anlayarak sorun gidermeye yönelik çözümler sunduğunu ifade ediyor.
Şehir manzarası görüntülü geniş oturma odası. Duvara monteli LG OLED TV ve LG Soundbar. TV’nin Tek Duvar Tasarımı duvarla aynı hizada kuruluma izin verir ve yaşam alanıyla güzel. bir şekilde uyum sağlar. Zero Connect Box görünür ancak gizlidir.

Temel Özellikler

  • Zero Connect Box ile 4K 144Hz kablosuz görüntü iletebilen TV
  • 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi ve AI ile yükseltilmiş görüntü kalitesi
  • Üstün Parlaklık Artırıcı ile geleneksel LG OLED TV’lere kıyasla 3 kat daha parlak görseller
  • Mükemmel siyah seviyeleri, göz alıcı kontrast ve gerçekçi renkler sunan Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk
  • LG webOS ile tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş AI TV deneyimi
Daha fazla
CES Innovation Awards rozeti ve 2025 Onur ödülü ibaresi.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (OLED M5, 83")

Video Ekranları

CES Innovation Awards rozeti ve 2025 Onur ödülü ibaresi.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Yenileme Programı)

Siber Güvenlik

*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

Kablosuz Görüntü İletebilen TV Görüntü Kalitesi AI için webOS Ses Kalitesi Tasarım Eğlence

LG Kablosuz Görüntü İletebilen TV’de Kablosuz Özgürlük, Kablolu TV’lerden Farksız Performans

4K kablosuz aktarım özelliği. Kablosuz Görüntü İletebilen TV teknolojimiz, nefes kesici görüntü ve ses kalitesinden ödün vermeden sizi kablolu bağlantıların sınırlamalarından özgürleştirir.

LG OLED M5 TV’nin yer aldığı son derece temiz bir yaşam alanını yansıtan yaşam tarzı görseli. Hiç kablo görünmüyor. Zero Connect Box düzgün bir şekilde yerleştirilmiş ve neredeyse görünmüyor.

4K netliğini Kablosuz Görüntü İletebilen OLED TV farkıyla deneyimleyin

4K 144Hz video ve ses aktarımlı Kablosuz Görüntü İletebilen TV teknolojimiz, kablolu TV’lerle aynı görüntüleme deneyimini garanti eder. İçeriklerin keyfini kaliteden ödün vermeden ve gecikmesiz çıkarın.

LG OLED M5 TV ekranında bir mağaranın içinden gökyüzüne açılan manzara görüntüleniyor. Görsel kayıpsız 4K kalitesiyle büyüleyici detaylar.

*ISO/IEC 29170-2 dahili test sonuçlarına göre görsel kayıp yaşanmamıştır, gerçek performans ayarlara, ortam koşullarına ve kullanıma bağlıdır. 

Oldukça düşük gecikme süreli kablosuz teknolojisiyle mükemmel oyunların keyfini çıkarın

Kablosuz aktarımda bile sorunsuz ve kusursuz oyun performansı için sertifikalıdır. Nvidia G-Sync uyumluluğu, AMD FreeSync Premium, ClearMR 9000 sertifikasyonları ve daha fazlasıyla 144Hz oyun deneyiminin tadını çıkarın.

LG OLED M5 TV ekranında oynanan oyun sorunsuz ve kusursuz oyun deneyimini sergiliyor. Görünür şekilde yer alan Zero Connect Box yaşam alanıyla güzel bir şekilde uyum sağlıyor. Nvidia G-Sync logosu ve 144Hz logosu gösteriliyor. Oyun sertifikasyonları görünüyor.
Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium ve diğer oyunla ilgili sertifikalar da ayrıca görüntüleniyor.

*Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium onayı, düşük giriş gecikmesi, daha düşük takılma ve titreşimsiz görüntü performansına dayanmaktadır.

*144Hz özelliği, OLED M5 83/77/65 inç için geçerlidir.

*144 Hz modu yalnızca 144 Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır. 

*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*clearMR, ekranın hareket bulanıklığı performansını değerlendiren bir VESA sertifikasyon programıdır.

Kablolu TV’lerin sınırlarından kurtulun

Temiz ve ferah bir alan sunan zahmetsiz kurulum özgürlüğünün tadını çıkarın. Cihazlarınızı Zero Connect Box’a bağlayın ve kablolardan özgürleşin.

Mekandan Bağımsız

Zero Connect Box’ı dilediğiniz yere kolayca kurabilirsiniz. Doğrudan TV bağlantısına ihtiyaç duymadan mekanınızı dilediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. 

Karmaşasız

Mekanınızın göze hoş görünmesini sağlayın. Kablo karmaşası olmadan her şeyi düzenli ve derli toplu tutun.

Zahmetsiz

TV’niz yerine tüm cihazlarınızı Zero Connect Box’a bağlayın ve rahatça mükemmel eğlence kurulumunuzu yaratın.

Zero Connect Box ile duvarla aynı hizada montajı basitleştirin

TV’inizi duvara daha zahmetsizce monte edin. Zero Connect Box’ınız TV’inizin diğer cihazlarına kablosuz bağlanır; ekstra maliyete neden olabilecek ilave duvar değişikliklerine gerek kalmaz.

En iyi görüntüleme deneyimi sunan muhteşem 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci

2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci, görselleri 4K kalitesine yükseltir, göz alıcı renkler ve parlaklık sağlar. AI işlemci, nesneleri piksel düzeyinde algılar, görüntü kalitesini iyileştirir.

2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci koyu bir arka planda gösteriliyor. İçinden yayılan mor ve mavi ışık, çevresindeki mikroçip devrelerini aydınlatıyor. Performans istatistikleri ekranda görüntüleniyor. 6,7 kat daha güçlü yapay sinirsel işleme, NPU. 2,2 kat daha hızlı çalışma, CPU. 3,6 kat gelişmiş grafikler, GPU.

*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre aynı yılın giriş seviyesi Smart TV 8.Nesil Alfa 7 AI İşlemci ile karşılaştırıldığında.

Üstün Parlaklık Artırıcı ile 3 kat daha parlak görseller

2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci’nin yeni ışık yayma yapısı ve aydınlatma kontrol mimarisi üç kata kadar daha parlak görseller sunar.

Bir uzay mekiğinin fırlatılış anı. Sahne ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Sahnenin bir yarısı, LG’nin parlaklık artırma algoritmaları sayesinde canlı ve parlak olarak görüntüleniyor. Diğer yarısı ise karanlık, soluk ve gri olarak görüntüleniyor.

*Parlaklık, modele, ekran boyutuna ve pazar bölgesine göre değişiklik gösterebilir.

*Pik parlaklık, kurum içi ölçümlere göre LG OLED B5’e kıyasla %10 aralığında 3 kat daha parlaktır.

Mükemmel Siyah OLED deneyimini yalnızca LG OLED ile deneyimleyin

Mükemmel Renk

%100 Renk Hacmi ve %100 Renk Doğruluğu sertifikalı. Güneş ışıklı veya karanlık bir ortamda bile yansımasız ekranda doğru ve parlak renklerin tadını çıkarın.

Siyah arka planda ultra yüksek çözünürlüklü rengarenk bir papağan. Her tarafında havada asılı su damlaları var. Görüntüde, papağanın vücudundaki farklı renk tonlarının canlı ve parlak olmasıyla Mükemmel Renk gösteriliyor. Detaylı su sıçramalarının bulunduğu koyu arka plan da ekranın yansıma yapmadığını vurguluyor. UL ve Intertek’in çeşitli logo onayları görülüyor. Bunlar, %100 Renk Doğruluğu, %100 Renk Hacmi ve yansıma olmaması anlamına geliyor. Görünen metinde ise Mükemmel Renk onay işaretini kontrol edin yazıyor.

*’Yansımasız’ özelliği OLED M5 83/77/65 inç ve OLED G5 83/77/65/55 inç modelleri için geçerlidir.

*“%100 Renk Doğruluğu” ve “DCI-P3 için %100 Renk Hacmi” 2025 model OLED TV’ler için geçerlidir.

*LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işığı Yansıma standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk için UL onaylıdır.

*%100 Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 standart renk hacmi boyutuna eşit veya daha büyük ekran performansını ifade eder.

*LG OLED Ekran, 125 renk modeli ile CIE DE2000 standardına göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.

*Ekranın yansıtıcılığı, Intertek tarafından bağımsız olarak test edilen 550 nm’deki Speküler Bileşen Dahil (SCI) değeri olarak tanımlanır.

*LG OLED Ekran, Intertek tarafından yansımasız bir ekran olarak %1’in altında ölçülmüştür.

AI Resim Pro her kareyi canlandırır

AI Süper Yükseltme, AI Algılamalı Nesne Geliştirici ve OLED Dinamik Ton Eşleştirme özelliği her karedeki unsurları analiz ederek çözünürlüğü, parlaklığı, derinliği ve netliği iyileştirir.

Ormandaki bir leoparın donuk ve neredeyse gri görüntüsünün üzerinden çizgiler animasyonlu bir şekilde geçerek bir süper bilgisayar karedeki unsurları analiz ediyormuş gibi bir etki yaratıyor. Bir lazerle leoparın silueti çizilir ve ardından görüntü daha parlak, keskin ve canlı hale gelir. Arka plan da soldan sağa doğru dönüşerek kontrast, derinlik ve renklerdeki iyileşmeyi gösterir.

*AI Resim Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.

*Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.

Yeni nesil LG AI TV

Daha Fazla Bilgi

AI Sihirli Kumanda, AI Deneyim’ı tamamlar

AI Sihirli Kumanda ile başka bir cihaza gerek duymadan televizyonunuzu kolayca yönetin! Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği sayesinde temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın ya da kolayca sesli komut verin.

*AI Magic Remote özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Voice Recognition, yalnızca NLP teknolojisini ana dilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

AI Ses Kimliği

LG AI Ses Kimliği her kullanıcının benzersiz sesli imzasını tanır ve konuşmaya başladığınız anda kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

AI Arama’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG OLED TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Arama, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.

AI Arama

TV’nize dilediğinizi sorun. Dahili AI sesinizi tanır ve isteklerinize hızlıca kişiselleştirilmiş tavsiyelerle yanıt verir. Microsoft Copilot ile daha fazla sonuç ve çözüm de elde edebilirsiniz.

*AI Arama özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur. 

*ABD ve Kore’de LLM Modeli kullanılmaktadır.

*İnternet bağlantısı gereklidir. 

LG OLED TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor.

AI Chatbot

AI Sihirli Kumanda aracılığıyla AI Chatbot ile etkileşime geçin, ayar yapılandırmadan sorun gidermeye kadar tüm endişelerinizi giderin. AI, kullanıcıların amacını anlayarak derhal çözüm sunabilir.

*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.

*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

LG TV ekranın önünde LG AI Sihirli Kumanda yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Konsiyerj işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.

AI Konsiyerj

Uzaktan kumandanızdaki AI düğmesine hızlıca basarak arama ve izleme geçmişinize dayalı kişiselleştirilmiş anahtar sözcük ve tavsiyeler sağlayan AI Konsiyerji açabilirsiniz.  

*Desteklenen menü ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

AI Resim Sihirbazı

Gelişmiş algoritmalar 1,6 milyar görüntü olasılığını analiz ederek tercihlerinizi öğrenir. Yaptığınız seçimlere göre TV’niz tamamen size özel kişiselleştirilmiş bir görüntü oluşturur.

AI Sound Wizard kişiselleştirme sürecinden geçen bir kullanıcı görüntüsü. Bir dizi ses klibi simgesi seçiliyor. Bir caz şarkıcısı ile saksafoncu gösteriliyor, kişiselleştirilmiş sesi temsil eden ses dalgaları görselin üzerinden animasyonlu bir şekilde geçiyor.

AI Ses Sihirbazı

Bir dizi ses klibi arasından beğendiğiniz sesleri seçin. AI, 40 milyar parametre arasından tercihlerinize göre ayarlanmış size özel bir ses profili oluşturur.

Oturma odasında bir kişi. Etrafındaki konuşma balonu, sadece “Merhaba LG” diyerek LG TV’siyle nasıl etkileşim kurduğunu gösteriyor.

TV’nizle etkileşime geçmek için sadece “Merhaba LG” deyin

Televizyonunuzun yapay zekası her zaman isteklerinize hazırdır. Hiçbir düğmeye basmadan, sadece “Merhaba LG” dediğinizde, yapay zeka isteklerinizi dinlemeye başlayacaktır.

webOS Yenileme Programı logosu ve adı ile yanında CES Innovation Awards 2025 Honoree rozeti.

5 yıldır ödüllü webOS Yenileme Programı için güncellemeler

Tüm güncellemeleri alarak en yeni özelliklerin ve yazılımın avantajlarından yararlanın. Siber güvenlik kategorisinde CES Innovation Awards adayı webOS, özel hayatınızı ve verilerinizi güvende tutar.

*webOS Yenileme Programı, 2025 model OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’ler için geçerlidir.

*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.

*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.

*Mevcut güncellemeler, 2022 OLED’ler ve 2023 UHD ve üzeri modelleri içerir.

Ekranda Home Hub olan LG TV. Kullanıcı arayüzünde görünen Google Home, ThinQ ve diğer IoT cihazlarla, tüm akıllı cihazlarınızı TV’nizden kolayca nasıl yönetebileceğiniz gösteriliyor.

Home Hub, akıllı eviniz için hepsi bir arada platform

Çeşitli LG ev aletlerini, Google Home cihazlarınız ve daha fazlasıyla beraber sorunsuzca yönetin. Tüm evinizi tek bir kullanımı kolay kontrol panelinden idare etmenin sonsuz rahatlığını yaşayın.

*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

*Uzaktan kumandasız eller serbest ses işlevi yalnızca alfa 9 AI İşlemci ve alfa 11 AI İşlemci ile kullanılabilir. Ürün ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

AI Ses Pro ile etkili sonuçlar için ince ses ayarı yapın

İnsanlarla dolu yoğun bir cadde. Bir çift yürürken sohbet ediyor. Birkaç sokak sanatçısı gitar çalıyor. Gitar çalan sanatçılar ve çiftin etrafından yayılan soyut ses dalgaları, AI Nesne Yeniden İşleme özelliği sayesinde her sesin net bir şekilde duyulabileceğini simgeliyor.

AI Nesne Yeniden İşleme özelliği ile en optimal ses

AI ile dengelenmiş ses ile her detayı kolayca duyun. AI Nesne Yeniden İşleme özelliği sesleri, müzikleri ve ses efektlerini ayırarak netlik için optimize eder ve mükemmel bir ses deneyimi sunar.

LG OLED TV ekranında motosikletli bir adam gösteriliyor. Motosikletin tekerleğinden yayılan mor renkli soyut daireler ses emisyonunu görselleştiriyor.

AI İşlemci tarafından desteklenen Dinamik Ses Güçlendirici

AI işlemci TV sesini iyileştirerek daha güçlü bir ses deneyimi sunar.

Duvara monte LG TV’nin bulunduğu bir oturma odası. Sanal 11.1.2 kanallarının kullanıcı için nasıl çevreleyici ses deneyimi yarattığını göstermek amacıyla, alanı dolduran ses dalgaları grafik olarak gösteriliyor.

Sanal 11.1.2 kanallarıyla etrafınızı tamamen saran çevreleyici ses

LG TV’nizle çevreleyici ses deneyimini yaşayın. Yapay zeka, sesin etrafınızı saran 11.1.2 kanallarından geliyormuş gibi hissetmenizi sağlamak için derin öğrenme algoritmalarını kullanır.

*Soundbar Modu menüsünden etkinleştirilmelidir.

*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

Ses deneyiminizi LG TV ve LG Soundbar ile mükemmelleştirin

HK_EN_Dehumidifier19_2018_Feature_01_2_LGPuriCare_D4

LG Soundbar üzerine yerleştirilen LG TV’nin yakından görünümü. Üstte kayan WIFI simgesi yer alıyor.

WOWCAST, TV ve soundbar’ı kablosuz olarak bağlamanızı sağlar

Kablolarla vedalaşın ve televizyonunuzu görünürde hiç dağınıklık olmadan izleyin.

LG Soundbar, LG OLED TV’nin altında yer alıyor. TV ekranında soundbar arayüzü ve TV ses kontrolleri gösteriliyor.

WOW Arayüzü, sesi TV’nizden kolayca kontrol etmenizi sağlar

*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir. 

*Soundbar Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.  

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

*WOW Orkestra/WOW Arayüzü, 2025 model LG OLED TV’ler için geçerlidir.

TV’niz için en iyi LG Soundbar’ları bulun

Tek Duvar Tasarımı

TV’nizi duvara monte ettiğinizde dar çerçeveleri ve kusursuz tasarımı sayesinde arada hiç boşluk kalmaz.

Şehir manzarası görüntülü geniş oturma odası. Duvara monteli LG OLED TV ve LG Soundbar. TV’nin Tek Duvar Tasarımı duvarla aynı hizada kuruluma izin verir ve yaşam alanıyla güzel. bir şekilde uyum sağlar. Zero Connect Box görünür ancak gizlidir.
Şehir manzarası görüntülü geniş oturma odası. Duvara monteli LG OLED TV ve LG Soundbar. Yan açıdan, TV’nin Tek Duvar Tasarımı ve ultra ince çerçeveleri duvar ve yaşam alanıyla güzel bir şekilde uyum sağlamasına izin verir. Zero Connect Box görünür ancak gizlidir.

*Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir.

Oturma odasında telefon tutan kişi. Telefonda, telefon ekranının TV’ye yansıtıldığını gösteren bir aktarım simgesi bulunuyor. TV’de basketbol maçı var, yan tarafta ise oyuncu istatistiklerini gösteren yansıtılmış ekran bulunuyor.

Çoklu ekran eğlenceyi en üst düzeye çıkarır

Çoklu Ekran ile TV’nizden en yüksek faydayı alın. Google Cast ve AirPlay ile cihazlarınızı yansıtın. Ekranınızı iki ayrı görüntü olacak şekilde bölerek kusursuz çoklu ekran eğlencesi yaşayın.

*Her iki ekrandaki görüntü ve ses ayarları aynıdır. 

*Apple, Apple logosu ve Apple TV, AirPlay ve HomeKit; Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

*AirPlay 2, HomeKit, Google Cast desteği bölgeye ve dile göre değişiklik gösterebilir.

Oyun Portalı, TV’nizi harika bir oyun merkezine dönüştürüyor

GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid ve şimdi de Xbox uygulamasına erişim sayesinde binlerce oyunu doğrudan LG TV’nizde oynayın! Oyun kumandasıyla oynanan AAA başlıklı oyunlardan uzaktan kumandayla oynanan normal oyunlara kadar çok çeşitli oyun deneyiminin keyfini çıkarın.

Oyun Portalı ana ekranı. İmleç hareket edip tıklayarak birçok popüler oyun ismi gösterir. Ayrıca gerek oyun kumandası gerekse de uzaktan kumanda olsun, sahip olduğunuz kumandanın türüne bağlı olarak oyun seçebilmeye yönelik ek özelliği belirtir.

*Oyun Portalı desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bulut oyun hizmetleri ve Oyun Portalındaki oyunlara yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

Film için En İyi LG OLED TV

Çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özellikli FILMMAKER MODE ile evinizde en yüksek yönetmen standartlarına uygun görüntü kalitesiyle sinematik bir deneyim yaşayın.

Dolby Vision ve Ambiyans FILMMAKER MODE

Dolby Vision ve FILMMAKER MODE ile çevreye uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özelliği sayesinde, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.

Dolby Atmos

Gerçekçi çevreleyen sesin etrafınızda dolaşmasına izin vererek tüm aksiyonun merkezindeymiş gibi hissedin.

*Ambiyans FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır. 

*Dolby Vision teknolojili Ambiyans FILMMAKER MODE desteklenir.

*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

LG’nin on yıldan uzun bir süredir çığır açan yeniliklere nasıl imza attığını gösteren, OLED TV’lerle dolu geniş beyaz alan. 12 yıldır dünyanın 1 numaralı OLED TV’si amblemi de yer alıyor.

LG OLED

Sonsuz yenilikleri görün

Sonsuz yenilikleri görün Daha Fazla Bilgi

*Bu ürün detay sayfasındaki yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.

*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

*AI Sihirli Kumanda’yı TV’nizin ebadına, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın almanız gerekebilir.

Yazdır

Tüm Özellikler

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Müşteri Yorumları

Mağazada Bul

Yakınlarınızda bu ürünü deneyimleyin.

LG Size Özel Seçimler