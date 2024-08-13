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83 inç LG OLED evo AI C5 4K 144Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025
OLED83C5ELA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

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83 inç LG OLED evo AI C5 4K 144Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025

OLED83C5ELA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

83 inç LG OLED evo AI C5 4K 144Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025

OLED83C5ELA
  • LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin önden görünümü. Ekranda 12 yıldır dünyanın 1 numaralı OLED’i amblemi ve LG OLED evo AI 2025 logosu yer alıyor.
  • LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin arkadan görünümü.
  • LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin yandan görünümü.
  • LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin önden ve yandan görünümü uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik boyutlarını gösteriyor.
  • Alpha 9 AI İşlemci Gen8 mavinin çeşitli tonlarıyla ışıldıyor ve dışarıya yayılan ışık huzmeleri devrelerini vurguluyor. Performans istatistikleri ekranda görüntüleniyor. 1,7 kat daha güçlü yapay sinirsel işleme, NPU. 1,7 kat daha hızlı çalışma, CPU. 2,1 kat gelişmiş grafikler, GPU.
  • Gece doğanın ortasında yanan bir kamp ateşi. Uzakta, bir orman ve göl yer alıyor. Akşamın gökyüzü yıldızlarla kaplı. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş halde gösteriliyor. Bir taraf daha karanlık ve donuktur. Diğer taraf ise belirgin şekilde daha parlak görünerek Parlaklık Artırıcı’nın büyüleyici parlaklığını sergiliyor.
  • Siyah arka planda ultra yüksek çözünürlüklü rengarenk bir papağan. Her tarafında havada asılı su damlaları var. Görüntüde, papağanın vücudundaki farklı renk tonlarının canlı ve parlak olmasıyla Mükemmel Renk gösteriliyor. UL ve Intertek’in çeşitli logo onayları görülüyor. Bunlar, %100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi anlamına geliyor. Görünen metinde ise Mükemmel Renk onay işaretini kontrol edin yazıyor.
  • Canlı renkler ve detaylarla ormanda bir leopar. Leoparın arkasındaki ızgara ve parıldayan ışık, LG AI Picture Pro’nun sahnenin çözünürlüğünü, parlaklığını, derinliğini ve netliğini nasıl etkileyici şekilde iyileştirdiğini gösteriyor.
  • Ön planda AI Magic Remote bulunan bir LG TV ekranı. AI düğmesi vurgulanıyor ve bir konuşma baloncuğundaki metinde, seveceğini düşündüğü bir film öneriliyor. Ekranda gördüğümüz E kullanıcı simgesi, AI Voice ID’nin hangi kullanıcı olduğunu nasıl tespit edip sese göre kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabildiğini gösteriyor.
  • AI düğmesi vurgulanmış bir LG AI Magic Remote. Etrafında, kullanıcıların bu düğmeden erişebileceği farklı işlevler yer alıyor. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Metin, LG AI Magic Remote’un özel AI düğmesi ile AI deneyiminizi tamamladığını ve temassız fare gibi kullanılabileceğini açıklıyor. Yöneltin ve tıklayın, hepsi bu.
  • AI Search’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG OLED TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Search, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.
  • LG TV ekranın önünde LG AI Magic Remote yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Concierge işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.
  • Şık ve renkli bir oturma odasının geniş açılı görünümü. Duvara monte LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin altında LG Soundbar yer alıyor. TV’nin tasarımı yaşam alanıyla güzel bir şekilde uyum sağlıyor. TV ekranında renkli bir sanat eseri görüntüleniyor.
LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin önden görünümü. Ekranda 12 yıldır dünyanın 1 numaralı OLED’i amblemi ve LG OLED evo AI 2025 logosu yer alıyor.
LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin arkadan görünümü.
LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin yandan görünümü.
LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin önden ve yandan görünümü uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik boyutlarını gösteriyor.
Alpha 9 AI İşlemci Gen8 mavinin çeşitli tonlarıyla ışıldıyor ve dışarıya yayılan ışık huzmeleri devrelerini vurguluyor. Performans istatistikleri ekranda görüntüleniyor. 1,7 kat daha güçlü yapay sinirsel işleme, NPU. 1,7 kat daha hızlı çalışma, CPU. 2,1 kat gelişmiş grafikler, GPU.
Gece doğanın ortasında yanan bir kamp ateşi. Uzakta, bir orman ve göl yer alıyor. Akşamın gökyüzü yıldızlarla kaplı. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş halde gösteriliyor. Bir taraf daha karanlık ve donuktur. Diğer taraf ise belirgin şekilde daha parlak görünerek Parlaklık Artırıcı’nın büyüleyici parlaklığını sergiliyor.
Siyah arka planda ultra yüksek çözünürlüklü rengarenk bir papağan. Her tarafında havada asılı su damlaları var. Görüntüde, papağanın vücudundaki farklı renk tonlarının canlı ve parlak olmasıyla Mükemmel Renk gösteriliyor. UL ve Intertek’in çeşitli logo onayları görülüyor. Bunlar, %100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi anlamına geliyor. Görünen metinde ise Mükemmel Renk onay işaretini kontrol edin yazıyor.
Canlı renkler ve detaylarla ormanda bir leopar. Leoparın arkasındaki ızgara ve parıldayan ışık, LG AI Picture Pro’nun sahnenin çözünürlüğünü, parlaklığını, derinliğini ve netliğini nasıl etkileyici şekilde iyileştirdiğini gösteriyor.
Ön planda AI Magic Remote bulunan bir LG TV ekranı. AI düğmesi vurgulanıyor ve bir konuşma baloncuğundaki metinde, seveceğini düşündüğü bir film öneriliyor. Ekranda gördüğümüz E kullanıcı simgesi, AI Voice ID’nin hangi kullanıcı olduğunu nasıl tespit edip sese göre kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabildiğini gösteriyor.
AI düğmesi vurgulanmış bir LG AI Magic Remote. Etrafında, kullanıcıların bu düğmeden erişebileceği farklı işlevler yer alıyor. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Metin, LG AI Magic Remote’un özel AI düğmesi ile AI deneyiminizi tamamladığını ve temassız fare gibi kullanılabileceğini açıklıyor. Yöneltin ve tıklayın, hepsi bu.
AI Search’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG OLED TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Search, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.
LG TV ekranın önünde LG AI Magic Remote yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Concierge işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.
Şık ve renkli bir oturma odasının geniş açılı görünümü. Duvara monte LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin altında LG Soundbar yer alıyor. TV’nin tasarımı yaşam alanıyla güzel bir şekilde uyum sağlıyor. TV ekranında renkli bir sanat eseri görüntüleniyor.

Temel Özellikler

  • 8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, yükseltilmiş görseller ve çevreleyen ses
  • Her pikseldeki Mükemmel Siyah seviyeleri çarpıcı kontrast, derinlik ve detay sunuyor
  • %100 Renk Doğruluğu ile doğru ve gerçekçi renkler. %100 Renk Hacmi ile daha zengin renk tonları
  • Parlaklık Artırıcının yeni ışık yayma yapısı ile daha parlak görseller
  • AI Sihirli Kumanda üzerinde yeni AI düğmesi, sesli kontroller, sürükle ve bırak fonksiyonları
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Siber Güvenlik

CES Innovation Awards - 2025 Honoree

webOS Yenileme Programı

*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

LG OLED evo AI TV ekranında büyüleyici detay, renk ve kontrasta sahip soyut bir resim yer alıyor. TV’nin arkasında Alfa 9 AI İşlemci 8.Nesil büyütülmüş olarak gösteriliyor. İçinden yayılan ışık, çevresindeki mikroçip devrelerini aydınlatıyor. Başlıkta LG OLED evo AI ifadesi yer alıyor. “LG Alfa 9 AI işlemci 8.Nesil teknolojisinden güç alır” ibareli bir metin de bulunuyor. Köşede yer alan yıldızlı altın rengi logoda “12 yıldır dünyanın bir numaralı OLED TV’si” ibaresi yer alıyor.

Aydınlık veya Karanlık Tüm Detayları Fark Edin

*Omdia. 2013-2024 en çok satılan ünitelere göre 12 Yıldır 1 Numara. Bu sonuç, LGE veya ürünleri tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Ayrıntılı bilgi için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret edin.

Görüntü Kalitesi webOS 25 Ses Kalitesi Tasarım Efsanevi Filmler ve Oyunlar

Olağanüstü 8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci ile üstün görsel detaylar

İşlemcimizin AI motoru, her kareyi detaylı bir şekilde analiz eder ve yükseltir. Yüzleri tanıyarak sadece 4K görsel kalite sunmakla kalmaz, aynı zamanda yüz ifadeleri ve derinliği de geliştirir.

alpha 9 AI İşlemci Gen8 koyu bir arka planda gösteriliyor. İçinden yayılan deniz mavisi ışık, çevresindeki mikroçip devrelerini aydınlatıyor. Performans istatistikleri ekranda görüntüleniyor. 1,7 kat daha güçlü Yapay sinirsel işleme, NPU. 1,7 kat daha hızlı çalışma, CPU. 2,1 kat gelişmiş grafikler, GPU.

*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre aynı yılın giriş seviyesi Smart TV alpha 7 AI İşlemcisi Gen8 ile karşılaştırıldığında.

Üstün Parlaklık Artırıcı ile daha parlak görseller

8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci ve yeni ışık artırıcı algoritmamız daha parlak görseller sunar.

Bir uzay mekiğinin fırlatılış anı. Sahne ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Sahnenin bir yarısı, LG’nin parlaklık artırma algoritmaları sayesinde canlı ve parlak olarak görüntüleniyor. Diğer yarısı ise karanlık, soluk ve gri olarak görüntüleniyor.

*Parlaklık modele, ekran boyutuna ve pazar bölgesine göre değişiklik gösterebilir.

Mükemmel Siyahı LG OLED farkı ile deneyimleyin

Mükemmel Renk

%100 Renk Hacmi ve %100 Renk Doğruluğu sertifikalı. Güneş ışıklı veya karanlık bir ortamda bile doğru ve parlak renklerin tadını çıkarın.

Siyah arka planda ultra yüksek çözünürlüklü rengarenk bir papağan. Her tarafında havada asılı su damlaları var. Görüntüde, papağanın vücudundaki farklı renk tonlarının canlı ve parlak olmasıyla Mükemmel Renk gösteriliyor. UL ve Intertek’in çeşitli logo onayları görülüyor. Bunlar, %100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi anlamına geliyor. Görünen metinde ise Mükemmel Renk onay işaretini kontrol edin yazıyor.

*“%100 Renk Doğruluğu” ve “DCI-P3 için %100 Renk Hacmi” 2025 model OLED TV’ler için geçerlidir.

*LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işığı Yansıma standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk için UL onaylıdır.

*%100 Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 standart renk hacmi boyutuna eşit veya daha büyük ekran performansını ifade eder.

*LG OLED Ekran, 125 renk modeli ile CIE DE2000 standardına göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.

AI Görüntü Pro her kareyi canlandırır

AI Süper Yükseltme ve OLED Dinamik Ton Eşleştirme özelliği her karedeki unsurları analiz ederek çözünürlüğü, parlaklığı, derinliği ve netliği iyileştirir.

Ormandaki bir leoparın donuk ve neredeyse gri görüntüsünün üzerinden çizgiler animasyonlu bir şekilde geçerek bir süper bilgisayar karedeki unsurları analiz ediyormuş gibi bir etki yaratıyor. Bir lazerle leoparın silueti çizilir ve ardından görüntü daha parlak, keskin ve canlı hale gelir. Arka plan da soldan sağa doğru dönüşerek kontrast, derinlik ve renklerdeki iyileşmeyi gösterir.

*AI Görüntü Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.

*Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.

Yeni nesil LG AI TV

AI Sihirli Kumanda, AI Deneyimi tamamlar

AI Sihirli Kumanda ile başka bir cihaza gerek duymadan televizyonunuzu kolayca yönetin! Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği sayesinde temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın ya da kolayca sesli komut verin.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

Dört kişilik bir aile LG AI TV etrafında toplanmış. Uzaktan kumandayı tutan kişinin etrafında adını gösteren bir daire beliriyor. Bu, AI Voice ID’nin her kullanıcının sesli imzasını nasıl tanıdığını gösteriyor. Ardından webOS arayüzü, AI’ın hesaplar arasında otomatik geçiş yapma ve kişiselleştirilmiş içerik önerme özelliklerini ortaya koyuyor.

AI Ses Kimliği

LG AI Ses Kimliği her kullanıcının benzersiz sesli imzasını tanır ve konuşmaya başladığınız anda kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

AI Search’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG OLED TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Search, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.

AI Arama

TV’nize dilediğinizi sorun. Dahili AI sesinizi tanır ve isteklerinize hızlıca kişiselleştirilmiş tavsiyelerle yanıt verir. Microsoft Copilot ile daha fazla sonuç ve çözüm de elde edebilirsiniz.

*AI Arama özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.

*ABD ve Kore’de LLM Modeli kullanılmaktadır.

*İnternet bağlantısı gereklidir.

LG OLED TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor.

AI Chatbot

AI Sihirli Kumanda aracılığıyla AI Chatbot ile etkileşime geçin, ayar yapılandırmadan sorun gidermeye kadar tüm endişelerinizi giderin. AI, kullanıcıların amacını anlayarak derhal çözüm sunabilir.

*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.

*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

LG TV ekranın önünde LG AI Magic Remote yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Concierge işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.

AI Konsiyerj

Uzaktan kumandanızdaki AI düğmesine hızlıca basarak arama ve izleme geçmişinize dayalı kişiselleştirilmiş anahtar sözcük ve tavsiyeler sağlayan AI Konsiyerj’i açabilirsiniz.

*Desteklenen menü ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

AI Resim Sihirbazı

Gelişmiş algoritmalar 1,6 milyar görüntü olasılığını analiz ederek tercihlerinizi öğrenir. Yaptığınız seçimlere göre TV’niz tamamen size özel kişiselleştirilmiş bir görüntü oluşturur.

AI Ses Sihirbazı

Bir dizi ses klibi arasından beğendiğiniz sesleri seçin. AI, 40 milyar parametre arasından tercihlerinize göre ayarlanmış size özel bir ses profili oluşturur.

Oturma odasında bir kişi. Etrafındaki konuşma balonu, sadece “Merhaba LG” diyerek LG TV’siyle nasıl etkileşim kurduğunu gösteriyor.

TV’nizle etkileşime geçmek için sadece “Merhaba LG” deyin

Televizyonunuzun yapay zekası her zaman isteklerinize hazırdır. Hiçbir düğmeye basmadan, sadece “Merhaba LG” dediğinizde, yapay zeka isteklerinizi dinlemeye başlayacaktır.

webOS Re:New Program logosu ve adı ile yanında CES Innovation Awards 2025 Honoree rozeti.

5 yıldır ödüllü webOS Yenileme Programı için güncellemeler

Yıllık güncellemelerle en yeni özelliklerden ve yazılımlardan yararlanın. Siber güvenlik kategorisinde CES Innovation Awards adayı webOS, özel hayatınızı ve verilerinizi güvende tutar.

*webOS Yenileme Programı, 2025 model OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’ler için geçerlidir.

*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.

*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.

*Mevcut güncellemeler, 2022 OLED’ler ve 2023 UHD ve üzeri modelleri içerir.

AI Ses Pro ile etkili sonuçlar için ince ses ayarı yapın

İnsanlarla dolu yoğun bir cadde. Bir çift yürürken sohbet ediyor. Birkaç sokak sanatçısı gitar çalıyor. Gitar çalan sanatçılar ve çiftin etrafından yayılan soyut ses dalgaları, AI Nesne Yeniden İşleme özelliği sayesinde her sesin net bir şekilde duyulabileceğini simgeliyor.

AI Yeniden Ses Düzenleme ile ses netliği

Yüksek sesli sahnelerde diyalogları duyabilmek için ses düzeyini ayarlamaya son. AI Yeniden Ses Düzenleme, ses karışımındaki her sesi ayıklayıp iyileştirerek her diyalogun kolayca anlaşılmasını sağlar.

LG OLED TV ekranında motosikletli bir adam gösteriliyor. Motosikletin tekerleğinden yayılan mor renkli soyut daireler ses emisyonunu görselleştiriyor.

AI İşlemci tarafından desteklenen Dinamik Ses Güçlendirici

AI işleme TV sesini iyileştirerek daha güçlü bir ses deneyimi sunar.

Duvara monte LG TV’nin bulunduğu bir oturma odası. Sanal 11.1.2 kanallarının kullanıcı için nasıl çevreleyici ses deneyimi yarattığını göstermek amacıyla, alanı dolduran ses dalgaları grafik olarak gösteriliyor.

Sanal 11.1.2 kanallarıyla etrafınızı tamamen saran çevreleyici ses

LG TV’nizle çevreleyici ses deneyimini yaşayın. Yapay zeka, sesin etrafınızı saran 11.1.2 kanallarından geliyormuş gibi hissetmenizi sağlamak için derin öğrenme algoritmalarını kullanır.

*Soundbar Modu menüsünden etkinleştirilmelidir.
*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

Ses deneyiminizi LG TV ve LG Soundbar ile mükemmelleştirin

Görüntüde, LG OLED TV ve LG Soundbar’ın bulunduğu bir oturma odasında her iki cihazın alanı çoklu çevreleyen sesle nasıl doldurduğunu görselleştiren grafikler yer alıyor.

WOW Orkestra, mükemmel sinerjiye sahip etrafınızı saran ses

LG OLED TV’ler ve LG Soundbar’lar birbirleriyle mükemmel uyum içinde çalışan ve çoklu çevreleyen ses ortamları oluşturan mükemmel bir eşleşmedir.

LG Soundbar, LG OLED TV’nin altında yer alıyor. TV ekranında soundbar arayüzü ve TV ses kontrolleri gösteriliyor.

WOW Arayüzü, sesi TV’nizden kolayca kontrol etmenizi sağlar

*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.

*Soundbar Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

*WOW Orkestra/WOW Arayüzü, 2025 model LG OLED TV’ler için geçerlidir.

Ultra İnce Tasarım

TV’nizin şık çerçevesi modern görünümü yeniden tanımlar ve izleme deneyimini daha büyüleyici hale getirir.

Lüks bir evin içerisinde yer alan oturma odası. Duvara monte LG OLED TV’nin yandan açılı görünümü. TV ve duvar arasında hiç boşluk olmadığı görülüyor.

Lüks bir evin içerisinde yer alan oturma odasının geniş açılı görünümü. Bir çift, duvara monte LG OLED TV’lerinde film izliyor. TV’nin tasarımı duvar ve iç mekan tasarımıyla zarif bir şekilde bütünleşiyor.

*Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir.

Oyun Deneyimi

G-Sync uyumluluğu, 144Hz VRR, 0,1 ms Piksel Tepki Süresi, AMD FreeSync Premium ve ClearMR 9000 sertifikası ile zirvede oyun deneyimi. Gecikme, hareket bulanıklığı olmadan oyunların tadını çıkarın.

Bir video oyununda yan yana iki araba görseli. Birinde hareket bulanıklığı oldukça fazla. Keskin ve odaklı diğer görsel ise LG OLED TV’nin yüksek kare hızını gösteriyor. Nvidia G-Sync logosu ile 165Hz logosu ve diğer ilgili sertifikalar gösteriliyor.

*OLED C5 modeli NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Game Portal, VRR, ALLM, eARC ve HGiG özelliklerine sahiptir.
*144 Hz modu yalnızca 144Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.
*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.
*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*clearMR, ekranın hareket bulanıklığı performansını değerlendiren bir VESA sertifikasyon programıdır.

Film için LG OLED TV

Çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özellikli FILMMAKER MODE ile evinizde en yüksek yönetmen standartlarına uygun görüntü kalitesiyle sinematik bir deneyim yaşayın.

Dolby Vision ve Ambiyans FILMMAKER MODE

Dolby Vision ve FILMMAKER MODE ile çevreye uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özelliği sayesinde, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.

Dolby Atmos

Gerçekçi surround sesin etrafınızda dolaşmasına izin vererek tüm aksiyonun merkezindeymiş gibi hissedin.

*Ambiyans FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.

*Dolby Vision teknolojili Ambiyans FILMMAKER MODE desteklenir.

*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik o

LG’nin on yıldan uzun bir süredir çığır açan yeniliklere nasıl imza attığını gösteren, OLED TV’lerle dolu geniş beyaz alan. 12 yıldır dünyanın 1 numaralı OLED TV’si amblemi de yer alıyor.

LG OLED

Sonsuz yenilikleri görün

*Bu ürün bilgi sayfasında bulunan yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.

*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

*AI Sihirli KumandayıTV’nizin ebadına, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın almanız gerekebilir.

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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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