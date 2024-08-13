Skip to Content Skip to Accessibility Help
LG OLED83B5 Satın Alımlarında S70TY Soundbar Hediye
OLED83B56LA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
  • front view with bundle
  • front
  • front
Temel Özellikler

  • 2.Nesil Alfa 8 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, yükseltilmiş görseller ve çevreleyen ses
  • Her pikseldeki Mükemmel Siyah seviyeleri çarpıcı kontrast, derinlik ve detay sunuyor
  • %100 Renk Doğruluğu ile doğru ve gerçekçi renkler. %100 Renk Hacmi ile daha zengin renk tonları
  • LG TV'leri ve kullanışlı LG QNED Sinerji Bağlantı Parçası'nı güçlendirmek için LG TV’ler için tasarlanmış Soundbar
  • Dolby Atmos, Yukarı Ses Veren Hoparlörden tam akustik ortam
  • WOW Arayüzü ile TV'nizden kolayca kontol edin, WOW Orkestra ile senfonik seslerin tadını çıkarın
Daha fazla
Ana Özellikler

Ekran Türü

4K OLED

Yenileme Hızı

120Hz Native

Geniş Renk Gamı

OLED Color

Görüntü İşlemcisi

α8 AI Processor 4K Gen2

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

G-Sync Uyumluluğu

Evet

FreeSync Uyumluluğu

Evet

Ses Çıkışı

20W

Hoparlör Sistemi

2.0 kanal

Dolby Atmos

Evet

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1842 x 1055 x 52,9

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

26,7

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

Ekran Türü

4K OLED

Ekran Çözünürlüğü

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Yenileme Hızı

120Hz Native

Geniş Renk Gamı

OLED Color

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

Görüntü İşlemcisi

α8 AI Processor 4K Gen2

AI Çözünürlük Yükseltme

α8 AI 4K Süper Çözünürlük Yükseltici

Dinamik Ton Eşleme

Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)

AI Tür Seçimi

Evet (SDR/HDR)

AI Parlaklık Kontrolü

Evet

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Evet

HFR (Yüksek Kare Hızı)

4K 120 fps (HDMI)

Yerel Karartma Teknolojisi

Piksel Karartma

Motion

OLED Motion

Görüntü Modu

10 Mod

Gelişmiş AI Görüntü

Evet

Otomatik Kalibrasyon

Evet

Hızlı Medya Değiştirme

Evet

OYUN

G-Sync Uyumluluğu

Evet

FreeSync Uyumluluğu

Evet

HGIG Mode

Evet

Oyun Ayar Menüsü

Evet (Oyun Sayfası)

ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

Evet

VRR (Değişken Yenileme Hızı)

Yes (Up to 120Hz)

Oyun Performansı için Dolby Vision (4K 120Hz)

Evet

Tepki Süresi

0.1ms'den az

SMART TV

İşletim Sistemi

webOS 25

USB Kamera Uyumlu

Evet

Always Ready

Evet

Web Tarayıcısı

Evet

Kontrol Sayfası

Evet

Akıllı Ses Tanıma

Evet

Sihirli Kumanda

Yerleşik

Çoklu Görünüm

Evet

Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

Evet (LG ThinQ)

Apple Home Uyumluluğu

Evet

SES

Dolby Atmos

Evet

AI Ses

α8 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Yükseltme)

Gelişmiş Net Ses

Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)

WiSA Hazır

Evet (2.1 Kanala Kadar)

LG Ses Senkronizasyonu

Evet

Ses Modu Paylaşımı

Evet

Eşzamanlı Ses Çıkışı

Evet

Bluetooth Surround Uyumlu

Evet (2 Yönlü Oynatma)

Ses Çıkışı

20W

AI Akustik Ayarlama

Evet

Ses Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

Hoparlör Yönü

Aşağı Yönde Ses Verme

Hoparlör Sistemi

2.0 kanal

WOW Orkestra

Evet

ERİŞİLEBİLİRLİK

Yüksek Kontrast

Evet

Gri Ölçek

Evet

Renkleri Ters Çevir

Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1842 x 1055 x 52,9

TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

1842 x 1144/1084 x 300

Kutu Boyutları (GxYxD)

1990 x 1200 x 187

Ayak Boyutları (GxD) (mm):

1477 x 300

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

26,7

TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

27,7

　Kutu Ağırlığı

37,9

VESA Uyumluluğu

400 x 400

BAĞLANTI

HDMI Ses Dönüş Kanalı

eARC (HDMI 3)

Bluetooth Desteği

Yes (v 5.3)

Ethernet Girişi

1 adet

Simplink (HDMI CEC)

Evet

SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

1 adet

CI Slot

1 adet

HDMI Giriş

4 adet (4K 120Hz, adetRC, VRR, ALLM, QMS desteği sağlar (4 port))

RF Girişi (Anten/Kablo)

2 adet

USB Girişi

2 adet (v 2.0)

Wi-Fi

Evet (Wi-Fi 6)

GÜÇ

Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Bekleme Güç Tüketimi

0,5 W'ın altında

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

Kumanda

MR25 Sihirli Kumanda

Güç Kablosu

Evet (Ekli)

YAYINCILIK

Analog TV Alıcısı

Evet

Dijital TV Alıcısı

DVB-T2/T (Karasal), DVB-C (Kablo), DVB-S2/S (Uydu)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

uzatma
Product information sheet (OLED83B56LA)
uzatma
Türkiye Energy Label 2019(OLED83B56LA)
uzatma
Türkiye Information Sheet(OLED83B56LA)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
Tüm Özellikler

AKSESUAR

HDMI Kablosu

Evet

Uzaktan Kontrol

Evet

Duvara Monte Aparatı

Evet

Garanti belgesi

Evet

SES FORMATI

AAC

Evet

Dolby Atmos

Evet

Dolby Digital

Evet

DTS Digital Surround

Evet

DTS:X

Evet

BAĞLANABILIRLIK

Bluetooth Çözücü - SBC/AAC

Evet

Bluetooth Sürümü

5.1

HDMI Girişi

1

HDMI Çıkışı

1

Optik

1

USB

1

Hazır Kablosuz Arka Hoparlör

Evet

ERIŞILEBILIRLIK

Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS

Evet

Soundbar Modu Kontrolü

Evet

TV Ses Modu Paylaşımı

Evet

WOW Interface

Evet

WOW Orkestra

Evet

BOYUT (GXYXD)

Ana

950 x 63 x 115 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

GENEL

Kanal Sayısı

3.1.1

Hoparlör Sayısı

7 EA

Çıkış Gücü

400 W

HDMI DESTEKLI

120Hz

Evet

Ses Dönüş Kanalı (ARC)

Evet

Ses Dönüş Kanalı (e-ARC)

Evet

Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC Simplink)

Evet

Dolby Vision

Evet

HDR10

Evet

Geçiş (Pass-through)

Evet

4K Geçiş (Pass-through)

Evet

VRR / ALLM

Evet

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES

Örnekleme

24bit/96kHz

GÜÇ

Güç Tüketimi (Ana)

33 W

Güç Tüketimi (Subwoofer)

33 W

Güç Tüketimi Kapalı (Ana)

0.5 W ↓

Güç Tüketimi Kapalı (Subwoofer)

0.5 W ↓

SES EFEKTI

AI Sound Pro

Evet

Güçlendirilmiş Bas / Güçlendirilmiş Bas +

Evet

Sinema

Evet

Net Ses Pro

Evet

Oyun

Evet

Müzik

Evet

Spor

Evet

Standart

Evet

AĞIRLIK

Bürüt Ağırllık

13,3 kg

Ana

3,0 kg

Subwoofer

5,7 kg

UYUMLULUK BİLGİLERİ

uzatma
WEB INFO(S70TY)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları

