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LG OLED 83 inç C1 Serisi 4K Smart TV
OLED83C14LA.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG OLED 83 inç C1 Serisi 4K Smart TV

OLED83C14LA.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
OLED83C14LA

LG OLED 83 inç C1 Serisi 4K Smart TV

(5)
önden görünüm
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Tüm Özellikler

EKRAN

  • Tip

    4K OLED

  • Çözünürlük

    3840 x 2160

  • Geniş İzleme Açısı

    Var

  • Renk / Geniş Renk Gamı

    Mükemmel Renk

  • Renkli ekran bitleri / Billion Rich Colours

    Var

  • Kontrast / Kusursuz Siyah

    Siyah

  • Kontrast / Karartma

    Piksel Karartma

  • Kontrast / Ultra Parlaklık

    Ultra Luminance Pro

  • Hareket / Yenileme Hızı

    Yenileme Hızı 120 Hz

PLATFORM

  • Ana İşlemci

    α9 4. Nesil AI İşlemci 4K

  • İşletim Sistemi (OS)

    webOS Akıllı TV

  • CPU Sayısı

    Dörtlü

VİDEO

  • AI Picture / Pro

    AI Picture Pro

  • Yüz Güzelleştirme + Gövde / Nesne (Yalnızca 8K)

    AI Picture Pro - Yüz Güzelleştirme

  • AI Ölçek Yükseltme

    AI Ölçek Yükseltme

  • Otomatik Tür Seçimi

    Var (SDR / HDR / Dolby HDR)

  • Resim İyileştirme

    SQM'de Resim İyileştirme

  • AI Parlaklık Kontrolü

    Var

  • HDR

    Sinema HDR

  • Dolby Vision IQ

    Var (4K / 2K)

  • HDR10 Pro

    Var (4K / 2K)

  • HLG

    Var (4K / 2K)

  • FILMMAKER MODE™

    Var

  • Dynamic Tone Mapping / Pro (+ AI HDR Tone Mapping)

    HDR Dynamic Tone Mapping Pro (+ AI HDR Tone Mapping)

  • 4K HFR

    Var (RF: sadece AB)

  • 2K HFR

    Var (RF: sadece AB)

  • Motion Pro

    OLED Motion Pro

  • Çözünürlük Yükseltici

    4K Çözünürlük Yükseltici

  • HEVC

    4K@120P, 10 bit

  • VP9 (Video Dekoderi)

    4K@60p, 10 bit

  • AV1 (Video Dekoderi)

    4K@60p, 10 bit

  • G-Sync Uyumlu

    Var

  • FreeSync Uyumlu

    Var

  • HGIG Modu

    Var

  • Anlık Oyun Tepkisi (VRR / ALLM)

    Var/Var

  • Resim Modu

    9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Futbol, Oyun, Filmmaker, (ISF) Uzman (Parlak Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))

SES

  • Hoparlör (Ses Çıkışı)

    40 W (WF: 20 W, kanal başına 10 W

  • Kanal

    2.2 kanal

  • Yön

    Önden Ateşleme

  • Eş Zamanlı Ses Çıkışı

    Var

  • DOLBY ATMOS

    Var

  • AI Sound / Pro

    AI Sound Pro

  • AI Akustik Ayar

    Var (Bölgeye göre farklılık gösterir)

  • Surround modu => 21Y Özellik Çıkışı

    OLED Surround

  • Clear Voice

    Clear Voice Pro

  • Bluetooth Surround Ready

    Var (Bluetooth gerektirir)

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Var (Bluetooth gerektirir)

  • Sound Share

    Var

  • Ses Kodeği

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

  • Ses Modu Senkronizasyonu

    Var

  • Sound Alive

    Var

AI AKILLI İŞLEV

  • ThinQ

    Var

  • Akıllı Ses Tanıma

    Var

  • Sesten Metne

    Var

  • LG Sesli Arama

    Var

  • Google Asistan

    Var

  • Amazon Alexa

    Var

  • AI Kullanıcı Deneyimi

    Var

  • AI Ana Sayfa

    Var

  • AI Önerileri

    Var

  • Akıllı Düzenleme

    Var

  • Ana Sayfa Kontrol Paneli

    Var

  • Apple Homekit

    Var

  • Google Home Bağlantısı

    Var

  • Amazon Echo Bağlantısı

    Var

  • Ekran Paylaşımı

    Var

  • Mobil Bağlantı

    Var

  • ThinQ Uygulaması

    Var

  • Airplay2

    Var

  • Seçme İçerikler

    Var

  • Magic Explorer

    Var

  • Sihirli Uzaktan Kumanda

    Ankastre

  • Hızlı Erişim

    Var

  • Evrensel Kontrol

    Var

  • 360° VR Oynatma

    Var

  • İlgili İçerik Arama

    Var

  • Sesli Kılavuz (Metinden Sese)

    Var

  • Sanat Galerisi

    Var

  • Uygulamalar

    Var

  • DIAL

    Var

  • Web Tarayıcı

    Var

  • Müzik Oynatıcı -> Medya Oynatıcı

    Var

  • LG Kanalları

    Var

  • Cep Telefonuyla TV

    Var

  • Wi-Fi TV Açık

    Var

  • Bluetooth Düşük Enerji Açık

    Var (Bluetooth gerektirir)

  • Ağ Dosya Tarayıcı

    Var

  • Zararlı siteye erişimi engelleme

    Var

  • Live Plus (ACR tabanlı İki Yönlü Hizmet)

    Var

  • Otel Modu

    Var

  • Maç Bildirimi

    Var

  • Müzik Keşfi

    Var

YAYIN SISTEMI

  • Dijital TV Sinyali (Karasal, Kablo, Uydu)

    Var

  • Karasal

    DVB-T2/T

  • Kablo

    DVB-C

  • Uydu

    DVB-S2

  • Analog TV Sinyali

    Var

  • Veri Yayını (Ülkeye Özel)

    Var

  • CI + (Ortak Arayüz)

    CI+1.4

  • Teletext Sayfası

    Var (2000 sayfa)

  • [DVB] Altyazı

    Var

  • AD (Sesli Açıklama)

    Var

  • EPG (8 gün)

    Var

BAĞLANTI

  • HDMI

    1 (Arka) / 3 (Yan)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Var

  • eARC / ARC (Ses Dönüş Kanalı)

    eARC (HDMI 2)

  • USB

    2 (Arka) / 1 (Yan)

  • LAN

    Var (Arka)

  • CI Yuvası

    Var (Yan)

  • RF Girişi

    2 (Arka, RF/Sat)

  • SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    Var (Arka)

  • Kulaklık Çıkışı

    Var (Arka)

  • Hat çıkışı

    Var (Arka, kulaklık çıkışı ortak)

  • Wifi

    Var (802.11ac)

  • Bluetooth

    Var (V5.0)

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Bekleme Modunda Güç Tüketimi

    0,5W’tan az

  • Enerji Tasarrufu Modu

    Var

  • Aydınlık/Yeşil Işık Sensörü

    Var

BOYUTLAR - G X Y X D(MM)

  • Kutusuz, Stantsız Boyut

    1851 x 1062 x 55,3

  • Kutusuz, Stantlı Boyut

    1851 x 1092 x 279

  • Kutulu, Stantlı Boyut

    2050 x 1210 x 285

  • Stant (G x D)

    1199 x 279

  • VESA

    400 x 400

  • EAN Kodu

    8806091154286

AĞIRLIK(KG)

  • Ağırlık (TV)

    32,3

  • Ağırlık (TV + Stant)

    41,6

AKSESUAR

  • Uzaktan Kumanda

    MR21N

  • Pil

    Var (AA x 2 adet)

  • Güç Kablosu

    Var (TV Ayrılmış)

EK ÖZELLIK

  • Otomatik Kalibrasyon

    Var

  • OSD Dili

    37 Dil

  • Zaman Makinesi (DVR)

    Var

  • Dijital Kayıt

    Var

  • Zaman Kaydırma

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları