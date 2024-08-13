LG OLED 83 inç C1 Serisi 4K Smart TV

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Tüm Özellikler
EKRAN
-
Tip
4K OLED
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
Geniş İzleme Açısı
Var
-
Renk / Geniş Renk Gamı
Mükemmel Renk
-
Renkli ekran bitleri / Billion Rich Colours
Var
-
Kontrast / Kusursuz Siyah
Siyah
-
Kontrast / Karartma
Piksel Karartma
-
Kontrast / Ultra Parlaklık
Ultra Luminance Pro
-
Hareket / Yenileme Hızı
Yenileme Hızı 120 Hz
PLATFORM
-
Ana İşlemci
α9 4. Nesil AI İşlemci 4K
-
İşletim Sistemi (OS)
webOS Akıllı TV
-
CPU Sayısı
Dörtlü
VİDEO
-
AI Picture / Pro
AI Picture Pro
-
Yüz Güzelleştirme + Gövde / Nesne (Yalnızca 8K)
AI Picture Pro - Yüz Güzelleştirme
-
AI Ölçek Yükseltme
AI Ölçek Yükseltme
-
Otomatik Tür Seçimi
Var (SDR / HDR / Dolby HDR)
-
Resim İyileştirme
SQM'de Resim İyileştirme
-
AI Parlaklık Kontrolü
Var
-
HDR
Sinema HDR
-
Dolby Vision IQ
Var (4K / 2K)
-
HDR10 Pro
Var (4K / 2K)
-
HLG
Var (4K / 2K)
-
FILMMAKER MODE™
Var
-
Dynamic Tone Mapping / Pro (+ AI HDR Tone Mapping)
HDR Dynamic Tone Mapping Pro (+ AI HDR Tone Mapping)
-
4K HFR
Var (RF: sadece AB)
-
2K HFR
Var (RF: sadece AB)
-
Motion Pro
OLED Motion Pro
-
Çözünürlük Yükseltici
4K Çözünürlük Yükseltici
-
HEVC
4K@120P, 10 bit
-
VP9 (Video Dekoderi)
4K@60p, 10 bit
-
AV1 (Video Dekoderi)
4K@60p, 10 bit
-
G-Sync Uyumlu
Var
-
FreeSync Uyumlu
Var
-
HGIG Modu
Var
-
Anlık Oyun Tepkisi (VRR / ALLM)
Var/Var
-
Resim Modu
9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Futbol, Oyun, Filmmaker, (ISF) Uzman (Parlak Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))
SES
-
Hoparlör (Ses Çıkışı)
40 W (WF: 20 W, kanal başına 10 W
-
Kanal
2.2 kanal
-
Yön
Önden Ateşleme
-
Eş Zamanlı Ses Çıkışı
Var
-
DOLBY ATMOS
Var
-
AI Sound / Pro
AI Sound Pro
-
AI Akustik Ayar
Var (Bölgeye göre farklılık gösterir)
-
Surround modu => 21Y Özellik Çıkışı
OLED Surround
-
Clear Voice
Clear Voice Pro
-
Bluetooth Surround Ready
Var (Bluetooth gerektirir)
-
LG Ses Senkronizasyonu
Var (Bluetooth gerektirir)
-
Sound Share
Var
-
Ses Kodeği
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)
-
Ses Modu Senkronizasyonu
Var
-
Sound Alive
Var
AI AKILLI İŞLEV
-
ThinQ
Var
-
Akıllı Ses Tanıma
Var
-
Sesten Metne
Var
-
LG Sesli Arama
Var
-
Google Asistan
Var
-
Amazon Alexa
Var
-
AI Kullanıcı Deneyimi
Var
-
AI Ana Sayfa
Var
-
AI Önerileri
Var
-
Akıllı Düzenleme
Var
-
Ana Sayfa Kontrol Paneli
Var
-
Apple Homekit
Var
-
Google Home Bağlantısı
Var
-
Amazon Echo Bağlantısı
Var
-
Ekran Paylaşımı
Var
-
Mobil Bağlantı
Var
-
ThinQ Uygulaması
Var
-
Airplay2
Var
-
Seçme İçerikler
Var
-
Magic Explorer
Var
-
Sihirli Uzaktan Kumanda
Ankastre
-
Hızlı Erişim
Var
-
Evrensel Kontrol
Var
-
360° VR Oynatma
Var
-
İlgili İçerik Arama
Var
-
Sesli Kılavuz (Metinden Sese)
Var
-
Sanat Galerisi
Var
-
Uygulamalar
Var
-
DIAL
Var
-
Web Tarayıcı
Var
-
Müzik Oynatıcı -> Medya Oynatıcı
Var
-
LG Kanalları
Var
-
Cep Telefonuyla TV
Var
-
Wi-Fi TV Açık
Var
-
Bluetooth Düşük Enerji Açık
Var (Bluetooth gerektirir)
-
Ağ Dosya Tarayıcı
Var
-
Zararlı siteye erişimi engelleme
Var
-
Live Plus (ACR tabanlı İki Yönlü Hizmet)
Var
-
Otel Modu
Var
-
Maç Bildirimi
Var
-
Müzik Keşfi
Var
YAYIN SISTEMI
-
Dijital TV Sinyali (Karasal, Kablo, Uydu)
Var
-
Karasal
DVB-T2/T
-
Kablo
DVB-C
-
Uydu
DVB-S2
-
Analog TV Sinyali
Var
-
Veri Yayını (Ülkeye Özel)
Var
-
CI + (Ortak Arayüz)
CI+1.4
-
Teletext Sayfası
Var (2000 sayfa)
-
[DVB] Altyazı
Var
-
AD (Sesli Açıklama)
Var
-
EPG (8 gün)
Var
BAĞLANTI
-
HDMI
1 (Arka) / 3 (Yan)
-
Simplink (HDMI CEC)
Var
-
eARC / ARC (Ses Dönüş Kanalı)
eARC (HDMI 2)
-
USB
2 (Arka) / 1 (Yan)
-
LAN
Var (Arka)
-
CI Yuvası
Var (Yan)
-
RF Girişi
2 (Arka, RF/Sat)
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
Var (Arka)
-
Kulaklık Çıkışı
Var (Arka)
-
Hat çıkışı
Var (Arka, kulaklık çıkışı ortak)
-
Wifi
Var (802.11ac)
-
Bluetooth
Var (V5.0)
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
AC 100~240V 50-60Hz
-
Bekleme Modunda Güç Tüketimi
0,5W’tan az
-
Enerji Tasarrufu Modu
Var
-
Aydınlık/Yeşil Işık Sensörü
Var
BOYUTLAR - G X Y X D(MM)
-
Kutusuz, Stantsız Boyut
1851 x 1062 x 55,3
-
Kutusuz, Stantlı Boyut
1851 x 1092 x 279
-
Kutulu, Stantlı Boyut
2050 x 1210 x 285
-
Stant (G x D)
1199 x 279
-
VESA
400 x 400
-
EAN Kodu
8806091154286
AĞIRLIK(KG)
-
Ağırlık (TV)
32,3
-
Ağırlık (TV + Stant)
41,6
AKSESUAR
-
Uzaktan Kumanda
MR21N
-
Pil
Var (AA x 2 adet)
-
Güç Kablosu
Var (TV Ayrılmış)
EK ÖZELLIK
-
Otomatik Kalibrasyon
Var
-
OSD Dili
37 Dil
-
Zaman Makinesi (DVR)
Var
-
Dijital Kayıt
Var
-
Zaman Kaydırma
Var
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