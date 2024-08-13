We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
42" (106 CM) BOYUTUNDA, 600HZ SUB FIELD DRIVING DESTEKLİ HD READY PLAZMA TV
42" (106 CM) BOYUTUNDA, 600HZ SUB FIELD DRIVING DESTEKLİ HD READY PLAZMA TV
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran boyutu (inç)
42
-
Çözünürlük
1024x768
-
Ekran tipi
Plazma
-
600Hz Sub-Field Driving
Var
-
Kontrast Oranı
3,000,000:1
VİDEO
-
Triple XD Engine
Var
-
Resim Modu
8 Mod(Vivid / Standart / Eco / Sinema / Oyun / Resim / ISF Uzman1 / isf Uzman2)
-
Resim Sihirbazı II
Var
-
AV Modu
Var (Kapalı / Sinema / Oyun)
-
Real Cinema 24p (24p 5:5/2:2 Pull down)
Var
SES
-
Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)
Var
-
Hoparlör Sistemi
1 Yollu 2 Hoparlör
-
Ses Çıkışı
10W+10W
-
Surround Ses Özelliği
Virtual Surround
-
Net Ses II
Var
-
Ses Modu
6 mod (Standart, Müzik, Sinema, Spor, Oyun, Kullanıcı Ayarı)
-
Ses Ayarlayıcı
3 mod (Normal, Duvara Asılı, Ayaklık Üzerinde)
BAĞLANTI
-
Simplink (HDMI CEC)
Var
STANDART ÖZELLİKLER
-
Otomatik Arama / Programlama
Var
-
Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)
Var
-
Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)
Var
-
Favori Kanal Ayarlanması
Var
-
Otomatik/Manuel Saat
Var
-
Açma/Kapama Zamanlayıcısı
Var
-
Uyku Modu
Var
-
Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma
Var
EK ÖZELLİKLER
-
USB Versiyonu (Hız)
v2.0
-
DivX (SD/HD/Plus HD)
DivX HD
-
Resim
JPEG
-
Ses Codec
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM,ADPCM,AAC,HE-AAC,WMA
-
e-Manual
Var
-
Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi
Var
-
Giriş Etiketleme
Var
ARAYÜZ
-
HDMI™ Girişi
Var (2 adet)
-
USB 2,0
Var (1 adet)
-
USB
Var
-
RF Girişi
Var
-
AV Girişi
Var
-
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses
Var
-
Dijital Ses Çıkışı
Var
-
CI Yuvası
Var
ENERJİ
-
Voltaj, Hz
100 ~ 240V 50/60Hz
-
Enerji Sınıfı (ErP Class)
B
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi
0.30W
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD)
983,6 x 595,6 x 57 mm
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD)
983,6 x 650,3 x 250 mm
-
Kutu Boyutları (GxYxD):
1069 x 214 x 665
-
TV Ağırlığı (Ayaksız)(kg):
18,4
-
TV Ağırlığı (Ayaklı)(kg):
19,6
-
Kutu Ağırlığı (kg):
23,5
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.