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50" (127 cm) Boyutunda, 600Hz, DivxHD Destekli HD Plazma TV
50" (127 cm) Boyutunda, 600Hz, DivxHD Destekli HD Plazma TV
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran boyutu (inç)
50
-
Çözünürlük
1024x768
-
Ekran tipi
Plazma
-
600Hz Sub-Field Driving
Var
-
Kontrast Oranı
3,000,000:1
-
Razor Frame
Var
-
Slim Depth
Var
VİDEO
-
Triple XD Engine
Var
-
Resolution Upscaler (Plus/Basic)
Var (Basic)
-
Resim Sihirbazı II
Var
-
AV Modu
Var (Oyun / THX Sinema / Kapalı)
-
Real Cinema 24p (24p 5:5/2:2 Pull down)
Var
-
Akıllı Sensör Modu
Var
-
Uzman Modu
Var
-
Görüntü Oranı Düzeltme
7 mod (16:9, Just Scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom)
-
Resim Durumu Modu
7 mod (Vivid/Standard/APS/Cinema/Game/Expert1/Expert2)
SES
-
Mono / Stereo / Dual (MTS/SAP)
Var
-
Hoparlör Sistemi
1 Yollu 2 Hoparlör
-
Dolby Digital Decoder
Var
-
Ses Çıkışı
10W+10W
-
Surround Ses Özelliği
Virtual Surround
-
Net Ses II
Var
-
Ses Modu
5 mod (Standart, Müzik, Sinema, Spor, Oyun)
-
3D Sound Zooming
Var
-
Mute
Var
BAĞLANTI
-
Simplink (HDMI CEC)
Var
STANDART ÖZELLİKLER
-
Otomatik Arama / Programlama
Var
-
Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)
Var
-
Favori Kanal Ekleme/Çıkarma
Var
-
Otomatik/Manuel Saat
Var
-
Açma/Kapama Zamanlayıcısı
Var
-
Uyku Modu
Var
-
Otomatik Kapanma
Var
EK ÖZELLİKLER
-
USB Versiyonu (Hız)
v2.0
-
Resim
JPEG
-
Ses Codec
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM,ADPCM,AAC,HE-AAC,WMA
-
Hızlı Görüntüleme (Flashback)
Var
-
Akıllı Sensör
Var
-
e-Streamer
Var
-
Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi
Var
-
Giriş Etkitleme
Var
ARAYÜZ
-
HDMI™ Girişi
Var (2 adet)
-
USB 2,0
Var (1 adet)
-
RF Girişi
Var (1 Adet)
-
AV Girişi
Var
-
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses
Var (1 Adet)
-
Full Skart Girişi
Var
-
Dijital Ses Çıkışı (Optical)
Var
-
PC Ses Girişi
Var
-
RGB Girişi (D-sub 15pin) - PC
Var
-
CI Yuvası
Var
AKSESUARLAR
-
Standart Kumanda
Var
ENERJİ
-
Voltaj, Hz.
220V ~ 240V, 50-60Hz
-
Enerji Sınıfı (ErP Class)
B
-
Ortalama Güç Tüketimi (IEC62087 ed.2)
130W
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi
0.30W
-
Parlaklık Oranı (Luminance) (%)
65
-
Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)
0.0
-
Kurşun İçeriği (Presence of Lead)
Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD)
1168 x 704 x 53
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD)
1168 x 758 x 297
-
Kutu Boyutları (GxYxD):
1330 x 817 x 228
-
TV Ağırlığı (Ayaklı):
28.2
-
TV Ağırlığı (Ayaksız)
25.8
-
Kutu Ağırlığı
33.8
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