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50" (127 CM) BOYUTUNDA 600HZ SUB FIELD DRIVING DESTEKLİ FULL HD PLAZMA TV

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

50" (127 CM) BOYUTUNDA 600HZ SUB FIELD DRIVING DESTEKLİ FULL HD PLAZMA TV

50PN6500

50" (127 CM) BOYUTUNDA 600HZ SUB FIELD DRIVING DESTEKLİ FULL HD PLAZMA TV

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran boyutu (inç)

    50

  • Çözünürlük

    1920 x 1080

  • Ekran tipi

    Plazma

  • 600Hz Sub-Field Driving

    Var

  • Kontrast Oranı

    3,000,000:1

VİDEO

  • Triple XD Engine

    Var

  • Resim Modu

    8 Mod(Vivid / Standart / Eco / Sinema / Oyun / Resim / ISF Uzman1 / isf Uzman2)

  • Resim Sihirbazı II

    Var

  • AV Modu

    Var (Kapalı / Sinema / Oyun)

  • Real Cinema 24p (24p 5:5/2:2 Pull down)

    Var

SES

  • Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)

    Var

  • Hoparlör Sistemi

    1 Yollu 2 Hoparlör

  • Ses Çıkışı

    10W+10W

  • Surround Ses Özelliği

    Virtual Surround

  • Net Ses II

    Var

  • Ses Modu

    6 mod (Standart, Müzik, Sinema, Spor, Oyun, Kullanıcı Ayarı)

  • Ses Ayarlayıcı

    3 mod (Normal, Duvara Asılı, Ayaklık Üzerinde)

BAĞLANTI

  • Simplink (HDMI CEC)

    Var

STANDART ÖZELLİKLER

  • Otomatik Arama / Programlama

    Var

  • Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)

    Var

  • Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)

    Var

  • Favori Kanal Ayarlanması

    Var

  • Otomatik/Manuel Saat

    Var

  • Açma/Kapama Zamanlayıcısı

    Var

  • Uyku Modu

    Var

  • Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma

    Var

EK ÖZELLİKLER

  • USB Versiyonu (Hız)

    v2.0

  • DivX (SD/HD/Plus HD)

    DivX HD

  • Resim

    JPEG

  • Ses Codec

    MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM,ADPCM,AAC,HE-AAC,WMA

  • e-Manual

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi

    Var

  • Giriş Etiketleme

    Var

ARAYÜZ

  • HDMI™ Girişi

    Var (2 adet)

  • USB 2,0

    Var (1 adet)

  • USB

    Var

  • RF Girişi

    Var

  • AV Girişi

    Var

  • Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses

    Var

  • Dijital Ses Çıkışı

    Var

  • CI Yuvası

    Var

ENERJİ

  • Voltaj, Hz

    100 ~ 240V 50/60Hz

  • Enerji Sınıfı (ErP Class)

    B

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi

    0.30W

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD)

    1168 x 698,6 x 57 mm

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD)

    1168 x 755,4 x 292,7 mm

  • Kutu Boyutları (GxYxD):

    1330 x 817 x 228

  • TV Ağırlığı (Ayaksız)(kg):

    24,7

  • TV Ağırlığı (Ayaklı)(kg):

    26,1

  • Kutu Ağırlığı (kg):

    31,3

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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