Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Beklentilerinizi Karşılayacak Televizyon

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Beklentilerinizi Karşılayacak Televizyon

50PQ200R

Beklentilerinizi Karşılayacak Televizyon

Yazdır

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Çözünürlük

    1366x768

  • Yeniden Renk Oluşturma (R,G,B)

    16bit

  • Full HD

    Yok

  • Parlaklık (cd/m2)

    1500

  • Dijital DVB-T (MPEG-4)

    8-day EPG

VİDEO

  • 24p Gerçek Sinema (24p 5:5/2:2 Aşağı Çekme Modu)

    Var

  • AV Modu (Sinema/Oyun/Spor)

    Var

  • Dual XD Engine

    Var

  • Görüntü Oranı Düzeltme

    7 Modes

  • Dengeli Tarama (çerçeve kenarların %0 boşluk)

    Var

SES

  • Dolby Dijital Dekoder

    Var

  • Ses Çıkışı

    10W+10W

  • Net Ses II

    Var

  • Ses Modu

    3 Modes (Stereo/Mono/Dual(MTS/SAP))

  • Akıllı Ses Seviyesi Ayarlama Sistemi

    Var

ARAYÜZ

  • Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses

    Var (1 Adet)

  • Dijital Ses Çıkışı

    Yok

  • PC Ses Girişi

    Var

  • PC Ses Girişi

    Var (1 Adet)

  • RGB Girişi (D-sub 15pin)

    Var

  • CI Yuvası

    Yok

  • USB 2,0

    Var

  • SCART

    Var

  • RS-232C (Kontrol / SVC)

    Var

TEMEL NİTELİKLER

  • Ekran Tipi

    Plasma TV

  • Ekran Boyutu ( İnç )

    50

ÖZELLİKLER

  • Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi

    Var

  • Bluetooth

    Yok

  • TruMotion

    Var

  • HD Ready

    Yok

  • AV Giriş Navigasyonu

    Yok

  • Akıllı Sensör

    Var

Müşteri Yorumları