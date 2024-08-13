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65 inç LG QNED evo AI QNED9M 4K 144Hz Video ve Ses Aktarımı ile Kablosuz Görüntü İletebilen TV
65QNED9MA6B PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

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65 inç LG QNED evo AI QNED9M 4K 144Hz Video ve Ses Aktarımı ile Kablosuz Görüntü İletebilen TV

65QNED9MA6B PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

65 inç LG QNED evo AI QNED9M 4K 144Hz Video ve Ses Aktarımı ile Kablosuz Görüntü İletebilen TV

65QNED9MA6B
  • Front view of LG QNED evo AI QNED9M TV. LG QNED evo AI Logo on the. op corner. LG QNED evo TV depicts colorful paintike textures coming together. Zero Connect Box in the corner with the title, Zero Connect Box with 4K 144Hz wireless video & audio transfer.
  • Zero Connect Box with its corresponding size dimensions in millimeters.
  • Front view and side view of LG QNED evo AI QNED9M 4K Smart TV showing its length, width, height, and depth dimensions.
  • A whale swims out towards the viewer through a QNED9M placed amidst the corals in the ocean. Text talks about how detail is impressive showing visually lossless 4K quality.
  • A dimly lit living room with a game screen depicted on the QNED9M. Zero Connect Box sits inside a coffee table. Text talks about 144Hz ultra-responsive wireless gaming with low latency.
  • Three icons that represent the 3 Free benefits from LG True Wireless TV. Location-free, clutter-free, hassle-free. Text talks about breaking free from the limits of wired TV and enjoying an effortless setup and clean, open space.
  • Splashes of paint burst from the floor up in diverse colors. Intertrek certification for 100% Color Volume to DCI-P3. The title talks about LG’s new and unique wide color gamut technology that allows you to see vivid color on your screen.
  • 3D holographic flower in many different shades and hues against a black background. The definition and detail of the flower shows off QNED MiniLED's capability to produce visuals with exceptional color, brightness, and contrast. The title talks about how MiniLED enhances clarity and provides exceptional contrast.
  • The alpha 9 AI Processor Gen8 lights up with different shades of blue and bolts of light shoot out from it highlighting its circuits. Performance statistics are visible. 1.7 times greater AI neural processing, NPU. 1.7 times faster operation, CPU. 2.1 times improved graphics, GPU.
  • A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.
  • LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. Around it are the different functionalities that a user can access from the button. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. The text explains that the LG AI Magic Remote completes your AI experience with a dedicated AI button and can be used like an air mouse. Just point and click.
  • LG TV screen with an AI Magic Remote on the foreground. The AI button is highlighted and a speech bubble shows text, suggest a movie I like. On the screen we see the user icon E, indicating how AI Voice ID was able to identify which user it was and give personalized recommendations just based on their voice.
  • Close-up of an LG TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
  • Sci-fi content is playing on an LG TV screen. On the screen is the Al Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how Al Chatbot solved the issue for the user automatically. Text explains Al Chatbot can understand user intent and provide solutions to troubleshoot.
  • A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar. Zero Connect Box sits inside a coffee table.
Front view of LG QNED evo AI QNED9M TV. LG QNED evo AI Logo on the. op corner. LG QNED evo TV depicts colorful paintike textures coming together. Zero Connect Box in the corner with the title, Zero Connect Box with 4K 144Hz wireless video & audio transfer.
Zero Connect Box with its corresponding size dimensions in millimeters.
Front view and side view of LG QNED evo AI QNED9M 4K Smart TV showing its length, width, height, and depth dimensions.
A whale swims out towards the viewer through a QNED9M placed amidst the corals in the ocean. Text talks about how detail is impressive showing visually lossless 4K quality.
A dimly lit living room with a game screen depicted on the QNED9M. Zero Connect Box sits inside a coffee table. Text talks about 144Hz ultra-responsive wireless gaming with low latency.
Three icons that represent the 3 Free benefits from LG True Wireless TV. Location-free, clutter-free, hassle-free. Text talks about breaking free from the limits of wired TV and enjoying an effortless setup and clean, open space.
Splashes of paint burst from the floor up in diverse colors. Intertrek certification for 100% Color Volume to DCI-P3. The title talks about LG’s new and unique wide color gamut technology that allows you to see vivid color on your screen.
3D holographic flower in many different shades and hues against a black background. The definition and detail of the flower shows off QNED MiniLED's capability to produce visuals with exceptional color, brightness, and contrast. The title talks about how MiniLED enhances clarity and provides exceptional contrast.
The alpha 9 AI Processor Gen8 lights up with different shades of blue and bolts of light shoot out from it highlighting its circuits. Performance statistics are visible. 1.7 times greater AI neural processing, NPU. 1.7 times faster operation, CPU. 2.1 times improved graphics, GPU.
A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.
LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. Around it are the different functionalities that a user can access from the button. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. The text explains that the LG AI Magic Remote completes your AI experience with a dedicated AI button and can be used like an air mouse. Just point and click.
LG TV screen with an AI Magic Remote on the foreground. The AI button is highlighted and a speech bubble shows text, suggest a movie I like. On the screen we see the user icon E, indicating how AI Voice ID was able to identify which user it was and give personalized recommendations just based on their voice.
Close-up of an LG TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
Sci-fi content is playing on an LG TV screen. On the screen is the Al Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how Al Chatbot solved the issue for the user automatically. Text explains Al Chatbot can understand user intent and provide solutions to troubleshoot.
A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar. Zero Connect Box sits inside a coffee table.

Temel Özellikler

  • Zero Connect Box ile 4K 144Hz kablosuz görüntü iletebilen TV
  • Yepyeni Dinamik QNED Renk’ten olağanüstü zengin renk paleti
  • 8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi ve çevreleyen ses deneyimi
  • Devasa Ultra Büyük TV ekranında yüksek çözünürlük
  • AI Sihirli Kumanda üzerinde yeni AI düğmesi, sesli kontroller, sürükle ve bırak fonksiyonları
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Best of CES 2025 için Android Authority CES Awards rozeti.

Best of CES 2025 (QNED9M)

LG 4K Kablosuz Görüntü İletebilen QNED TV’nin Sunduğu Değeri Çok Sevdik

CES Innovation Awards rozeti ve 2025 Onur ödülü ibaresi.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Yenileme Programı)

Siber Güvenlik

*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

Kablosuz Görüntü İletebilen TV Görüntü Kalitesi AI için webOS Tasarım Ses Kalitesi Eğlence

Yalnızca LG Kablosuz Görüntü İletebilen TV — Kablosuz Özgürlük, Kablolu TV’lerden Farksız Performans

4K kablosuz aktarım özelliği. Kablosuz Görüntü İletebilen TV teknolojimiz, nefes kesici görüntü ve ses kalitesinden ödün vermeden sizi kablolu bağlantıların sınırlamalarından özgürleştirir.

Birden fazla cihaza bağlı duvara monteli QNED9M’nin yakından görünümü. Kablolar ve cihazlar yavaşça kaybolur ve görüntüde sadece duvara monteli QNED9M kalır. Yavaş yavaş uzaklaşarak modern bir eve monte edilmiş QNED9M’yi gösterir. Zero Connect Box kahve sehpasının üzerinde duruyor.

Kablolu TV’lerden hiçbir farkı olmayan sıfır görsel kayıp ile 4K netliği deneyimleyin.

4K 144Hz video ve ses aktarımlı Kablosuz Görüntü İletebilen TV teknolojimiz, kablolu TV’lerle aynı görüntüleme deneyimini sunar. İçeriklerin keyfini kaliteden ödün vermeden ve gecikmesiz çıkarın.

Okyanusta mercanların arasına yerleştirilmiş QNED9M ekranından izleyiciye doğru yüzen bir balina.

*ISO/IEC 29170-2 dahili test sonuçlarına göre görsel kayıp yaşanmamıştır. Gerçek performans ayarlara, ortam koşullarına ve kullanıma bağlıdır.

Oldukça düşük gecikme süreli kablosuz teknolojisiyle mükemmel oyunların keyfini çıkarın

Kablosuz aktarımda bile sorunsuz ve kusursuz oyun performansı için sertifikalıdır. AMD FreeSync Premium ve daha fazlasıyla 144Hz oyun deneyiminin keyfini çıkarın.

Loş ışıklı bir oturma odasında QNED9M ekranında bir oyun görüntüleniyor. Zero Connect Box kahve sehpasının içinde duruyor. VRR logosu ile 144Hz logosu da gösteriliyor.

VRR logosu ile diğer ilgili sertifikalar gösteriliyor.

*Yalnızca 144Hz’yi destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Kablolu TV’lerin sınırlarından kurtulun

Temiz ve ferah bir alan sunan zahmetsiz kurulum özgürlüğünün tadını çıkarın. Cihazlarınızı Zero Connect Box’a bağlayın ve kablolardan özgürleşin.

Mekandan Bağımsız

Zero Connect Box’ı dilediğiniz yere kolayca kurabilirsiniz. Doğrudan TV bağlantısına ihtiyaç duymadan mekanınızı dilediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. 

Karmaşasız

Mekanınızın göze hoş görünmesini sağlayın. Kablo karmaşası olmadan her şeyi düzenli ve derli toplu tutun.

Zahmetsiz

TV’niz yerine tüm cihazlarınızı Zero Connect Box’a bağlayın ve rahatça mükemmel eğlence kurulumunuzu yaratın.

Zero Connect Box ile duvarla aynı hizada montajı basitleştirin

TV’inizi duvara daha zahmetsizce monte edin. Zero Connect Box’ınız TV’inizin diğer cihazlarına kablosuz bağlanır; ekstra maliyete neden olabilecek ilave duvar değişikliklerine gerek kalmaz.

Kurulum açısından kablolu TV ile LG Kablosuz Görüntü İletebilen TV TV'nin yan yana karşılaştırması. Kablolu TV tarafında, diğer tüm cihazları TV’nin arkasına saklamak için ekstra kuruluma ihtiyaç duyulduğu görünüyor. Karmaşık kurulum ve kablolar yine de açıklıklardan görünüyor. Etikette ekstra ücret karşılığında duvar içi kurulum yazıyor. LG Kablosuz Görüntü İletebilen TV TV tarafında ise TV duvara temiz bir şekilde monte edilmiş. Görünen kablo veya cihaz bulunmuyor. Etikette zahmetsiz, maliyetsiz kurulum yazıyor.

*Zero Connect Box, televizyonun kablosuz alıcısından daha alçak bir yere monte edilmelidir.

*Cihazlar kabloyla Zero Connect Box’a bağlanmalıdır.

*Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.

*Satın alan müşteriler, LG QNED Zero Connect Box edinmiş olacaktır.

Yepyeni Dinamik QNED Renk

LG’nin Quantum Dot teknolojisinin yerine geçen en yeni ve eşsiz geniş renk gamı teknolojisi geliştirilmiş renk üretim oranı sunar.

Çeşitli renklerde boya sıçramaları yerden yukarı doğru fırlayarak patlıyor.
DCI-P3 için %100 Renk Hacmi Intertek sertifikası.

%100 Renk Hacmi Sertifikalı LG QNED

*Ekran Color Gamut Volume (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

Gelişmiş Lokal Karartma özellikli MiniLED

Yeni alfa AI İşlemci destekli MiniLED, LG QNED evo TV’de aşırı keskin kontrast ve gerçekçi detaylar yaratır.

Siyah bir arka planda, farklı tonlarda 3D holografik çiçek. Çiçeğin netliği ve detayları, QNED MiniLED'’in istisnai renk, parlaklık ve kontrasta sahip görseller yaratma özelliğini gösteriyor.

*Özellikler inç, model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir. 

Olağanüstü 8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci ile üstün görsel detaylar

İşlemcimizin AI motoru, her kareyi detaylı bir şekilde analiz eder ve yükseltir. Yüzleri tanıyarak sadece 4K görsel kalite sunmakla kalmaz, aynı zamanda yüz ifadeleri ve derinliği de geliştirir.

8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci koyu bir arka planda gösteriliyor. İçinden yayılan deniz mavisi ışık, çevresindeki mikroçip devrelerini aydınlatıyor. Performans istatistikleri ekranda görüntüleniyor. 1,7 kat daha güçlü yapay sinirsel işleme, NPU. 1,7 kat daha hızlı çalışma, CPU. 2,1 kat gelişmiş grafikler, GPU.

*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre, aynı yılın giriş seviyesi Smart TV alfa 7 AI İşlemcisi Gen8 ile karşılaştırıldığında.

AI Resim Pro her kareyi canlandırır

AI Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşleştirme Pro özelliği her karedeki unsurları analiz ederek çözünürlüğü, parlaklığı, derinliği ve netliği iyileştirir.

Ormandaki bir papağanın donuk ve neredeyse gri görüntüsünün üzerinden çizgiler animasyonlu bir şekilde geçerek bir süper bilgisayar karedeki unsurları analiz ediyormuş gibi bir etki yaratıyor. Bir lazerle papağanın silueti çizilir ve ardından görüntü daha parlak, keskin ve canlı hale gelir. Arka plan da soldan sağa doğru dönüşerek kontrast, derinlik ve renklerdeki iyileşmeyi gösterir.

*AI Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşitleme Pro özellikleri QNED92, QNED9M ve QNED85 için geçerlidir.

*AI Resim Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.

*Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.

Yeni nesil LG AI TV

AI Sihirli Kumanda, AI Deneyimi tamamlar

AI Sihirli Kumanda ile başka bir cihaza gerek duymadan televizyonunuzu kolayca yönetin! Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği sayesinde temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın ya da kolayca sesli komut verin.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma,  yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

AI Ses Kimliği

LG AI Ses Kimliği her kullanıcının benzersiz sesli imzasını tanır ve konuşmaya başladığınız anda kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

AI Arama’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG QNED TV ekranının yakından çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Arama, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.

AI Arama

TV’nize dilediğinizi sorun. Dahili AI sesinizi tanır ve isteklerinize hızlıca kişiselleştirilmiş tavsiyelerle yanıt verir. Microsoft Copilot ile ek sonuçlar ve çözümler de alabilirsiniz.

*AI Arama özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur. 

*ABD ve Kore’de LLM Modeli kullanılmaktadır.

*İnternet bağlantısı gereklidir. 

LG QNED TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor.

AI Chatbot

AI Sihirli Kumanda aracılığıyla AI Chatbot ile etkileşime geçin, ayar yapılandırmadan sorun gidermeye kadar tüm endişelerinizi giderin. AI kullanıcıların niyetini anlayarak derhal çözüm sunabilir.

*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.

*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

LG TV ekranın önünde LG AI Sihirli Kumanda yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Konsiyerj işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.

AI Konsiyerj

Uzaktan kumandanızdaki AI düğmesine hızlıca basarak arama ve izleme geçmişinize dayalı kişiselleştirilmiş anahtar sözcük ve tavsiyeler sağlayan AI Konsiyerj’i açabilirsiniz. 

*Desteklenen menü ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

AI Resim Sihirbazı

Gelişmiş algoritmalar 1,6 milyar görüntü olasılığını analiz ederek tercihlerinizi öğrenir. Yaptığınız seçimlere göre TV’niz tamamen size özel kişiselleştirilmiş bir görüntü oluşturur.

AI Ses Sihirbazı

Bir dizi ses klibi arasından beğendiğiniz sesleri seçin. AI, 40 milyar parametre arasından tercihlerinize göre ayarlanmış size özel bir ses profili oluşturur.

Oturma odasında bir kişi. Etrafındaki konuşma balonu, sadece “Merhaba LG” diyerek LG TV’siyle nasıl etkileşim kurduğunu gösteriyor.

TV’nizle etkileşime geçmek için sadece “Merhaba LG” deyin

Televizyonunuzun yapay zekası her zaman isteklerinize hazırdır. Hiçbir düğmeye basmadan, sadece “Merhaba LG” dediğinizde, yapay zeka isteklerinizi dinlemeye başlayacaktır.

webOS Yenileme Programı logosu ve adı ile yanında CES Innovation Awards 2025 Honoree rozeti.

5 yıldır ödüllü webOS Yenileme Programı için güncellemeler

Tüm güncellemeleri alarak en yeni özelliklerin ve yazılımın avantajlarından yararlanın. Siber güvenlik kategorisinde CES Innovation Awards adayı webOS, özel hayatınızı ve verilerinizi güvende tutar.

*webOS Yenileme Programı, 2025 model OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’ler için geçerlidir.

*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.

*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.

*Mevcut güncellemeler, 2022 OLED’ler ve 2023 UHD ve üzeri modelleri içerir.

Ekranda Home Hub olan LG TV. Kullanıcı arayüzünde görünen Google Home, ThinQ ve diğer IoT cihazlarla, tüm akıllı cihazlarınızı TV’nizden kolayca nasıl yönetebileceğiniz gösteriliyor.

Home Hub, akıllı eviniz için hepsi bir arada platform

Çeşitli LG ev aletlerini, Google Home cihazlarınız ve daha fazlasıyla beraber sorunsuzca yönetin. Tüm evinizi tek bir kullanımı kolay kontrol panelinden idare etmenin sonsuz rahatlığını yaşayın. 

*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

*Uzaktan kumandasız eller serbest ses işlevi yalnızca alfa 9 AI İşlemci ve alfa 11 AI İşlemci ile kullanılabilir. Ürün ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Ultra Büyük TV

Tüm favori film, spor ve oyunlarınızı LG Ultra Büyük TV’de görüntüleyin. Dev ekranda yüksek çözünürlüğün tadını çıkarın.

Koltukta oturan bir aile ile karşılarında LG Soundbar üzerinde duvara monte LG QNED TV görüntüsü. Bir kız çocuğu ekranda gösterilen iki yunusa işaret ediyor.

*QNED9M maksimum 86 inç boyutundadır ve inç değerleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Ultra İnce Tasarım

TV’nizin şık çerçevesi modern görünümü yeniden tanımlar ve izleme deneyimini daha büyüleyici hale getirir.

Modern bir yaşam alanında koltukta oturan bir aile ile karşılarında LG Soundbar üzerinde duvara monte LG QNED TV. Zero Connect Box kahve sehpasının içinde duruyor.

Modern bir yaşam alanında LG Soundbar üzerinde duvara monte LG QNED TV. Zero Connect Box kahve sehpasının içinde duruyor.

AI Ses Pro ile etkili sonuçlar için ince ses ayarı yapın

Havaalanı pistinde yürüyen bir grup insan. Arkalarında bir uçak var. Grup, uçaktan yeni inmiş gibi görünüyor ve uçağın motorları hala çalışıyor. Bazı kişilerden yükselen soyut ses dalgaları, AI Yeniden Ses Düzenleme sayesinde, yüksek arka plan gürültüsüne rağmen seslerin rahatça duyulup anlaşılabildiğini ifade ediyor.

AI Yeniden Ses Düzenleme ile ses netliği

Yüksek sesli sahnelerde diyalogları duyabilmek için ses düzeyini ayarlamaya son. AI Yeniden Ses Düzenleme, ses karışımındaki her sesi ayıklayıp iyileştirerek her diyalogun kolayca anlaşılmasını sağlar.

LG QNED TV ekranında motosikletli bir adam gösteriliyor. Motosikletin tekerleğinden yayılan mor renkli soyut daireler ses emisyonunu görselleştiriyor.

Sanal 11.1.2 kanallarıyla etrafınızı tamamen saran çevreleyici ses

AI işleme TV’nin sesini iyileştirerek daha güçlü bir ses deneyimi sunar.

Duvara monte LG TV’nin bulunduğu bir oturma odası. Sanal 11.1.2 kanallarının kullanıcı için nasıl çevreleyici ses deneyimi yarattığını göstermek amacıyla, alanı dolduran ses dalgaları grafik olarak gösteriliyor.

Sanal 11.1.2 kanallarıyla etrafınızı tamamen saran çevreleyici ses

LG TV’nizle çevreleyici ses deneyimini yaşayın. Yapay zeka, sesin etrafınızı saran 11.1.2 kanallarından geliyormuş gibi hissetmenizi sağlamak için derin öğrenme algoritmalarını kullanır.

*Soundbar Modu menüsünden etkinleştirilmelidir.

*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

Ses deneyiminizi LG TV ve LG Soundbar ile mükemmelleştirin

LG Soundbar üzerine yerleştirilen LG TV’nin yakından görünümü. Üstte kayan WIFI simgesi yer alıyor.

WOWCAST, TV ve soundbar’ı kablosuz olarak bağlamanızı sağlar

Kablolarla vedalaşın ve televizyonunuzu görünürde hiç dağınıklık olmadan izleyin.

Görüntüde, LG QNED TV ve LG Soundbar’ın bulunduğu bir oturma odasında her iki cihazın alanı çoklu çevreleyen sesle nasıl doldurduğunu görselleştiren grafikler yer alıyor.

WOW Arayüzü, sesi TV’nizden kolayca kontrol etmenizi sağlar

Birbirleriyle mükemmel eşleşen LG QNED TV’ler ve LG Soundbar’lar, çoklu çevreleyen ses ortamları oluşturmak üzere mükemmel uyum içinde çalışırlar.

LG Soundbar, LG QNED TV’nin altında yer alıyor. TV ekranında soundbar arayüzü ve TV ses kontrolleri gösteriliyor.

WOW Arayüzü, sesi TV’nizden kolayca kontrol etmenizi sağlar

*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir. 

*Soundbar Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.  

*TV ile uyumlu soundbar modelleri, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

TV’niz için en iyi LG Soundbar’ları bulun

*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen ilgili ürünün sayfasına bakın.

Filmler için En İyi QNED TV

Çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özellikli FILMMAKER MODE ile evinizde en yüksek yönetmen standartlarına uygun görüntü kalitesiyle sinematik bir deneyim yaşayın.

Dolby Vision ve FILMMAKER MODE

Dolby Vision ve FILMMAKER MODE ile çevreye uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özelliği sayesinde, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.

Dolby Atmos

Gerçekçi çevreleyen sesin etrafınızda dolaşmasına izin vererek tüm aksiyonun merkezindeymiş gibi hissedin.

*Ortam FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır. 

*Dolby Vision teknolojili Ambiyans FILMMAKER MODE desteklenir.

*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

LG QNED92 ve LG QNED85 TV’ler yan yana duruyor. Ekranlarında, LG QNED’in parlak ve canlı renk üretme teknolojisini vurgulayan rengarenk bir sanat eseri gösteriliyor. YEPYENİ LG QNED evo AI logosu bulunuyor.

Yepyeni QNED evo
serisiyle tanışın

*Bu ürün bilgi sayfasında bulunan yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.

*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir. 

*AI Sihirli Kumandayı TV’inizin ebadına, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın alınması gerekebilir.

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