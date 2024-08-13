We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
65 inç LG QNED evo AI QNED9M 4K 144Hz Video ve Ses Aktarımı ile Kablosuz Görüntü İletebilen TV
Temel Özellikler
- Zero Connect Box ile 4K 144Hz kablosuz görüntü iletebilen TV
- Yepyeni Dinamik QNED Renk’ten olağanüstü zengin renk paleti
- 8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi ve çevreleyen ses deneyimi
- Devasa Ultra Büyük TV ekranında yüksek çözünürlük
- AI Sihirli Kumanda üzerinde yeni AI düğmesi, sesli kontroller, sürükle ve bırak fonksiyonları
Best of CES 2025 (QNED9M)
LG 4K Kablosuz Görüntü İletebilen QNED TV’nin Sunduğu Değeri Çok Sevdik
CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Yenileme Programı)
Siber Güvenlik
*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.
Yalnızca LG Kablosuz Görüntü İletebilen TV — Kablosuz Özgürlük, Kablolu TV’lerden Farksız Performans
4K kablosuz aktarım özelliği. Kablosuz Görüntü İletebilen TV teknolojimiz, nefes kesici görüntü ve ses kalitesinden ödün vermeden sizi kablolu bağlantıların sınırlamalarından özgürleştirir.
Kablolu TV’lerden hiçbir farkı olmayan sıfır görsel kayıp ile 4K netliği deneyimleyin.
4K 144Hz video ve ses aktarımlı Kablosuz Görüntü İletebilen TV teknolojimiz, kablolu TV’lerle aynı görüntüleme deneyimini sunar. İçeriklerin keyfini kaliteden ödün vermeden ve gecikmesiz çıkarın.
*ISO/IEC 29170-2 dahili test sonuçlarına göre görsel kayıp yaşanmamıştır. Gerçek performans ayarlara, ortam koşullarına ve kullanıma bağlıdır.
Oldukça düşük gecikme süreli kablosuz teknolojisiyle mükemmel oyunların keyfini çıkarın
Kablosuz aktarımda bile sorunsuz ve kusursuz oyun performansı için sertifikalıdır. AMD FreeSync Premium ve daha fazlasıyla 144Hz oyun deneyiminin keyfini çıkarın.
*Yalnızca 144Hz’yi destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.
*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.
*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Kablolu TV’lerin sınırlarından kurtulun
Temiz ve ferah bir alan sunan zahmetsiz kurulum özgürlüğünün tadını çıkarın. Cihazlarınızı Zero Connect Box’a bağlayın ve kablolardan özgürleşin.
Zero Connect Box ile duvarla aynı hizada montajı basitleştirin
TV’inizi duvara daha zahmetsizce monte edin. Zero Connect Box’ınız TV’inizin diğer cihazlarına kablosuz bağlanır; ekstra maliyete neden olabilecek ilave duvar değişikliklerine gerek kalmaz.
*Zero Connect Box, televizyonun kablosuz alıcısından daha alçak bir yere monte edilmelidir.
*Cihazlar kabloyla Zero Connect Box’a bağlanmalıdır.
*Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.
*Satın alan müşteriler, LG QNED Zero Connect Box edinmiş olacaktır.
Yepyeni Dinamik QNED Renk
LG’nin Quantum Dot teknolojisinin yerine geçen en yeni ve eşsiz geniş renk gamı teknolojisi geliştirilmiş renk üretim oranı sunar.
*Ekran Color Gamut Volume (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.
Gelişmiş Lokal Karartma özellikli MiniLED
Yeni alfa AI İşlemci destekli MiniLED, LG QNED evo TV’de aşırı keskin kontrast ve gerçekçi detaylar yaratır.
*Özellikler inç, model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Olağanüstü 8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci ile üstün görsel detaylar
İşlemcimizin AI motoru, her kareyi detaylı bir şekilde analiz eder ve yükseltir. Yüzleri tanıyarak sadece 4K görsel kalite sunmakla kalmaz, aynı zamanda yüz ifadeleri ve derinliği de geliştirir.
*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre, aynı yılın giriş seviyesi Smart TV alfa 7 AI İşlemcisi Gen8 ile karşılaştırıldığında.
AI Resim Pro her kareyi canlandırır
AI Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşleştirme Pro özelliği her karedeki unsurları analiz ederek çözünürlüğü, parlaklığı, derinliği ve netliği iyileştirir.
*AI Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşitleme Pro özellikleri QNED92, QNED9M ve QNED85 için geçerlidir.
*AI Resim Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.
*Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.
Yeni nesil LG AI TV
AI Sihirli Kumanda, AI Deneyimi tamamlar
AI Sihirli Kumanda ile başka bir cihaza gerek duymadan televizyonunuzu kolayca yönetin! Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği sayesinde temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın ya da kolayca sesli komut verin.
*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.
*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.
*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.
*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.
*Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.
*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.
*AI Arama özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.
*ABD ve Kore’de LLM Modeli kullanılmaktadır.
*İnternet bağlantısı gereklidir.
*İnternet bağlantısı gereklidir.
*AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.
*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.
*Desteklenen menü ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.
*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.
*webOS Yenileme Programı, 2025 model OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’ler için geçerlidir.
*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.
*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.
*Mevcut güncellemeler, 2022 OLED’ler ve 2023 UHD ve üzeri modelleri içerir.
*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.
*Uzaktan kumandasız eller serbest ses işlevi yalnızca alfa 9 AI İşlemci ve alfa 11 AI İşlemci ile kullanılabilir. Ürün ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Ultra Büyük TV
Tüm favori film, spor ve oyunlarınızı LG Ultra Büyük TV’de görüntüleyin. Dev ekranda yüksek çözünürlüğün tadını çıkarın.
*QNED9M maksimum 86 inç boyutundadır ve inç değerleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Ultra İnce Tasarım
TV’nizin şık çerçevesi modern görünümü yeniden tanımlar ve izleme deneyimini daha büyüleyici hale getirir.
AI Ses Pro ile etkili sonuçlar için ince ses ayarı yapın
*Soundbar Modu menüsünden etkinleştirilmelidir.
*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
Ses deneyiminizi LG TV ve LG Soundbar ile mükemmelleştirin
*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.
*Soundbar Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.
*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.
*TV ile uyumlu soundbar modelleri, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.
TV’niz için en iyi LG Soundbar’ları bulun
*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen ilgili ürünün sayfasına bakın.
Filmler için En İyi QNED TV
Çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özellikli FILMMAKER MODE ile evinizde en yüksek yönetmen standartlarına uygun görüntü kalitesiyle sinematik bir deneyim yaşayın.
Dolby Vision ve FILMMAKER MODE
Dolby Vision ve FILMMAKER MODE ile çevreye uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özelliği sayesinde, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.
*Ortam FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.
*Dolby Vision teknolojili Ambiyans FILMMAKER MODE desteklenir.
*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.
*Bu ürün bilgi sayfasında bulunan yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.
*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.
*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.
*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.
*AI Sihirli Kumandayı TV’inizin ebadına, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın alınması gerekebilir.
Tüm Özellikler
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Müşteri Yorumları
Mağazada Bul
LG Size Özel Seçimler
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.