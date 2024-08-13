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LG 65QNED80A Satın Alımlarında XG5Q Hoparlör Hediye
65QNED80A6A PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
TV

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG 65QNED80A Satın Alımlarında XG5Q Hoparlör Hediye

65QNED80A6A PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
TV

LG 65QNED80A Satın Alımlarında XG5Q Hoparlör Hediye

65QNED80A.XG5Q
  • front view
  • front view
  • front view
front view
front view
front view

Temel Özellikler

  • Yepyeni Dinamik QNED Renk’ten olağanüstü zengin renk paleti
  • 8.Nesil Alfa 7 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, yükseltilmiş görüntü ve çevreleyen ses deneyimi
  • AI Sihirli Kumanda üzerinde yeni AI düğmesi, sesli kontroller, sürükle ve bırak fonksiyonları
  • Track Tipi Woofer
  • Sınıfının En İyisi 20W Ses Çıkışı
  • Sound Boost
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Ana Özellikler

Ekran Türü

4K QNED

Yenileme Hızı

60Hz Native

Geniş Renk Gamı

Dinamik QNED Renk

Görüntü İşlemcisi

8.Nesil a7 4K AK İşlemci

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

HDR10 / HLG

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1456 x 840 x 29,7

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

22,5

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

Ekran Türü

4K QNED

Ekran Çözünürlüğü

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Arkaplan Işık Türü

Edge

Yenileme Hızı

60Hz Native

Geniş Renk Gamı

Dinamik QNED Renk

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

Görüntü İşlemcisi

8.Nesil a7 4K AK İşlemci

AI Çözünürlük Yükseltme

4K Süper Yükseltme

Dinamik Ton Eşleme

Evet

AI Parlaklık Kontrolü

Evet

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Evet

Yerel Karartma Teknolojisi

Yerel Karartma

Görüntü Modu

10 Mod

Otomatik Kalibrasyon

Evet

OYUN

HGIG Mode

Evet

Oyun Ayar Menüsü

Evet (Oyun Sayfası)

ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

Evet

VRR (Değişken Yenileme Hızı)

Evet (60 Hz'e kadar)

SMART TV

İşletim Sistemi

webOS 25

USB Kamera Uyumlu

Evet

Web Tarayıcısı

Evet

Kontrol Sayfası

Evet

Akıllı Ses Tanıma

Evet

Sihirli Kumanda

Yerleşik

Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

Evet (LG ThinQ)

Apple Home Uyumluluğu

Evet

SES

AI Ses

α7 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Up-mix)

Gelişmiş Net Ses

Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)

LG Ses Senkronizasyonu

Evet

Ses Modu Paylaşımı

Evet

Eşzamanlı Ses Çıkışı

Evet

Bluetooth Surround Uyumlu

Evet (2 Yönlü Oynatma)

Ses Çıkışı

20W

AI Akustik Ayarlama

Evet

Ses Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Kılavuza bakın)

Hoparlör Yönü

Aşağı Yönde Ses Verme

Hoparlör Sistemi

2.0 kanal

WOW Orkestra

Evet

ERİŞİLEBİLİRLİK

Yüksek Kontrast

Evet

Gri Ölçek

Evet

Renkleri Ters Çevir

Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1456 x 840 x 29,7

TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

1456 x 904 x 295

Kutu Boyutları (GxYxD)

1600 x 970 x 172

Ayak Boyutları (GxD) (mm):

1167/425 x 295

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

22,5

TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

22,9

　Kutu Ağırlığı

29,6

VESA Uyumluluğu

300 x 300

BAĞLANTI

HDMI Ses Dönüş Kanalı

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Desteği

Evet (v 5.1)

Ethernet Girişi

1 adet

Simplink (HDMI CEC)

Evet

SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

1 adet

CI Slot

1 adet

HDMI Giriş

3 adet (adetRC, ALLM desteği sağlar)

RF Girişi (Anten/Kablo)

2 adet

USB Girişi

2 adet (v 2.0)

Wi-Fi

Evet (Wi-Fi 5)

GÜÇ

Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Bekleme Güç Tüketimi

0,5 W'ın altında

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

Kumanda

MR25 Sihirli Kumanda

Güç Kablosu

Evet (Ayrılabilir)

YAYINCILIK

Analog TV Alıcısı

Evet

Dijital TV Alıcısı

DVB-T2/T (Karasal), DVB-C (Kablo), DVB-S2/S (Uydu)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

uzatma
Product information sheet (65QNED80A6A)
uzatma
Türkiye Energy Label 2019(65QNED80A6A)
uzatma
Türkiye Information Sheet(65QNED80A6A)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
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Tüm Özellikler

SATIŞ BÖLGESI

Satış Bölgesi

Global

MODEL BİLGİLERİ

Üretim Modeli Adı

XG5QBK

Alıcı Model Adı

XG5QBK

Bluetooth Arama adı

XG5Q

Marka Bilgileri

XBOOM Go

BOYUT(G X Y X D, MM)

Boyut (G x Y x D) mm

222 x 83 x 80

AĞIRLIK(KG)

Net Ağırlık (kg)

0,7 kg

Brüt Ağırlık (kg)

1.4

KARTON KUTU

Karton Boyutu (G x Y x D) mm

278 x 124 x 128

Tip

Normal tip

KANALLAR

Kanal Sayısı

1 kanal (1 Yol)

ÇIKIŞ GÜCÜ

Çıkış Gücü

20 W (woofer)

BAĞLANTI - GENEL

Aux girişi (3.5)

Var

USB C-type (Dişi)

Var

GÖRÜNTÜLEME BILGILERI

Ekran Tipi

LED Göstergesi
(BT, Güç açık, Pil, EQ)

EQ

Sound Boost

Var (Küresel varsayılan)

Standart

Var

Özel EQ (Uygulama)

Var

PIL

Pil Türü

Lityum-İyon

Pil Kapasitesi

14,8 W (3,8 V, 3900 mAh)

Pil Şarj süresi

4

Pil Ömrü

18 saat↑

GÜÇ TÜKETIMI

Güç açık modu (Şarj durumu)

10 W

Bekleme modu

0,5 W

BLUETOOTH SES FORMATI

SBC

Var

AAC

Var

KOLAYLIK

Çok Noktalı

Var (2 adet)

Kablosuz parti bağlantısı (Çift mod)

Var

Kablosuz parti bağlantısı (Çoklu mod)

Var (10 adet)

Yükseltme Yöneticisi (FOTA)

Var

Bluetooth Uygulaması (Android/iOS)

Var/Var

Sesli komut (Google Asistan, Siri)

Var

Aydınlatma

Var

Su / Sıçrama Koruması

Var (IP67)

Bluetooth

Var (5.1)

Pil Göstergesi

Var

Telefon hoparlörü

Var

Güvenlik Kilidi

Var

HOPARLÖR

Woofer Ünitesi

Track Tipi Woofer (42x80 mm) x1

Pasif Radyatör

Var

Empedans

woofer(2,5Ω)

AKSESUAR(MANUEL)

Basit kılavuz

Var

Garanti Kartı

Var

AKSESUAR(DIĞERLERI)

USB C Type kablo

Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

uzatma
WEB INFO(XG5QBK)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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