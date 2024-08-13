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İşte yeni QNED
Devasa LG QNED ile canlı renkler ve olağanüstü netlik. Yeni işlemcimiz ve karartma bölgelerimiz, içerikleri mükemmelleştirerek her pikselin son derece net kalmasını sağlar.
*Ekran görüntüsü temsilidir.
LG QNED AI’in sunduğu yenilikleri keşfedin
11 yıllık OLED teknolojisinden güç alan üst düzey QNED
Olağanüstü akıllı ve büyüleyici bir deneyim. 7. Nesil Alfa 9 AI 8K İşlemci teknolojimiz, ses ve görüntüyü otomatik olarak optimize eder ve sizinle senkronize hale getirir.
|*Ekran görüntüsü temsilidir.
QNED deneyimini geliştiren zeka
İzleme alışkanlıklarınıza göre senkronize olur
Zevkinize göre ayarlanan bir resim
En sevdiğiniz görüntüleri seçin ve bırakın. AI Resim Sihirbazı, 85 milyon olasılık arasından tam zevkinize göre ayarlanmış bir resim oluşturup profilinize kaydetsin.
Gece
Gündüz
Her ışıkta parlayan zeka
İster gündüz ister gece olsun, Parlaklık Kontrolü mekanınızın ışığını algılar ve resmi buna göre dengeleyerek ortaya canlı ve net görseller çıkarır.
Her karede akıl almaz gerçekçiliği hissedin
AI gücüyle keskin netlik ve renkler
Her sahneyi bir başyapıta dönüştürün. Dinamik Ton Eşleştirme Pro özelliği kare içerisindeki parlaklık ve kontrastı akıllı teknolojisi ile geliştirirken AI Süper Yükseltme özelliği, derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla tüm içerikleri gerçek zamanlı olarak iyileştirir. Sonuç: şaşırtıcı derecede net görüntüler.
*QNED99, QNED90, QNED89 ve QNED85 modellerinde AI Resim Pro ve AI Süper Yükseltme mevcuttur.
**Alfa 9 / Alfa 8 işlemci bulunan modellerde (QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 ve 86NANO80), Dinamik Ton Eşleştirme Pro mevcuttur.
***AI Resim Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.
****Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.
Akustiğin hiçbir detayını kaçırmayın
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**Ses modu menüsünden etkinleştirilmelidir.
***Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
*webOS : Yenileme Programı beş yıl boyunca toplamda 4 webOS güncellemesi destekler.
**webOS : Yenileme Programı için beş yıllık güncelleme eşiği yeni bir ürünün global lansmanıdır.
***İlk webOS güncellemesi satın alma zamanından iki yıl sonra gerçekleşecektir.
****Müşteriler satın alma anında mevcut sürüm de dahil 5 webOS sürümü alır.
*****Güncellemeler, tüm OLED ve 8K QNED’ler dahil olmak üzere 2022 yılında çıkan modellerde mevcuttur ve 2023 sonrasında çıkan modellere UHD, NanoCell, QNED ve OLED dahildir.
******Özellikler değiştirilebilir ve bazı özellik, uygulama ve servis güncellemeleri modele göre değişiklik gösterebilir.
TV deneyiminizi kişiselleştirin
Profilim, AI Resim Sihirbazı, AI Konsiyerj ve Hızlı Kartlar ile size özel hazırlanmış bir TV deneyimini yaşayın.
webOS 24
TV deneyiminizi kişiselleştirin
Profilim, AI Resim Sihirbazı, AI Konsiyerj ve Hızlı Kartlar ile size özel hazırlanmış bir TV deneyimini yaşayın.
*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir ve piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
**Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün vaktine göre değişiklik gösterebilir ve yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.
***2023 yılı ve sonrasında üretilen OLED/QNED/Nanocell/UHD modelleri için geçerlidir.
****5 yıllık süre içerisinde toplam 4 güncelleme sağlanacaktır, zamanlaması bölgeye veya ülkeye değişiklik gösterebilir.
*****Ekran görüntüleri temsilidir.
Kendinizi hayranlık uyandıran ölçülerin büyüsüne kaptırın
Gerçek boyutlu eğlence ile olağanüstü büyüleyicilik. Tüm içeriklerinizi ultra büyük ekranda görüntüleyin. İzleme, oyun veya egzersiz keyfini eşi benzeri görülmemiş netlik ve ölçülerle çıkarın.
*QNED99 ve QNED90 modellerinde Galeri Tasarımı mevcuttur.
**QNED99, QNED90, QNED85 ve QNED80 modelleri maksimum 86 inç boyutundadır.
***Geçerli modeller bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*8K yalnızca QNED99 modelinde mevcuttur.
Hassas arka ışık kapkaranlık ve ultra parlak anları ortaya çıkarır
Her bir sahneyi gerçekçi bir netlikle görüntüleyin. Hassas karartma teknolojisi; mümkün olan en keskin görüntüyü üretmek, istenmeyen ışık halkalarını azaltmak ve gizli ayrıntıları görünür hale getirmek için yüzlerce karartma bloğunu kontrol eder.
*QNED99, QNED90 ve QNED89 modellerinde Hassas Karartma Teknolojisi mevcuttur.
**QNED99 modelinde Hassas Karartma Pro+ özelliği mevcuttur.
Hayat dolu parlak ve çekici renkleri keşfedin
Gerçek dünyadan bile daha canlı olağanüstü zengin renklerin büyüsüne kendinizi kaptırın.
*QNED99 ve QNED90 modellerinde QNED Renk Pro ve %100 Renk Hacmi özellikleri mevcuttur.
**Ekran Renk Gamut Seviyesi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.
Galeri Tasarımı
Duvarınızda bir başyapıt sergileyin
TV’nizi sanat eserine dönüştürün. Duvarla aynı hizada ince tasarım sayesinde ekranınız yaşam alanınıza mükemmel uyum sağlar.
Eşleştirilmiş Soundbar ile ahşap duvara düz monte edilmiş LG TV. Ahşap zeminli modern oturma odasının gri duvarına monte edilmiş LG TV ve Soundbar. Ekranda renkli sanat eserleri görüntüleniyor. Mermer zeminli bir oturma odasının açılı görünümü. Bej renkli duvara monte edilmiş LG TV ekranında tropik bir okyanus üzerindeki botun havadan görünümü yer alıyor.
*QNED99 ve QNED90 modellerinde Galeri Tasarımı mevcuttur.
**QNED99 ve QNED90 modelleri maksimum 86 inç boyutundadır.
***Geçerli modeller bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
LG QNED AI’e yakışır olağanüstü Soundbar
Mükemmel şekilde gizlenmiş olağanüstü ses
Sinerji Braketi sayesinde, uyumlu S70TY Sounbar kolayca kurulabilir ve QNED TV’nizle mükemmel şekilde eşleşir.
*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.
**Sinerji Braketi, 1 kutuplu stand veya 2 kutuplu stand ile birlikte gelir (ülkeye/ürüne göre değişiklik gösterebilir).
*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir ve Soundbar Mod Kontrolü modele göre değişiklik gösterebilir.
**LG TV Uzaktan Kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.
***Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.
****WOW Arayüz ile Uyumlu TV’ler: QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 ve QNED80.
*****WOW Orkestra ile Uyumlu TV’ler: QNED99, QNED90, QNED89 ve QNED85.
******WOWCAST ile Uyumlu TV’ler: QNED99, QNED90, QNED89 ve QNED85.
*******80 inç ve üzeri QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 modelleri S90TY, S90TR ve S70 ile eşleştirilebilir.
Büyüleyici film ve oyun deneyimine kendinizi bırakın
Hayat dolu gerçek film sahneleri
Film gecelerini dönüşüme uğratın. Dolby Vision’ın ultra canlı görüntüleri, yönetmenin niyetini korumak, bozulma veya aşırı işlemeyi önleyerek görüntü kalitesini optimize etmek amacıyla FILMMAKER MODE™ desteğiyle bir araya geliyor.
Karanlık bir kurgu stüdyosundaki bir adam LG TV’ye bakıyor. Ekranda “Dolunay Katilleri” filmi görüntüleniyor. Resim içinde “Evde izleyeceğiniz tüm filmler Filmmaker Modunda izlenmelidir.” metni yer alıyor. Ardından, alt kısımda "Martin Scorsese, Yönetmen, Dolunay Katilleri" yazısı görüntüleniyor. Dolunay Katilleri logosu ve “Çok yakında” yazısı aşağıda yer alıyor.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**FILMMAKER Modu, UHD Alliance, Inc'in ticari markasıdır.
Tam ölçekli görsellerin ve seslerin tadını kendi koltuğunuzdan çıkarın.
Ev sinema deneyiminizi dönüştürün. Dolby Atmos ürettiği uzamsal ses ile sizi daha da içine çeker. HDR10 Pro renklerin zengin ve canlı görünmesini garanti eder.
Bir oturma odasının önden görünümü. Odanı etrafını opak ve beyaz renkli bir kubbe ile parlak dairesel grafikler kaplıyor. Sol alt köşede Dolby Atmos logosu.
*HDR10 Pro, LG Electronics tarafından geliştirilen ve standart görüntü kalitesi 'HDR10'u esas alan bir teknolojidir.
Devasa zaferlerin keyfini çıkarın
FreeSync ve VRR ile yüksek hızlarda akıcı ve sorunsuz oyun deneyimi. Kolay ayarlar sayesinde garantili zafer.
*QNED99, QNED90, QNED89 ve QNED85 modellerinde AMD FreeSync™ Premium ve VRR mevcuttur.
**QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 ve QNED80 modellerinde GeForce NOW, Oyun Kontrol Paneli ve Optimizasyonu, ALLM, eARC ve HGiG mevcuttur.
***VRR, HDMI 2.1’in onaylı bir spesifikasyonudur.
****HGiG, HDR'de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.
*****HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Kontroller tam ihtiyacınız olan yerde
Oyun Optimizasyonu ve Oyun Kontrol Panelini kullanmak için oyunu durdurmanıza gerek yok.
*Oyun Kontrol Paneli yalnızca “Oyun Optimizasyonu” ve “Oyun Kontrol Paneli” birlikte açıkken etkinleşir.
**Ekran görüntüleri temsilidir.
Tüm favori oyunlarınıza erişin
Binlerce oyun evreni parmaklarınızın ucunda. Muhteşem bulut oyun kitaplığını keşfedin. Oyun oynayarak geçirebileceğiniz zamanı indirme veya güncellemelerle kaybetmeden oyunları anında yayınlayın.
*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
**GeForce NOW üyeliği gerekli olabilir.
***Boosteroid üyeliği gerekli olabilir.
LG QNED AI’in gelecek vizyonunu keşfedin
Hafif, doğada çözünür ambalaj ve kürüsel sürdürülebilirlik referansları ile gezegen için doğru seçimi yapın.
*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
**Tüm QNED’lerin Alt Braketi ve QNED85(65/55/50") modellerinin Bütün Arka Kapağı geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
Ana Özellikler
-
Ekran Türü
8K QNED MiniLED
-
Yenileme Hızı
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
QNED Colo Pro
-
Görüntü İşlemcisi
7.Nesil α9 AI 8K İşlemci
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FreeSync Uyumluluğu
Evet
-
Ses Çıkışı
60W
-
Hoparlör Sistemi
4.2. kanal
-
Dolby Atmos
Evet
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1665x958x29,5
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
38,2
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
8K QNED MiniLED
-
Ekran Çözünürlüğü
8K (7,680 x 4,320)
-
Arkaplan Işık Türü
Mini LED
-
Yenileme Hızı
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
QNED Colo Pro
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
7.Nesil α9 AI 8K İşlemci
-
AI Çözünürlük Yükseltme
α9 AI 8K Süper Çözünürlük Yükseltici
-
Dinamik Ton Eşleme
Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)
-
AI Tür Seçimi
Evet (SDR/HDR)
-
AI Parlaklık Kontrolü
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Evet
-
HFR (Yüksek Kare Hızı)
4K 120 fps (HDMI, RF, USB)
-
Yerel Karartma Teknolojisi
Gelişmiş Hassas Karartma +
-
Motion
Motion Pro
-
Görüntü Modu
10 mod (Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı, Canlı, Standart, APS (Otomatik Güç Tasarrufu), Sinema, Spor, Oyun, FILMMAKER, (ISF)Uzman(Aydınlık Oda), (ISF)Uzman(Karanlık Oda))
OYUN
-
FreeSync Uyumluluğu
Evet
-
HGIG Mode
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
Evet (Oyun Sayfası)
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
Evet
-
VRR (Değişken Yenileme Hızı)
Evet
SMART TV
-
İşletim Sistemi
webOS 24
-
Aile Ayarları
Evet
-
ThinQ
Evet
-
USB Kamera Uyumlu
Evet
-
Always Ready
Evet
-
Web Tarayıcısı
Evet
-
Eller Serbest Ses Kontrolü
Evet
-
Akıllı Ses Tanıma
Evet
-
Sihirli Kumanda
Yerleşik
-
Çoklu Görünüm
Evet
-
Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması
Evet (LG ThinQ)
SES
-
Dolby Atmos
Evet
-
AI Ses
α9 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Yükseltme)
-
Gelişmiş Net Ses
Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)
-
WiSA Hazır
Evet (2.1 Kanala Kadar)
-
LG Ses Senkronizasyonu
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
Evet
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
Evet (2 Yönlü Oynatma)
-
Ses Çıkışı
60W
-
AI Akustik Ayarlama
Evet
-
Ses Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)
-
Hoparlör Yönü
Aşağı Yönde Ses Verme
-
Hoparlör Sistemi
4.2. kanal
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Yüksek Kontrast
Evet
-
Gri Ölçek
Evet
-
Renkleri Ters Çevir
Evet
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1665x958x29,5
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
1665x1032x405
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
1820x1115x253
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
895x405
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
38,2
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
41,6
-
Kutu Ağırlığı
52,5
-
VESA Uyumluluğu
400x400
BAĞLANTI
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Desteği
Evet (v 5.1)
-
Ethernet Girişi
1 adet
-
Simplink (HDMI CEC)
Evet
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
1 adet
-
CI Slot
1 adet
-
HDMI Giriş
4 adet (4K 120Hz, adetRC, VRR, ALLM, QMS desteği sağlar (4 port))
-
RF Girişi (Anten/Kablo)
3 adet
-
USB Girişi
3 adet (1 adet v3.0 / 2 adet v2.0 )
-
Wi-Fi
Evet (Wi-Fi 6)
GÜÇ
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
-
Bekleme Güç Tüketimi
0,5 W'ın altında
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Kumanda
Sihirli Uzaktan Kumanda MR24
-
Güç Kablosu
Evet (Ekli)
-
Uzaktan Kumanda Pilleri
Evet (AA x 2 adet)
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