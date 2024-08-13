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86 inç LG QNED AI QNED85 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS24 2024
86QNED85T6C PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

86 inç LG QNED AI QNED85 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS24 2024

86QNED85T6C PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
86QNED85T6C

86 inç LG QNED AI QNED85 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS24 2024

LG QNED TV, QNED85’un önden görünümü. Ekranda LG QNED, 2024 yazısı ve webOS Re:New Program logosu yer alıyor.

webOS

Pocket-lint

LG webOS en iyi akıllı TV işletim sistemi seçildi

Detaylı Bilgi

webOS 24 UX

iF Design Award 

iF Design Award ‘Kazananı’

Detaylı Bilgi

İşte yeni QNED

Devasa LG QNED ile canlı renkler ve olağanüstü netlik. Yeni işlemcimiz ve karartma bölgelerimiz, içerikleri mükemmelleştirerek her pikselin son derece net kalmasını sağlar.

Ekranda renkli bir sanat eserini gösteren LG QNED85.

*Ekran görüntüsü temsilidir.

LG QNED AI’nin sunduğu yenilikleri keşfedin

Alttan yayılan turuncu bir ışıkla birlikte Alfa 8 AI İşlemci 4K gösteriliyor. "Yükseltilebilir webOS" ve "webOS Re:New Program" yazılarının arasında kırmızı, sarı ve mor renkli spiral bir şekil gösteriliyor. Sırayla soldan sağa doğru LG QNED89, QNED90 ve QNED99 TV’ler gösteriliyor. Her bir TV ekranında renkli bir sıçrama ve TV’lerin üzerinde “Ultra Büyük TV” yazısı yer alıyor.

Alfa 8 AI 4K İşlemci

Olağanüstü QNED zekası TV deneyiminizi üst seviyeye taşır.

Keşfedin 

 

 

İçerden gelen büyüleyicilik. Gelişmiş Alfa 8 AI İşlemci 4K teknolojimiz, ses ve görüntü kalitesini otomatik olarak optimize eder ve sizinle senkronize hale getirir.

*Ekran görüntüsü temsilidir.

QNED deneyimini geliştiren zeka

LG TV’nin bir oturma odasında duvara monte edilmiş görüntüsü. Ekranda bir gitar sanatçısı ve ses dalgalarını temsil eden eş merkezli daire grafikleri gösteriliyor. Sol üstte "AI Kişiselleştirme" yazısı yer alıyor. Güneşli bir günde dışarıda mavi gökyüzüne karşı ağaçların önünde çömelmiş bir kadın görüntüsü ve sol üstte “AI Görüntü Pro” yazısı. Ekrandan çıkan ses baloncukları ve dalgalarının mekanı kapladığı LG TV görüntüsü ve sol üstte “AI Ses Pro" yazısı.

AI Kişiselleştirme

İzleme alışkanlıklarınıza göre senkronize olur

Zevkinize göre ayarlanan bir resim

En sevdiğiniz görüntüleri seçin ve bırakın. AI Resim Sihirbazı, 85 milyon olasılık arasından tam zevkinize göre ayarlanmış bir resim oluşturup profilinize kaydetsin.

Oturma odasının duvarına monte edilmiş bir LG TV ekranında gitar sanatçısı görüntüsü. Ses dalgalarını temsil eden eş merkezli daire grafikleri.

AI Akustik Ayar

Mekanınıza uyum sağlayan optimum ses

Ses sistemi odanızın yerleşimini ve oturduğunuz yeri algılayarak etrafınızda odanızın benzersiz akustiğine göre mükemmel şekilde ayarlanmış bir ses kubbesi oluşturur.

Gece modern bir yaşam alanında LG TV ve LG Soundbar. Kuzey ışıklarını gösteren ekran görüntüsü ideal parlaklık seviyelerinde görüntüleniyor.

Gece

Gündüz modern bir yaşam alanında LG TV ve LG Soundbar. Kuzey ışıklarını gösteren ekran görüntüsü ideal parlaklık seviyelerinde görüntüleniyor.

Gündüz

Her ışıkta parlayan zeka

İster gündüz ister gece olsun, Parlaklık Kontrolü mekanınızın ışığını algılar ve resmi buna göre dengeleyerek ortaya canlı ve net görseller çıkarır.

AI Resim Pro

Her karede akılalmaz gerçekçiliği hissedin

AI gücüyle keskin netlik ve renkler

Her sahneyi bir başyapıta dönüştürün. AI Süper Yükseltme özelliği, derin öğrenme algoritmaları kullanarak tüm içerikleri gerçek zamanlı olarak iyileştirir. Sonuç: şaşırtıcı derecede net görüntüler.

 

 

*QNED99, QNED90, QNED89 ve QNED85 modellerinde AI Resim Pro ve AI Süper Yükseltme özelliği mevcuttur.

**Alfa 9 / Alfa 8 işlemci bulunan modellerde (QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 ve 86NANO80), Dinamik Ton Eşleştirme Pro mevcuttur.

***AI Resim Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.

****Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.

AI Ses Pro

Akustiğin hiçbir detayını kaçırmayın

Ekrandan çıkan ses baloncukları ve dalgalarının mekanı kapladığı LG TV görüntüsü.

Mekanınızı saran gerçekçi sesler

Mekanınızı ses stüdyosu kalitesinde zengin seslerle dolduran 9.1.2 sanal çevreleyen ses sistemiyle her bir nefes alışını ve kalp atışını işitin.

Bir adam toprak yolda motorsiklet kullanıyor ve motorsikletin etrafında parlak dairesel grafikler yer alıyor.

Etkileyici ses yankılanıyor

AI işlemci geliştirmeleri ses deneyiminize güçle dolu dinamik bir destek sağlar.

LG TV performans sergileyen müzisyenleri gösteriyor. Mekanın etrafında parlak dairesel grafikler yer alıyor.

İzlediğiniz her şeye uyum sağlayan bir ses

Uyarlamalı Ses Kontrolü izlediğiniz içeriğin türüne göre sesi gerçek zamanlı olarak dengeleyerek zengin netlik sağlar.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

**Ses modu menüsünden etkinleştirilmelidir.

***Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir. 

En altta sarı, turuncu ve mor dairesel küreli siyah bir zemine karşı webOS : Yenileme Programı logosu.

webOS Yenileme Programı

5 yıl boyunca TV'niz güncel kalsın 

5 yıl içerisinde söz verilen 4 webOS güncellemesi ile kullanışlı özellikler ve teknolojilere ayak uydurun.

*webOS Yenileme Programı beş yıl boyunca toplamda 4 webOS güncellemesini destekler.

**webOS Yenileme Programı için beş yıllık güncelleme eşiği yeni bir ürünün global lansmanıdır.

***İlk webOS güncellemesi satın alma zamanından iki yıl sonra gerçekleşecektir.

****Müşteriler satın alma anında mevcut sürüm de dahil 5 webOS sürümü alır.

*****Güncellemeler, tüm OLED ve 8K QNED’ler dahil olmak üzere 2022 yılında çıkan modellerde mevcuttur ve 2023 sonrasında çıkan modellere UHD, NanoCell, QNED ve OLED dahildir.

******Özellikler değiştirilebilir ve bazı özellik, uygulama ve servis güncellemeleri modele göre değişiklik gösterebilir.

webOS 24

TV deneyiminizi kişiselleştirin

Profilim, AI Resim Sihirbazı, AI Konsiyerj ve Hızlı Kartlar ile size özel hazırlanmış bir TV deneyimini yaşayın.

Daha Fazla Bilgi Edinin

*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir ve piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.

**Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün vaktine göre değişiklik gösterebilir ve yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır. 

***2023 yılı ve sonrasında üretilen OLED/QNED/NanoCell/UHD modelleri için geçerlidir.

****5 yıllık süre içerisinde toplam 4 güncelleme sağlanacaktır, zamanlaması bölgeye veya ülkeye değişiklik gösterebilir.

*****Ekran görüntüleri temsilidir.

Ultra Büyük TV

Kendinizi hayranlık uyandıran ölçülerin büyüsüne kaptırın

 

 

İçerisinde bir ailenin bulunduğu oturma odasında ultra büyük LG TV duvara monte edilmiş olarak gösteriliyor. Ekranda mercan ve kaplumbağalı bir okyanus sahnesi yer alıyor.

*QNED85 ve QNED80 modelleri Ultra İnce Tasarımlıdır.

**QNED99, QNED90, QNED85 ve QNED80 modelleri maksimum 86 inç boyutundadır.

***Geçerli modeller bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 

 

Gerçek boyutlu eğlence ile olağanüstü büyüleyicilik. Tüm içeriklerinizi ultra büyük ekranda görüntüleyin. İzleme, oyun veya egzersiz keyfini eşi benzeri görülmemiş netlik ve ölçülerle çıkarın.

Profesyonel Karartma

Olağanüstü derinlik ve detaylara kendinizi bırakın

Gelişmiş karartma teknolojisi, ekran boyunca yayılan karartma bölgelerini etkinleştirerek ince detayları görebilmenizi ve olağanüstü gerçekçilikte görüntüler elde etmenizi sağlar.

*QNED85 ve QNED80 modellerinde Gelişmiş Bölgesel Karartma ve Profesyonel Karartma mevcuttur.

QNED Rengi

Hayat dolu parlak ve çekici renkleri keşfedin

Gerçek dünyadan bile daha canlı olağanüstü zengin renklerin büyüsüne kendinizi kaptırın.

*QNED89, QNED85 ve QNED80 modellerinde QNED Renk mevcuttur.

**Ekran Renk Gamut Seviyesi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

Ultra İnce Tasarım

İç mekanınızla bütünleşen şık tasarım

Ekranınız ultra ince tasarımıyla mekanınıza kusursuz şekilde uyum sağlar ve duvara mükemmel yerleşir.

*QNED85 ve QNED80 modelleri Ultra İnce Tasarımlıdır.

**QNED85 ve QNED80 modelleri maksimum 86 inç boyutundadır.

***Geçerli modeller bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

LG Ses ile Mükemmel Uyum

LG QNED AI’e yakışır olağanüstü Soundbar

Sinerji Braketi

Mükemmel şekilde gizlenmiş olağanüstü ses

Sinerji Braketi sayesinde, uyumlu S70TY Sounbar kolayca kurulabilir ve QNED TV’nizle mükemmel şekilde eşleşir. 

*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.

**Sinerji Braketi, 1 kutuplu stand veya 2 kutuplu stand ile birlikte gelir (ülkeye/ürüne göre değişiklik gösterebilir).

LG TV’ye yönlendirilmiş bir uzaktan kumanda görüntüsü. Ekranın sağ tarafında ayarlar gösteriliyor.

WOW Arayüz ile 

Parmaklarınızın ucundaki sadelik

Modlar, profiller ve kullanışlı özellikler gibi basit soundbar kontrolü için WOW Interface’e LG TV’niz üzerinden ulaşın.

Oturma odasında duvara monteli LG TV ve LG Soundbar görüntüsü. Parlak şekil grafikleri odanın etrafını sarıyor.

WOW Orkestra

Her bir görüntü mükemmel ayarlanmıştır

WOW Orkestra, LG Soundbar’ınızın ve LG QNED’inizin benzersiz sesini sinerji içinde bir araya getiriyor.

Duvara monteli LG TV ve LG Soundbar. Ortada beyaz bir Wi-Fi sembolü grafiği yer alıyor.

Yerleşik WOWCAST

Televizyonunuzu görünürde hiç dağınıklık olmadan izleyin

Kablolara veda edin ve WOWCAST ile LG Soundbar'ınızın ses kalitesinin tam potansiyelini işitin.

*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir ve Soundbar Mod Kontrolü modele göre değişiklik gösterebilir.

**LG TV Uzaktan Kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır. 

***Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

****WOW Arayüz ile Uyumlu TV’ler: QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 ve QNED80.

*****WOW Orkestra ile Uyumlu TV’ler: QNED99, QNED90, QNED89 ve QNED85.

******WOWCAST ile Uyumlu TV’ler: QNED99, QNED90, QNED89 ve QNED85.

*******80 inç ve üzeri QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 modelleri S90TY, S90TR ve S70 ile eşleştirilebilir.

Büyüleyici film ve oyun deneyimine kendinizi bırakın

FILMMAKER MODE™

Yönetmenlerin hayalindeki gibi görüntüleyin.

Kendinizi en özgün çekimlerin büyüleyici dünyasına bırakın. FILMMAKER MODE™, hassas ayarları sayesinde filmleri tıpkı yönetmenin hayalindeki gibi sunar.

Karanlık bir kurgu stüdyosundaki bir adam ekranında günbatımı görüntüsü yer alan LG TV’ye bakıyor. Görüntünün sağ alt kısmında FILMMAKER Modu logosu yer alıyor.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

**FILMMAKER Modu, UHD Alliance, Inc'in ticari markasıdır.

Ev Sinema Deneyimi

İzlediğiniz her sahnenin harikalarını keşfedin

Sinema keyfini evinizde deneyimleyin. HDR10 Pro, hassas renk ve kontrast özellikleri sayesinde her filmi yönetmenin amaçladığı şekilde görüntüler. 

Az aydınlatılmış bir oturma odasında küçük bir masanın yanında yerde oturan bir aile, duvara monte edilmiş ve Dünya'yı uzaydan gösteren bir LG TV'ye bakıyor.

*HDR10 Pro, LG Electronics tarafından geliştirilen ve standart görüntü kalitesi 'HDR10'u esas alan bir teknolojidir. 

Gelişmiş Oyun Deneyimi

Devasa zaferlerin keyfini çıkarın

FreeSync ve VRR ile yüksek hızlarda akıcı ve sorunsuz oyun deneyimi. Kolay ayarlar sayesinde garantili zafer.

A blurry scene of a car driving fast in a racing game. The scene is refined, resulting in smooth and clear action. FreeSync Premium logo and VRR logo in the top right corner.

*QNED99, QNED90, QNED89 ve QNED85 modellerinde AMD FreeSync™ Premium ve VRR mevcuttur.

**QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 ve QNED80 modellerinde GeForce NOW, Oyun Kontrol Paneli ve Optimizasyonu, ALLM, eARC ve HGiG mevcuttur.

***VRR, HDMI 2.1’in onaylı bir spesifikasyonudur.

****HGiG, HDR'de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.

*****HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Kontroller tam ihtiyacınız olan yerde

Oyun Optimizasyonu ve Oyun Kontrol Panelini kullanmak için oyunu durdurmanıza gerek yok.

Oyun oynandığı sırada ekranın üzerinde Oyun Kontrol Paneli ile birlikte görüntülenen FPS oyun sahnesi. Oyunun üzerinde Oyun Optimizasyonu ile birlikte görüntülenen karanlık bir kış sahnesi.

*Oyun Kontrol Paneli yalnızca “Oyun Optimizasyonu” ve “Oyun Kontrol Paneli” birlikte açıkken etkinleşir. 

**Ekran görüntüleri temsilidir.

Tüm favori oyunlarınıza erişin

Binlerce oyun evreni parmaklarınızın ucunda. Muhteşem bulut oyun kitaplığını keşfedin. Oyun oynayarak geçirebileceğiniz zamanı indirme veya güncellemelerle kaybetmeden oyunları anında yayınlayın.

Boosteroid ana sayfa görüntüsü üzerinde “Trine 4: The Nightmare Price" yer alıyor. GeForce NOW ana sayfasının sağında beş farklı oyuna ait küçük resim yer alıyor.

*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

**GeForce NOW üyeliği gerekli olabilir.

***Boosteroid üyeliği gerekli olabilir.

Sürdürülebilirlik

LG QNED AI’in gelecek vizyonunu keşfedin

Hafif, doğada çözünür ambalaj ve kürüsel sürdürülebilirlik referansları ile gezegen için doğru seçimi yapın.

Bej renkli bir arka plana karşı üzerinde ağaçlar çizili LG QNED ambalajı.

*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

**Tüm QNED’lerin Alt Braketi ve QNED85(65/55/50") modellerinin Bütün Arka Kapağı geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.

***Tüm QNED90, QNED85 ve 86/75/65/55/50QNED80 modelleri “Çevresel Olarak Değerlendirildi” sertifikasına sahiptir.

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Ana Özellikler

  • Ekran Türü

    4K QNED

  • Yenileme Hızı

    120Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    QNED Color

  • Görüntü İşlemcisi

    α8 AI 4K İşlemci

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • FreeSync Uyumluluğu

    Evet

  • Ses Çıkışı

    20W

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 kanal

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1928 x 1108 x 30,9

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    50,0

Tüm Özellikler

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

  • Yüksek Kontrast

    Evet

BAĞLANTI

  • SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    1 adet

  • RF Girişi (Anten/Kablo)

    2 adet

  • CI Slot

    1 adet

  • Ethernet Girişi

    1 adet

  • Bluetooth Desteği

    Evet (v 5.1)

  • Wi-Fi

    Evet (Wi-Fi 5)

  • USB Girişi

    2 adet (v 2.0)

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı

    eARC (HDMI 3)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • HDMI Giriş

    4 adet (4K 120Hz, adetRC, VRR, ALLM, QMS desteği sağlar (4 port))

YAYINCILIK

  • Analog TV Alıcısı

    Evet

  • Dijital TV Alıcısı

    DVB-T2/T (Karasal), DVB-C (Kablo), DVB-S2/S (Uydu)

SES

  • WOW Orkestra

    Evet

  • Ses Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

  • Bluetooth Surround Uyumlu

    Evet (2 Yönlü Oynatma)

  • Eşzamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Evet

  • WiSA Hazır

    Evet (2.1 Kanala Kadar)

  • AI Akustik Ayarlama

    Evet

  • Gelişmiş Net Ses

    Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)

  • AI Ses

    α8 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Yükseltme)

  • Hoparlör Yönü

    Aşağı Yönde Ses Verme

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 kanal

  • Ses Çıkışı

    20W

SMART TV

  • Apple Home Uyumluluğu

    Evet

  • Kontrol Sayfası

    Evet

  • USB Kamera Uyumlu

    Evet

  • Always Ready

    Evet

  • Aile Ayarları

    Evet

  • Çoklu Görünüm

    Evet

  • Web Tarayıcısı

    Evet

  • Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

    Evet (LG ThinQ)

  • Sihirli Kumanda

    Yerleşik

  • Akıllı Ses Tanıma

    Evet

  • ThinQ

    Evet

  • İşletim Sistemi

    webOS 24

OYUN

  • VRR (Değişken Yenileme Hızı)

    Evet

  • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

    Evet

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet (Oyun Sayfası)

  • HGIG Mode

    Evet

  • FreeSync Uyumluluğu

    Evet

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Gelişmiş AI Görüntü

    Evet

  • Otomatik Kalibrasyon

    Evet

  • Görüntü Modu

    10 mod (Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı, Canlı, Standart, APS (Otomatik Güç Tasarrufu), Sinema, Spor, Oyun, FILMMAKER, (ISF)Uzman(Aydınlık Oda), (ISF)Uzman(Karanlık Oda))

  • Motion

    Motion Pro

  • Yerel Karartma Teknolojisi

    Yerel Karartma

  • Dinamik Ton Eşleme

    Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)

  • HFR (Yüksek Kare Hızı)

    4K 120 fps (HDMI)

  • FILMMAKER MODE™

    Evet

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • AI Parlaklık Kontrolü

    Evet

  • AI Tür Seçimi

    Evet (SDR/HDR)

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    α8 AI 4K Süper Çözünürlük Yükseltici

  • Görüntü İşlemcisi

    α8 AI 4K İşlemci

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Geniş Renk Gamı

    QNED Color

  • Yenileme Hızı

    120Hz Native

  • Arkaplan Işık Türü

    Edge

  • Ekran Çözünürlüğü

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Ekran Türü

    4K QNED

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • VESA Uyumluluğu

    600 x 400

  • 　Kutu Ağırlığı

    64,6

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    52,0

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    50,0

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    1592 x 370

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    2090 x 1215 x 228

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1928 x 1198/1162 x 370

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1928 x 1108 x 30,9

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

  • Güç Kablosu

    Evet (Ayrılabilir)

  • Uzaktan Kumanda Pilleri

    Evet (AA x 2 adet)

  • Kumanda

    Sihirli Uzaktan Kumanda MR24

GÜÇ

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,5 W'ın altında

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 200~240V 5060Hz

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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