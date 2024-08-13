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86 inç LG QNED AI QNED85 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS24 2024
İşte yeni QNED
Devasa LG QNED ile canlı renkler ve olağanüstü netlik. Yeni işlemcimiz ve karartma bölgelerimiz, içerikleri mükemmelleştirerek her pikselin son derece net kalmasını sağlar.
*Ekran görüntüsü temsilidir.
LG QNED AI’nin sunduğu yenilikleri keşfedin
Olağanüstü QNED zekası TV deneyiminizi üst seviyeye taşır.
İçerden gelen büyüleyicilik. Gelişmiş Alfa 8 AI İşlemci 4K teknolojimiz, ses ve görüntü kalitesini otomatik olarak optimize eder ve sizinle senkronize hale getirir.
*Ekran görüntüsü temsilidir.
QNED deneyimini geliştiren zeka
LG TV’nin bir oturma odasında duvara monte edilmiş görüntüsü. Ekranda bir gitar sanatçısı ve ses dalgalarını temsil eden eş merkezli daire grafikleri gösteriliyor. Sol üstte "AI Kişiselleştirme" yazısı yer alıyor. Güneşli bir günde dışarıda mavi gökyüzüne karşı ağaçların önünde çömelmiş bir kadın görüntüsü ve sol üstte “AI Görüntü Pro” yazısı. Ekrandan çıkan ses baloncukları ve dalgalarının mekanı kapladığı LG TV görüntüsü ve sol üstte “AI Ses Pro" yazısı.
İzleme alışkanlıklarınıza göre senkronize olur
Zevkinize göre ayarlanan bir resim
En sevdiğiniz görüntüleri seçin ve bırakın. AI Resim Sihirbazı, 85 milyon olasılık arasından tam zevkinize göre ayarlanmış bir resim oluşturup profilinize kaydetsin.
Gece
Gündüz
Her ışıkta parlayan zeka
İster gündüz ister gece olsun, Parlaklık Kontrolü mekanınızın ışığını algılar ve resmi buna göre dengeleyerek ortaya canlı ve net görseller çıkarır.
Her karede akılalmaz gerçekçiliği hissedin
AI gücüyle keskin netlik ve renkler
Her sahneyi bir başyapıta dönüştürün. AI Süper Yükseltme özelliği, derin öğrenme algoritmaları kullanarak tüm içerikleri gerçek zamanlı olarak iyileştirir. Sonuç: şaşırtıcı derecede net görüntüler.
*QNED99, QNED90, QNED89 ve QNED85 modellerinde AI Resim Pro ve AI Süper Yükseltme özelliği mevcuttur.
**Alfa 9 / Alfa 8 işlemci bulunan modellerde (QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 ve 86NANO80), Dinamik Ton Eşleştirme Pro mevcuttur.
***AI Resim Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.
****Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.
Akustiğin hiçbir detayını kaçırmayın
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**Ses modu menüsünden etkinleştirilmelidir.
***Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
*webOS Yenileme Programı beş yıl boyunca toplamda 4 webOS güncellemesini destekler.
**webOS Yenileme Programı için beş yıllık güncelleme eşiği yeni bir ürünün global lansmanıdır.
***İlk webOS güncellemesi satın alma zamanından iki yıl sonra gerçekleşecektir.
****Müşteriler satın alma anında mevcut sürüm de dahil 5 webOS sürümü alır.
*****Güncellemeler, tüm OLED ve 8K QNED’ler dahil olmak üzere 2022 yılında çıkan modellerde mevcuttur ve 2023 sonrasında çıkan modellere UHD, NanoCell, QNED ve OLED dahildir.
******Özellikler değiştirilebilir ve bazı özellik, uygulama ve servis güncellemeleri modele göre değişiklik gösterebilir.
TV deneyiminizi kişiselleştirin
Profilim, AI Resim Sihirbazı, AI Konsiyerj ve Hızlı Kartlar ile size özel hazırlanmış bir TV deneyimini yaşayın.
*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir ve piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
**Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün vaktine göre değişiklik gösterebilir ve yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.
***2023 yılı ve sonrasında üretilen OLED/QNED/NanoCell/UHD modelleri için geçerlidir.
****5 yıllık süre içerisinde toplam 4 güncelleme sağlanacaktır, zamanlaması bölgeye veya ülkeye değişiklik gösterebilir.
*****Ekran görüntüleri temsilidir.
Kendinizi hayranlık uyandıran ölçülerin büyüsüne kaptırın
*QNED85 ve QNED80 modelleri Ultra İnce Tasarımlıdır.
**QNED99, QNED90, QNED85 ve QNED80 modelleri maksimum 86 inç boyutundadır.
***Geçerli modeller bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Gerçek boyutlu eğlence ile olağanüstü büyüleyicilik. Tüm içeriklerinizi ultra büyük ekranda görüntüleyin. İzleme, oyun veya egzersiz keyfini eşi benzeri görülmemiş netlik ve ölçülerle çıkarın.
Olağanüstü derinlik ve detaylara kendinizi bırakın
Gelişmiş karartma teknolojisi, ekran boyunca yayılan karartma bölgelerini etkinleştirerek ince detayları görebilmenizi ve olağanüstü gerçekçilikte görüntüler elde etmenizi sağlar.
*QNED85 ve QNED80 modellerinde Gelişmiş Bölgesel Karartma ve Profesyonel Karartma mevcuttur.
Hayat dolu parlak ve çekici renkleri keşfedin
Gerçek dünyadan bile daha canlı olağanüstü zengin renklerin büyüsüne kendinizi kaptırın.
*QNED89, QNED85 ve QNED80 modellerinde QNED Renk mevcuttur.
**Ekran Renk Gamut Seviyesi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.
İç mekanınızla bütünleşen şık tasarım
Ekranınız ultra ince tasarımıyla mekanınıza kusursuz şekilde uyum sağlar ve duvara mükemmel yerleşir.
*QNED85 ve QNED80 modelleri Ultra İnce Tasarımlıdır.
**QNED85 ve QNED80 modelleri maksimum 86 inç boyutundadır.
***Geçerli modeller bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
LG QNED AI’e yakışır olağanüstü Soundbar
Mükemmel şekilde gizlenmiş olağanüstü ses
Sinerji Braketi sayesinde, uyumlu S70TY Sounbar kolayca kurulabilir ve QNED TV’nizle mükemmel şekilde eşleşir.
*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.
**Sinerji Braketi, 1 kutuplu stand veya 2 kutuplu stand ile birlikte gelir (ülkeye/ürüne göre değişiklik gösterebilir).
*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir ve Soundbar Mod Kontrolü modele göre değişiklik gösterebilir.
**LG TV Uzaktan Kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.
***Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.
****WOW Arayüz ile Uyumlu TV’ler: QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 ve QNED80.
*****WOW Orkestra ile Uyumlu TV’ler: QNED99, QNED90, QNED89 ve QNED85.
******WOWCAST ile Uyumlu TV’ler: QNED99, QNED90, QNED89 ve QNED85.
*******80 inç ve üzeri QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 modelleri S90TY, S90TR ve S70 ile eşleştirilebilir.
Büyüleyici film ve oyun deneyimine kendinizi bırakın
Yönetmenlerin hayalindeki gibi görüntüleyin.
Kendinizi en özgün çekimlerin büyüleyici dünyasına bırakın. FILMMAKER MODE™, hassas ayarları sayesinde filmleri tıpkı yönetmenin hayalindeki gibi sunar.
Karanlık bir kurgu stüdyosundaki bir adam ekranında günbatımı görüntüsü yer alan LG TV’ye bakıyor. Görüntünün sağ alt kısmında FILMMAKER Modu logosu yer alıyor.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**FILMMAKER Modu, UHD Alliance, Inc'in ticari markasıdır.
Ev Sinema Deneyimi
İzlediğiniz her sahnenin harikalarını keşfedin
Sinema keyfini evinizde deneyimleyin. HDR10 Pro, hassas renk ve kontrast özellikleri sayesinde her filmi yönetmenin amaçladığı şekilde görüntüler.
Az aydınlatılmış bir oturma odasında küçük bir masanın yanında yerde oturan bir aile, duvara monte edilmiş ve Dünya'yı uzaydan gösteren bir LG TV'ye bakıyor.
*HDR10 Pro, LG Electronics tarafından geliştirilen ve standart görüntü kalitesi 'HDR10'u esas alan bir teknolojidir.
Devasa zaferlerin keyfini çıkarın
FreeSync ve VRR ile yüksek hızlarda akıcı ve sorunsuz oyun deneyimi. Kolay ayarlar sayesinde garantili zafer.
*QNED99, QNED90, QNED89 ve QNED85 modellerinde AMD FreeSync™ Premium ve VRR mevcuttur.
**QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 ve QNED80 modellerinde GeForce NOW, Oyun Kontrol Paneli ve Optimizasyonu, ALLM, eARC ve HGiG mevcuttur.
***VRR, HDMI 2.1’in onaylı bir spesifikasyonudur.
****HGiG, HDR'de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.
*****HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Kontroller tam ihtiyacınız olan yerde
Oyun Optimizasyonu ve Oyun Kontrol Panelini kullanmak için oyunu durdurmanıza gerek yok.
*Oyun Kontrol Paneli yalnızca “Oyun Optimizasyonu” ve “Oyun Kontrol Paneli” birlikte açıkken etkinleşir.
**Ekran görüntüleri temsilidir.
Tüm favori oyunlarınıza erişin
Binlerce oyun evreni parmaklarınızın ucunda. Muhteşem bulut oyun kitaplığını keşfedin. Oyun oynayarak geçirebileceğiniz zamanı indirme veya güncellemelerle kaybetmeden oyunları anında yayınlayın.
*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
**GeForce NOW üyeliği gerekli olabilir.
***Boosteroid üyeliği gerekli olabilir.
LG QNED AI’in gelecek vizyonunu keşfedin
Hafif, doğada çözünür ambalaj ve kürüsel sürdürülebilirlik referansları ile gezegen için doğru seçimi yapın.
*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
**Tüm QNED’lerin Alt Braketi ve QNED85(65/55/50") modellerinin Bütün Arka Kapağı geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
***Tüm QNED90, QNED85 ve 86/75/65/55/50QNED80 modelleri “Çevresel Olarak Değerlendirildi” sertifikasına sahiptir.
Ana Özellikler
-
Ekran Türü
4K QNED
-
Yenileme Hızı
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
QNED Color
-
Görüntü İşlemcisi
α8 AI 4K İşlemci
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
HDR10 / HLG
-
FreeSync Uyumluluğu
Evet
-
Ses Çıkışı
20W
-
Hoparlör Sistemi
2.0 kanal
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1928 x 1108 x 30,9
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
50,0
Tüm Özellikler
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Renkleri Ters Çevir
Evet
-
Gri Ölçek
Evet
-
Yüksek Kontrast
Evet
BAĞLANTI
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
1 adet
-
RF Girişi (Anten/Kablo)
2 adet
-
CI Slot
1 adet
-
Ethernet Girişi
1 adet
-
Bluetooth Desteği
Evet (v 5.1)
-
Wi-Fi
Evet (Wi-Fi 5)
-
USB Girişi
2 adet (v 2.0)
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
eARC (HDMI 3)
-
Simplink (HDMI CEC)
Evet
-
HDMI Giriş
4 adet (4K 120Hz, adetRC, VRR, ALLM, QMS desteği sağlar (4 port))
YAYINCILIK
-
Analog TV Alıcısı
Evet
-
Dijital TV Alıcısı
DVB-T2/T (Karasal), DVB-C (Kablo), DVB-S2/S (Uydu)
SES
-
WOW Orkestra
Evet
-
Ses Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)
-
Bluetooth Surround Uyumlu
Evet (2 Yönlü Oynatma)
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
Evet
-
LG Ses Senkronizasyonu
Evet
-
WiSA Hazır
Evet (2.1 Kanala Kadar)
-
AI Akustik Ayarlama
Evet
-
Gelişmiş Net Ses
Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)
-
AI Ses
α8 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Yükseltme)
-
Hoparlör Yönü
Aşağı Yönde Ses Verme
-
Hoparlör Sistemi
2.0 kanal
-
Ses Çıkışı
20W
SMART TV
-
Apple Home Uyumluluğu
Evet
-
Kontrol Sayfası
Evet
-
USB Kamera Uyumlu
Evet
-
Always Ready
Evet
-
Aile Ayarları
Evet
-
Çoklu Görünüm
Evet
-
Web Tarayıcısı
Evet
-
Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması
Evet (LG ThinQ)
-
Sihirli Kumanda
Yerleşik
-
Akıllı Ses Tanıma
Evet
-
ThinQ
Evet
-
İşletim Sistemi
webOS 24
OYUN
-
VRR (Değişken Yenileme Hızı)
Evet
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
Evet (Oyun Sayfası)
-
HGIG Mode
Evet
-
FreeSync Uyumluluğu
Evet
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Gelişmiş AI Görüntü
Evet
-
Otomatik Kalibrasyon
Evet
-
Görüntü Modu
10 mod (Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı, Canlı, Standart, APS (Otomatik Güç Tasarrufu), Sinema, Spor, Oyun, FILMMAKER, (ISF)Uzman(Aydınlık Oda), (ISF)Uzman(Karanlık Oda))
-
Motion
Motion Pro
-
Yerel Karartma Teknolojisi
Yerel Karartma
-
Dinamik Ton Eşleme
Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)
-
HFR (Yüksek Kare Hızı)
4K 120 fps (HDMI)
-
FILMMAKER MODE™
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
HDR10 / HLG
-
AI Parlaklık Kontrolü
Evet
-
AI Tür Seçimi
Evet (SDR/HDR)
-
AI Çözünürlük Yükseltme
α8 AI 4K Süper Çözünürlük Yükseltici
-
Görüntü İşlemcisi
α8 AI 4K İşlemci
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Geniş Renk Gamı
QNED Color
-
Yenileme Hızı
120Hz Native
-
Arkaplan Işık Türü
Edge
-
Ekran Çözünürlüğü
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Ekran Türü
4K QNED
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
VESA Uyumluluğu
600 x 400
-
Kutu Ağırlığı
64,6
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
52,0
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
50,0
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
1592 x 370
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
2090 x 1215 x 228
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
1928 x 1198/1162 x 370
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1928 x 1108 x 30,9
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Güç Kablosu
Evet (Ayrılabilir)
-
Uzaktan Kumanda Pilleri
Evet (AA x 2 adet)
-
Kumanda
Sihirli Uzaktan Kumanda MR24
GÜÇ
-
Bekleme Güç Tüketimi
0,5 W'ın altında
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
AC 200~240V 5060Hz
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