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LG 98QNED89T Satın Alımlarında StanbyME Ekran Hediye
27ART10AKPL PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
98QNED89T6A PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
TV TV

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG 98QNED89T Satın Alımlarında StanbyME Ekran Hediye

27ART10AKPL PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
98QNED89T6A PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
TV TV
98QNED89T.27ART10AKPL

LG 98QNED89T Satın Alımlarında StanbyME Ekran Hediye

()
  • Front view with bundle
  • front
  • front
Front view with bundle
front
front

Temel Özellikler

  • Ultra büyük ekranla maksimum genişlikte büyüleyicilik
  • QNED Renk ile olağanüstü zenginlikte canlı renk paleti
  • Alfa 8 AI 4K İşlemci ile tamamen optimize edilmiş görüntü ve ses kalitesi
  • Esnek form faktörü - dikey ve yatay açıyla döndürün, eğin
  • Mobilite - kablosuz, dahili pil, 5 tekerlek
  • Bağlantı - NFC, içerik yansıtma, Apple AirPlay 2, Apple HomeKit
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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

Ekran Türü

2K FHD

Ekran Çözünürlüğü

1920x1080

Yenileme Hızı

60Hz

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

Görüntü İşlemcisi

4. Nesil α7 İşlemci

AI Çözünürlük Yükseltme

Evet

Dinamik Ton Eşleme

Evet

AI Parlaklık Kontrolü

Evet

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

HDR10 / HLG

Görüntü Modu

(Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF) Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))

OYUN

HGIG Mode

Hayır

SMART TV

Apple Homekit Uyumluluğu

Evet

Apple Airplay2 Uyumluluğu

Evet

İşletim Sistemi

webOS Smart TV

Spor Bildirimleri

Evet

ThinQ

Evet

Web Tarayıcısı

Evet

Eller Serbest Ses Kontrolü

Hayır

Akıllı Ses Tanıma

Hayır

Sihirli Kumanda

Hayır

SES

Dolby Atmos

Hayır

AI Ses

Evet

Gelişmiş Net Ses

Evet

Ses Modu Paylaşımı

Evet

Bluetooth Surround Uyumlu

Evet

Ses Çıkışı

10W

AI Akustik Ayarlama

Hayır

Ses Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bknz.)

Hoparlör Yönü

Yandan Ateşlemeli

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

621 x 1065 x 397 (Ekran Yatay, Düşük Pozisyonda)
621 x 1265 x 397 (Ekran Yatay, Yüksek Pozisyonda)
621 x 1195 x 397 (Ekran Dikey Düşük Pozisyonda)
621 x 1395 x 397 (Ekran Yatay, Yüksek Pozisyonda)

Kutu Boyutları (GxYxD)

1264 x 205 x 579

BAĞLANTI

HDMI Ses Dönüş Kanalı

Hayır

Bluetooth Desteği

Evet (V5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Evet

HDMI Giriş

1 adet (Versiyon:HDMI1.4)

USB Girişi

1 adet

Wi-Fi

Evet (802.11ac)

GÜÇ

Bekleme Güç Tüketimi

0.5W↓

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

Kumanda

Simple IR Remote B/in

Güç Kablosu

Evet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product information sheet (27ART10AKPL)
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Türkiye Energy Label 2019(27ART10AKPL)
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Türkiye Information Sheet(27ART10AKPL)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
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Ana Özellikler

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

2182 x 1258 x 110,4

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

61,2

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

Ekran Türü

4K QNED

Ekran Çözünürlüğü

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Arkaplan Işık Türü

Direkt

Yenileme Hızı

120Hz Native

Geniş Renk Gamı

QNED Color

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

Görüntü İşlemcisi

α8 AI 4K İşlemci

AI Çözünürlük Yükseltme

α8 AI 4K Süper Çözünürlük Yükseltici

Dinamik Ton Eşleme

Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)

AI Tür Seçimi

Evet (SDR/HDR)

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Evet

HFR (Yüksek Kare Hızı)

4K 120 fps (HDMI)

Yerel Karartma Teknolojisi

Hassas Karartma

Motion

Motion Pro

Görüntü Modu

10 mod (Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı, Canlı, Standart, Temel, Sinema, Spor, Oyun, FILMMAKER, (ISF)Uzman(Aydınlık Oda), (ISF)Uzman(Karanlık Oda))

OYUN

FreeSync Uyumluluğu

Evet

HGIG Mode

Evet

Oyun Ayar Menüsü

Evet (Oyun Sayfası)

ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

Evet

VRR (Değişken Yenileme Hızı)

Evet

SMART TV

İşletim Sistemi

webOS 24

Aile Ayarları

Evet

ThinQ

Evet

USB Kamera Uyumlu

Evet

Always Ready

Evet

Web Tarayıcısı

Evet

Akıllı Ses Tanıma

Evet

Sihirli Kumanda

Yerleşik

Çoklu Görünüm

Evet

Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

Evet (LG ThinQ)

SES

AI Ses

α8 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Yükseltme)

Gelişmiş Net Ses

Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)

WiSA Hazır

Evet (2.1 Kanala Kadar)

LG Ses Senkronizasyonu

Evet

Ses Modu Paylaşımı

Evet

Eşzamanlı Ses Çıkışı

Evet

Bluetooth Surround Uyumlu

Evet (2 Yönlü Oynatma)

Ses Çıkışı

40W

AI Akustik Ayarlama

Evet

Ses Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

Hoparlör Yönü

Aşağı Yönde Ses Verme

Hoparlör Sistemi

2.2 kanal

ERİŞİLEBİLİRLİK

Yüksek Kontrast

Evet

Gri Ölçek

Evet

Renkleri Ters Çevir

Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

2182 x 1258 x 110,4

TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

2182 x 1358 x 464,6

Kutu Boyutları (GxYxD)

2395 x 1633 x 285

Ayak Boyutları (GxD) (mm):

1826 x 464,6

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

61,2

TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

65,1

　Kutu Ağırlığı

103,0

VESA Uyumluluğu

800 x 400

BAĞLANTI

HDMI Ses Dönüş Kanalı

eARC (HDMI 3)

Bluetooth Desteği

Evet (v 5.1)

Ethernet Girişi

1 adet

Simplink (HDMI CEC)

Evet

SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

1 adet

CI Slot

1 adet

HDMI Giriş

4 adet (4K 120Hz, adetRC, VRR, ALLM, QMS desteği sağlar (4 port))

RF Girişi (Anten/Kablo)

2 adet

USB Girişi

2 adet (v 2.0)

Wi-Fi

Evet (Wi-Fi 5)

GÜÇ

Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

AC 110~240V 5060Hz

Bekleme Güç Tüketimi

0,5 W'ın altında

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

Kumanda

Sihirli Uzaktan Kumanda MR24

Güç Kablosu

Evet (Ayrılabilir)

Uzaktan Kumanda Pilleri

Evet (AA x 2 adet)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product information sheet (98QNED89T6A)
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Türkiye Energy Label 2019(98QNED89T6A)
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Türkiye Information Sheet(98QNED89T6A)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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