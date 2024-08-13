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LG 98QNED89T Satın Alımlarında StanbyME Ekran Hediye
Temel Özellikler
- Ultra büyük ekranla maksimum genişlikte büyüleyicilik
- QNED Renk ile olağanüstü zenginlikte canlı renk paleti
- Alfa 8 AI 4K İşlemci ile tamamen optimize edilmiş görüntü ve ses kalitesi
- Esnek form faktörü - dikey ve yatay açıyla döndürün, eğin
- Mobilite - kablosuz, dahili pil, 5 tekerlek
- Bağlantı - NFC, içerik yansıtma, Apple AirPlay 2, Apple HomeKit
-
LG StanbyME - 27 inç FHD, Dokunmatik, Döndürülebilir, Tekerlekli, Taşınabilir Ekran, 3 Saat Pil Ömrü
-
98 inç LG QNED AI QNED89 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS24 2024
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
-
2K FHD
-
Ekran Çözünürlüğü
-
1920x1080
-
Yenileme Hızı
-
60Hz
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
-
4. Nesil α7 İşlemci
-
AI Çözünürlük Yükseltme
-
Evet
-
Dinamik Ton Eşleme
-
Evet
-
AI Parlaklık Kontrolü
-
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
HDR10 / HLG
-
Görüntü Modu
-
(Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF) Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))
OYUN
-
HGIG Mode
-
Hayır
SMART TV
-
Apple Homekit Uyumluluğu
-
Evet
-
Apple Airplay2 Uyumluluğu
-
Evet
-
İşletim Sistemi
-
webOS Smart TV
-
Spor Bildirimleri
-
Evet
-
ThinQ
-
Evet
-
Web Tarayıcısı
-
Evet
-
Eller Serbest Ses Kontrolü
-
Hayır
-
Akıllı Ses Tanıma
-
Hayır
-
Sihirli Kumanda
-
Hayır
SES
-
Dolby Atmos
-
Hayır
-
AI Ses
-
Evet
-
Gelişmiş Net Ses
-
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
-
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
-
Evet
-
Ses Çıkışı
-
10W
-
AI Akustik Ayarlama
-
Hayır
-
Ses Codec
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bknz.)
-
Hoparlör Yönü
-
Yandan Ateşlemeli
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
-
621 x 1065 x 397 (Ekran Yatay, Düşük Pozisyonda)
621 x 1265 x 397 (Ekran Yatay, Yüksek Pozisyonda)
621 x 1195 x 397 (Ekran Dikey Düşük Pozisyonda)
621 x 1395 x 397 (Ekran Yatay, Yüksek Pozisyonda)
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
-
1264 x 205 x 579
BAĞLANTI
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
-
Hayır
-
Bluetooth Desteği
-
Evet (V5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Evet
-
HDMI Giriş
-
1 adet (Versiyon:HDMI1.4)
-
USB Girişi
-
1 adet
-
Wi-Fi
-
Evet (802.11ac)
GÜÇ
-
Bekleme Güç Tüketimi
-
0.5W↓
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Kumanda
-
Simple IR Remote B/in
-
Güç Kablosu
-
Evet
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Ana Özellikler
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
2182 x 1258 x 110,4
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
61,2
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
-
4K QNED
-
Ekran Çözünürlüğü
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Arkaplan Işık Türü
-
Direkt
-
Yenileme Hızı
-
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
-
QNED Color
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
-
α8 AI 4K İşlemci
-
AI Çözünürlük Yükseltme
-
α8 AI 4K Süper Çözünürlük Yükseltici
-
Dinamik Ton Eşleme
-
Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)
-
AI Tür Seçimi
-
Evet (SDR/HDR)
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Evet
-
HFR (Yüksek Kare Hızı)
-
4K 120 fps (HDMI)
-
Yerel Karartma Teknolojisi
-
Hassas Karartma
-
Motion
-
Motion Pro
-
Görüntü Modu
-
10 mod (Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı, Canlı, Standart, Temel, Sinema, Spor, Oyun, FILMMAKER, (ISF)Uzman(Aydınlık Oda), (ISF)Uzman(Karanlık Oda))
OYUN
-
FreeSync Uyumluluğu
-
Evet
-
HGIG Mode
-
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
-
Evet (Oyun Sayfası)
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
-
Evet
-
VRR (Değişken Yenileme Hızı)
-
Evet
SMART TV
-
İşletim Sistemi
-
webOS 24
-
Aile Ayarları
-
Evet
-
ThinQ
-
Evet
-
USB Kamera Uyumlu
-
Evet
-
Always Ready
-
Evet
-
Web Tarayıcısı
-
Evet
-
Akıllı Ses Tanıma
-
Evet
-
Sihirli Kumanda
-
Yerleşik
-
Çoklu Görünüm
-
Evet
-
Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması
-
Evet (LG ThinQ)
SES
-
AI Ses
-
α8 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Yükseltme)
-
Gelişmiş Net Ses
-
Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)
-
WiSA Hazır
-
Evet (2.1 Kanala Kadar)
-
LG Ses Senkronizasyonu
-
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
-
Evet
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
-
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
-
Evet (2 Yönlü Oynatma)
-
Ses Çıkışı
-
40W
-
AI Akustik Ayarlama
-
Evet
-
Ses Codec
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)
-
Hoparlör Yönü
-
Aşağı Yönde Ses Verme
-
Hoparlör Sistemi
-
2.2 kanal
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Yüksek Kontrast
-
Evet
-
Gri Ölçek
-
Evet
-
Renkleri Ters Çevir
-
Evet
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
2182 x 1258 x 110,4
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
-
2182 x 1358 x 464,6
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
-
2395 x 1633 x 285
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
-
1826 x 464,6
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
61,2
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
-
65,1
-
Kutu Ağırlığı
-
103,0
-
VESA Uyumluluğu
-
800 x 400
BAĞLANTI
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
-
eARC (HDMI 3)
-
Bluetooth Desteği
-
Evet (v 5.1)
-
Ethernet Girişi
-
1 adet
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Evet
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
-
1 adet
-
CI Slot
-
1 adet
-
HDMI Giriş
-
4 adet (4K 120Hz, adetRC, VRR, ALLM, QMS desteği sağlar (4 port))
-
RF Girişi (Anten/Kablo)
-
2 adet
-
USB Girişi
-
2 adet (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Evet (Wi-Fi 5)
GÜÇ
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
-
AC 110~240V 5060Hz
-
Bekleme Güç Tüketimi
-
0,5 W'ın altında
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Kumanda
-
Sihirli Uzaktan Kumanda MR24
-
Güç Kablosu
-
Evet (Ayrılabilir)
-
Uzaktan Kumanda Pilleri
-
Evet (AA x 2 adet)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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