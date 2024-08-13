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47" (119cm) CINEMA 3D SMART TV | webOS | MCI 700 | SİHİRLİ KUMANDA | DUAL PLAY | MHL | MIRACAST | DLNA
47" (119cm) CINEMA 3D SMART TV | webOS | MCI 700 | SİHİRLİ KUMANDA | DUAL PLAY | MHL | MIRACAST | DLNA
Tüm Özellikler
ANA ÖZELLİKLER
-
Ekran Boyutu ( İnç )
47
-
Çözünürlük
1920x1080
-
Ekran Tipi
DIRECT LED
-
Dinamik MCI (Motion Clarity Index)
700
-
Micro Pixel Control (Local Dimming)
Var
-
LG Cinema 3D
Var
-
LG Smart TV
Var
-
WebOS
Var
-
LG Cinema Screen
Var
-
Dahili HD Uydu Alıcısı
Var
GÖRÜNTÜ
-
Triple XD Engine
Var
-
Resolution Upscaler
Var
-
Tru Black Control
Var
-
Dinamik Tarama
Var
-
Tru Color Generator
Var
-
Dynamic Clear White
Var
-
Dinamik Renk Geliştirici
Var
-
Resim Modu
8 mod (Vivid, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, isf Uzman1, isf Uzman2)
-
Resim Sihirbazı lll
Var
-
Ekran Oran Düzeltme
8 mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)
-
Real Cinema 24p
Var
-
H.264 Codec
Var (2K/30p)
SES
-
Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)
Var
-
Dolby Digital Decoder
Var
-
DTS Decoder
Var
-
Hoparlör Sistemi
2.1 Hoparlör Sistemi
-
Subwoofer
Var
-
Ses Çıkışı
12W + 12W
-
Surround Ses Özelliği
Virtual Surround Plus
-
3D Sound Zooming
Var
-
Net Ses II
Var
-
Ses Modu
6 mod (Standart, Haberler, Müzik, Sinema, Spor, Oyun)
-
Smart Sound Modu
Var
-
Ses Ayarlayıcı
3 mod (Normal, Duvara Asılı, Ayaklık Üzerinde)
-
Optik Ses Senkronizayonu
Var
-
Kablosuz Ses Senkranizasyonu
Var
3D ÖZELLİKLERİ
-
3D Türü (SG/FPR)
LG Cinema 3D (FPR Teknolojisi)
-
Otomatik Format Algılayıcı
Var
-
3D den 2D ye Çevirme
Var
-
2D den 3D ye Çevirme
Var
-
2D'den 3D'ye Çevirme Modu
5 mod (Standart, Manuel, Sinema, Spor, Extreme)
-
3D Derinlik Kontrolü
Var
-
3D Görüş Açısı Kontrolü
Var
-
3D Resim Düzeltme
Var
-
3D Resim Modu
Var
-
Dual Play
Var (Dual Play gözlükler ayrı olarak satılmaktadır.)
BAĞLANTI
-
LG Smart TV
Var
-
WebOS
Var
-
Başlatma Menüsü
Var
-
LG Store
Var
-
Premium İçerik
Var
-
Full Web Tarayıcısı
Var
-
3D İçerikler
Var
-
Uygulamalar ve Oyunlar
Var
-
Kamera (Dahili/Uyumlu)
Var (Uyumlu)(Kamera ayrı olarak satılmaktadır.)
-
Parmakla Kontrol
Var
-
Sesle Arama
Var
-
LG TV Remote Uygulaması
Var
-
Network File Browser (DLNA)
Var
-
LG Cloud
Var
-
Smart Mobile Link (MHL 2.0)
Var
-
Miracast
Var
-
WiDi
Var
-
Wi-Fi (Dahili/Uyumlu)
Var (Dahili)
-
WiFi Direct
Var
-
Simplink
Var
EK ÖZELLİKLER
-
DVR Türü (Dijital/Analog)
Dijital
-
DVR (Dahili/Uyumlu)
Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır)
-
Time Shift (Dahili/Uyumlu)
Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır)
-
USB Versiyonu (Hız)
v2.0
-
DivX (SD/HD/Plus HD)
DivX HD
-
Resim
JPEG, JPS, MPO
-
Ses Codec
AC3(Dolby Digital), EAC3(DDP), AAC, AAC HE, MPEG-1 Layer I&II, MP3, PCM, DTS
-
Akıllı Sensör
Var
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
Var
-
Giriş Etiketleme
Var
STANDART ÖZELLİKLER
-
Otomatik Arama / Programlama
Var
-
Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)
Var
-
Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)
Var
-
Favori Kanal Ayarlanması
Var
-
Otomatik/Manuel Saat
Var
-
Açma/Kapama Zamanlayıcısı
Var
-
Uyku Modu
Var
-
Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma
Var
ARAYÜZ
-
CI Yuvası
Var (1 adet)
-
HDMI 1.4 Girişi
Var (3 adet)
-
RF Girişi
Var
-
Composite Girişi (CVBS + Ses)
Var
-
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses
Var
-
Full Skart
Var
-
Dijital Ses Çıkışı (Optical)
Var
-
PC Ses Girişi
Var
-
USB 2,0
Var
-
LAN
Var
-
Kulaklık Çıkışı
Var
-
RS-232C (Kontrol / SVC)
Var
AKSESUARLAR
-
Sihirli Kumanda (Dahili/Uyumlu)
Var (Dahili)
-
LG Cinema 3D Gözlükleri
Var (2 Adet)
GÜÇ
-
Voltaj, Hz
100 ~ 240V 50/60Hz
-
Enerji Sınıfı (ErP Class)
A+
-
Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca)
48 W
-
Yıllık Güç Tüketimi (kWh)
70
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi
0.3W
-
Parlaklık Oranı (Luminance) (%)
65
-
Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)
0.0
-
Kurşun İçeriği (Presence of Lead)
Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm)
1059.9x621x55.1
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm)
1059.9x671.9x247.5
-
Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)
1150x710x162
-
TV Ağırlığı (Ayaksız)(kg):
12,7
-
TV Ağırlığı (Ayaklı)(kg):
13,2
-
Kutu Ağırlığı (kg):
16
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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