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47" LED Cinema 3D Smart TV; Magic Motion kumanda, 4 adet FPR gözlük, dahili Wi-Fi, MCI 400Hz gibi özellikleri CINEMA SCREEN tasarımı ile birleştiriyor.
47" LED Cinema 3D Smart TV; Magic Motion kumanda, 4 adet FPR gözlük, dahili Wi-Fi, MCI 400Hz gibi özellikleri CINEMA SCREEN tasarımı ile birleştiriyor.
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran boyutu (inç)
47
-
Ekran tipi
LED
-
Çözünürlük
1920x1080
-
Dinamik MCI (Motion Clarity Index)
MCI 400Hz
-
Micro Pixel Control (Local Dimming)
Var
-
LG Cinema 3D
Var
-
LG Smart TV
Var
-
LG Cinema Screen
Var
VİDEO
-
Triple XD Engine
Var
-
Resolution Upscaler (Plus/Basic)
Var (Basic)
-
Smart Color Gradation
Var
-
Kontrast Ayarlayıcı
Var
-
Resim Modu
7 Mod(Akıllı sensör, Vivid, Standart, Sinema, Oyun, isf Uzman1, isf Uzman2)
-
Resim Sihirbazı II
Var
-
Ekran Oran Düzeltme
8 Mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Zoom, Cinema Zoom 1)
-
AV Modu
Var (Kapalı / Sinema / Oyun)
3D ÖZELLİKLERİ
-
Cinema 3D
Var
-
Otomatik Format Algılayıcı
Var
-
3D den 2D ye Çevirme
Var
-
2D den 3D ye Çevirme
Var
-
2D to 3D Mode
5 mod (Standart, Manuel, Sinema, Spor, Extreme)
-
3D Derinlik Kontrolü
Var
-
3D Görüş Açısı Kontrolü
Var
-
3D Resim Düzeltme
Var
-
3D Sound Zooming
Var
-
Dual Play
Var
EK ÖZELLİKLER
-
DVR Türü (Dijital/Analog)
Dijital
-
DVR (Dahili/Ready)
Ready
-
İzle & Kaydet
Var
-
Time Shift
Var
-
USB Versiyonu (Hız)
v2.0
-
USB Hub
Ready
-
Moving Picture Playback (SD/HD/Plus HD)
DivX HD
-
Resim
JPEG
-
Ses Codec
AC3(Dolby Digital), EAC3,HAAC,AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS
-
Hızlı Görüntüleme (Flashback)
Var
-
e-Manual
Var
-
e-Streamer
Var
-
Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi
Var (Plus)
-
Akıllı Sensör
Var
-
Giriş Etkitleme
Var
AKSESUARLAR
-
Standart Kumanda
Var
-
Sihirli Kumanda
Var
-
LG Cinema 3D Gözlükleri
Var (4 Adet)
SES
-
Dolby Dijital Dekoder
Var
-
Hoparlör Sistemi
1 Yollu 2 Hoparlör
-
Ses Çıkışı
10W+10W
-
Surround Sistemi
Virtual Surround
-
Net Ses II
Var
-
Ses Modu
7 mod (Standart, Müzik, Sinema, Spor, Oyun, Vivid, Kullanıcı ayarı)
-
Ses Ayarlayıcı
3 mod (Normal, Duvara Asılı, Ayaklık Üzerinde)
-
Mute
Var
-
Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)
Var
BAĞLANTI
-
LG Smart TV
Var
-
Smart Menü 2.0
Var
-
LG TV Uygulama Mağazası
Var
-
Premium İçerik
Var
-
Tam Özellikli Web Tarayıcısı
Var
-
Social Center
Var
-
Arama & Önerilenler
Var
-
Skype Ready
Var (Haziran ayı itibariyle aktif olacaktır)
-
Akıllı Telefon ile Uzaktan Kumanda Desteği
Var
-
Picture In Picture
Var (Yalnızca Web Tarayıcı ile)
-
Wi-Fi Ready / Dahili
Var (Dahili)
-
WiFi Direct
Var
-
Network File Browser
Var
-
DLNA (Film / Fotoğraf / Müzik)
Var (DLNA Sertifikalı)
-
Windows 7 Sertifikası
Var
-
WiDi
Var
-
Simplink (HDMI CEC)
Var
STANDART ÖZELLİKLER
-
Otomatik Arama / Programlama
Var
-
Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)
Var
-
Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)
Var
-
Favori Kanal Ekleme/Çıkarma
Var
-
Otomatik/Manuel Saat
Var
-
Açma/Kapama Zamanlayıcısı
Var
-
Uyku Modu
Var
-
Otomatik Kapanma
Var
ARAYÜZ
-
HDMI™ Girişi
Var (4 adet)
-
AV Girişi
Var
-
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses
Var
-
Full Skart Girişi
Var
-
Dijital Ses Çıkışı
Var
-
PC Ses Girişi
Var
-
LAN (Internet Erişimi & DLNA)
Var
-
RGB Girişi (D-sub 15pin)
Var
-
CI Yuvası
Var
-
RF Girişi
Var (2 adet)
-
USB 2.0
Var (3 adet)
-
Kulaklık Çıkışı
Var
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
Kutu Boyutları (GxYxD):
1330 x 810 x 141
-
TV Ağırlığı (Ayaksız):
15.2
-
TV Ağırlığı (Ayaklı):
17.4
-
Kutu Ağırlığı:
21.0
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD):
1063 x 628 x 33.4
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD):
1063 x 701 x 263
ENERJİ
-
Voltaj, Hz.
100V ~ 240V, 50/60Hz
-
Enerji Sınıfı (ErP Class)
A+
-
Ortalama Güç Tüketimi (IEC62087 ed.2)
63.0W
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi
0.30W
-
Parlaklık Oranı (Luminance) (%)
65
-
Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)
0.0
-
Kurşun İçeriği (Presence of Lead)
Var - Bu TV, RHoS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.
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