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50" (127cm) 3D SMART PLAZMA TV | FULL HD 1080P | PENTOUCH READY | DAHİLİ HD UYDU ALICISI
50" (127cm) 3D SMART PLAZMA TV | FULL HD 1080P | PENTOUCH READY | DAHİLİ HD UYDU ALICISI
Tüm Özellikler
ANA ÖZELLİKLER
-
Ekran Boyutu ( İnç )
50
-
Çözünürlük
1920x1080
-
Ekran Tipi
Plazma
-
Kontrast Oranı (DCR)
3.000.000:1
-
600Hz Sub Field Driving
Var (600Hz Max Sub Field Driving)
-
LG Smart TV
Var
-
Dahili HD Uydu Alıcısı
Var
-
3D
Var
GÖRÜNTÜ
-
Triple XD Engine
Var
-
Active Noise Reduction
Var
-
Dynamic Clear White
Var
-
Dinamik Renk Geliştirici
Var
-
Resim Modu
8 mod (Vivid, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, isf Uzman1, isf Uzman2)
-
Resim Sihirbazı lll
Var
-
Ekran Oran Düzeltme
8 mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)
-
Real Cinema 24p
Var
-
H.264 Codec
Var (2K/60p)
SES
-
Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)
Var
-
Dolby Digital Decoder
Var
-
DTS Decoder
Var
-
Hoparlör Sistemi
2.0 Hoparlör Sistemi
-
Ses Çıkışı
10W+10W
-
Surround Ses Özelliği
Virtual Surround Plus
-
Net Ses II
Var
-
Ses Modu
6 mod (Standart, Haberler, Müzik, Sinema, Spor, Oyun)
-
Smart Sound Modu
Var
-
Ses Ayarlayıcı
3 mod (Normal, Duvara Asılı, Ayaklık Üzerinde)
-
Optik Ses Senkronizayonu
Var
-
Kablosuz Ses Senkranizasyonu
Var (Uyumlu)(Sihirli Kumanda veya WiFi Dongle ile çalışmaktadır.) (Sihirli Kumanda ve WiFi Dongle ayrı olarak satılmaktadır.)
3D ÖZELLİKLERİ
-
3D Türü (SG/FPR)
SG
-
Otomatik Format Algılayıcı
Var
-
3D'den 2D'ye Dönüştürme
Var
-
2D'den 3D'ye Dönüştürme
Var
-
2D'den 3D'ye Çevirme Modu
5 mod (Standart, Manuel, Sinema, Spor, Extreme)
-
3D Derinlik Kontrolü
Var
-
3D Görüş Açısı Kontrolü
Var
-
3D Resim Düzeltme
Var
-
3D Resim Modu
Var
BAĞLANTI
-
LG Smart TV
Var
-
Premium İçerik
Var
-
Skype
Var
-
3D İçerikler
Var
-
Web Tarayıcısı
Var
-
Uygulamalar ve Oyunlar
Var
-
Kamera (Dahili/Uyumlu)
Var (Uyumlu)(Kamera ayrı olarak satılmaktadır.)
-
Elle Kontrol
Var
-
LG TV Remote Uygulaması
Var
-
Network File Browser (DLNA)
Var
-
Smart Mobile Link (MHL)
Var
-
Miracast
Var
-
WiDi
Var
-
Wi-Fi (Dahili/Uyumlu)
Var (Dahili)
-
WiFi Direct
Var
-
Simplink
Var
YAYIN
-
Dijital
DVB-T/T2/C/S/S2
EK ÖZELLİKLER
-
Pentouch Ready
Var (Sihirli Kalem ayrı olarak satılmaktadır)
-
DVR Türü (Dijital/Analog)
Dijital
-
DVR (Dahili/Uyumlu)
Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır)
-
Time Shift (Dahili/Uyumlu)
Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır)
-
USB Versiyonu (Hız)
v2.0
-
DivX (SD/HD/Plus HD)
DivX HD
-
Resim
JPEG, JPS, MPO
-
Ses Codec
AC3(Dolby Digital), EAC3(DDP), AAC, AAC HE, MPEG, MP3, PCM, DTS
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
Var
-
Giriş Etiketleme
Var
STANDART ÖZELLİKLER
-
Otomatik Arama / Programlama
Var
-
Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)
Var
-
Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)
Var
-
Favori Kanal Ayarlanması
Var
-
Otomatik/Manuel Saat
Var
-
Açma/Kapama Zamanlayıcısı
Var
-
Uyku Modu
Var
-
Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma
Var
ARAYÜZ
-
CI Yuvası
Var (1 adet)
-
HDMI 1.4 Girişi
Var (3 adet)
-
USB 2,0
Var (3 adet)
-
RF Girişi
Var
-
Composite Girişi (CVBS + Ses)
Var
-
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses
Var
-
Full Skart
Var
-
Dijital Ses Çıkışı (Optical)
Var
-
LAN
Var
-
RS-232C (Kontrol / SVC)
Var
AKSESUARLAR
-
Sihirli Kumanda (Dahili/Uyumlu)
Uyumlu(Ayrı olarak satılmaktadır)
GÜÇ
-
Voltaj, Hz
AC 110-240 V~ 50 / 60 Hz
-
Enerji Sınıfı
B
-
Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca) (W)
118
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W)
0,3
-
Yıllık Güç Tüketimi (kWh)
172
-
Parlaklık Oranı (Luminance) (%)
65
-
Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)
0.0
-
Kurşun İçeriği (Presence of Lead)
Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm)
1172 x 700,9 x 56
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm)
1172 x 756,7 x 315
-
Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)
1314 x 212 x 792
-
TV Ağırlığı (Ayaksız)(kg):
23,3
-
TV Ağırlığı (Ayaklı)(kg):
24,9
-
Kutu Ağırlığı (kg):
29,9
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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