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50" (127 CM) BOYUTUNDA, SİHİRLİ KUMANDA, DAHİLİ WIFI, DAHİLİ HD UYDU ALICISI, 600HZ MAX SUB FIELD DRIVING, PENTOUCH READY ÖZELLİKLERİNE SAHİP 3D SMART PLAZMA TV

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

50" (127 CM) BOYUTUNDA, SİHİRLİ KUMANDA, DAHİLİ WIFI, DAHİLİ HD UYDU ALICISI, 600HZ MAX SUB FIELD DRIVING, PENTOUCH READY ÖZELLİKLERİNE SAHİP 3D SMART PLAZMA TV

50PH670S

50" (127 CM) BOYUTUNDA, SİHİRLİ KUMANDA, DAHİLİ WIFI, DAHİLİ HD UYDU ALICISI, 600HZ MAX SUB FIELD DRIVING, PENTOUCH READY ÖZELLİKLERİNE SAHİP 3D SMART PLAZMA TV

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran boyutu (inç)

    50

  • Çözünürlük

    1920 x 1080

  • Ekran tipi

    Plazma

  • 600Hz Sub-Field Driving

    Var

  • Kontrast Oranı

    3,000,000:1

  • Pentouch Plazma

    Var

  • 3D TV

    Var

  • LG Smart TV

    Var

VİDEO

  • Triple XD Engine

    Var

  • Resolution Upscaler (Plus/Basic)

    Var (Basic)

  • Dinamik Renk Geliştirici

    Var

  • Resim Modu

    8 Mod(16:9 / Sadece Tara / Orjinal / Tam Geniş / 4:3 / 14:9 / Cinema Zoom 1 / Zoom)

  • Resim Sihirbazı II

    Var

  • Ekran Oran Düzeltme

    8 Mod (16:9 / Sadece Tara / Orjinal / Tam Geniş / 4:3 / 14:9 / Cinema Zoom 1 / Zoom)

  • AV Modu

    Var (Kapalı / Sinema / Oyun)

  • Real Cinema 24p (24p 5:5/2:2 Pull down)

    Var

3D ÖZELLİKLERİ

  • Otomatik Format Algılayıcı

    Var

  • 3D den 2D ye Çevirme

    Var

  • 2D den 3D ye Çevirme

    Var

  • 2D to 3D Mode

    5 mod (Standart, Manuel, Sinema, Spor, Extreme)

  • 3D Derinlik Kontrolü

    Var

  • 3D Görüş Açısı Kontrolü

    Var

  • 3D Resim Düzeltme

    Var

  • 3D Sound Zooming

    Var

SES

  • Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)

    Var

  • Hoparlör Sistemi

    1 Yollu 2 Hoparlör

  • Ses Çıkışı

    10W+10W

  • Surround Ses Özelliği

    Virtual Surround Plus

  • Net Ses II

    Var

  • Ses Modu

    6 mod (Standart, Müzik, Sinema, Spor, Oyun, Kullanıcı Ayarı)

  • Ses Ayarlayıcı

    3 mod (Normal, Duvara Asılı, Ayaklık Üzerinde)

  • Smart Sound Modu

    Var

BAĞLANTI

  • LG Smart TV

    Var

  • SmartHome

    Var

  • LG App Store

    Var

  • Premium İçerik

    Var

  • Tam Özellikli Web Tarayıcısı

    Var

  • Social Center

    Var

  • Arama & Önerilenler

    Var

  • Akıllı Telefon ile Uzaktan Kumanda Desteği

    Var

  • Wi-Fi Ready / Dahili

    Var (Dahili)

  • WiFi Direct

    Var

  • Network File Browser

    Var

  • DLNA

    Var

  • Windows 7/8 Sertifikası

    Var

  • Smart Share

    Var

  • Simplink (HDMI CEC)

    Var

STANDART ÖZELLİKLER

  • Otomatik Arama / Programlama

    Var

  • Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)

    Var

  • Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)

    Var

  • Favori Kanal Ayarlanması

    Var

  • Otomatik/Manuel Saat

    Var

  • Açma/Kapama Zamanlayıcısı

    Var

  • Uyku Modu

    Var

  • Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma

    Var

EK ÖZELLİKLER

  • DVR Türü (Dijital/Analog)

    Dijital

  • DVR (Dahili/Ready)

    Ready (Harici Hard Disk ile Çalışır)

  • Time Shift

    Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır)

  • USB Versiyonu (Hız)

    v2.0

  • DivX (SD/HD/Plus HD)

    DivX HD

  • Resim

    JPEG, JPS, MPO

  • Ses Codec

    AC3(Dolby Digital), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS

  • e-Manual

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi

    Var

  • Giriş Etiketleme

    Var

ARAYÜZ

  • HDMI™ Girişi

    Var (3 adet)

  • USB 2,0

    Var (3 adet)

  • RF Girişi

    Var (3 adet)

  • AV Girişi

    Var

  • Full Skart Girişi

    Var

  • PC Ses Girişi

    Var

  • Dijital Ses Çıkışı (Optical)

    Var

  • CI Yuvası

    Var

  • LAN

    Var

AKSESUARLAR

  • Sihirli Kumanda

    Var

  • 3D Gözlük

    Ayrı Olarak Satılmaktadır

  • Pentouch Pen

    Ayrı Olarak Satılmaktadır

ENERJİ

  • Voltaj, Hz.

    100 ~ 240V

  • Enerji Sınıfı (ErP Class)

    B

  • Ortalama Güç Tüketimi

    128W

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi

    0.30W

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD)

    1168 x 698,6 x 57 mm

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD)

    1168 x 755,4 x 292,7 mm

  • Kutu Boyutları (GxYxD):

    1330 x 817 x 228

  • TV Ağırlığı (Ayaksız)(kg):

    24,7

  • TV Ağırlığı (Ayaklı)(kg):

    26,1

  • Kutu Ağırlığı (kg):

    31,3

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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