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50" (127 CM) BOYUTUNDA, SİHİRLİ KUMANDA, DAHİLİ WIFI, DAHİLİ HD UYDU ALICISI, 600HZ MAX SUB FIELD DRIVING, PENTOUCH READY ÖZELLİKLERİNE SAHİP 3D SMART PLAZMA TV
50" (127 CM) BOYUTUNDA, SİHİRLİ KUMANDA, DAHİLİ WIFI, DAHİLİ HD UYDU ALICISI, 600HZ MAX SUB FIELD DRIVING, PENTOUCH READY ÖZELLİKLERİNE SAHİP 3D SMART PLAZMA TV
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran boyutu (inç)
50
-
Çözünürlük
1920 x 1080
-
Ekran tipi
Plazma
-
600Hz Sub-Field Driving
Var
-
Kontrast Oranı
3,000,000:1
-
Pentouch Plazma
Var
-
3D TV
Var
-
LG Smart TV
Var
VİDEO
-
Triple XD Engine
Var
-
Resolution Upscaler (Plus/Basic)
Var (Basic)
-
Dinamik Renk Geliştirici
Var
-
Resim Modu
8 Mod(16:9 / Sadece Tara / Orjinal / Tam Geniş / 4:3 / 14:9 / Cinema Zoom 1 / Zoom)
-
Resim Sihirbazı II
Var
-
Ekran Oran Düzeltme
8 Mod (16:9 / Sadece Tara / Orjinal / Tam Geniş / 4:3 / 14:9 / Cinema Zoom 1 / Zoom)
-
AV Modu
Var (Kapalı / Sinema / Oyun)
-
Real Cinema 24p (24p 5:5/2:2 Pull down)
Var
3D ÖZELLİKLERİ
-
Otomatik Format Algılayıcı
Var
-
3D den 2D ye Çevirme
Var
-
2D den 3D ye Çevirme
Var
-
2D to 3D Mode
5 mod (Standart, Manuel, Sinema, Spor, Extreme)
-
3D Derinlik Kontrolü
Var
-
3D Görüş Açısı Kontrolü
Var
-
3D Resim Düzeltme
Var
-
3D Sound Zooming
Var
SES
-
Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)
Var
-
Hoparlör Sistemi
1 Yollu 2 Hoparlör
-
Ses Çıkışı
10W+10W
-
Surround Ses Özelliği
Virtual Surround Plus
-
Net Ses II
Var
-
Ses Modu
6 mod (Standart, Müzik, Sinema, Spor, Oyun, Kullanıcı Ayarı)
-
Ses Ayarlayıcı
3 mod (Normal, Duvara Asılı, Ayaklık Üzerinde)
-
Smart Sound Modu
Var
BAĞLANTI
-
LG Smart TV
Var
-
SmartHome
Var
-
LG App Store
Var
-
Premium İçerik
Var
-
Tam Özellikli Web Tarayıcısı
Var
-
Social Center
Var
-
Arama & Önerilenler
Var
-
Akıllı Telefon ile Uzaktan Kumanda Desteği
Var
-
Wi-Fi Ready / Dahili
Var (Dahili)
-
WiFi Direct
Var
-
Network File Browser
Var
-
DLNA
Var
-
Windows 7/8 Sertifikası
Var
-
Smart Share
Var
-
Simplink (HDMI CEC)
Var
STANDART ÖZELLİKLER
-
Otomatik Arama / Programlama
Var
-
Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)
Var
-
Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)
Var
-
Favori Kanal Ayarlanması
Var
-
Otomatik/Manuel Saat
Var
-
Açma/Kapama Zamanlayıcısı
Var
-
Uyku Modu
Var
-
Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma
Var
EK ÖZELLİKLER
-
DVR Türü (Dijital/Analog)
Dijital
-
DVR (Dahili/Ready)
Ready (Harici Hard Disk ile Çalışır)
-
Time Shift
Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır)
-
USB Versiyonu (Hız)
v2.0
-
DivX (SD/HD/Plus HD)
DivX HD
-
Resim
JPEG, JPS, MPO
-
Ses Codec
AC3(Dolby Digital), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS
-
e-Manual
Var
-
Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi
Var
-
Giriş Etiketleme
Var
ARAYÜZ
-
HDMI™ Girişi
Var (3 adet)
-
USB 2,0
Var (3 adet)
-
RF Girişi
Var (3 adet)
-
AV Girişi
Var
-
Full Skart Girişi
Var
-
PC Ses Girişi
Var
-
Dijital Ses Çıkışı (Optical)
Var
-
CI Yuvası
Var
-
LAN
Var
AKSESUARLAR
-
Sihirli Kumanda
Var
-
3D Gözlük
Ayrı Olarak Satılmaktadır
-
Pentouch Pen
Ayrı Olarak Satılmaktadır
ENERJİ
-
Voltaj, Hz.
100 ~ 240V
-
Enerji Sınıfı (ErP Class)
B
-
Ortalama Güç Tüketimi
128W
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi
0.30W
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD)
1168 x 698,6 x 57 mm
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD)
1168 x 755,4 x 292,7 mm
-
Kutu Boyutları (GxYxD):
1330 x 817 x 228
-
TV Ağırlığı (Ayaksız)(kg):
24,7
-
TV Ağırlığı (Ayaklı)(kg):
26,1
-
Kutu Ağırlığı (kg):
31,3
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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