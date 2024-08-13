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50” 3D PenTouch Plazma TV
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran boyutu (inç)
50
-
Ekran tipi
Plazma
-
Full HD(1080p)
Var
-
Çözünürlük
1920x1080
-
3D TV
Var
-
Koruyucu Ekran Paneli
Var
-
Dinamik Kontrast Oranı
3,000,000:1
-
AR Filtresi
Var
-
ISM (Image Sticking Minimization)
White Wash / Orbiter / Color Wash
VİDEO
-
Resim Modu
9 Mod(Vivid/Standard/APS/Cinema/ /Sports/Game/Photo(EMF)
-
Ekran Oran Düzeltme
8 Mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Zoom, Cinema Zoom 1)
-
AV Modu
Var
-
XD Engine
Var
-
Ekran Formatı
16:9
-
Renk Isısı Kontrolü
3 Mod (Soğuk,Orta,Sıcak)
-
Real Cinema 24p (24p 5:5/2:2 Pull down)
Var
-
Cinema 3:2/2:2 Pull down Mode
Var
-
Zoom +/-, Screen Position
Var
-
Fresh White
Var
-
XD Color (Active Color Management)
Var
-
xvyCC
Var
3D ÖZELLİKLERİ
-
3D
Var
-
3D Derinlik Kontrolü
Var
EK ÖZELLİKLER
-
1080p kaynak girişi
HDMI 60p/30p/24p
-
AV Giriş Navigasyonu
Var
-
Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi
Var
-
Akıllı Sensör
Var
-
Giriş Etkitleme
Var
AKSESUARLAR
-
3D Gözlükleri
Var (1 adet)
-
Televizyon Kumandası
Standart
-
Pentouch Pen
Var (1 adet)
-
Pentouch Dongle
Var (1 adet)
DOKUNMATİK ÖZELLİKLERİ
-
Tepkime süresi
150ms
-
Çözünürlük
4.6mm(H) x 2.3mm(V)
-
Frekans
60Hz
YAYIN
-
Analog
PAL/SECAM-BG/DK , PAL-I, NTSC-M
-
Digital
DVB-T, MPEG-4
SES
-
Hoparlör Sistemi
1 Yollu 2 Hoparlör
-
Ses Çıkışı
10W + 10W
-
Dolby Digital Decoder
Var
-
Surround Ses Özelliği
Infinite Surround
-
Net Ses II
Var
-
Ses Modu
5 Mod (Standart,Müzik,Sinema,Spor,Oyun)
-
Otomatik Ses Kontrolü
Var
-
Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)
Var
-
Bass/Treble/Balance
Var
BAĞLANTI
-
Simplink (HDMI CEC)
Var
STANDART ÖZELLİKLER
-
Kanal Arama
Var
-
Favori Kanal Ekleme/Çıkarma
Var
-
Kanal Ekleme/Çıkarma
Var
-
On/Off Timer
Var
-
Zaman Ayarlı Kapanma
Var
-
Otomatik Kapanma
Var
ARAYÜZ
-
HDMI™ Girişi
Var (3 adet)
-
AV Girişi
Var
-
Full Skart
Yok
-
CI Yuvası
Yok
-
LAN
Yok
-
RF Girişi
Var (1 adet)
-
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses
Var
-
PC Ses Girişi
Var
-
USB 2.0
Var (1 adet)
-
RGB Girişi (D-Sub 15pin)
Var
-
RS-232c Girişi
Var
-
Kulaklık Çıkışı
Yok
-
Kablosuz Kontrol
Yok
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
TV Ağırlığı (Ayaksız):
38.5 kg
-
TV Ağırlığı (Ayaklı):
42 kg
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD):
1387.1x834.9x52.5 mm
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD):
1387.1x920.5x395.6 mm
ENERJİ
-
Voltaj, Hz.
100V ~ 240V, 50/60Hz
-
Enerji Sınıfı (ErP Class)
C
-
Ortalama Güç Tüketimi (IEC62087 ed.2)
179W
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi
0.25W
-
Parlaklık Oranı (Luminance) (%)
65
-
Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)
0.0
-
Kurşun İçeriği (Presence of Lead)
Var - Bu TV, RHoS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.
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