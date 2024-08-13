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55" (139cm) CURVED OLED TV
Tüm Özellikler
ANA ÖZELLİKLER
-
Ekran Boyutu ( İnç )
55
-
Çözünürlük
1920x1080
-
Ekran Tipi
OLED
-
LG Cinema 3D
Var
-
LG Smart TV
Var
-
webOS 2.0
Var
-
LG Cinema Screen
Var
-
Dahili HD Uydu Alıcısı
Var
GÖRÜNTÜ
-
Pixel Dimming
Var
-
UHD Engine
Var (Perfect Mastering Engine)
-
Triple XD Engine
Var
-
Ultra Parlaklık
Var
-
Active Noise Reduction
Var
-
Contents Optimizer
Var
-
Tru Color Generator
Var
-
Dynamic Clear White
Var
-
Dinamik Renk Geliştirici
Var
-
Resim Modu
8 mod (Canlı, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, Uzman1, Uzman2)
-
Ekran Oran Düzeltme
8 mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)
-
Real Cinema 24p
Var
-
HEVC Codec
Var (2K/60p)
SES
-
Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)
Var
-
Dolby Digital Decoder
Var
-
DTS Decoder
Var
-
Hoparlör Sistemi
2.0 Hoparlör Sistemi
-
Subwoofer
Var
-
Ses Çıkışı
20 W
-
Surround Ses Özelliği
ULTRA Surround
-
3D Sound Zooming
Var
-
Net Ses II
Var
-
Ses Modu
6 mod (Standart, Haberler, Müzik, Sinema, Spor, Oyun)
-
Smart Sound Modu
Var
-
Ses Ayarlayıcı
3 mod (Normal, Duvara Asılı, Ayaklık Üzerinde)
-
Optik Ses Senkronizayonu
Var
-
Kablosuz Ses Senkranizasyonu
Var
3D ÖZELLİKLERİ
-
3D Türü (SG/FPR)
FPR
-
Desteklenen Formatlar
S/S,T/B, C/B, F/S
-
Otomatik Format Algılayıcı
Var
-
3D'den 2D'ye Dönüştürme
Var
-
2D'den 3D'ye Dönüştürme
Var
-
Derinlik Kontrolü
0~+20 (default : 10)
-
Görüş Açısı Kontrolü
-10~+10 (default : 0)
-
2D'den 3D'ye Çevirme Modu
5 mod (Standart, Manuel, Sinema, Spor, Extreme)
-
3D Derinlik Kontrolü
Var
-
3D Görüş Açısı Kontrolü
Var
-
3D Resim Düzeltme
Var
-
3D Resim Modu
Var
-
Dual Play
Var (Dual Play gözlükler ayrı olarak satılmaktadır.)
BAĞLANTI
-
webOS 2.0
Var
-
Başlatma Menüsü
Var
-
LG TV Uygulama Mağazası
Var
-
Premium İçerik
Var
-
Web Tarayıcısı
Var
-
Canlı Menü
Var
-
Uygulamalar ve Oyunlar
Var
-
Sihirli Kumanda (Dahili / Uyumlu)
Var (Dahili)
-
Network File Browser (DLNA)
Var
-
Miracast
Var
-
WiDi
Var
-
Wi-Fi (Dahili/Uyumlu)
Var (Dahili)
-
WiFi Direct
Var
-
Simplink
Var
-
Remote App
Var
EK ÖZELLİKLER
-
DivX (SD/HD/Plus HD)
DivX HD
-
Resim
JPEG, JPS, MPO
-
Harici Araçtan Uygulama Yükleme
Var
-
Ses Codec
AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, RA, WMA
-
Altyazı Dil Desteği
Var (45 Dil)
-
Motion Eye Care
Var
-
e-Manual
Var
-
EPG(SI - 8 days)
Var
-
Giriş Etiketleme
Var
STANDART ÖZELLİKLER
-
Otomatik Arama / Programlama
Var
-
Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)
Var
-
Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)
Var
-
Favori Kanal Ayarlanması
Var
-
Otomatik/Manuel Saat
Var
-
Açma/Kapama Zamanlayıcısı
Var
-
Uyku Modu
Var
-
Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma
Var
ARAYÜZ
-
CI Yuvası
Var (1 adet)
-
HDMI™ Girişi
Var (3 adet)
-
USB 2,0
Var (3 adet)
-
RF Girişi
Var (2 adet)
-
Composite Girişi (CVBS + Ses)
Var (1 adet)
-
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses
Var (1 Adet)
-
Full Skart Girişi
Var
-
Dijital Ses Çıkışı (Optical)
Var
-
PC Ses Girişi
Var
-
LAN
Var
-
RS-232C (Kontrol / SVC)
Var
AKSESUARLAR
-
3D Gözlük
2 Adet Standart 3D Gözlük
GÜÇ
-
Voltaj, Hz
100~240Vac 50-60Hz
-
Enerji Sınıfı (ErP Class)
A
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W)
0,3
-
Ortalama Güç Tüketimi
110W
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm)
1225 x 719 x 48.9
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm)
1225 x 760 x 208
-
Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)
1435 x 810 x 225
-
TV Ağırlığı (Ayaksız)(kg):
12.8
-
TV Ağırlığı (Ayaklı)(kg):
15.0
-
Kutu Ağırlığı
20.4
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
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